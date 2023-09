Au fil du temps, votre Mac a probablement accumulé de nombreux éléments enfouis dans son système, comme en surface sur son Bureau.

Vous devez forcément avoir de vieilles applications que vous n’ouvrez plus depuis longtemps, des données dont vous n’avez plus l’utilité ou encore des documents vieux de plusieurs mois voire années. À l’époque où les Mac étaient équipés de disques durs, nous disposions tous de beaucoup d’espace, mais aujourd’hui les disques SSD intégrés aux Mac ont une capacité plus limitée. Et, si vous faites partie de ceux qui télétravaillent, alors l’encombrement peut devenir encore plus important…

C’est donc le moment ou jamais de mettre de l’ordre dans votre ordinateur, en libérant de l’espace de stockage et de la mémoire vive, et en soulageant le processeur pour éviter un quelconque ralentissement.

Voici quelques conseils qui vous permettront d’effectuer rapidement un gros ménage dans votre macOS.

Libérer rapidement de l’espace sur Mac

Vous trouverez ci-dessous de nombreuses idées pour libérer de l’espace disque, mais si vous êtes pressé voici ce que vous pouvez faire dès maintenant :

Ouvrez le dossier Téléchargements dans le Finder et sélectionnez son contenu, ou simplement les fichiers inutiles.

dans le Finder et sélectionnez son contenu, ou simplement les fichiers inutiles. Cliquez-droit et déplacez les fichiers désirés dans la Corbeille

Depuis votre Bureau, appuyez simultanément sur Cmd + F . Dans le menu déroulant à la place de Type, sélectionnez l’option Taille de fichier et choisissez l’option est supérieure à .

. Dans le menu déroulant à la place de Type, sélectionnez l’option et choisissez l’option . Changez la taille du fichier en Mo et tapez 100 dans la case.

dans la case. Sélectionnez maintenant tout ce dont vous n’avez pas besoin et qui dépasse 100 Mo, puis déplacez les dans la corbeille.

Vous pouvez effectuer une recherche similaire pour supprimer les fichiers vieux d’un an ou plus. Au lieu de Type, choisissez Date de dernière ouverture. Au lieu de est, choisissez avant et modifiez la date.

Pensez aussi à balayer votre Bureau des images et captures d’écran obsolètes et à le mettre à la Corbeille. N’oubliez pas de vider cette dernière pour être sûr de récupérer quelques Go !



Néanmoins, si c’est encore plus d’espace que vous souhaitez, alors suivez nos astuces ci‑dessous.

Identifier les éléments occupant de la place sur votre Mac

Avant tout, il est important de repérer ce qui accapare l’espace de votre Mac, ce dont vous devez vous séparer et ce qui peut être conservé.

Il existe plusieurs utilitaires ou logiciels qui vous aideront dans ce sens, mais aussi à organiser vos fichiers dans le Finder en fonction de leur taille.

Nous pouvons citer DaisyDisk avec essai gratuit avant de passer à 9,99 €, OmniDiskSweeper dont le téléchargement est gratuit ou encore le complet CleanMyMac X (essai gratuit ou à partir de 39,95 €).

Avant de dépenser un euro, suivez les étapes décrites ci-dessous pour obtenir un aperçu de ce qui prend de la place sur votre ordinateur Apple.

Cliquez sur le logo Apple en haut à gauche

en haut à gauche Sur macOS Monterey et antérieur, allez sur À propos de ce Mac

Sur macOS Ventura et ultérieur, rendez-vous sur Réglages système, puis sur Général

Sur macOS Ventura et ultérieur, rendez-vous sur puis sur Cliquez sur Stockage et attendez que les barres indiquant la quantité d’espace allouée à certains éléments et celle restante apparaissent

Stockages Système et Autre

Les deux éléments les plus grands gourmands, du moins dans notre cas et probablement dans le vôtre aussi sont Autres et Système.

Malheureusement, il n’est ni facile ni recommandé de supprimer le stockage Autres. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre article qui y est consacré.

Il en va de même pour Système. Il serait imprudent d’effacer les fichiers Système, mais il y en a certains dont vous pouvez peut-être vous passer, comme les instantanés Time Machine, les sauvegardes iOS, etc. Nous avons un tutoriel dédié à la suppression de Système.

Pour vous aider, pensez aussi à des outils spécifiques à l’image de CleanMyMac X, qui figure dans notre comparatif des meilleurs logiciels de nettoyage pour macOS.

