Si vous êtes sur cet article, c’est que vous savez probablement déjà ce qu’est le DPI d’une souris et vous voulez savoir comment déterminer la sensibilité de votre souris actuelle.

Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit, DPI signifie “dot per inch” (points par pouce PPP en français), il détermine la sensibilité, la taille du mouvement nécessaire pour être enregistré comme un mouvement. Plus le DPI est élevé, plus la souris réagit aux petits mouvements. De ce fait, moins vous aurez à la déplacer pour que votre curseur aille d’un point à un autre de votre écran.

Une souris sensible profite surtout aux gamers et aux graphistes, puisqu’ils sont plus enclin à travailler sur des grands écrans. Généralement, les joueur FPS règlent le DPI de leur souris entre 400 et 800 DPI pour un curseur lent et précis, tandis que ceux de MOBA préfèrent un mise au point entre 1600 et 4000. Aussi, de nombreuses souris gamer disposent de boutons vous permettant de modifier le DPI à la volée en pleine partie.

Mais comment connaître le DPI d’une souris, et comment le modifier via les paramètres de votre ordinateur ou ceux de le souris-même ? Il peut être difficile de le découvrir avec certaines souris, mais voici trois moyens de déterminer le DPI de la vôtre et la rendre plus réactive.

1- Vérifier les spécifications du fabricant

La première chose que nous vous conseillons de faire est de chercher en ligne la fiche technique de votre souris. À moins qu’il ne s’agisse d’un modèle sans marque, il y a de fortes chances que vous la trouviez, son DPI y sera indiqué. Il peut également être inscrit sur sa notice d’utilisation.

2- Installer les pilotes de la souris pour modifier le DPI

Si vous possédez une souris sans marque qui repose uniquement sur le pilote de souris Windows, nous vous recommandons de télécharger le pilote approprié à partir du site du fabricant. Vous aurez ainsi la possibilité de paramétrer le DPI de votre souris.

Aussi, sur certains modèles, il vous suffira d’utiliser le bouton dédié, il est ainsi possible de le changer en un clic.





3- Utiliser une calculatrice DPI en ligne

Si vous ne trouvez toujours pas le DPI de votre souris, alors aidez‑vous de l’outil en ligne gratuit Mouse sensitivity pour obtenir une valeur approximative.

Pour ce faire, vous devez d’abord décocher la case Améliorer la précision du pointeur, qui se trouve dans Paramètres → Bluetooth et appareils → Paramètres de souris supplémentaires.

Foundry

Si vous avez installé un pilote de souris, alors assurez-vous que l’accélération du pointeur y est également désactivée.

À présent, rendez-vous sur Real Mouse DPI Analyser et vérifiez les autres exigences et limitations.

Mesurez la distance approximative dont vous avez besoin pour déplacer votre souris afin que le pointeur aille de la gauche de l’écran vers la droite. Utilisez une règle, car vous devez saisir cette distance dans le champ “Distance cible” du site Web.

Mouse sensitivity

Entrez la distance dans le champ Distance cible et choisissez l’unité désirée (cm ou inches). Comme vous ne connaissez pas le DPI de votre souris, vous ne pouvez pas mettre de valeur dans le champ DPI configuré.

Maintenant, cliquez sur la cible rouge en bas de la page et faites‑la glisser vers la droite, en déplaçant votre souris à la distance que vous avez spécifiée dans Distance cible. Nul besoin d’aller vite, il faut surtout être précis.

Peu importe si le pointeur dépasse la fenêtre de votre navigateur, par contre veillez à ce qu’il n’atteigne pas le bord de l’écran.

Lorsque vous relâcherez le bouton de votre souris, un chiffre apparaîtra dans le champ Pixels réels. Il indique la valeur approximative du DPI à laquelle votre souris est actuellement réglée.

Notez qu’il est important pour les joueurs de décocher l’option d’accélération, car sinon la distance à laquelle la souris se déplacera ne correspondra pas nécessairement aux mouvements à l’écran. L’accélération signifie que plus vous déplacez la souris rapidement, plus le pointeur se déplace.

Certains logiciels de souris disposent de cette option, mais sur Windows vous la trouverez dans Paramètres → Bluetooth et appareils → Paramètres de souris supplémentaires, comme expliqué précédemment. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur l’onglet Options du pointeur, décochez la case Améliorer la précision du pointeur et jouez avec la vitesse du pointeur.

