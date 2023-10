Sauvegarder l’intégralité du contenu de votre iPhone est essentiel pour éviter la perte de vos données les plus importantes, comme vos photos, vidéos, fichiers personnels et mots de passe. Il est même conseillé de le faire régulièrement.

Dans ce tutoriel, nous vous expliquons comment vous y prendre pas à pas.

Pourquoi est-il important de sauvegarder votre iPhone ?

Au-delà de téléphoner et envoyer des messages, l’iPhone est aussi souvent utilisé pour prendre et stocker des centaines voire milliers de photos, organiser sa journée, partager des documents personnels et professionnels, etc. Surtout que, d’une pierre deux coups, la sauvegarde iOS (iCloud, iTunes, applications tierces…) permet aussi de restaurer des données sur un nouvel iPhone au moment de sa configuration.

Il serait donc bien dommage que tout cela disparaisse définitivement, notamment en cas de dysfonctionnement soudain de votre appareil, d’accident ou de mise à jour.

Heureusement, il existe de nombreux moyens de sauvegarder votre iPhone ou votre iPad, que ce soit dans le Cloud, sur PC ou Mac.

Par mesure de sécurité, nous vous recommandons d’utiliser au moins deux des solutions proposées. Ainsi, si le pire se produit et que votre sauvegarde est corrompue, vous disposerez d’une autre version.

Sauvegarder votre iPhone via iCloud

iCloud est un service de stockage dématérialisé qui offre un moyen de sauvegarde très simple. Chaque détenteur d’un compte Apple a droit à 5 Go gratuit pour l’enregistrement de documents en tous genres (emails, notes, photos, vidéos…).

Pour augmenter cette capacité, la marque propose un abonnement mensuel à 0,99 € pour 50 Go, 2,99 € pour 200 Go et 9,99 € pour 2 To.

L’utilisation de ce système Apple n’est possible que si vous disposez d’un compte iCloud ; il est d’ailleurs requis lorsque vous configurez votre appareil pour la première fois.

Voici comment effectuer une sauvegarde de votre iPhone :

Sur votre iPhone (ou iPad), ouvrez l’application Réglages et allez sur votre nom

et allez sur votre nom Sélectionnez ensuite iCloud.

Sur l’écran suivant, faites défiler vers le bas et touchez Sauvegarde iCloud .

Si ce n’est pas déjà le cas, assurez-vous que le curseur situé à côté de Sauvegarder cet iPhone est activé.

. Si ce n’est pas déjà le cas, assurez-vous que le curseur situé à côté de Sauvegarder cet iPhone est activé. Choisissez entre une sauvegarde via données cellulaires ou Wi-Fi.

Touchez Sauvegarder maintenant

Vous pourrez ainsi profiter de sauvegardes automatiques dès que votre smartphone ou tablette est branché(e) sur secteur et connecté(e) à un réseau Wi-Fi.

iCloud conserve un enregistrement de tous les paramètres de votre appareil, tels que votre fond d’écran et la disposition de votre écran d’accueil, mais aussi la musique, les vidéos et les applications que vous avez achetées et que vous pourrez télécharger à nouveau gratuitement.

Ce service stocke également vos contacts, les données de votre calendrier et messagerie, ainsi qu’une sauvegarde de vos messages et de vos photos, mais tout cela est limité par l’espace de stockage disponible.

Il a également la capacité de synchroniser les données de votre iPhone, iPad et Mac afin que vous puissiez y accéder sur tous vos appareils. En revanche, elle n’est pas automatique sur Mac, vous devrez vous inscrire à iCloud Photos, iTunes Match (24,99 €/an) ou encore iCloud pour Messages.

Sauvegarder votre iPhone sur Mac via Finder ou iTunes

Si vous préférez sauvegarder toutes vos données sur votre Mac, plutôt que sur le cloud, alors passez par Finder (à partir de macOS 10.15 ou ultérieur) en suivant ces étapes :

Branchez votre iPhone à l’aide d’un câble.

Dans le menu latéral de votre Finder, cliquez sur votre iPhone

En haut de la fenêtre du Finder , cliquez sur Général .

, cliquez sur . Sélectionnez Sauvegarder toutes les données de votre iPhone sur ce Mac .

. Confirmez en cliquant sur Sauvegarder maintenant.

Mathilde Vicente / Foundry

Pour ce qui des versions antérieures de macOS, ou si vous êtes sur PC, vous devez passer par iTunes pour sauvegarder votre iPhone.

Branchez votre appareil à votre ordinateur.

Dans la fenêtre d’iTunes qui s’ouvre automatiquement, cliquez sur l’ icône de l’iPhone.

Sous Sauvegardes , choisissez Sauvegarder automatiquement .

, choisissez . Décochez l’option iCloud , sélectionnez Cet Ordinateur

, sélectionnez Terminez par Sauvegarder maintenant.

Notez toutefois qu’iTunes ne copie ni les films ni les musiques achetées. Vous devrez les télécharger à nouveau, sauf si vous restaurez votre iPhone à partir de cette sauvegarde.

Aussi, la durée de l’opération varie selon la quantité de données présente sur votre iPhone (vos contacts, calendriers, marque-pages Safari, notes, l’historique de vos appels, vos photos…).

Sauvegarder votre iPhone via une application cloud tierce

Pour prévenir tout déconvenue, nous vous suggérons d’effectuer non pas une, ni deux, mais trois sauvegardes (minimum). Pour cela, vous pouvez aussi souscrire aux offres gratuites de certains services de stockage en ligne que nous avons d’ailleurs comparé pour vous.

Google, par exemple, a développé l’application Google Drive pour iOS. Grâce à celle-ci, les utilisateurs d’iOS ont la possibilité d’y stocker leurs contacts, calendriers et photos et les envoyer vers Android, si besoin et sans accroc. Apple propose même l’application Migrer vers iOS qui simplifie votre passage d’un appareil Android à un iPhone.

Attention, gardez à l’esprit que Google Drive a ses limites et ne conserve pas votre musique et messages.

Sinon, vous pouvez aussi ouvrir un compte gratuit sur Dropbox, Flickr, OneDrive ou l’une des nombreuses autres options disponibles. La plupart d’entre elles proposent une synchronisation automatique qui n’interfère pas avec iCloud.

Les sauvegardes cloud sont un très bon moyen de garder vos (innombrables) photos, documents et libérer de l’espace de stockage sur votre iOS. Pas d’inquiétude, elles sont synchronisées sur tous vos appareils sans interférer avec le Cloud d’Apple.

Lorsque vous procédez à un transfert, vérifiez que vous êtes bien connecté à votre Wi-Fi car vos data risquent de s’épuiser très rapidement.