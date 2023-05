Cette année, Apple présente iOS 17, une mise à jour riche en fonctionnalités qui ne sera pas lancée avant l’automne 2023 (très probablement en septembre après la sortie de l’iPhone 15).

Que faire si vous ne voulez pas attendre aussi longtemps et essayer les nouvelles fonctionnalités en avant-première ? Pour cela vous devez installer une version bêta.

Dans cet article, nous vous guidons à travers les étapes nécessaires pour obtenir la bêta d’iOS 17 d’abord destinée aux développeurs. Nous expliquons comment rejoindre les programmes bêta d’Apple, installer et exécuter iOS bêta sur votre iPhone.

Qu’est-ce qu’une version bêta ?

Les bêta sont des versions de test préalables à la sortie. Chaque mise à jour d’iOS passe par la phase bêta avant d’être officiellement lancée, qu’il s’agisse de petits ajustements ou de changements de jeu en version complète.

Il existe des bêtas réservées aux développeurs de logiciels et des bêtas publiques ouvertes à tous. Dans les deux cas, les versions sont multiples avant un lancement majeur.

Risques et précautions

Notez tout d’abord que les bêta sont des versions de test d’un logiciel à venir. Elles sont par définition inachevées et, même si elles devraient inclure la plupart ou la totalité des fonctionnalités du produit fini, il y aura des différences esthétiques et, inévitablement, des problèmes qui devront être corrigés. C’est d’ailleurs pour ces bugs qu’Apple se donne la peine de tester le système iOS en version bêta.

En d’autres termes, ne vous attendez pas à une expérience utilisateur parfaite. Les applications existantes (celles dont vous dépendez et qui ont pu fonctionner sans problème avec la version précédente d’iOS) ne fonctionneront pas parfaitement avec la nouvelle version. Dans des cas extrêmes, il se peut même que votre appareil soit bloqué par la version bêta et qu’il ne puisse plus être utilisé jusqu’à ce que la version bêta suivante vienne rectifier le problème.

Notez que plus le lancement final du nouveau iOS approche, plus les bêtas disponibles sont perfectionnées et complètes.

En supposant que vous décidiez de vous lancer, nous ne saurions trop insister sur l’importance de sauvegarder votre iPhone, ou mieux encore, d’utiliser un appareil secondaire, et non votre iPhone principal, pour l’exécuter.

Sans sauvegarde archivée, vous ne pourrez pas restaurer vos données si vous décidez de revenir à iOS 16, car Apple ne prend pas en charge ce processus à partir de mises à jour logicielles plus récentes.

Pour archiver une sauvegarde, ouvrez iTunes (ou Finder dans macOS Big Sur et antérieur), allez sur Préférences → Appareils. Vous verrez alors une liste de toutes vos sauvegardes. Cliquez‑droit sur votre sauvegarde la plus récente et sélectionnez Archiver pour éviter qu’elle ne soit effacée.

iPhone non compatibles avec iOS 17

Notre meilleure hypothèse est que les iPhone XS et suivants seront en mesure d’exécuter iOS 17. Les iPhone 8 et 8 Plus, ainsi que l’iPhone X sorti la même année, sont tous à la limite.

Ils risquent de ne pas être pris en compte, ou alors de s’en sortir tant bien que mal en bénéficiant d’une année supplémentaire de prise en charge logicielle.

Chaque étape du cycle de développement d’iOS 17 sera d’abord déployée auprès des développeurs, puis auprès des bêta-testeurs publics. Si vous êtes un développeur et que vous avez besoin de tester vos applications avec la version la plus récente possible du système d’exploitation, alors c’est la version à utiliser.





Vérifiez d’abord que votre appareil est compatible. Puis, vous devrez être enregistré en tant que développeur Apple, et enfin rejoindre l’Apple Developer Program qui coûte 99 $ par an.

Pour les appareils dotés d’iOS 16.4 ou version ultérieure

Rendez-vous sur Réglages, puis Général Allez sur Mise à jour logicielle, puis Beta Updates Choisissez la version bêta de développement que vous souhaitez installer.

Attention, pour accéder au logiciel en version bêta, votre iPhone devra alors être connecté avec l’identifiant Apple utilisé pour l’inscription à l’Apple Developer Program.

Pour les appareils dotés d’iOS 16.3 ou version antérieure

Dans Safari sur votre iPhone, allez sur la page developer.apple.com et connectez-vous à l’aide de votre identifiant Apple. Rendez-vous dans la section Téléchargements (vous la trouverez dans le menu de gauche) Faites défiler jusqu’à iOS 17 beta et appuyez sur Installer le profil, puis sur Accepter. Ouvrez Paramètres. Vous devriez voir Profil téléchargé en haut de l’écran principal, appuyez dessus. Si vous ne le voyez pas, allez dans Général → Profil et appuyez sur le profil iOS 17 bêta. Appuyez sur Installer, pour installer le profil iOS 17 bêta. Lisez le formulaire de consentement du développeur et (en supposant que les conditions vous conviennent) donnez votre consentement. Redémarrez votre iPhone. Allez maintenant dans Réglages → Général → Mise à jour logicielle, où vous verrez la version bêta d’iOS 17. Finalisez avec Télécharger et installer.

Attendez que votre iPhone ait fini de télécharger la mise à jour, puis appuyez sur Installer lorsque vous y êtes invité.

Est-il possible d’obtenir la version bêta pour développeur sans être un développeur ?

Même en n’étant pas un développeur, il est tout à fait possible d’installer la version bêta pour développeurs… mais pas à n’importe quel prix…

Sachez simplement que cela va à l’encontre des conditions générales d’Apple et que cela exclut toute assistance sous garantie en cas de problème.

Vous devrez trouver et télécharger en ligne une copie de la version bêta d’iOS 17 sur un site non-Apple.

Une fois que vous avez téléchargé le profil, vous n’aurez plus qu’à installer la version bêta en utilisant la même méthode que celle indiquée ci-dessus.

Il s’agira de la version d’iOS 17 que la plupart utilisera avant le lancement, puisque la version bêta pour développeurs est, comme son nom l’indique, réservée aux développeurs.

Cependant, les versions bêta publiques sont toujours à la traîne par rapport aux versions bêta pour développeurs, et commencent beaucoup plus tard. Voici comment l’obtenir :

Rendez-vous sur la page bêta publique d’Apple et inscrivez-vous à l’aide de votre compte Apple. Enregistrez-vous dans le programme bêta publique (en anglais uniquement). Cliquez sur Enroll your iOS device. Allez sur beta.apple.com/profile depuis votre iPhone ou iPad. Téléchargez et installez le profil de configuration. La version bêta est à présent disponible dans Réglages → Général → Mise à jour. Téléchargez et installez-la.

Le processus devrait durer 1h au total selon votre connexion internet. La 1ère version a une taille de plus de 5 Go, l’installation a donc besoin de temps.