Essayer CleanMyMac X

Gagner de l’espace de stockage

Après les rubriques Autre et Système, il reste un certain nombre d’éléments dont vous pouvez vous délester, et Apple facilite grandement cette opération. Pour cela :

Sous macOS Monterey ou antérieur :

Rendez-vous sur le Logo Apple

Cliquez sur À propos de ce Mac

Rendez-vous sur Stockage, puis sur Gérer

Sous macOS Ventura ou ultérieur :

Rendez-vous sur le Logo Apple

Cliquez sur Réglages Système

Allez sur Général , puis sur Stockage

, puis sur Consultez les recommandations et choisissez comment optimiser le stockage sur votre Mac à savoir : stocker les fichiers dans iCloud, optimiser le stockage, vider la corbeille automatiquement.

Stocker dans iCloud

Apple met 5 Go de stockage iCloud à disposition de ses utilisateurs gratuitement, mais ce n’est pas suffisant. Heureusement, il existe 3 autres configurations possibles mais payantes :

50 Go : 0,99 €/mois

200 Go : 2,99 €/mois

2 To : 9,99 €/mois

Notez aussi qu’avec l’offre groupée Apple One, il vous est possible d’obtenir un espace de stockage iCloud, en plus de profiter de Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade. Les prix débutent à 16,95 €/mois, après un essai gratuit.

Optimiser le stockage

Une fois activée, la fonction Optimiser le stockage supprime les émissions TV, films regardés, et en ne conserve que les pièces jointes d’e-mails récentes.

Vos achats sur le iTunes Store d’Apple pourront toujours être téléchargés à nouveau gratuitement.





Pour déplacer les fichiers et des photos vers iCloud, il vous suffit de cliquer sur l’option à droite : Stocker dans iCloud… puis de sélectionner le ou les types de fichiers à transférer.

Optimiser le stockage

Activée, la fonction Optimiser le stockage efface les émissions TV, films regardés, les pièces jointes des emails. Nulle crainte à avoir, cas car vos emails sont stockés sur le serveur ; les émissions que vous aviez achetées sur le iTunes Store d’Apple pourront toujours être téléchargées à nouveau gratuitement.

Vider la corbeille automatiquement

Le moyen le plus simple de vider votre corbeille est de cliquer-droit sur celle-ci et de choisir Vider la corbeille.

Il est recommandé de la vider régulièrement, l’automatisation de cette action est d’ailleurs possible :

Dans Finder, allez sur Finder , puis Réglages

, puis Cliquez sur Options avancées

Cochez Supprimer les éléments de la corbeille après 30 jours

Trier Photos sur votre Mac

Si la taille de votre photothèque est trop importante, alors vous devriez penser à vous défaire des doublons ou les photos de mauvaise qualité qui prennent un espace considérable.

Pour vous aider dans ce sens, pensez à des programmes comme Photos Duplicate Cleaner ou encore MacPaw’s Gemini 2.

Essayer MacPaw's Gemini 2

En revanche, la meilleure façon de réduire la quantité de photos sur votre Mac est de les déplacer vers iCloud :

Sous macOS Monterey ou antérieur :

Cliquez sur la Pomme.

Sélectionnez À propos de ce Mac , puis Stockage.

, puis Depuis Gérer, choisissez de stocker vos photos dans iCloud.

Ensuite, pour activer la photothèque, ouvrez Photos :

Allez sur Photos dans la barre de menu supérieure.

dans la barre de menu supérieure. Cliquez sur Préférences , puis sur iCloud.

, puis sur iCloud. Cochez la case Photos iCloud.

Sous macOS Ventura ou ultérieur :

Rendez-vous sur le Logo Apple

Cliquez sur Réglages Système

Allez sur Général, Stockage, puis Stocker dans iCloud

Autre conseil, l’option Optimiser le stockage Mac sert à diminuer votre photothèque au fur et à mesure que les versions en haute résolution de vos images sont remplacées par des formats de basse résolution.

L’avantage d’iCloud est que toutes les photos téléchargées sur votre Mac se synchronisent sur vos autres appareils Apple, à savoir iPhone ou iPad.

Déplacer votre bibliothèque musicale

Pour ne pas surcharger votre Mac avec vos morceaux de musique, pourquoi ne pas vous abonner au service Apple Music ? Vous profiterez de plus de 40 millions de titres, la souscription individuelle étant à 9,99 €/mois et les trois premiers mois gratuits.

Sinon, il y a le service iTunes Match (25 €/an) qui charge votre bibliothèque musicale à partir de l’app Apple Music sur votre Mac ou d’iTunes pour Windows sur votre PC, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de la stocker localement.

