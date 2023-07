Vous envisagez d’acheter un Mac ou un MacBook pour votre travail à l’école, au collège ou à l’université ? Dans notre guide du meilleur Mac pour les étudiants, nous examinons la gamme actuelle de Mac d’Apple pour déterminer quel Mac est le meilleur pour les étudiants. Nous examinerons si vous devez acheter un MacBook Air ou un MacBook Pro pour l’université, ou si un autre Mac pourrait être un meilleur choix.

Si vous êtes déjà étudiant, veillez à profiter de la remise Apple dédiée aux étudiants. Elle vous permet d’économiser des centaines de d’euros sur un MacBook Air, un MacBook Pro, un iMac ou un Mac mini dans les boutiques Education Store correspondant à votre pays. Pour savoir comment obtenir une remise d’Apple, rendez-vous sur cet article.

De plus, à partir de juillet en France, Apple donnera le coup d’envoi d’un événement “Back To School”, au cours duquel Apple offre une paire gratuite d’AirPods aux personnes (étudiants et personnel scolaire) souhaitant acheter un Mac pour l’université. N’hésitez pas à lire notre guide d’achat de produits Apple adaptés pour chaque niveau scolaire et d’études.

Les Mac peuvent paraître très chers, surtout si on les compare aux ordinateurs portables de 300 €.

Dès lors, qu’est-ce qui explique des prix si élevés chez Apple ? La marque à la pomme met un point d’honneur à fabriquer des produits de qualité et qui durent dans le temps (ce qui peut être un véritable atout pour de longues études).

Toutefois, décider quel Mac choisir n’est pas une mince affaire. En effet, il faut prendre en compte le type d’études que vous suivez (droit, langues étrangères, graphisme, ingénierie, architecture…) et bien évidemment votre budget.

Nous avons créé ce guide d’achat Mac pour étudiants afin de vous aider à trouver le meilleur ordinateur Apple. Nous avons pris en compte ce que les étudiants sont susceptibles d’attendre de leur Mac et les différentes fonctionnalités, capacités. Nous donnons également quelques astuces pour économiser quelques euros.

Commençons par évoquer l’Apple Store Education, c’est un programme dédié aux étudiants et au personnel de l’éducation, grâce à celui-ci vous pourrez bénéficier de diverses réductions sur des produits Apple, mais aussi par le biais de l’opération Back to School d’Apple (jusqu’au 23 octobre 2023).

Concernant le choix d’un Mac, il faut prendre en compte qu’en tant qu’étudiant, vous serez amené à beaucoup vous déplacer (vous rendre aux cours magistraux, aller à la bibliothèque, réviser pendant les vacances…), il est tout à fait logique de préférer un ordinateur portable à un ordinateur de bureau. Dans la grande majorité des cas, il est toujours plus intéressant d’opter pour un modèle moins cher, surtout si vous pensez acheter un écran, un clavier et une souris.

Les écrans de la gamme MacBook sont, bien entendu, plus petits que celui de l’iMac. Pour en profiter d’un plus grand, vous pouvez utiliser un écran bon marché ou votre TV et connecter cet écran externe à votre MacBook.

Le MacBook Pro pourrait aisément être supprimé de votre liste d’achats (si ce n’est pas déjà fait). Si son prix ne vous effraie pas et que vous souhaitez faire des montages vidéo dignes d’un professionnel, alors pourquoi pas… Le Mac Studio est, lui aussi, une machine puissante (et coûteuse), et elle serait excessive pour un étudiant lambda.

Ce qu’il ne faut pas prendre

Les deux Mac que vous pouvez facilement rayer de votre liste le Mac Pro. Il est très puissant (et plus onéreux) et convient surtout aux professionnels, vous n’aurez pas besoin d’autant de puissance. Si vous étudiez l’animation 3D, par exemple, vous serez peut-être tenté par un MacBook Pro 16 pouces ou un Mac Studio.

