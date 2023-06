Le Mans est l’une des courses automobiles les plus intenses car, comme son nom l’indique, elle se déroule sur 24 heures et en continu, elle demande ainsi un effort considérable. Avec un tracé de 13,626 km, qui associe 4,185 km du Bugatti à des routes départementales, elle fait partie des plus grandes courses d’endurance au monde.

De jour comme de nuit, une soixantaine de bolides, avec deux pilotes par équipe, ne cessent les tours de circuit. Malgré son caractère extrême pour les coureurs, c’est aussi un événement sensationnel pour les amoureux de courses automobiles.

Et pour célébrer le centenaire de cette course mythique, le joueur NBA, LeBron James nous fait l’honneur d’en donner le départ.

Quand a lieu les 24 Heures du Mans 2023 ?

L’année 2023 marque le centenaire des 24 Heures du Mans. Cette 91ème édition se déroule les 10 et 11 juin, avec un départ à 16h pétante samedi pour finir à la même heure le lendemain, dimanche.

Entre essais libres et qualifications, les séances de roulage démarrent ce mercredi 7 juin 2023.

Les 24 Heures du Mans 2023 en direct à la TV ou en streaming

Quatre solutions (dont une gratuite) s’offrent à vous pour suivre cette compétition mécanique, découvrez-les ci-dessous.

L’intégralité de la course sera diffusée en direct à la TV sur les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 qui retransmettent les séances de roulage en intégralité.

Quant à L’Equipe, elle propose une diffusion en clair des deux-tiers de la course, incluant les moments importants du départ et de l’arrivée.

Enfin, vous pourrez notamment en profiter via la plateforme Molotov et son abonnement Molotov Extra à 0,99 €/mois (pendant 1 mois, puis 5,99 €). Il vous permet d’accéder à près de 80 chaînes, y compris L’Équipe en direct, et de suivre vos programmes préférés sur 4 écrans en simultané.

Notez que l’application officielle des 24H du Mans, disponible sur iOS et Android, vous propose un accès aux résultats et à d’autres informations gratuitement. Pour une immersion complète et regarder la course en direct et en intégralité, il faudra payer 9,99 €.

Et, pour les passionnés belges, les 24 heures du Mans seront retransmis sur RTBF Auvio.

En attendant le week-end, les Essais libres sont au programme les 7 et 8 juin et l’Hyperpole en direct, le 8 juin, sur Eurosport 2 et Eurosport Player. Pour les suivre, abonnez-vous directement sur le site Eurosport pour 9,99 €/mois, 6,99 €/mois sur 12 mois ou 69,99 €/an. Sinon, passez par Canal+ Sport pour 34,99 €, avec ou sans engagement.

Regarder les 24 Heures du Mans 2023 depuis l’étranger

Vous êtes abonné à Canal+, Molotov TV ou encore à Eurosport, mais n’êtes pas en France au moment de la compétition, alors souscrivez à un VPN.

Grâce à ce réseau virtuel privé, masquez votre situation géographique et parcourez des sites internet comme si vous étiez dans votre pays d’origine (ou n’importe où dans le monde).

Nous vous conseillons le service NordVPN pour sa sécurité. Toutefois, pour que vous trouviez celui qui vous convient le mieux, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs VPN (certains sont même gratuits).

