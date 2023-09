Avec la mise à jour iOS 16, de septembre 2022, un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations avaient été apportées aux iPhone.

Cette année, le système d’exploitation fait encore peau neuve avec la sortie d’iOS 17 qui a été présenté lors de la WWDC 2023, et qui sera officiellement disponible en téléchargement le 18 septembre, soit quelques jours après le lancement de l’iPhone 15. Et, elle promet de jolies choses.

Pour l’occasion, il vous sera recommandé de l’installer sur votre smartphone et ainsi le mettre à jour. Pour ce faire, suivez simplement notre tutoriel.

Attention, une fois la mise à jour opérée, il n’est pas possible de faire marche arrière.

Qu’est-ce que la mise à jour iOS ?

iOS est le système d’exploitation fonctionnant sur les iPhone. Il organise, lance, exécute des applications et des fonctionnalités.

Chaque année, à l’occasion de la conférence de juin, Apple révèle les dernières mises à jour et ce qu’elles apportent, avant qu’elles soient officiellement lancées autour la Keynote de septembre, comme cela a été le cas avec iOS 15 en 2021 et iOS 16 en 2022.

Au cours de l’année, des mises à jour intermédiaires seront disponibles au téléchargement. Lorsque vous procéderez à celle-ci, la version la plus récente sera automatiquement installée.

Se préparer à la mise à jour iOS

Avant de passer au nouveau système sur votre iPhone et éviter toutes déconvenues, suivez nos 4 conseils ci-dessous :

Sauvegardez vos données

Nous vous conseillons d’abord de sauvegarder vos données, et pour ce faire, utilisez iCloud ou Finder par exemple.

Ainsi, en cas de mauvaise manipulation ou de bug, vous ne perdrez ni vos messages ni photos. De plus, cette sauvegarde inclut la musique, les séries TV, les applications et les livres achetés, vos photos, vidéos et tous vos réglages.

Attention, la sauvegarde du contenu synchronisé depuis votre ordinateur se fait avec Finder, ou iTunes dépendamment de l’ancienneté de votre machine, il est donc préférable d’effectuer votre sauvegarde sur Mac ou iCloud.

Libérez de l’espace sur votre iPhone

Il est important d’avoir suffisamment d’espace de stockage, sinon vous ne serez pas en mesure de réaliser votre mise à jour. Par conséquent, nous vous conseillons de supprimer tous les fichiers qui n’ont plus ou n’ont pas d’utilité.

Branchez votre iPhone

Assurez-vous que votre iPhone est branché sur secteur ou à un ordinateur pour éviter d’être à court de batterie en pleine mise à jour.

Restez connecté au Wi-Fi

Privilégiez une connexion Wi-Fi plutôt que 3G ou 4G, sinon vous vous retrouverez sans data bien avant à la fin du mois !

Installer une mise à jour iOS

La mise à jour est très facile à réaliser bien que celle-ci peut prendre plusieurs longues minutes. Pour procéder :

Allez d’abord dans Réglages

Rendez-vous sur Général

Tapez sur Mise à jour logicielle

iOS liste toutes les mises à jour n’ayant pas été effectuées, vous serez alors informé qu’une nouvelle version est disponible au téléchargement et de l’espace de stockage nécessaire pour l’installer.

Ensuite, appuyez sur Installer, entrez votre code d’authentification, puis acceptez les conditions d’utilisation pour lancer le téléchargement qui s’opérera en arrière-plan. Une fois la mise à jour prête, vous serez averti avec la réception d’une notification.

Sachez que vous pouvez réaliser cette mise à jour quand vous le désirez, dès que celle-ci est prête ou plus tard.

Les aléas des mises à jour

Une mise à jour logicielle est généralement sans encombre, mais il peut arriver qu’il y ait des petits dysfonctionnements.

La mise à jour s’éternise

En 2013, la mise à jour vers iOS 7 a été particulièrement longue, et malheureusement il en avait été de même en 2014 avec iOS 8… Ceci est dû à la connexion simultanée d’un nombre colossal d’utilisateurs aux serveurs Apple, ces derniers finissent donc par saturer.

Si vous décidez de mettre à jour votre appareil, sitôt la nouvelle version sortie, il va de soi que cela prendra beaucoup de temps. Notre conseil serait d’attendre quelques jours avant de procéder à son installation. De cette manière, elle se fera plus rapidement.

Espace insuffisant sur votre appareil

Comme indiqué plus haut, il est préférable de libérer de l’espace sur votre iPhone, ou iPad, avant de le mettre à jour.

Vous pouvez supprimer vos plus gros fichiers, les transférer sur votre PC ou les sauvegarder sur un Cloud, et les réinstaller après votre mise à jour. Vous pouvez aussi choisir d’augmenter votre stockage iCloud+ en passant à 50 Go supplémentaires pour 0,99 €/mois, 200 Go pour 2,99 €/mois ou encore 2 To pour 9,99 €/mois.

Dans un futur proche, Apple prévoit de proposer une formule à 6 To à 29,99 €/mois et 12 To à 59,99 €/mois.

Effectuer la mise à jour iOS pendant la nuit

Apple offre la possibilité à ses utilisateurs d’installer la nouvelle version d’iOS durant la nuit, lorsque vous n’utilisez pas votre iPhone.

Pour cela, lorsque vous êtes invité à exécuter la mise à jour, reportez-la en sélectionnant Me le rappeler plus tard.

N’oubliez pas que votre iPhone doit être branché sur secteur pour ne pas manquer de batterie. Et, si vous optez tout de même pour une mise à jour nocturne, préférez les week-ends et évitez de la faire lors du passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver.

Les versions bêta d’iOS

Avant qu’une mise à jour majeure d’iOS ne soit disponible au public, il y a ce qu’on appelle des versions bêta publiques. Ce sont des mises à jour tests permettant de corriger les bugs repérés

Si vous souhaitez la tester, vous pouvez rejoindre le programme.

Articles recommandés :