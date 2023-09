Sur votre Apple Watch, vous trouverez toujours un numéro de modèle permettant son identification, en plus de celui de série qui lui est propre.

Ces informations peuvent s’avérer utiles dans plusieurs cas de figure, notamment pour vérifier la garantie de votre montre ou simplement éviter les arnaques lors d’une transaction de particulier à particulier ou même l’achat de modèles reconditionnés.

Dans cet article, nous avons regroupé 5 astuces pour identifier efficacement une Apple Watch.

Identifier une Apple Watch via son numéro de modèle

Pour identifier une Apple Watch, nous vous conseillons de jeter un œil à son numéro de modèle, pour ce faire :

Lancez l’application Watch sur votre iOS

Allez sur l’onglet Ma montre

Rendez-vous sur Général → Informations

Tapez sur l’option Modèle et récupérez l’identifiant “AXXXX”

Ensuite, référez-vous à la liste donnée ci-dessous pour déterminer le modèle de votre Apple Watch correspondant respectivement à la taille des boîtiers.



Génération Apple Watch Numéro de modèle Apple Watch (1ère génération) (38 mm/42 mm) A1553

A1554 Apple Watch Series 1 (38 mm/42 mm) A1802

A1803 Apple Watch Series 2 (38 mm/42 mm) A1757

A1758

A1816

A1757 Apple Watch Series 3 GPS (38 mm/42 mm) A1858

A1859 Apple Watch Series 3 GPS + Cellular (38 mm/42 mm)



A1889

A1891

A1860

A1861 Apple Watch Series 4 GPS (40 mm/44 mm) A1977

A1978 Apple Watch Series 4 GPS + Cellular (40 mm/44 mm) A2007

A2008 Apple Watch Series 5 GPS (40 mm/44 mm) A2092

A2093 Apple Watch Series 5 GPS + Cellular (40 mm/44 mm) A2156

A2157 Apple Watch Series SE GPS + Cellular (40 mm/44 mm) A2355

A2356 Apple Watch Series SE GPS (40 mm/44 mm) A2351

A2352 Apple Watch Series 6 GPS + Cellular (40 mm/44 mm) A2375

A2376 Apple Watch Series 6 GPS (40 mm/44 mm) A2291

A2292 Apple Watch Series 7 GPS + Cellular (41 mm/45 mm) acier inoxydable A2476

A2478 Apple Watch Series 7 GPS (41 mm/45 mm) A2473

A2474 Apple Watch Series 8 GPS + Cellular (41 mm/45 mm) acier inoxydable et aluminium A2773

A2775 Apple Watch Series 8 GPS (41 mm/45 mm) A2770

A2771 Apple Watch SE (2nd gen) GPS + Cellular (40 mm/44 mm) A2725

A2724 Apple Watch SE (2nd gen) GPS (40 mm/44 mm) A2722

A2723 Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) A2684

Pour obtenir les numéros des modèles Hermès et Nike, rendez-vous sur cette page d’aide d’Apple.

Identifier une Apple Watch via son écran

Outre le numéro de modèle, l’écran de votre Apple Watch peut également être un bon moyen de l’identifier.

La Series 1 affiche un écran OLED Retina avec Force Touch à 450 nits. Les Series 2 et 3 sont, elles, équipées d’un écran OLED Retina de seconde génération avec Force Touch à 1000 nits, ce qui les rend 2 fois plus lumineux.

Les Apple Watch Series 4, 5, 6 et SE arborent un écran 30 % plus grand que les versions précédentes. Elles sont toutes quatre pourvues d’un cadran de 40 ou 44 mm, contre 38 ou 44 mm pour les 3 premières Series.

Quant à la Series 7 de 2021, son écran est incurvé avec des bords affinés, et il est 20 % plus large que celui de la Series 6. Enfin, son boîtier est proposé en version de 41 mm et de 45 mm.

En 2022, Apple a lancé 3 nouvelles Watch : la Series 8, la SE 2ème génération et la Ultra (destinée aux sportifs). La 1ère a le même design que la Series 7 mais est proposée dans de nouvelles couleurs. La 2ème aussi reprend le look de la SE 2020 mais une palette de couleurs un peu plus cohérente. Enfin, la 3ème est un modèle inédit jusqu’à présent puisqu’il a un boîtier en titane de 49 mm, et un bouton supplémentaire de couleur (Action).

Identifier une Apple Watch via sa batterie

Les Series 1, 6, SE (1ère et 2nde gen), 7, 8, Ultra sont équipées d’une batterie lithium-ion rechargeable et d’un câble de charge magnétique.

C’est aussi le cas des Series 2, 3, 4, 5, mais elles étaient aussi vendues avec un adaptateur USB en plus.

Identifier une Apple Watch via sa capacité de stockage

Les Series 1, 2 et 3 GPS ont une capacité de stockage de 8 Go, contre 16 Go pour les Series 3 GPS + et 4. En ce qui concerne les Series 5, 6, SE, 7, 8, Ultra et SE (2ème génération), elles profitent de 32 Go, soit le double de la 4.

Pour vérifier la capacité de stockage de votre Apple Watch :

Lancez l’application Watch sur votre iOS

Allez sur l’onglet Ma montre

Rendez-vous sur Général puis sur Informations

puis sur Tapez sur l’option Capacité

Identifier une Apple Watch via sa connectivité

Il est uniquement possible de se connecter à la 4G avec les derniers modèles Apple Watch, autrement dit les Series 3 GPS+, 4, 5, 6, SE, 7 et ultérieures.