Réductions Back to School et offres sur Mac à prix cassés

Si vous avez déjà le statut d’étudiants ou que vous effectuez votre première rentrée universitaire, alors profitez des remises qu’offre le programme Back to School, il est accessible jusqu’en octobre. Pour connaître tous ses avantages, n’hésitez pas lire notre article dédié.

Vous pouvez toujours trouver des offres de reventes, en reconditionné et d’occasion pour ne pas vous vider les poches à l’achat d’un Mac. Pour cela, rendez-vous sur des sites comme Darty, Rue du Commerce, Cdiscount, Boulanger, Backmarket, Rakuten ou encore reBuy.

Un MacBook Air ou un MacBook Pro pour vos études ?

Il est probable que c’est la question à laquelle vous espérez obtenir une réponse : dois-je acheter un MacBook Air ou un MacBook Pro ? Nous comparons le MacBook Air et le MacBook Pro dans cet article, mais ci-dessous retrouvez les différents MacBook, dans l’ordre où nous les recommandons aux étudiants.

Apple MacBook Air 13'' (M2, 2022) Prix lors du test: $1,099 (WAS $1,199) Best Prices Today: On pourrait penser que le MacBook Air est moins puissant que le Pro, mais ce MacBook Air 13,6 pouces a la puce M2, il dispose également d’un écran plus grand et plus lumineux ainsi que de meilleures caméras FaceTime. Le tout dans un design fin et léger. Si vous êtes à la recherche d’un MacBook qui ne vous ruine pas et qui vous offre le summum de la portabilité et une excellente autonomie, ce MacBook Air est le choix idéal. Le modèle que nous recommandons ici n’est pas le MacBook Air le moins cher, mais il offre le meilleur rapport qualité-prix. La différence de prix entre ce modèle et l’ancien modèle M1 est si faible qu’il s’agit de l’un de ces cas où dépenser un peu plus vous permet d’obtenir beaucoup plus. Le Air offre une autonomie de 18 heures, selon Apple. C’est deux heures de moins que les 20 heures du MacBook Pro M1, mais c’est largement suffisant pour tenir une journée et une nuit blanche. Comme pour le MacBook Pro, il n’y a pas de ports USB-A sur le Air, uniquement deux ports USB‑C et une prise casque. Cependant, le Air M2 ajoute un port MagSafe, ce qui vous permet de charger votre ordinateur tout en conservant deux ports USB libres. Et, si vous avez besoin de plus d’espace de stockage, pourquoi ne pas vous procurer un SSD externe ou augmenter votre espace iCloud.

Apple MacBook Air 15'' (M2, 2023) Prix lors du test: From $1,299 Best Prices Today: Il n’y a qu’une seule raison de ne pas acheter le MacBook Air 13 pouces avec M2 : le MacBook Air 15 pouces avec M2. Le MacBook Air 15 pouces coûte 300 € de plus que le modèle d’entrée de gamme 13,6 pouces M2, mais il offre en standard une meilleure puce M2 avec un GPU à 10 cœurs, au lieu d’un GPU à 8 cœurs. L’écran est également plus grand, bien entendu. Un autre avantage concerne les haut-parleurs, qui sont meilleurs que ceux du MacBook Air plus de 13 pouces. Il intègre un système sonore à six haut-parleurs avec woofers à réduction de force, au lieu des quatre haut-parleurs du 13 pouces et des haut-parleurs stéréo du modèle M1. L’autonomie de la batterie est la même que celle des autres modèles MacBook Air 13 pouces, soit 18 heures. Le Air 15 pouces pèse un peu plus lourd et prendra davantage de place dans votre sac, mais c’est le prix à payer. Lire notre Apple 15-inch MacBook Air (M2, 2023)test complet

