Chaque année, Apple propose une mise à jour majeure de watchOS, le système d’exploitation dédié aux Apple Watch. Au cours de l’année, comme pour les iPhone et les iPad, il existe aussi de petites mises à jour ponctuelles. Ces dernières sont gratuites et offrent de nouvelles fonctionnalités à votre montre, améliore sa vitesse et corrige les bugs.

Si vous souhaitez installer la dernière version de watchOS 9 sur votre Apple Watch alors vous êtes au bon endroit. Le nouveau watchOS 10 devrait être présenté lors de la WWDC le 5 juin 2023, avant d’être officiellement disponible cet automne.

Les Apple Watch compatibles watchOS 9

Comme c’était le cas avec watchOS 7, les Apple Watch Series 3 et ultérieures peuvent passer à watchOS 9. Vous aurez également besoin d’un iPhone sous iOS 15 minimum.

Enfin, l’installation du watchOS 9 ne peut se faire que sur les montres antérieures à la Watch Series 4. Les Series 1, 2 et 3 en sont exclues.

Avant le lancement de watchOS 6, les mises à jour de l’Apple Watch devaient se faire sur l’iPhone associé à la montre plutôt que sur la tocante elle-même, les choses ont évolué depuis. Néanmoins, il est quand même toujours possible de procéder de cette façon, et nous continuons de penser c’est la plus simple.

Le plus souvent, la mise à jour watchOS s’opère via une connexion Bluetooth entre votre iPhone et votre Apple Watch. De plus, votre montre devra être en charge et avoir un niveau de batterie à au moins 50 %.

Sur votre iPhone, ouvrez l’application Apple Watch

Allez dans l’onglet Ma montre , puis appuyez sur Général

, puis appuyez sur Appuyez sur Mise à jour logicielle

Tapez sur Installer.

Enfin, comme pour toutes mises à jour logicielle, vous devrez être connecté au Wi-Fi.



Remarque : Même si la mise à jour prend un certain temps, ne débranchez pas la montre avant la fin du processus.

Comment effectuer la mise à jour depuis l’Apple Watch

Si vous disposez de watchOS 6 ou d’une version ultérieure, alors vous pouvez installer des mises à jour supplémentaires sans avoir besoin de votre iPhone. Elle peut se faire directement sur votre Apple Watch.

Pour ce faire, ouvrez l’application Réglages et appuyez sur Général → Mise à jour du logiciel. Ensuite, touchez Installer et suivez les instructions.

Comme pour la mise à jour de l’iPhone, votre montre devra être placée sur son chargeur, connectée en Wi-Fi et avoir plus de 50 % d’autonomie.

Résolution des problèmes de mise à jour de la Watch

Si vous rencontrez des difficultés pour mettre à jour votre Apple Watch, nous vous proposons les meilleures solutions ci-dessous.

Vérifiez votre connexion internet

Il se peut que votre connexion Wi-Fi soit le problème et entrave la mise à jour de votre montre. Veuillez vérifier si elle stable et correctement connectée à votre iPhone.

Redémarrez votre montre Apple

Si la solution précédente ne porte pas ses fruits, alors tentez le rallumage de votre Apple Watch, la connexion au Wi-Fi et le jumelage pourraient ensuire se rétablir d’eux-même.

Impossible de mettre à jour (l’Apple Watch Series 3)

De nombreux utilisateurs d’Apple Watch Series 3 ont eu des difficultés à installer les mises à jour du système d’exploitation watchOS 7 et il est tout à fait possible que les mêmes problèmes se produisent avec watchOS 9. Rappellez-vous la Series 3 sera incompatible avec watchOS 9.

Le problème en 2020 semblait être la faible quantité d’espace de stockage de l’Apple Watch Series 3 (la version GPS de l’Apple Watch Series 3 ne dispose que de 8 Go de stockage). Cela signifie qu’il n’y a pas assez d’espace pour les fichiers d’installation temporaire.

Apple a suggéré aux utilisateurs de supprimer temporairement les applications et la musique avant la mise à jour, si cela ne fonctionne pas, Apple recommande aux utilisateurs de restaurer complètement le système avant la mise à jour.

