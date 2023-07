Alors que les MacBook haut de gamme dotés des puces M1 Pro et M2 Pro et M1 Max et M2 Max prennent en charge plusieurs écrans externes, les modèles avec processeur M1 ou M2 standard ne peuvent pas nativement en connecter plus d’un.

Il s’agit une limitation importante par rapport à la génération précédente de Mac Intel qui a, elle, la capacité d’accueillir deux moniteurs supplémentaires via une station d’accueil, un hub USB-C ou un Thunderbolt 3.

M1 MacBook Air : un écran externe maximum

: un écran externe maximum M1 MacBook Pro : un écran externe maximum

: un écran externe maximum M1 Pro MacBook Pro : deux écrans externes maximum

: deux écrans externes maximum M1 Max MacBook Pro : trois écrans externes maximum

: trois écrans externes maximum M2 MacBook Air : un écran externe maximum

: un écran externe maximum M2 MacBook Pro : un écran externe maximum

: un écran externe maximum M2 Pro MacBook Pro : deux écrans externes maximum

: deux écrans externes maximum M2 Max MacBook Pro : quatre écrans externes maximum

Cependant, il existe des moyens de contourner cette limitation M1/M2 et de faire fonctionner deux écrans externes à partir d’un MacBook. L’un consiste à passer par pilote logiciel et adaptateur, l’autre par hub ou adaptateur.

Attention, la solution logicielle comporte quelques risques comme l’installation de pilotes tiers possiblement incompatibles avec les futures mises à jour macOS.

Sans compter que vous n’aurez d’autre choix que d’investir au moins dans un adaptateur, en plus d’une station d’accueil et d’un câble d’affichage.

Écrans externes : Le gros problème des Mac M1 et M2

Les Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces ont été les premiers appareils d’Apple à être équipés de la puce M1 de la marque. Depuis, ce processeur n’a cessé d’évoluer et a reçu que des éloges notamment concernant ses performances et sa vélocité par rapport aux résultats des modèles Intel.

Mais si votre configuration MacBook inclut l’utilisation de plus d’un écran externe, vous avez un problème majeur. Les puces M1 ou M2 d’Apple ne le prendront tout simplement pas en compte, du moins en mode natif.

Alors que les M1 et M2 ne peuvent accueillir qu’un écran, les mini M1 et M2 sont compatibles avec jusqu’à deux écrans externes, l’un via le port HDMI et l’autre via l’USB-C. En revanche, aucun des modèles M1 ne disposent de port HDMI, ils n’ont que d’un Thunderbolt pour brancher un seul moniteur.

La marque indique aussi que les MacBook Air et Pro M1 et M2 ne prennent en charge qu’”un seul écran externe avec une résolution maximale de 6K à 60 Hz”.

Apple

Elle aurait promis de corriger le problème avec une future mise à jour de macOS, mais l’arrivée des M1 Pro et M1 Max, et plus récemment des M2, laisse penser que les propriétaires de M1 pourraient attendre longtemps.

À présent, découvrez comment procéder pour profiter de plusieurs écrans à partir de votre mac

1- Installer les pilotes du logiciel DisplayLink

Vous pouvez utiliser une combinaison de technologies d’affichage pour contourner ces limitations sur les MacBook M1/M2. Cela devrait fonctionner avec la plupart des docks tiers, bien que certains fabricants, comme Caldigit, ne le recommandent pas.

Une toute nouvelle catégorie de stations d’accueil est apparue pour résoudre le problème. Celle de DisplayLink USB-C, ou simplement USB-C, elles nécessitent des pilotes logiciels pour permettre la compression des données, ce qui les rend presque aussi puissantes qu’un modèle Thunderbolt. Pour en profiter pleinement, vous devez télécharger le logiciel DisplayLink approprié.

Notez que ce dernier a besoin d’un pilote tiers sur Mac, il en existe différentes versions et certaines apportent leur lot de compromis. L’application DisplayLink Manager permet donc d’activer la technologie DisplayLink sur votre macOS.

