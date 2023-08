Certaines sauvegardes de données sur votre Mac se font à partir de l’utilitaire Time Machine qui en crée automatiquement et de manière incrémentielle. Votre ordinateur se met alors à créer des instantanés locaux (snapshots) c’est-à-dire des copies de vos données en attente d’être sauvegardées, grâce à ces derniers la restauration de fichiers devient possible.



Toutefois, cela peut occuper beaucoup de mémoire et, par conséquent, ralentir voire empêcher l’installation de logiciels ou l’enregistrement de documents, entre autres.



Dans ce tutoriel, nous vous expliquons comment récupérer de l’espace et effacer manuellement ces sauvegardes pour redonner un coup de boost à votre Mac. Il existe 2 techniques pour empêcher la création d’instantanés locaux de votre disque dur, et 2 autres pour les supprimer manuellement.

Désactiver Time Machine pour supprimer les sauvegardes

Pour libérer de l’espace disque sur votre appareil Apple, vous devrez, dans un premier temps, penser à supprimer ses sauvegardes Time Machine. Désactiver cette fonction entraîne la suppression de tous vos instantanés locaux stockés.

Pour ce faire, ouvrez Préférences système ou Réglages Système, sélectionnez Time Machine, puis décochez la case Sauvegarder automatiquement à gauche.

Après quelques minutes, vous récupérerez l’espace dont vous avez besoin.

Désactiver les sauvegardes Time Machine via le Terminal

La deuxième solution est à envisager, seulement, si la première a échoué. De plus, nous ne la recommandons pas non plus aux novices ou encore aux utilisateurs de macOS 10.12 (Sierra) ou d’une version antérieure. Si tel est votre cas, alors nous vous conseillons de répéter la première étape à plusieurs reprises et de contacter Apple si rien n’évolue dans le positif.



En revanche, si vous vous sentez suffisamment à l’aise, alors ouvrez Finder et rendez‑vous sur Applications → Utilitaires → Terminal. Entrez la commande sudo tmutil disablelocal (veillez à respecter les espaces).

La fonction instantané local sera alors désactivée dans votre Time Machine qui ne pourra plus en créer de nouveaux et supprimera tous les existants.

Pour les réactiver, alors il vous suffira de procéder de la même façon, Finder → Applications → Utilitaires → Terminal. Sauf que cette fois, vous devrez saisir sudo tmutil enablelocal.

Supprimer des sauvegardes Time Machine via…Time Machine

Nous vous expliquons comment supprimer les sauvegardes Time Machine sur un disque dur externe ou réseau en utilisant l’application Time Machine.

Rendez-vous sur la Pomme, puis sur Préférences Système ou Réglages Système

Choisissez Time Machine

Sélectionnez la sauvegarde en question (généralement garder la 1ère et dernière), cliquez-droit sur la fenêtre Finder ou l’icône de la roue dentée

Sélectionnez l’option Supprimer toutes les sauvegardes de…

Saisissez votre nom d’utilisateur et mot de passe administrateur

Supprimer des sauvegardes Time Machine via le Terminal

Cette astuce n’est à prendre en compte que si vous avez de l’expérience avec les lignes de commande.

La syntaxe tmutil utilisée a la capacité de supprimer immédiatement les sauvegardes et de toute période. Avant de vous lancer, pensez à enregistrer toutes vos données avant de suivre nos étapes à la lettre en tapant les commandes exactement comme présentées.

Ouvrez le Terminal

Pour afficher une liste de toutes les sauvegardes, tapez la commande : tmutil listbackups

Localisez la sauvegarde à supprimer et entrez : sudo tmutil delete suivi du chemin d’accès à la sauvegarde tel qu’il s’est affiché lors de la commande listbackup.

Si vous avez une ancienne sauvegarde, il vous est possible de l’effacer en spécifiant sa date : tmutil delete /Volumes/BackupDriveName/Backups.backupdb/MacComputerName/YYYY-MM-DD-HHMMSS/



Ensuite, remplacez BackupDriveName par le nom de disque de sauvegarde Time Machine, MacComputerName par le nom du Mac dont vous souhaitez supprimer les sauvegardes, et YYYY-MM-DD-HHMMSS/ par la date de votre sauvegarde.

Par exemple : sudo tmutil delete /Volumes/Time Machine Backups/Backups.backupdb/MacBook Pro/2011-07-20-150021/



