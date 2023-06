Où acheter un iPhone d’occasion ou reconditionné ?

Si vous souhaitez désespérément un iPhone mais que votre budget ne vous permet pas de vous payer les derniers modèles, alors l’achat d’un iPhone ancien, d’occasion ou remis à neuf est un excellent moyen de faire une bonne affaire. Si cela peut sembler risqué, ce n’est pas forcément le cas, car il existe des revendeurs spécialisés qui offrent des garanties et vérifient en profondeur les iOS avant de les expédier.

Apple se concentrant sur ses iPhone de la série 14, vous pouvez trouver d’excellents bons plans sur des modèles plus anciens tels que les gammes 13, 12 et 11.

La fime continue de vendre les modèles standard d’iPhone 12 et 13, mais a abandonné de nombreuses déclinaisons, ce qui signifie que le reconditionnement est la voie à suivre pour acquérir ces modèles.

Dans cet article, nous vous partageons tout ce qu’il y a à savoir sur l’achat d’un iPhone reconditionné sûr et fiable, que vous cherchiez à l’obtenir sous contrat ou non.

Revendeurs de produits reconditionnés Apple

Saviez-vous que Apple vend des iPhone remis à neufs certifiés via une boutique dédiée appelée Refurbished Store ? Elle devrait être votre première référence, elle vous donnera une idée sur ce qu’il est raisonnable de payer pour l’iPhone choisi.





Ce service Apple propose un prix réduit, mais il offre également la même garantie limitée d’un an que bénéficient aussi les derniers fleurons. Il convient également de noter que toutes les pièces utilisées pour la remise à neuf sont officielles et que toutes les batteries sont neuves.

La réduction standard du Refurbished Store est de 15 %. Notez qu’il est possible qu’aucun iPhone ne soit proposé.

Acheter des modèles plus anciens chez Apple

Si vous ne souhaitez pas à tout prix acquérir un modèle de dernière génération, alors pourquoi ne pas opter pour un iOS plus ancien, et il n’est pas nécessaire qu’il soit d’occasion.

Apple a beau vanter les mérites de ses récents iPhone, si vous regardez de plus près l’Apple Store, vous verrez que l’iPhone 12 est toujours en vente. Bien sûr, vous manquerez certaines des nouvelles fonctionnalités, mais les iPhone des précédentes générations restent un excellent choix, à condition que le design des “anciens” ne vous déplaisent pas.

Aussi, sachez qu’à l’occasion du Black Friday, il vous est possible de dénicher des iPhone neufs comme reconditionnés à des prix très avantageux.

Où trouver des iPhone reconditionnés & d’occasion ?

Il existe de nombreux magasins physiques ou en ligne spécialisés dans le remis à neuf et la vente d’iPhone. Beaucoup offrent des garanties, des contrôles poussés avant toute expédition et des classements de qualité, de sorte qu’il vous est possible d’économiser un peu plus en choisissant un iOS avec quelques petites éraflures, mais qui fonctionne très bien.

Acheter un iPhone reconditionné sans forfait

Backmarket (Backmarket Belgique) est l’un des sites de référence en matière de revente d’appareils tech’ reconditionnés (tablettes, petit électroménager, consoles, montres connectées, ordinateurs…), il propose aussi des soldes permettant de réaliser davantage d’économies.

Swappie devrait devenir votre site de référence pour céder ou acheter un iPhone remis à neuf. Pourquoi ? Tout simplement, parce que ce site ne propose que des iPhone ! Le modèle le plus ancien de son catalogue est l’iPhone 7. L’entreprise s’engage à réparer les téléphones via un “processus de test de reconditionnement en 52 étapes” et octroie une garantie de 2 ans pour chaque appareil acheté.

ReBuy est un autre site populaire pour la revente et l’achat de produits reconditionnés, il inclut une garantie de 36 mois ainsi qu’un droit de rétractation de 21 jours. Il propose également des opérations promotionnelles pour que vous vous équipiez à moindre prix toute l’année.

Avec Amazon Renewed, accédez à des produits contrôlés, testés qui fonctionnent comme neufs. Leurs pièces défectueuses sont remplacées et accompagnés de tous leurs accessoires. Enfin, ils sont couverts par une garantie d’un an et peuvent être retournés si vous n’en êtes pas satisfait.

Recommerce est un autre service spécialisé dans le reconditionnement. Il procède à des examens complets, nettoie l’appareil, le réinitialise, etc. Vous profitez d’un smartphone neuf accompagné de ses accessoires et d’une garantie de 12 mois.

