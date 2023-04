De nombreuses rumeurs courent sur de potentiels casques VR, casques AR et lunettes AR, mais que prévoit exactement Apple ? Les bruits de couloirs, fuites, acquisitions et nouvelles embauches chez Apple laissent penser qu’il pourrait s’agir d’une combinaison des trois, dont la sortie pourrait s’étaler sur plusieurs années.

L’équipe de développement AR/VR d’Apple serait composée de plus de 1 000 employés, tous dédiés à l’intégration des technologies émergentes dans les produits à venir. Cette information est étayée par des embauches spécifiques d’Apple inspirées par la RA/la RV au cours des dernières années, et la société a également acquis une poignée d’entreprises spécialisées dans la technologie RA/la RV ou dans le contenu adapté pour ces plateformes.

D’une certaine manière, c’est logique : Apple a toujours dit que la RA était une technologie très intéressante, et la société dispose déjà de la plus grande offre d’applications de RA au monde via les applications intégrées à ARKit sur l’App Store.

La firme à la Pomme disposerait de plusieurs prototypes de casques en cours de développement, axés non seulement sur la réalité augmentée mais aussi sur la réalité virtuelle.

L’objectif final pour Apple serait une paire de lunettes de réalité augmentée à part entière, provisoirement baptisée Apple Glass par Jon Prosser, mais la technologie n’en est encore qu’à ses débuts et il faudra attendre quelques années avant qu’elle ne soit commercialisée.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’incursion d’Apple dans le monde des casques AR/VR, y compris les dernières fuites et une possible fenêtre de sortie.

Quand sortira le casque VR d’Apple ?

Le casque d’Apple devrait probablement déjà être sorti à l’heure actuelle, mais il a été retardé à plusieurs reprises. Bloomberg pense que si Apple avait initialement prévu d’annoncer le casque à la WWDC 2022, les défis de développement liés à la surchauffe, aux caméras et aux logiciels ont rendu plus difficile de tenir le calendrier.

Selon un rapport de DigiTimes, le casque a commencé son processus de validation de fabrication à partir de novembre 2022, pour prévoir une production de masse en mars 2023. Si la publication spécule également qu’une annonce suivrait un mois plus tard en avril, Gurman a, lui, depuis rapporté sur Bloomberg qu’il faudra attendre la WWDC 2023, qui aura lieu du 5 au 9 en juin.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait prédit la même chose, à savoir qu’Apple annoncerait le casque AR/VR soit au printemps, soit à la WWDC 2023, mais il est depuis devenu plus pessimiste. Il a tweeté en février 2023 que “la probabilité que le casque AR/MR de 1ère génération d’Apple soit annoncé lors de l’événement de printemps diminue”, suggérant un lancement en même temps que l’iPhone 15, soit très probablement septembre.

Au mois de mars 2023, Apple aurait organisé un événement prestigieux au cours duquel ses 100 employés les plus influents ont pu voir les dernières avancées du projet de casque de réalité mixte.

Quel sera le prix du casque VR d’Apple ?

Toujours suggéré par Bloomberg, le casque Apple VR devrait être beaucoup plus cher que les casques VR déjà présents sur le marché :

Des rumeurs suggèrent que le prix de ce casque Apple sera plus proche de celui du Microsoft HoloLens 2, soit 3 849 €, que des produits cités ci-dessus.

Si cela semble excessif, le site The information pense qu’il sera destiné à un public de professionnels, pour la formation, la conception et la vente, par exemple, bien qu’il puisse aussi intégrer des applications de jeux.

DSCC pense également que le casque sera une offre haut de gamme, s’attendant à ce que “le casque Apple coûte plusieurs milliers de dollars”, suggérant qu’il sera principalement destiné aux “professionnels et aux développeurs afin d’étendre l’écosystème d’Apple dans le domaine de l’AR/VR”.

Cependant, une déclaration contradictoire de Ming-Chi Kuo affirme que si le casque sera haut de gamme, il ne le sera pas tant que ça. Il affirme qu’il sera aligné au prix d’un “iPhone haut de gamme”, soit environ 1000 $ aux États-Unis. Ce qui reste tout de même élevé…

The information sous-entend qu’Apple pourrait aussi travailler sur un casque beaucoup moins cher dont la sortie est prévue pour 2024, bien que cela puisse signifier un prix similaire à celui du Meta Quest Pro… Cet objectif serait atteint en utilisant des composants de niveau amoindri à ceux du modèle haut de gamme prévu cette année, avec un écran de résolution inférieure, une puissance de traitement moindre et peut-être même l’omission du chipset audio H2 à faible latence.

