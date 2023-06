Le nouveau produit phare d’Apple ne se glisse pas dans votre poche ou votre sac.



En effet, présenté lors de la WWDC 2023, il s’agit d’un tout autre type d’appareil portable, plus précisément d’un casque doté des technologies VR et AR, un produit mixte fortement rôdé et ayant été baptisé “Vision Pro”.



Voici tout ce que vous devez savoir sur l’incursion d’Apple dans le monde de la réalité virtuelle.

Le casque de réalité augmentée Vision Pro, qui a suscité un grand intérêt pendant de longs mois, a finalement été présenté lors de la WWDC du 5 juin. Mais s’il est désormais connu du grand public, il ne sera pas disponible à l’achat avant le début de l’année prochaine.

Apple

Prix du Vision Pro d’Apple

En ce qui concerne son prix, cette première itération est un appareil extrêmement coûteux puisqu’il est proposé au prix de 4 000 $, ce qui en fait un produit niche.

C’est le double du Meta Quest Pro et 7 fois plus cher que le Meta Quest 3…

À quoi ressemble le Vision Pro d’Apple ?

Comme certains leakers l’avait laissé croire, ce casque VR est époustouflant de par son design et sa combinaison de la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

À la différence de dispositifs existants chez la concurrence comme le HoloLens de Microsoft et les casques de jeu, tels que le PlayStation VR2 et le Meta Quest 2, le Vision Pro se concentre sur diverses applications et la manière dont elles seront utilisées avec le casque. Outre les jeux, il prend aussi en charge les services Livres, TV, FaceTime et Fitness, entre autres.

Il intègre notamment les technologies suivantes :

Le suivi avancé des yeux et des mains : une caractéristique clé de l’appareil, qui permet de se démarquer de ses concurrents. Plusieurs capteurs externes surveillent les mouvements des mains, et des capteurs internes verront où vos yeux regardent. Vous pourrez contrôler simplement avec le regard, puis en pinçant votre pouce et votre index pour le sélectionner. Il n’y aura pas de manettes ou d’autres dispositifs de pointage.

: une caractéristique clé de l’appareil, qui permet de se démarquer de ses concurrents. Plusieurs capteurs externes surveillent les mouvements des mains, et des capteurs internes verront où vos yeux regardent. Vous pourrez contrôler simplement avec le regard, puis en pinçant votre pouce et votre index pour le sélectionner. Il n’y aura pas de manettes ou d’autres dispositifs de pointage. L’intégration de gyroscopes et capteurs : pour ajuster ce que vous voyez en fonction de la direction vers laquelle vous êtes tourné.

: pour ajuster ce que vous voyez en fonction de la direction vers laquelle vous êtes tourné. La Saisie de texte : elle se fera par la voix ou à l’aide d’un clavier d’iPhone, d’iPad ou de Mac. À terme, les utilisateurs pourront peut-être simplement taper dans l’air pour saisir du texte, mais Apple travaille apparemment encore sur cette fonctionnalité.

En ce qui concerne sa conception globale, le casque présente un design épuré, à l’image de la marque, ainsi que des tissus et matériaux légers pour un ajustement confortable. Il présente même un système modulaire pour parfaitement s’adapter à la tête de l’utilisateur.

Il embarque un écran incurvé à l’avant qui remonte à l’extérieur les yeux, avec des haut-parleurs sur les côtés et un bandeau qui aide à ajuster l’appareil autour de la tête. On retrouve aussi un bouton situé sur la gauche de la monture, ainsi qu’un Digital Crown sur la droite, permettant le passage de la réalité virtuelle au monde réel.



Il est fait d’aluminium, de verre et de fibre de carbone pour minimiser le poids. Sans compter qu’il arbore un design thermique pour éviter la surchauffe.

Pour fonctionner, il est relié à un petit boîtier à fixer au niveau de la hanche. Une fois porté, il est toujours possible de voir la pièce autour de soi, tout en ayant accès à toutes les informations et apps qui flottent en 3D devant les yeux. Il est également compatible avec les commandes vocales, et peut être couplé à votre Mac via Bluetooth.

Apple

Caractéristiques techniques du Vision Pro

Design thermique

Plus de pixels qu’un écran 4K pour chaque œil

12 caméras embarquées

Système d’exploitation appelé visionOS

Audio Spatial

Puce R1

Batterie détachée du dispositif

USB-C

Wi-Fi

Bluetooth 5

Compas, magnétomètre, accéléromètre, gyroscope et capteur de luminosité ambiante

Haut parleur stéréo et 4 microphones

Optic ID (Données chiffrées, authentification par iris)

Apple Vision Pro s’appuie sur vos mains, vos yeux et votre voix pour naviguer.

L'objectif de la conception de Vision Pro est de ne jamais être isolé des personnes qui vous entourent, il affiche vos yeux lorsqu'il y a quelqu'un près de vous.

Le contenu des applications n’est pas limité à la 2D. Vous pouvez regarder des objets en 3D mais aussi écouter de la musique et utiliser d’autres applications en parallèle, même regarder un film. Il prend en charge plus de 100 titres, qui seront disponibles dès le premier jour et compatibles avec les manettes de jeux.

Le casque pourra exécuter plusieurs applications à la fois, dans des fenêtres flottantes tout en se rappelant de l’endroit où vous vous trouvez lorsque vous les utilisez. À titre d’exemple, si vous ouvrez Safari dans la cuisine, que vous partez puis revenez, Safari réapparaîtra.

Grâce ses capteurs, il a aussi la capacité de filmer et prendre des photos de votre environnement, et rend vos FaceTime encore plus agréables. Il permet aussi de développer la productivité en fonctionnant comme un ordinateur.

Il est équipé de nombreux accessoires dont une batterie portable à mettre dans la poche pour une utilisation ailleurs qu’à la maison. Et, pour offrir toutes cette puissance et ces performances, il intègre la puce M2 mais aussi la R1 pour traiter les données provenant des caméras et des microphones. Elle permet d’éliminer le décalage pour éviter la latence et elle est 8x plus rapide qu’un clignement d’œil.

Apple

Applications compatibles

Il existera une nouvelle boutique permettant de télécharger des apps pour visionOS ainsi que pour iOS et iPadOS.