Foundry

Elle est disponible sous la forme d’un programme d’installation autonome plutôt que via téléchargement depuis l’App Store de Mac.

Pour combiner un écran externe à votre MacBook Silicon, suivez les 3 étapes ci-dessous :



Télécharger le pilote Mac DisplayLink

La première chose à faire est de télécharger le dernier pilote Mac DisplayLink. DisplayLink Manager Graphics Connectivity App v. 1.8.1 est compatible avec macOS Big Sur 11, Monterey 12, Ventura 13 et versions ultérieures. Il peut être géré via l’icône DisplayLink dans la barre de menu Apple.

macOS exige que l’utilisateur autorise l’enregistrement d’écran pour que les dispositifs DisplayLink fonctionnent correctement. Pour ce faire :

Rendez dans Préférences Système

Allez sur Sécurité et Confidentialité

Sous Confidentialité , dans la liste à gauche, naviguez jusqu’à Enregistrement d’écran

, dans la liste à gauche, naviguez jusqu’à Déverrouillez le cadenas avec votre mot de passe administrateur

Cochez l’autorisation d’enregistrement d’écran pour DisplayLink Manager

L’installation est simple. Les versions antérieures ne prenaient pas en charge le mode d’affichage fermé des ordinateurs portables, mais la version 1.8.1 oui, à condition que le MacBook soit équipé d’un processeur Intel et soit sous macOS 12. Cela fonctionne aussi s’il est équipé d’un processeur M1 et tourne sous macOS 11 ou une version ultérieure.

Il vous faudra lancer l’enregistrement d’écran pour que l’application DisplayLink Manager capture des pixels et les envoie à votre périphérique USB. Pour cela, vous devez procéder à quelques ajustements dans l’onglet Confidentialité du Mac.

Dans le gestionnaire DisplayLink, vous trouverez une option de lancement au démarrage, pour y accéder plus rapidement, il est possible de le placer dans Utilisateurs et groupes.

Connecter votre MacBook à une station d’accueil

Pour ce faire, optez pour la station d’accueil Anker Docking Station ou encore la WAVLINK. Pour le premier écran, connectez-le via le port Thunderbolt 3 de votre MacBook M1/M2 ou un adaptateur USB-C vers HDMI.

Connecter d’autres moniteurs à votre MacBook M1/M2

Vous pouvez également connecter le premier écran externe via les autres ports d’affichage du dock ou via un adaptateur Thunderbolt ou USB-C vers HDMI ou DisplayPort.

La sortie HDMI ou DisplayPort utilise le mode alternatif (Alt Mode), et comme il s’agit essentiellement d’un pipeline directement vers le GPU natif du système, il se comportera exactement comme si vous aviez branché un dongle USB-C vers HDMI à votre ordinateur portable. Cela ne nécessite aucune installation par l’utilisateur.

Les deuxième et troisième écran s’appuient ensuite sur le logiciel DisplayLink. Il exploite alors le pilote, ainsi que les CPU et GPU du système pour convertir les données graphiques en paquets de données USB, avant de les envoyer aux moniteurs via le câble USB.

Pour jumeler un second écran à votre MacBook en transformant un port USB-A 3.0 en un DVI-I ou VGA et en une sortie HDMI, vous aurez besoin d’un adaptateur, comme le StarTech USB 3.0 vers HDMI / DVI ou l’adaptateur Hub USB-C Giq. Veillez à vous procurer un adaptateur DisplayLink HDMI compatible avec la résolution 4K à 60Hz, car certains sont restreints à 30Hz.

Chaque écran pourra ensuite supporter simultanément la résolution maximale de 2048×1152 à 60Hz.

Foundry

2- Utiliser un adaptateur spécial deux ports HDMI

Le fabricant d’accessoires Hyper vend deux solutions matérielles qui vous permettent d’ajouter plus d’un écran à un Mac M1 ou M2.

