Apple fabrique d’excellents ordinateurs, mais ils sont rarement abordables. En effet, que ce soit les modèles d’entrée ou haut de gamme, ils sont commercialisés à plus de 1 000 €, à l’exception du Mac mini. C’est une dépense importante, même pour les bourses les plus garnies.

Heureusement, pour éviter de payer le prix fort, vous pouvez aussi trouver ces appareils moins chers sur les sites de revente. Aussi, vous profiterez de nombreuses remises sur les modèles antérieurs.

Si vous envisagez d’acheter un Mac en particulier et que vous disposez d’un budget limité, nous vous recommandons de vous adresser à l’Apple Refurbished Store ou à une autre plateforme de revente spécialisée, nous en évoquons plus loin dans cet article.

Pourquoi acheter un Mac reconditionné sur Apple ?

Il y a de nombreux avantages à acheter un Mac remis à neuf par le service Refurbished d’Apple. Ce dernier est une section officielle du site d’Apple où il est possible de se procurer des ordinateurs fixes et portables remis à neuf, ainsi que d’autres produits Apple, notamment iPhone, iPad, HomePod, etc.

Les Mac reconditionnés peuvent être des modèles sortis l’année précédente, actuels ou bien de démonstration dans le cadre des programmes d’enseignement d’Apple. Il est aussi possible qu’ils aient été retournés par des clients.

Si celui-ci était défectueux, alors il a été soumis à un processus de reconditionnement, avec des tests complets répondant aux mêmes normes fonctionnelles que les nouveaux produits Apple.

Ainsi, chaque Mac sera :

nettoyé et inspecté.

sous la garantie standard d’un an d’Apple avec jusqu’à 90 jours d’assistance technique gratuite.

livré avec tous les accessoires, câbles et systèmes d’exploitation.

soigneusement emballé.

disponible avec des options de financement.

expédié le jour suivant avec retour gratuit.

Notez que tous les Mac achetés dans l’Apple Refurbished Store sont nettoyés, vérifiés, testés. Il est visuellement impossible à les distinguer des modèles neufs.

Que faire en cas de problème avec un Mac remis à neuf ?

Apple a déclaré que tous les modèles de Mac remis à neuf comprennent des tests fonctionnels complets, le remplacement de pièces d’origine Apple (si nécessaire), un nettoyage complet, l’installation d’un système d’exploitation d’origine ou une version plus récente et une boîte neuve avec tous les accessoires et câbles.

Plus important encore, les produits Apple sont accompagnés d’une garantie d’un an, extensible à trois ans avec la protection AppleCare. Vous profiterez également de la même procédure de retour avec Apple, ainsi vous pouvez retourner votre Mac sous 14 jours.

Où acheter des Mac d’occasion, remis à neuf et pas chers ?

Apple n’est pas la seule société à vendre des Mac d’occasion remis à neuf.

Avec Amazon Renewed, accédez à des produits contrôlés et testés qui fonctionnent comme neufs. Ils sont couverts par une garantie d’un an et peuvent être retournés si vous n’en êtes pas satisfait.

BackMarket est un autre service spécialisé dans le reconditionnement. Il procède à des examens complets, nettoie l’appareil, le réinitialise, etc.

Il y a aussi les services de AsGoodAsNew ou Rebuy, Recommerce, RefurbStore, e-Recycle, Yes Yes et Okamac.

Enfin, vous pouvez aussi passer par les e-commerçants et les services dédiés suivants :

Gardez en tête que même si acheter un Mac d’occasion à moindre coût peut sembler intéressant, son fonctionnement n’est pas toujours garanti. Alors, méfiez-vous, les arnaques existent…De plus, nous vous conseillons de ne pas opter pour un modèle trop ancien qui pourrait être incompatible avec les futures mises à jour macOS, être trop ancien pour une potentielle revente, etc.

Les inconvénients d’un achat de Mac remis à neuf

Comme tout, il y a aussi des inconvénients. Voici pourquoi acheter d’occasion peut être une mauvaise idée.

Premièrement, l’achat d’un Mac plus ancien signifie probablement que vous ne profiterez pas un Mac équipé d’une puce Silicon. Cela pourrait devenir un problème sur le long terme, car le Mac à processeur Intel ne sera pas aussi bien préparé pour l’avenir qu’un Mac à processeur M1 ou M2.

Deuxièmement, l’Apple Refurbished Store ne dispose pas toujours du modèle que vous recherchez. Étant donné que le stock dépend du nombre de retours effectués ou échangés. Apple peut avoir plus d’un article que d’un autre, ce qui vous oblige à vous tourner vers d’autres revendeurs.

Troisièmement, les remises que vous obtenez en achetant sur l’Apple Refurbished Store ne sont pas toujours aussi avantageuses que celles que vous obtiendriez ailleurs pour le même modèle .

Par exemple, vous pouvez trouver des Mac remis à neuf mais il peut s’agir de très vieux modèles, nous vous recommandons de les éviter, surtout si vous envisager de les revendre plus tard.

La différence de prix entre les Mac reconditionnés et neufs

Le prix des Mac remis à neuf sur l’Apple Refurbished Store change fréquemment mais il est généralement 15 % inférieur à celui du prix d’origine, ce qui peut représenter une différence significative. Gardez à l’esprit que les stocks d’Apple sont limités et que rien ne certifie que vous trouviez la version que vous recherchez.

D’autres revendeurs de Mac reconditionnés, tels que Amazon, BackMarket ou le Bon coin, présentent des tarifs encore plus bas.

Il est aussi judicieux de faire le tour du marché, en particulier lors d’événements commerciaux tels que le Prime Day, le Black Friday, le Cyber Monday ou les French Days.

Quel MacBook/Mac d’occasion acheter ?

Avec l’arrivée des puces Apple (M1 et M2 avec leurs dérivées), vous devez bien réfléchir avant de choisir votre Mac reconditionné. En effet, les Mac à processeur Intel perdent de la valeur beaucoup plus rapidement que les Mac Silicon d’Apple.

Vous aurez aussi dû mal à les réparer, le marché des pièces sera de plus en plus restreint, et à le revendre dans le futur. Cependant, avec l’introduction des premiers Mac M1 vers la fin de 2020, il y aura beaucoup d’anciens modèles disponibles pour l’achat de produits reconditionnés. La question est de savoir si vous devez le faire.

Si vous pouvez vous le permettre, nous vous recommandons de vous en tenir aux modèles équipés de puces Apple M1 ou M2. Si votre budget est limité alors nous vous conseillons d’éviter les Mac âgés de plus de sept ans.

Il est possible que les Mac plus anciens n’exécutent pas une version de macOS, ni les mises à jour de sécurité. De plus, Apple prend généralement en charge ses appareils pendant une dizaine d’années.

