Adobe est une entreprise dédiée dans les logiciels graphiques, on lui connaît les très populaires programmes Photoshop, Indesign ou encore Illustrator.

En 2011, elle a lancé ses applications et services Creative Cloud (CC), ils s’adressent aux graphistes, monteurs vidéo, photographes, designers,… en résumé à quidam ayant la fibre artistique, déborde de créativité et souhaite la partager.

L’accès à ces programmes se réalisent via un abonnement, annuel ou mensuel.

Que vous soyez étudiant ou membre d’un établissement d’enseignement universitaire, secondaire ou primaire, vous avez aussi accès à ces logiciels. Mais, avant que vous ne choisissiez un abonnement il est important de connaître vos besoins et votre future utilisation.

Les programmes Adobe sont composés de 4 catégories principales, qui peuvent aussi se chevaucher : photographie, graphisme, UI (Interface utilisateur) ou UX (Expérience utilisateur) design, et montage photo/vidéo.

Selon votre spécialisation, vous trouverez le ou les logiciels Adobe qui vous conviendront le mieux.

Pour vous aider à choisir le service, la souscription adéquate pour vos études, nous avons créé ci-dessous un guide comprenant les avantages de chaque forfait, leur prix et les réductions spéciales.

Adobe CC pour étudiants permet aux jeunes talents et à leurs formateurs d’acquérir des compétences et de créer sans limite avec les outils Adobe.

Pour en bénéficier (avantages détaillés dans la section suivante), vous devez d’abord remplir plusieurs conditions et prouver votre statut.

Pour les étudiants :

Être au moins âgé de 13 ans.

Être inscrit dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur public/privé ou agrée délivrant un diplôme après 2 années d’études à temps plein.

Être inscrit dans une école primaire ou secondaire.

Être étudiant à domicile, en conformité avec les lois régionales ou nationales.

Pour le personnel enseignant :

Appartenir au personnel enseignant ou administratif, employé au sein d’une école primaire, d’un collège, d’une université ou tout autre établissement privé/public d’enseignement supérieur.

Professeur d’un élève à domicile.

Si vous correspondez à l’un des critères listés, alors il ne vous reste plus qu’à justifier de votre éligibilité. Pour cela, à l’achat, vous devez indiquer une adresse e-mail de l’établissement, qui sera vérifiée instantanément.

Dans le cas où vous n’en avez pas, ou que votre adresse ne peut être examinée, alors un justificatif d’éligibilité peut vous être demandé après votre achat. Ce dernier doit provenir de votre établissement, être daté, comporter votre nom et celui de votre école.

Il peut s’agir d’une carte étudiant, d’un relevé de notes ou encore d’une facture de frais de scolarité.

Si vous suivez des études à domicile, alors une attestation d’inscription à une association d’enseignement à domicile, une copie datée d’une lettre d’intention adressée à la structure d’enseignement ou une preuve de paiement, de moins de 6 mois, sont requises.

Les différents abonnements Adobe Tout Creative Cloud pour étudiants

À présent, passons aux abonnements et à leurs avantages. Adobe Creative Cloud pour étudiants a une formule pour chaque niveau d’études. À présent, décortiquons les offres :

Offres pour le Primaire et le Secondaire :

Afin de stimuler très tôt la créativité digitale, le sens de la coopération et du travail en équipe, Adobe a mis en place un forfait pour les artistes en herbe et leurs professeurs.

Les collégiens et lycéens ont ainsi accès à plus de 20 applications comprenant Photoshop, Lightroom, Indesign, Illustrator, Acrobat Pro… mais aussi Premiere Rush. Ce logiciel permet de réaliser des vidéos de qualité professionnelle, des montages, d’ajouter des animations, de faire des montages, et de les partager sur les réseaux sociaux. Quoi de mieux pour cette nouvelle génération Z qui grandit avec Youtube, Facebook, TikTok, Instagram et consorts !

Il y a également le programme Creative Cloud Express (anciennement Adobe Spark), il sert à créer des pages web, des vidéos et des images adaptées pour les réseaux sociaux, mais aussi y ajouter des vidéos. C’est l’idéal pour partager les actualités du lycée, collège ou les activités de la classe.

Aussi, si les professeurs sont en manque d’inspiration, ceux-ci peuvent s’aider d’Adobe Education Exchange. Il s’agit d’une communauté en ligne (en anglais…) donnant accès à des ressources pédagogiques, tutoriels et des documents de formation.

Enfin, vous et vos élèves auront droit à un espace de stockage de 20 Go et 100 Go dans le Cloud, extensible jusqu’à 10 To dans le Cloud.

Sachez qu’Adobe propose une version d’essai gratuit de 7 jours complets pour chaque souscription à une application ; mettez donc à profit cet essai avant de vous lancer pendant une année entière.

Offres individuelles pour Enseignants et Étudiants :

Si vous êtes professeur ou étudiant et que vous souhaitez profiter seul d’Adobe CC, de ses 20 applications (Premiere Rush, Creative Cloud Express (ex-Adobe Spark), Illustrator….), de 100 Go d’espace de sauvegarde dans le Cloud, de tutoriels, conseils de professionnels, de travaux pour vous inspirer, alors cette formule individuelle vous est destinée.

Vous êtes séduit par l’une de ces souscriptions ? Alors, rendez-vous sur cette page.

Ce sont les meilleures armes pour s’auto-former quotidiennement, stimuler son inventivité et partager son savoir ou les exploiter lors d’un stage ou d’un poste en entreprise.

Abonne-toi à Tout creative cloud

Offres pour les écoles et universités (groupes de petite taille) :

Pour acquérir de nouvelles compétences et les préparer à leur future profession artistique, les groupes d’étudiants et services enseignants bénéficient des dernières versions de toutes les applications Adobe (Photoshop, Illustrator, XD), de 100 Go d’espace de stockage, d’une assistance technique disponible 24h/24, 7j/7.

Ils auront également accès aux ressources Creative Cloud Express (création de pages web), Infographic Project (réaliser des infographies) et Adobe Premiere Rush CC (montage vidéo), entre autres.

En résumé, Adobe leur donne toutes les clés en main pour qu’ils réussissent leurs études, donnent vie à leur créativité et se sentent prêts pour le marché de l’emploi ultra compétitif.

Abonnez-vous à Tout creative cloud

