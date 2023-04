En 2001, la saga Harry Potter était projetée pour la première fois sur grand écran. Une vingtaine d’année plus tard, l’histoire de ce jeune sorcier et de ses amis fascine toujours autant les enfants… et les adultes.

Dans l’absolu, il n’est pas possible d’accéder gratuitement à l’intégralité de la saga sur Internet, en revanche des plateformes de streaming comptent les 8 volets dans leur catalogue, vous permettant ainsi de replonger dans cet univers magique.

Regarder Harry Potter sur Canal+

Depuis le retrait d’Harry Potter sur la plateforme américaine Netflix, vous pouvez retrouver les 8 films sur MyCanal, à l’achat ou à la location :

Regarder Harry Potter avec Prime Video

Concurrente de Netflix, la plateforme Prime Video d’Amazon propose bon nombre de films et séries accessibles via un abonnement Prime mais aussi à la location et l’achat comme c’est le cas pour les films Harry Potter.

Les 8 titres sont disponibles à l’achat à 7,99 € et en location à 2,99 €.

Depuis le mois de mars 2023, Amazon propose un pass Warner Bros à 9,99 €/mois, en supplément de l’abonnement Prime, qui vous donne accès à tout le contenu du groupe Warner et HBO. Harry Potter ne fait pas encore partie du catalogue, mais nous imaginons que cela puisse changer dans le futur.

Regarder Harry Potter sur YouTube

La saga Harry Potter est accessible sur YouTube, à l’achat pour 7,99 € ou en location qualité HD à 2,99 €. Voici une liste des liens YouTube :

Vous possédez un lecteur de DVD à la maison ? Alors le mieux serait peut-être de vous procurer le coffret intégral des 8 films de Harry Potter sur Cdiscount à 21,37 €, la Fnac à 39 € et Amazon à 38,16 €.

Regarder Harry Potter via Google Play

Comme sur YouTube, Harry Potter est accessible à l’achat et location sur Google Play. Toutefois, à la différence du site web d’hébergement de vidéos, les prix sont respectivement de 9,99 € et 2,99 €.

Voici la liste des liens Google Play :

Regarder Harry Potter via Apple TV+ et iTunes Store

La plateforme de streaming met à votre disposition tous les films du sorcier. En revanche, bien que vous soyez abonné, ils ne font pas partie du catalogue ! Vous devez passer la location à 2,99 € ou par l’achat 7,99 €, tout comme sur iTunes Store disponible sur votre iPhone, iPad, Mac ou encore PC.

Regarder Harry Potter sur Netflix via un VPN

Bien que Netflix France ait perdu ses droits de diffusion pour Harry Potter, il existe des pays européens où la plateforme américaine les détient encore, à l’instar de la Turquie.

Pour y accéder, vous n’aurez d’autres choix que d’installer un VPN. Grâce à ce service, vous pourrez masquer votre situation géographique et parcourir des sites internet comme si vous étiez n’importe où dans le monde.

Il y en a de nombreux, certains payants et d’autres non, mais nos meilleures recommandations sont NordVPN et ExpressVPN.

Harry Potter sur Max

Warner Bros. Discovery a confirmé qu’un reboot de Harry Potter en série arrivera sur Max, le nouveau service de streaming exclusif de HBO. Dans le but de vous plonger dans l’histoire originale des sept livres, elle se déroulera sur dix ans, et pourrait donc compter plus de sept saisons.

Si la plateforme sera d’abord accessible dans les pays où HBO Max est actuellement disponible, les Français devraient pouvoir en profiter d’ici l’automne 2023.

Harry Potter est-il disponible sur Disney+ ?

La saga Harry Potter a été produite et distribuée par Warner Bros, en 2018, la société de production américaine a conclu un accord avec NBC Universal. Depuis, ce dernier possède donc les droits de diffusion de la franchise, ce qui n’est pas le cas de Disney+.



En conséquence de ce rendez-vous manqué, aucun des 8 films Harry Potter n’est accessible depuis la plateforme Walt Disney, et ils ne le seront probablement jamais.