Apple MacBook Pro 13" (M2, 2022) Prix lors du test: $1,299 Best Prices Today: Les MacBook Pro sont des ordinateurs portables Apple plus chers et plus puissants que les Air. Le MacBook Pro 13 pouces est décliné en deux versions, disponibles en 256 Go et 512 Go de stockage. Il n’y a pas d’autre différence entre les deux modèles, vous devez donc décider si le stockage supplémentaire est nécessaire. Si votre bibliothèque de photos ou de musique prend beaucoup de place sur votre Mac, nous vous conseillons de vous tourner vers les solutions de stockage iCloud (iCloud Photos et iTunes Match). Un autre avantage du MacBook Pro 13 pouces est son autonomie de 20 heures. Ce chiffre est supérieur de 2 heures à celle du MacBook Air et de 3 heures à celle du MacBook Pro 14 pouces. Pour rappel, les anciens portables Mac n’offraient qu’une autonomie de 10 heures. Le MacBook Pro d’entrée de gamme est équipé de deux ports Thunderbolt 3 (qui se doublent d’un port USB 4). Vous ne trouverez pas de port USB-A sur les Mac portables. Pour en bénéficier, vous devrez vous tourner vers un Mac d’occasion, de bureau, de vous procurer un adaptateur, hub/dock ou encore de passer à du sans fil (souris et clavier). Pour la plupart, le modèle MacBook Pro d’entrée de gamme devrait être suffisamment décent pour leur permettre de travailler sans problème.

Apple MacBook Pro 14 "(M2 Pro, 2023) Il est peu probable que vous ayez besoin d’un MacBook Pro 14 ou 16 pouces et son prix est assez élevé pour un budget étudiant. Mais nous voyons de temps en temps de très bonnes réductions sur les MacBook Pro ; si vous tombez sur une belle alors ces grands modèles de MacBook Pro valent la peine d’être pris en considération. Si vous avez besoin d’un Mac plus puissant parce que votre formation l’exige, vous pouvez économiser un peu en optant pour le MacBook Pro 14 pouces plutôt que le modèle de 16 pouces. Les deux partagent les mêmes spécifications, vous ne renoncez donc pas aux options de haute puissance. Ajoutons qu’ils proposent tous deux un choix de ports bien plus large que tout autre ordinateur portable Mac, avec notamment des ports HDMI, un lecteur de carte SD et un système de chargement MagSafe en plus des ports USB/Thunderbolt. Lire notre Apple 14-inch MacBook Pro (M2 Pro, 2023)test complet

Apple MacBook Air 13" (M1, 2020) Prix lors du test: From $999 Best Prices Today: Les étudiants au petit budget ou souhaitant dépenser le moins possible peuvent envisager le MacBook Air M1. C’est 100 € de moins que le MacBook Air M2 plus récent. Ce n’est pas une énorme économie, donc nous vous suggérons le MacBook Air 13 pouces M2 avec la remise étudiant, c’est un meilleur achat car lancé en novembre 2020, il aura déjà trois ans avant la fin de l’année 2023, il n’offre pas le plus grand écran ni la caméra FaceTime supérieure du MacBook Air M2, dont la puce est plus moderne. Cela dit, le MacBook Air M1 sera plus que suffisant pour un étudiant, en particulier pour ceux qui rédigent principalement des essais et effectuent des recherches. S’il ne vous est pas possible de passer au MacBook Air M2, sachez qu’il tout de même d’un bon achat qui vous servira pendant quelques années. Lire notre Apple MacBook Air (2020) M1test complet

Ordinateur portable macOS vs ordinateur de bureau

Un ordinateur portable est logiquement plus pratique lors de vos déplacements et pour en profiter d’un écran plus grand, il vous suffit d’utiliser un écran bon marché, ou votre TV, et de connecter cet écran externe à votre MacBook.

Cependant, l’achat d’un ordinateur de bureau Mac présente certains avantages. Le Mac mini, par exemple, est le Mac le moins cher d’Apple et ce malgré des caractéristiques assez impressionnantes. Et si vous recherchez la puissance maximale pour le prix le plus bas, le iMac est généralement supérieur au MacBook Pro. À la rigueur, vous pourriez utiliser un iPad pour prendre des notes lorsque vous êtes en cours.

iMac, Mac mini ou Mac Studio ?