Bloomberg s’est également exprimé sur le sujet, suggérant également qu’Apple prévoit maintenant de sortir deux casques AR/VR, avec un modèle moins cher prévu pour 2024.

À quoi ressemblera le casque VR d’Apple ?

Le premier casque AR proposé par Apple se concentrera non seulement sur la réalité augmentée, mais aussi sur la réalité virtuelle.

En se basant sur le rapport Bloomberg datant de début 2021, on peut déjà se faire une idée sur son design et ses caractéristiques techniques. Les détails semblent avoir fuité à la suite d’une réunion des employés réalisée en interne en 2020. Au cours de cette dernière, les potentielles et futures fonctionnalités, comme le balayage 3D et la détection humaine avancée, avaient été décrites.

Design

En ce qui concerne sa conception globale, le casque ressemble au Meta Quest 2, bien qu’il présente un design plus épuré, ainsi que des tissus et matériaux plus légers pour un ajustement confortable.

Ming-Chi Kuo déclare que les prototypes actuels pèsent entre 200 et 300 g, mais la société vise les 100 à 200 g, à condition de résoudre quelques problèmes techniques en suspens.

Il pourrait ressembler à une version plus élégante du casque Daydream de Google, qui avait également un corps en tissu souple. Une demande de brevet pour une “unité d’affichage montée sur la tête” a également détaillé plusieurs zones de réglage, ce qui signifie que le confort serait un domaine d’intérêt.

Gurman explique que le produit sera doté d’un écran incurvé à l’avant qui remonte à l’extérieur les yeux, avec des haut-parleurs sur les côtés et un bandeau qui aide à ajuster l’appareil autour de la tête.

Supposément, le dispositif sera fait d’aluminium, de verre et de fibre de carbone pour minimiser le poids. Kuo pense également qu’Apple pourrait inclure un ventilateur pour garder le casque au frais.

En janvier, il a rapporté qu’Apple utiliserait des lentilles “pancake” pour réduire le poids et l’encombrement.

Alors que les rumeurs disent qu’Apple a expérimenté une batterie intégrée dans le bandeau comme le Meta Quest Pro, elle aurait finalement opté pour une configuration externe que l’on accroche à la taille ou que l’on met dans une poche, et reliée au casque par un câble d’alimentation à fixation magnétique.

Si Apple envisageait d’utiliser son assistant virtuel, Siri, pour contrôler le casque, elle étudierait également la possibilité d’intégrer une télécommande physique. Bien que Bloomberg n’ait pas pu fournir de détails à son sujet, la découverte par MacRumours d’une photo d’iOS 14 montrant une manette similaire à celle utilisée avec le Vive Focus donne une idée de ce qui est attendu.

En juin 2022, le New York Times a rapporté que le casque ressemblerait à une paire de lunettes de ski. Pour The Information, une petite molette numérique sur le côté, semblable à une couronne, permettra aux utilisateurs de s’adapter à leurs besoins.

Curieusement, Kuo affirme qu’Apple travaille déjà sur un modèle de deuxième génération (via 9to5Mac) qui devrait être lancé en 2024 avec un design nettement plus léger et industriel actualisé.

Freelancer.com a organisé un concours pour que les artistes créent des concepts de ce à quoi le casque pourrait ressembler, le gagnant est Ahmed Chenni.

Ahmed Chenni, Freelancer.com

Les premières images des composants du casque VR ont fuité sur Twitter, donnant ainsi un aperçu alléchant de ce à quoi va ressembler son possible design. Elles ont été publiées par l’utilisateur Mr White (@MrWhite128) et bien qu’elles ne le montrent pas dans son intégralité, on remarque quelques composants à l’instar de câbles plats, microphones mais aussi une forme arrondie.

Audio

Selon un rapport de The Information, la latence de la plupart des oreillettes ou écouteurs sans fil est trop élevée pour ses objectifs, de sorte que les utilisateurs devront utiliser l’une des deux solutions.

L’une proposera un bandeau avec des haut-parleurs intégrés (un peu comme celui du Meta Quest Pro), l’autre voudrait utiliser les modèles récents d’AirPods, qui peuvent entrer dans un mode “ultra-low latency” lorsqu’ils sont connectés au casque.

Ce dernier pourrait contenir les processeurs H2 (présents dans les AirPods Pro de 2e génération).

Performances

D’après Bloomberg, l’appareil sera équipé d’une variante de la puce M2 que l’on trouve dans les derniers Mac de la société, et sera complétée par un processeur “Reality” dédié aux graphiques et aux images de réalité mixte.

