C’est en 2015 que le service de streaming musical Apple Music a fait son arrivée sur l’iPhone et l’iPad. Depuis, il est disponible sur Mac, Apple Watch et CarPlay, mais aussi sur les Android, PC, les systèmes audio sans fil Sonos, PS5 et d’autres appareils.

Avec Apple Music, vous pouvez accéder à plus de 90 millions de morceaux et à plus de 30 000 playlists créées selon vos goûts musicaux. Vous pouvez également écouter la radio et suivre les dernières actualités musicales de vos artistes préférés.

Il existe plusieurs types d’abonnement, dont Apple Music Voice, qui est moins cher que le forfait Apple Music standard. Il existe également un tarif plus avantageux pour les étudiants.

Cependant, vous n’êtes pas obligé de payer autant puisque Apple propose plusieurs offres d’essai, notamment une de trois mois, mais qui a été réduite à un. Il est même possible d’obtenir 6 mois gratuits avec certains achats.

Découvrez dans cet article quels essais sont disponibles et comment obtenir Apple Music gratuitement dès maintenant. Y compris comment profiter de deux mois d’Apple Music gratuits via Shazam, même si vous avez déjà bénéficié d’un essai par le passé.

Existe-t-il un Apple Music gratuit ?

En décembre 2021, Apple a lancé Apple Music, qui donne accès à toute la musique du service Apple Music original pour la moitié de son prix. Nous examinons les différences entre Apple Music et Apple Music Voice dans un article distinct.

Contrairement à Spotify, il n’existe pas de version gratuite et financée par la publicité sur Apple Music.

L’option la plus proche est Apple Music Voice, une version réduite du service de streaming musical qui ne vous permet pas de télécharger des titres ou de créer vos propres listes de lecture, mais vous avez accès à tous les mêmes morceaux. Nous examinons la comparaison entre Apple Music et Apple Music Voice dans un autre article.

Toutefois, vous pouvez obtenir Apple Music gratuitement pendant une période limitée en profitant des nombreuses offres d’essai proposées par Apple et ses partenaires.

Profiter d'un mois d'essai gratuit

Obtenir un essai gratuit d’Apple Music

Si vous n’avez jamais essayé Apple Music, sachez que vous pourrez bénéficier d’un mois d’essai absolument gratuit, sans contrepartie.

Pour bénéficier de ce mois sans frais, rendez-vous sur la page Music de Apple et cliquez/appuyez sur l’option Essai gratuit.

Quatre formules sont disponibles : Voice, Étudiant, Individuel et Familial. Chacune d’elles peut être achetée sous forme d’abonnement mensuel ou annuel.

Si vous ne voulez absolument pas payer pour Apple Music une fois votre essai terminé, vous devez veiller à annuler votre abonnement avant qu’il ne soit automatiquement renouvelé.

Pour ce faire, depuis votre iPhone, allez dans Réglages, puis sur votre identifiant Apple. Ensuite, tapez sur Abonnements, sélectionnez celui concerné, puis sur Annuler l’abonnement.

De temps en temps, Apple ou ses partenaires offrent plus d’un mois gratuit. La firme fait cadeau de six mois gratuits à Apple Music si vous faites l’acquisition d’un HomePod, de AirPods ou d’écouteurs Beats.



Obtenir Apple Music gratuitement pendant 6 mois

Apple promet six mois gratuits aux nouveaux utilisateurs d’Apple Music qui possèdent des AirPods, un HomePod mini ou des écouteurs Beats. Les appareils suivants sont éligibles :

AirPods Pro (2e génération)

AirPods Pro

AirPods (2e génération et 3e génération)

AirPods Max

HomePod

HomePod mini

Beats Fit Pro

Beats Studio Buds

Powerbeats

Powerbeats Pro

Beats Solo Pro

Si vous venez d’acheter l’un des produits ci-dessus, vous pourrez bénéficier de la période d’essai gratuite de 6 mois, mais elle doit être réclamée dans les 90 jours suivants le premier couplage d’un nouvel appareil.

Tant que votre iPhone ou iPad fonctionne avec la dernière version d’iOS ou d’iPadOS, vous pourrez activer la période d’essai de 6 mois d’Apple Music après avoir jumelé votre nouvel appareil audio avec votre téléphone ou tablette.

Profiter d'Apple music gratuitement pendant 6 mois

Pour bénéficier de la période d’essai de six mois d’Apple Music, procédez comme suit :

Mettez à jour votre iPhone ou iPad avec la dernière version d’iOS/iPadOS.

Couplez vos AirPods, HomePods ou écouteurs Beats avec votre iPhone ou iPad.

Ouvrez Apple Music.

Connectez-vous avec votre identifiant Apple.

Vous devriez voir les détails de l’offre. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Écouter maintenant.

Obtenir Apple Music gratuitement avec Shazam

Il existe un autre moyen d’obtenir une période d’essai prolongée d’Apple Music, sans avoir à acheter quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger Shazam sur votre iPhone, iPad ou iPod touch.



Vous n’avez même pas besoin d’utiliser l’application pour identifier la chanson en cours de lecture. Vous trouverez l’offre limitée dans la rubrique Shazam récents.

Cliquez sur Essayer .

. Vous serez invité à obtenir 3 mois gratuits d’Apple Music.

Cliquez sur Essayer gratuitement et vous serez dirigé vers l’application Apple Music.

et vous serez dirigé vers l’application Apple Music. Vous serez ensuite invité à double-cliquer pour échanger votre cadeau.

Vous verrez la date à laquelle l’essai gratuit prendra fin et vous serez facturé (vous pouvez donc noter que vous pouvez soit annuler juste avant, soit passer à Voice pour ne pas avoir à payer 10,99 €).

Vous pourrez enfin commencer à écouter Apple Music et profiter de vos 3 mois gratuits !

Shazam est la propriété d’Apple depuis un certain temps, ce qui explique pourquoi c’est un abonnement à Apple Music qui est proposé.

La bonne nouvelle est qu’il est possible de bénéficier de la période d’essai de Shazam même après avoir profiter d’autres périodes d’essai.

Obtenir une autre période d’essai d’Apple Music

Comme dans l’exemple de Shazam ci-dessus, il se peut que vous ayez droit à deux mois supplémentaires, même si vous avez déjà bénéficié d’une période d’essai plus longue.

Nous avons vu Apple proposer aux abonnés, ayant épuisé leur période d’essai 3 mois d’accès à Apple Music pour le prix d’un, soit 10,99 €.

Et, pour les obtenir, la solution serait de passer par le partage familial via un autre utilisateur, et d’utiliser l’abonnement de partage familial d’Apple Music.

Si vous en êtes heureux, pourquoi ne pas demander à un membre de votre famille de s’inscrire à la version d’essai gratuite de partage familial (jusqu’à 6 personnes), puis de la partager avec vous.