Notez seulement que vous devrez être connecté à l’Internet pour pouvoir écouter la musique.

En prime, si vous décidez plus tard de télécharger votre musique à partir d’iTunes Match, vous obtiendrez des fichiers AAC 256 bits qui sont probablement de meilleure qualité que ceux que vous aviez stocké sur votre Mac.

Supprimer les applications indésirables

Les applications créent des fichiers temporaires pour stocker les données et plus elles fonctionnent longtemps sans être fermées, plus ces fichiers deviennent volumineux.

Pour identifier les plus gourmandes, connaître la taille de chacun de leurs fichiers et nettoyer votre Mac, aidez-vous des logiciels CleanMyMac X, Daisydisk ainsi que des programmes Grandperspective et OmniDiskSweeper.

Les fichiers cache pourront alors être supprimés et l’espace disque restitué.

Effacer les doublons

Supprimer des doublons peut aussi vous offrir un gain de place, mais pour le faire sans embûche alors il vaut mieux installer un utilitaire gratuit comme Gemini 2, et vous appuyer sur notre tutoriel dédié.

Pour éviter les doublons sur Musique, ou iTunes si vous êtes sur Windows, ouvrez l’application, allez dans Préférences → Fichiers et décochez Copier dans le dossier multimédia les fichiers ajoutés à la bibliothèque.

Si vous utilisez Apple Mail, n’oubliez pas que toutes les pièces jointes résident dans le dossier de téléchargement de l’application, ce qui cause des doublons.

Les applications plus génériques utilisent diverses stratégies et critères pour trouver les doublons et à vous en débarrasser.

Supprimer les langues

macOS prend en charge plus de 25 langues, qui sont toutes incluses automatiquement lors de son installation. Pour les retrouver, il vous suffit d’aller dans Préférences système sous Monterey, ou Réglages Système sous Ventura et ultérieur, puis sur Langue et région.

Vous pourrez en ajouter ou en supprimer et les placer dans l’ordre que vous désirez dans la partie Langue préférée.

De nombreuses applications prennent également en charge différentes langues.

Pour supprimer celles dont vous n’aurez pas besoin, rendez‑vous dans le dossier Ressources et recherchez les dossiers se terminant par .lproj. Il ne vous reste plus qu’à les placer dans la corbeille.

L’utilitaire Monolingual efface des architectures spécifiques à macOS ainsi que certaines langues. Attention, car bien que vous puissiez récupérer d’énormes quantités d’espace sur le disque dur, il arrive aussi qu’il empêche votre Mac de démarrer. Il faut donc l’utiliser avec précaution.

Utiliser les services Cloud

Les services de stockage dématérialisés sont ce qu’il y a de plus pratique pour ne pas surcharger la mémoire de votre ordinateur et vous donner accès à vos documents partout et depuis n’importe quel appareil.

Si vous avez un compte Dropbox ou OneDrive, sachez que ces deux cloud synchronisent automatiquement vos données. Les utilisateurs de Office 365, eux, bénéficient de 1 To d’espace de stockage gratuit, ce qui coûte 9,99 €/mois avec Dropbox.

Pour désactiver la synchronisation automatique de Dropbox :

Ouvrez l’application

Dans la barre de menus, cliquez sur la Roue dentée , puis allez dans Préférences .

, puis allez dans . Rendez-vous sur l’onglet Compte et Modifiez les paramètres.

Il ne vous reste plus qu’à décocher les fichiers et dossiers que vous ne voulez plus synchroniser sur votre Mac.

Pour désactiver la synchronisation automatique OneDrive :

Dans l’onglet Compte , cliquez sur Choisir des dossiers

, cliquez sur Dans la zone Synchroniser vos fichiers OneDrive, cochez et décochez la case Synchroniser tous les fichiers et dossiers dans mon OneDrive

Archiver vos fichiers

Si vous souhaitez libérer de l’espace sans avoir à supprimer vos fichiers, alors voici la marche à suivre :

Cliquez-droit sur votre dossier et sélectionnez l’option de compression. L’espace économisé variera en fonction du type de fichier archivé.

Une fois créées, les archives peuvent soit rester sur votre Mac, soit être enregistrées sur un disque externe, ce que nous vous conseillons pour éviter leur perte ou qu’elles encombrent davantage la mémoire de votre ordinateur.

Quoi qu’il en soit, si vous prenez la décision de supprimer des fichiers ou des dossiers, sauvegardez-les avant.