En fait, le casque pourrait avoir deux chipsets, le M2 étant rejoint par une puce “Reality” dédiée mais moins puissant pour gérer les opérations du capteur et certains traitements d’image.

Un rapport de The Information datant de janvier 2023 ajoute plus de détails, ses sources estiment que le processeur principal comprendra un CPU, un GPU et de la mémoire, tandis que le second sera une itération pour le signal d’image. Les deux seraient fabriquées selon un processus de 5 nm, ce qui les priverait des avancées attendues par la puce A17 de 3 nm annoncée pour la fin de l’année.

Dans une note de début 2022, Kuo a affirmé que le casque nécessitera le même chargeur 96W que le MacBook Pro 14 pouces, ce qui “prouve que la RA/MR d’Apple nécessite le même niveau de puissance de calcul que le MacBook Pro et est significativement plus élevé que l’iPhone”.

L’inconvénient de la combinaison de la puissance d’un MacBook et d’un design léger est qu’il faut sacrifier quelque chose, et il semble que ce soit l’autonomie. Selon WCCFTech, Apple n’a pas conçu le casque pour qu’il soit utilisé pendant de longues périodes, mais plutôt de manière ponctuelle et ciblée.

Gurman annonce que l’appareil disposera d’une batterie extérieure qui fera à peu près la taille de deux iPhone 14 Pro Max empilés l’un sur l’autre.

Tim Cook a déjà fait part de ses préoccupations quant à la façon dont les produits Apple sont utilisés pour des défilements sans fin, ce qui pourrait être un moyen de forcer les utilisateurs à s’essayer à la RA, plutôt que d’y vivre.

Ming-Chi Kuo a également laissé entendre que le prochain HMD d’Apple sera équipé du Wi-Fi 6/6E à sa sortie pour “améliorer l’expérience sans fil”, offrant une vitesse de transmission et une consommation d’énergie “nettement meilleures” que le Wi-Fi 5, et a cité l’Oculus Air Link en exemple. Il devrait également disposer d’au moins 8 Go de RAM et d’un disque dur de 256 Go.

Technologie d’affichage

Le casque pourrait inclure non pas un, mais deux écrans 8K, ce qui le placerait bien au-dessus de la concurrence actuelle. Alors même que la plupart des téléviseurs n’offrent pas encore une résolution 8K.

Selon Ming-Chi Kuo il s’agira de deux écrans 4K. Plus précisément, le casque utiliserait deux écrans Micro OLED 4K de Sony pour une expérience AR/VR haut de gamme.

Display Supply Chain Consultants pense également qu’Apple utilisera deux écrans Micro OLED 4K pour piloter les visuels, mais mentionne également un troisième panneau AMOLED de relativement faible résolution, une première pour un casque VR/AR si cela est vrai.

Le troisième écran pourrait être “pour la vision périphérique à basse résolution, permettant ainsi un système d’affichage fovéal” qui pourrait effectivement supprimer la vision en tunnel présente dans tous les casques VR actuels.

The Information a affirmé que le casque offrira un champ de vision de 120 degrés, le même que le Valve Index et beaucoup plus que le FOV de 106 degrés du Meta Quest Pro. Il embarquerait également des petits moteurs pour ajuster automatiquement les lentilles internes en fonction de la distance inter-pupillaire de l’utilisateur.

Technologie de suivi

Pour accompagner les écrans à très haute résolution, The Information déclare qu’Apple prévoit d’inclure une technologie de suivi oculaire qui “ne rendra entièrement que les parties de l’écran où l’utilisateur regarde”, ce qui permettra au casque de rendre des graphiques de moindre qualité le long de la vision périphérique de l’utilisateur et de réduire les besoins informatiques globaux sans dégradation visuelle notable.

Dans un rapport de suivi publié en octobre 2022, le site va un peu plus loin en affirmant qu’il sera également capable de scanner votre iris. L’idée sous-jacente est essentiellement de faciliter le changement de compte, les utilisateurs pouvant mettre le casque et être automatiquement connectés à leur compte, bien qu’il mentionne également qu’il sera utilisé pour l’authentification des paiements, comme Touch et Face ID.

Il sera également capable de cartographier les surfaces, les bords et les environnements, Bloomberg affirmant qu’il bénéficie d’une “plus grande précision que les dispositifs existants sur le marché” pour fournir un véritable suivi 1:1 dans les environnements de réalité virtuelle et augmentée. Les caméras intégrées pourraient également suivre les mouvements de la main, et même projeter un clavier virtuel sur des surfaces physiques pour la saisie.

The Information va plus loin en suggérant que le casque sera “équipé de plus d’une douzaine de caméras pour suivre les mouvements de la main et montrer des vidéos du monde réel aux personnes qui le portent”.