SMAAART se donne pour mission d’assurer une seconde vie aux iPhone (et Android) qui lui sont cédés. Il les reconditionne en France en respectant un protocole strict. L’autonomie est “certifiée avec le niveau d’exigence constructeur” et l’iPhone est revendu avec des écouteurs et un chargeur neufs, et ce à un prix pouvant aller jusqu’à 50 % moins cher que le prix d’origine.

CertiDeal (CertiDeal Belgique) est un autre acteur du reconditionné, qui d’ailleurs ne revend pas que des iPhone remis à neuf mais aussi des iPad. Avec ce service, vous obtenez un reconditionnement 100 % réalisé en France, d’une belle garantie de 24 mois, à un prix qui peut être jusqu’à 70 % moins cher qu’un iPhone neuf. Si vous êtes étudiant, vous pouvez bénéficier d’une remise de 10 € via Student Beans.

Enfin, sachez aussi que les e-commerçants font aussi dans le reconditionné et ce sans forfait :

Acheter un iPhone reconditionné avec un forfait

Vous pouvez acheter des téléphones reconditionnés avec abonnement auprès des opérateurs suivants :

Qu’est‑ce qu’un iPhone reconditionné, est‑ce fiable ?

Vous pourriez être préoccupé à l’idée d’acheter un smartphone reconditionné, en pensant que cela reviendrait à se procurer un iPhone d’occasion, mais il n’y a aucune raison de s’inquiéter. En effet, “reconditionné” et de seconde main ont différentes définitions.

Les iPhone reconditionnés et remis à neuf sont entièrement nettoyés, testés, réparés et contrôlés pour fonctionner comme neufs et être en parfait état de marche.

Généralement, les iPhone qu’Apple vend dans sa boutique dédiée ont été retournés pour les raisons suivantes :

L’ancien propriétaire a pu exercer ses droits de consommateur et renvoyer l’appareil inutilisé dans les 14 jours (conformément à la politique de remboursement et de retour d’Apple).

L’iPhone peut avoir été utilisé comme modèle de démonstration.

L’iPhone peut avoir été retourné à Apple en raison d’un défaut.

Ce dernier point peut vous inquiéter, mais vous pouvez être sûr qu’Apple aura identifié et réparé tout défaut avant de le revendre.

Apple affirme que les produits remis à neuf sont sujets à des tests fonctionnels complets, au remplacement de pièces d’origine (si nécessaire), ainsi qu’à un nettoyage complet.

Voici les avantages que présente l’achat d’un iPhone reconditionné :

Vous bénéficiez d’une garantie d’un an.

Vous profitez de 90 jours d’assistance technique.

Puisque vous achetez directement auprès d’Apple, il n’y a pas de frais d’expédition et les retours sont gratuits.

Vous tirez parti de la politique de retour de 14 jours si vous changez d’avis.

Que signifient les classes A, B et C attribuées aux produits reconditionnés ?

Lorsque vous achetez un produit remis à neuf, vous pouvez voir des grades A, B ou C, ils indiquent l’état du téléphone. Est-il cabossé ? A-t-il des rayures ? Ou est-il totalement exempt d’imperfections et immaculé ?

La note vous donnera une idée générale. “Générale” car ces grades ne sont pas fixés par un organisme indépendant, ce qui signifie qu’ils peuvent varier d’un revendeur à l’autre.

Voici comment se répartissent généralement les catégories :

Grade A – Quasi neuf ou présente très peu de signes d’usure.

Grade B – Peut présenter quelques rayures mineures et une certaine usure. Ils sont en général plus abordables que la classe A.

Grade C – Semble usagé et présente des signes évidents d’usure. Ils sont bien moins chers que ceux de grade B et A.

Bien sûr, les appareils remis à neuf de catégorie A seront plus chers que ceux de catégorie B et C, mais leur prix sera toujours bien moins élevé qu’un iPhone complètement neuf.

Notez que des revendeurs peuvent utiliser un autre système de classement que celui-ci décrit précédemment, Backmarket par exemple les classifie de cette manière :

Comme neuf (aucune micro-rayure, aucun impact)

Très bon état (micro-rayures invisibles à plus de 20 cm)

Bon état (micro-rayures visibles à 20 cm, écran comme neuf)

État correct (légères rayures)

Grade Stallone (micro-rayures à l’écran, impacts sur la coque).

Faites attention aux garanties des appareils remis à neuf

La qualité des iPhone reconditionnés pouvant varier d’un revendeur à l’autre, il est important de prêter attention à la garantie.

Combien de temps le téléphone est-il couvert ? La garantie vous permet-elle d’obtenir de l’assistance ou des réparations gratuites auprès du revendeur si vous rencontrez des problèmes après l’achat. La plupart offrent généralement jusqu’à un an.

Articles recommandés :