Bien que nous soyons conscients des nombreux avantages des ordinateurs portables pour les étudiants, il se peut que vous soyez mieux loti avec un ordinateur de bureau. Comme nous avons déjà écarté le Mac Pro et l’iMac Pro, jugés trop puissants, vous avez le choix entre le Mac mini et l’iMac.

Apple Mac mini (M2, 2023) La dernière mise à jour du Mac mini remonte à janvier 2023, date à laquelle il a été équipé de la puce M2. Apple a également réduit son prix, de sorte que le Mac mini le moins cher soit désormais à un coût encore plus bas ! Le seul véritable compromis est l’absence d’écran et de clavier. Le Mac mini est à peu près aussi portable qu’un Mac de bureau. En théorie, vous pouvez l’emporter avec vous, à condition d’avoir un écran qui vous attend à votre lieu de destination. Si vous disposez d’un budget limité, le Mac mini est la solution idéale. Achetez un Mac mini d’entrée de gamme et il ne vous restera plus qu’à demander autour de vous un clavier, une souris et un écran.

Apple Mac mini (M2 Pro, 2023) Prix lors du test: $1,299 Best Prices Today: Le Mac mini M2 Pro a une puce M2 Pro plus puissante, qui apporte davantage de GPU et la prise en charge de plus de RAM (mémoire unifiée). Si vous avez besoin d’une puce M2 Pro, ce Mac mini est bien moins cher qu’un MacBook Pro 14 pouces.

Apple Mac Studio (M2 Max, 2023) Prix lors du test: £1,999 Best Prices Today: Comme le Mac mini M2 Pro, le Mac Studio M2 Max apporte une puce plus puissante, avec des cœurs de GPU supplémentaires et un support pour plus de RAM, à un prix bien plus abordable que celui des ordinateurs portables Mac aux spécifications similaires.

Apple 24 pouces iMac (M1, 2021) Prix lors du test: From $1,299 Best Prices Today: Le iMac n’est pas un ordinateur transportable, qui pourra vous suivre dans vos déplacements, mais il vous permettra de travailler depuis son grand écran de 24 pouces. Le iMac 24 avait été présenté en mai 2021, avec un tout nouveau design, avec des bords plus fins et surtout des couleurs, il est proposé en 7 coloris maximum, selon le modèle choisi. Sa mise à jour la plus manifeste est l’introduction de la puce Apple M1 “dépasée” aujourd’hui mais elle reste puissante et permet notamment le support Wi-Fi 6 et des connectiques USB 4. Le iMac 24 pouces est fondamentalement le même que le MacBook Pro 13 pouces, bien sûr il offre un écran 4.5K 24 pouces, une caméra FaceTime améliorée et d’excellents haut-parleurs. Toutefois, son prix n’est pas à la portée de tous et vous perdez la portabilité des portables.

Conclusion : quel est le Mac parfait pour un étudiant ?

Selon nous, le meilleur Mac pour un étudiant est le MacBook Air M2. Il est léger, rapide, puissant, et tout ça pour un prix démarrant à 1 299 €. Nous estimons qu’il offre un très bon rapport qualité‑prix.

Si vous avez un plus gros budget, alors pourquoi ne pas opter pour le MacBook Air M2, vous bénéficierez d’un meilleur écran, d’une meilleure webcam et d’un nouveau design.

Si vous cherchez à économiser quelques euros (un peu plus de 100 € parfois), alors regardez du côté du Aie M1 ou des produits reconditionnés Apple. Les Mac sont complètement remis à neuf et bénéficient d’une garantie d’un an. Sinon, il y a des plateformes telles que eRecycle et BackMarket qui revendent des Mac reconditionnés, mais aussi des iPhone.

Consultez aussi notre article Où acheter un Mac et nos conseils sur la revente d’un vieux Mac.

Pour transporter votre Mac et vos livres, vous aurez sûrement besoin d’un bon sac à dos, nous avons sélectionné, pour vous, les meilleurs du marché.

Enfin, découvrez comment obtenir Office sur Mac pour rédiger vos rapports, créer des tableurs, graphiques ou des présentations.