Alors que la technologie semble plus adaptée à la réalité augmentée, Bloomberg et The Information s’accordent à dire que l’accent sera plutôt mis sur la réalité virtuelle, les capacités de la RA étant “plus limitées” après avoir rencontré plusieurs obstacles de développement.

Les fonctionnalités et applications compatibles

Selon le dernier rapport de Mark Gurman de Bloomberg, tout le monde est sur le pont pour créer des versions AR/VR personnalisées des applications principales d’Apple.

La plupart de celles décrites dans le rapport ont été proposées, mais pas encore confirmées. Il affirme que certains ingénieurs de l’entreprise ont travaillé 80 heures par semaine pour préparer le logiciel en vue du lancement le 5 juin.

Il semble que, de manière générale, toutes les applications préinstallées sur un iPhone seront personnalisées pour le Reality Pro :

Livres

Calendrier

Appareil photo

Contact

FaceTime

Forme

Fichiers

Freeform

GarageBand

iMovie

Keynote

Mail

Cartes

Messages

Notes

Pages

Photos

Rappels

Musique

News

Numbers

Safari

Bourse

TV

Météo

Alors qu’Apple souhaite disposer d’un maximum d’applications optimisées pour la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, le système d’exploitation xrOS, qui serait basé sur iOS, sera capable d’exécuter les applications iPad telles quelles ou avec un minimum de modifications.

Il explique aussi qu’Apple travaille depuis des mois avec un petit nombre de développeurs pour les aider à mettre à jour leurs logiciels existants pour la réalité mixte. Il s’écoulera encore plusieurs mois entre l’annonce et la sortie, ce qui devrait laisser le temps à d’autres de s’y mettre.

Le casque pourra exécuter plusieurs applications à la fois, dans des fenêtres flottantes tout en se rappelant de l’endroit où vous vous trouvez lorsque vous les utilisez. À titre d’exemple, si vous ouvrez Safari dans la cuisine, que vous partez puis revenez, Safari réapparaîtra.

Logiciel

Un nouvel article de Mark Gurman décrit de quelle façon le casque fonctionnerait, avec une interface similaire à une “iOS 3D” pour un suivi avancé de la tête et des yeux.

Apple souhaiterait créer un App Store dédié au casque, en mettant l’accent sur les jeux, le streaming de contenu vidéo et la communication virtuelle, à l’instar du dernier casque autonome d’Oculus. Selon Bloomberg, le casque offrira “un environnement numérique 3D complet” axé sur les jeux, la diffusion de contenus en continu et la communication avec les amis (ou éventuellement les collègues).

La firme proposera aussi sûrement des applications dédiées à la réalité virtuelle, comme l’application Measure ou encore un outil pour avoir un rendu 3D des produits avant de les acheter. Dans un rapport de décembre, Gurman a également déclaré que les Animojis de l’iPhone et le FaceTime en VR pourraient être positionnés comme “le Zoom nouvelle ère ».

Deux utilisateurs, munis chacun d’un casque Reality Pro, pourraient avoir une réunion virtuelle et avoir l’impression d’être dans la même pièce, dit-on. Cela nécessite beaucoup de puissance de traitement et ne sera donc disponible que dans les chats en tête-à-tête ; les utilisateurs supplémentaires seraient affichés sous forme d’icônes ou de Memoji.

Le casque devrait embarquer de nouvelles versions des applications de base comme Messages et Maps, et des rapports affirment que la firme a récemment fait appel au responsable de l’ingénierie pour ses applications de productivité iWork, Notes et Apple News pour travailler sur la création du casque.

Le suivi avancé de l’œil et de la main feront partie aussi des caractéristiques clés pour distinguer ce Reality Pro des appareils rivaux. Vous pourrez ainsi contrôler un objet simplement en le regardant, puis en pinçant votre pouce et votre index pour le sélectionner, il n’y aura ni manettes ni autres dispositifs de pointage.

La saisie de texte se fera par la voix, ou à l’aide d’un clavier d’iPhone, d’iPad ou de Mac. À terme, les utilisateurs pourraient être en mesure de taper simplement dans l’air pour saisir du texte, mais cette fonctionnalité ne serait pas encore prête à être ajoutée. Contrairement à l’Apple Watch, un iPhone ne sera pas nécessaire pour configurer ou utiliser le Reality Pro.

Avec le casque, vous pourrez passer en douceur des modes AR et VR en actionnant une couronne numérique, il servira d’écran externe pour un Mac connecté.

On nous dit que nous pouvons nous attendre à un kit de développement de logiciels et à un App Store pour les applications tierces également.