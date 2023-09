Dans beaucoup de situations, enregistrer un appel téléphonique peut s’avérer utile. Qu’il s’agisse d’une conversation privée ou professionnelle, conserver une trace audio vous permet de ne manquer aucune information importante ou encore de pouvoir apporter des preuves dans situations plus extrêmes.

Sur iOS comme sur Android, il est possible de conserver vos appels à l’aide de différentes applications ; nous en avons sélectionné cinq.

Notez que dans le droit français, pour qu’une conversation téléphonique soit reçue comme une preuve légale, votre interlocuteur doit consentir à l’enregistrement de votre appel. Chaque partie doive être informée du début et de la fin de l’appel.

Enregistrer une conversation téléphonique depuis un Android

Parmi la flopée d’apps d’enregistrement audio disponibles sur Android, nous avons choisi de vous présenter : Enregistreur d’appel automatique (Automatic Call Recorder) et RMC: Android Call Record.

Auto enregistreur d’appel

L’application Enregistrement d’appel sauvegarde automatiquement toutes vos conversations et les place dans sa boîte de réception. Elle a l’avantage de n’imposer aucune limite de stockage, contrairement à votre téléphone.

Aussi, pour ne pas utiliser de mémoire inutilement, en amont, vous pouvez pré-sélectionner les contacts que vous ne souhaitez pas enregistrer.

Parmi les fonctionnalités proposées par Enregistrement d’appel, on retrouve la protection de fichiers par mot de passe, la compatibilité avec plusieurs formats audio (3GP, mp3, AAC, WAWE) et le transfert vers un PC. Enfin, il est même possible de sauvegarder toutes vos transcriptions via des services Cloud tels que Google Drive ou Dropbox.

Cette application est gratuite mais si vous souhaitez bénéficier de plus d’options, alors n’hésitez à passer à la version Pro. Toutefois, nous vous conseillons de commencer par son essai gratuit vous assurer de sa compatibilité avec votre Android.

RMC: Android Call Recorder

Avec RMC: Android Call Recorder, enregistrez (manuellement ou automatiquement) vos appels entrants et sortants directement sur votre carte SD.

Comme avec Enregistrement d’appel, il vous est possible de protéger vos enregistrements grâce à un code, de les transférer directement sur des services de stockage en ligne (Google Drive…) et de modifier leur format audio (mp3, amr, 3GP…).

Ils seront également filtrés selon vos appels, s’il s’agit de vos contacts ou de numéros inconnus, par exemple. Enfin, tous vos fichiers obsolètes seront effacés et votre corbeille sera vidée automatiquement.

RMC : Android Call Recorder est gratuite et son interface est uniquement disponible en anglais.

Foundry

Enregistrer une conversation téléphonique sur un iPhone

Au même titre que Android, iOS propose un large choix d’applications pour enregistrer vos appels, en voici trois.

Enregistrement des appels-int (Call Recorder)

L’application Enregistrement des appels-int, vous permet d’enregistrer vos appels vers l’étranger sans frais supplémentaire de votre opérateur. Pour préserver toute confidentialité, votre conversation sera enregistrée directement sur votre iPhone sans passer par un service tiers.

Si vous souhaitez masquer votre numéro, il vous suffit d’activer l’option dédiée depuis l’onglet Comptes. Et, pour une meilleure écoute de vos fichiers audio, transférez-les directement sur iTunes.

Aussi, si vous souhaitez les partager avec vos ami(e)s par exemple, alors envoyez-les par email ou via messages WhatsApp.

Enregistrement des appels-int est gratuit sur l’Apple Store, toutefois pour pouvoir téléphoner, vous devrez acheter des crédits à partir de 4,99 $.

Enregistreur d’appel iCall

Avec Enregistreur d’appel iCall, procédez aux enregistrements des appels entrants/sortants en un clic via le bouton Enregistrer. Vous pouvez les réécouter et les partager plus tard. Le niveau Pro vous permet d’enregistrer des conversations sans vous préoccuper d’aucune limite de durée et ne présente aucune publicité intégrée. Attention, le prix des abonnements grimpe vite tout de même.

TapeACall

TapeACall est une application professionnelle aux multiples fonctions différente des autres.

C’est par le biais d’une communication tripartite entre le service de TapeACall, la personne que vous contactez et vous que votre échange sera enregistré.

La ligne d’enregistrement de l’application effectue une écoute silencieuse lors de l’appel afin que votre conversation soit transcrite dans les moindres détails et avec une bonne qualité audio.

Avec TapeACall, enregistrez autant d’appels entrants et sortants que vous souhaitez, et ce sans limite de durée, même les réunions Zoom suivies depuis votre smartphone.

Renommez toutes vos conversations, transférez-les sur votre ordinateur, partagez-les sur les réseaux sociaux ou envoyez-les par SMS, MMS, et même emails en format MP3. Son interface est agréable, intuitive et très facile à utiliser, tout y est expliqué au travers de tutoriels vidéos.

Sa version d’essai gratuite dure 7 jours, notez que cette app est aussi compatible avec Android. Notez que vous serez soumis aux règles de confidentialité californiennes.

Alternatives :

Sinon, il y a Smart Recorder and transcriber une application gratuite avec achats intégrés et Rev Call Recorder.

Enregistrer vos appels à l’aide d’accessoires

Si vous ne voulez pas utiliser d’application pour enregistrer vos appels, alors pourquoi ne pas opter pour un accessoire tiers ? La plupart se connecte via Bluetooth. Sur le marché, il y a des kits d’enregistreur d’appels comme celui-ci sur Amazon, ajoutez-lui un adaptateur jack Lightning ou USB-C et tous les appels entrants et sortants seront sauvegardés à chaque fois que vous vous en servirez.