L’adaptateur Hyperdrive Dual 4K HDMI pour MacBook M1 et le hub USB-C Hyperdrive Dual 4K HDMI 10-en-1 offrent la possibilité de profiter de deux écrans HDMI : un à 4K 60Hz via HDMI et DP Alt-mode, et un à 4K 30Hz via HDMI et la technologie InstantView de Silicon Motion.

Hyper affirme que ces derniers fonctionnent “sans avoir à télécharger des pilotes encombrants”. En revanche, elle souffre du même problème que les mises à jour logicielles d’Apple, nécessitant l’installation d’une version plus récente et l’activation des paramètres de sécurité et de confidentialité pour enregistrer votre écran.

Après avoir connecté le hub ou adaptateur à votre MacBook, rendez-vous sur l’application HyperDisplay qui apparaît dans une barre latérale du dossier Finder, puis double-cliquez sur l’icône macOS InstantView.

Une fois l’opération terminée, votre MacBook reconnaîtra automatiquement l’adaptateur.

Les meilleurs hubs pour connecter Macbook a un écran externe

Un adaptateur permet de connecter de connecter un ou plusieurs moniteurs à votre MacBook via Thunderbolt ou USB-C. Elle offre alors plusieurs ports auxquels votre ordinateur portable a désormais accès, tels que HDMI, ainsi que de Gigabit Ethernet pour l’accès Internet filaire, des USB-C/Thunderbolt/USB-A à différentes vitesses, de prises audio et de lecteurs de cartes.

Parmi les différents modèles proposés sur le marché, nous avons sélectionné et comparé les meilleurs pour vous.

Les stations d’accueil ou hubs Thunderbolt 4 n’ont souvent pas de port d’affichage dédié, mais trois ports TB4 disponibles qui permettent la connexion directe à un écran via USB-C ou des adaptateurs, à des moniteurs HDMI ou DisplayPort.

Bien qu’il faille parfois acheter un câble adaptateur, la flexibilité des ports et la rétrocompatibilité de Thunderbolt 4 à 40 Gbit/s sont recommandées aux utilisateurs de Mac dernière génération tels que les MacBook M1 et M2.

Les stations d’accueil et les concentrateurs USB-C sont généralement moins chers.

Si votre hub ou station d’accueil ne possède qu’un seul port d’affichage, vous pouvez aussi connecter un deuxième ou troisième écran via un ou plusieurs des ports USB-A disponibles, à l’aide d’un adaptateur tel que le StarTech.com USB 3.0 to HDMI / DVI Adapter qui vous coûtera près de 100 €, une dépense à prendre en compte lors de l’achat de votre ordinateur Apple.

Les risques de l’installation d’un logiciel pilote

Plugable ne conseille pas cette solution de contournement pour les jeux, le montage vidéo, les stations de travail audio numériques (DAW) et la lecture de contenu protégé (HDCP). Pour ces charges de travail, les utilisateurs préféreront bénéficier du débit total d’une connexion GPU native “bare-metal”, telle que celle fournie par le port DisplayPort ou HDMI sur la station d’accueil en utilisant le mode Alt.

Caldigit estime que le DisplayLink n’est pas fiable et qu’il n’y aurait pas de synergie entre le pilote et la station d’accueil. Comme d’autres fabricants d’adaptateurs ou de stations d’accueil, elle déclare que les utilisateurs auront du mal à étendre leur Bureau à deux écrans et qu’ils devront se contenter d’un mode “miroir” ou d’un écran externe.

Malgré tout, cette combinaison de technologies d’affichage permet tout de même aux MacBook M1 et M2 de profiter de plus d’un moniteur.

Il s’agit donc d’une solution de contournement dont la durée est potentiellement limitée, mais il est probable que la compatibilité soit rétablie.

Sinon, il existe aussi la solution matérielle Hyperdrive à double HDMI 4K, elle est la plus chère mais également la plus stable des deux. Si vous voulez utiliser jusqu’à trois écrans, vous aurez besoin d’une station d’accueil telle que la Plugable USB-C Triple 4K Display Docking Station et du DisplayLink.

