La rentrée implique bien souvent des dépenses en matériel scolaire, et Apple en est bien au fait. De ce fait, la firme américaine propose des réductions sur des produits via son offre Back to School, aux étudiants et personnel éducatif.

Cette offre s’ajoute aux remises qu’Apple offre toute l’année aux étudiants et aux établissements d’enseignement sur ses Mac et iPad. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir pour obtenir une remise et utiliser l’Education Store d’Apple.

Lisez ce qui suit pour en savoir plus.

L’offre Back to School 2023

Après l’Australie, la Nouvelle-Zélande et autres pays de l’Hémisphère sud, c’est autour des Etats-Unis de profiter de Back to School ; l’offre vient d’être lancée et prendra fin le 2 octobre 2023.

Contrairement aux étudiants et personnels enseignants des territoires du Sud, qui ont reçu une paire d’AirPords gratuite (comme c’était le cas avant 2022), leurs homologues américains, eux, obtiendront une carte cadeau d’un montant maximum de 150 $ pour l’achat d’un produit éligible ainsi que d’une réduction de 20 % sur AppleCare+. Les produits concernés sont : l’iMac, le MacBook Pro, le MacBook Air, le Mac mini, l’iPad Pro (12,9 pouces et 11 pouces) et l’iPad Air.

Pour ce qui est de la France, nous nous attendons à un calendrier similaire à celui de 2022 (14 juillet au 20 octobre) et à la même offre que celle proposée aux Etats-Unis. Nous mettrons à jour ces informations dès que nous en saurons plus.

Alors, quel est le principe de Back to School ? Tout somplement, cette campagne permet aux étudiants et aux enseignants d’économiser sur l’achat d’un Mac, d’un iPad Air ou Pro depuis l’Apple Store Education.

Pour bénéficier de l’offre Back to School, vous devez avoir le statut d’étudiant ou d’employé d’établissement scolaire (enseignants, chercheurs, personnel administratif…) et le confirmer sur le site UNiDAYS ou en vous rendant dans une boutique Apple.

L’autre condition est d’acheter l’un des produits éligibles (cités précédemment) depuis l’Apple Store Education.

Les alternatives à Back to School

Si vous désirez acheter un Mac, un iPad ou un iPod, en dehors du programme Back to School et à des prix encore plus avantageux, alors jetez un œil aux produits reconditionnés certifiés Apple.

N’oubliez pas aussi qu’en tant qu’étudiant il y a l’abonnement à Amazon Prime Student, il est à 3,49 €/mois et propose 90 jours d’essai gratuit. Il vous permet de profiter de bons plans pendant l’évènement annuel Amazon Prime. Enfin, sachez qu’il est possible de s’en désinscrire à tout moment.

Essayer Prime Student gratuitement

