Plusieurs raisons peuvent expliquer que votre Mac ne démarre pas et même si cette situation peut donner quelques sueurs froides, il existe heureusement quelques astuces simples à appliquer pour régler ce problème.

Qu’il s’agisse de reflex évidents comme vérifier qu’il est branché, essayer le démarrage en mode de récupération ou jeter un œil au système de fichiers, à moins qu’il ne soit complétement mort, vous devriez ainsi réussir à le faire refonctionner.

Les solutions proposées dans cet article s’appliquent aux versions les plus récentes de macOS. Les menus et les interfaces peuvent sembler légèrement différents selon le système d’exploitation que vous utilisez, mais leurs fonctions sont essentiellement les mêmes. Si vous avez un Mac M1, il y a quelques différences dans la façon d’exécuter le démarrage de l’ordinateur en mode sans échec ou en récupération.

1. Vérifier que votre Mac s’allume

“Allumer” et “démarrer” sont deux termes souvent utilisés indifféremment. Ici, “allumer” se réfère au fait que l’ordinateur se mette en route et “démarrer” se réfère au lancement du système d’exploitation.

Pour vérifier que votre Mac s’allume, appuyez sur le bouton de démarrage et écoutez avec attention. Si vous n’entendez pas de carillon de démarrage, pas de bruit de ventilateur ou de disque et si aucune image, vidéo ou autre n’apparaît sur votre écran, alors :

Vérifiez que votre Mac est sous tension, correctement branché ou encore chargé.

Utilisez un autre chargeur ou câble d’alimentation, il est possible que votre Mac ne s’allume pas parce que son câble d’alimentation ne fonctionne plus.



Débranchez les accessoires externes, certaines imprimantes, hubs et disques dur externes (entre autres) peuvent interférer avec votre ordinateur.

Si rien ne se passe, alors continuez votre lecture.

2. Forcer à redémarrer

Lorsque votre Mac est allumé mais qu’il ne semble ne donner aucun signe de vie alors forcez-le à redémarrer.

Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de maintenir appuyé le bouton d’allumage pendant 10 secondes. Vous devriez entendre un “clic” qui confirme que le courant a été coupé. Attendez au moins 10 autres secondes avant de rallumer votre ordinateur.

Si votre Mac est un ordinateur de bureau, vous devrez le débrancher et le laisser débranché pendant au moins dix secondes avant de le rebrancher et d’essayer de redémarrer.

Pour les Mac M1 et M2, si vous appuyez sur le bouton d’alimentation et le maintenez enfoncé, vous verrez apparaître les options de démarrage pour le faire refonctionner. Vous pourrez ainsi passer par ces options pour remettre votre Mac en marche, nous expliquons comment procéder ci-dessous.

3. Vérifier votre écran

Si vous utilisez un Mac de bureau, le problème vient peut-être de l’écran et non de l’ordinateur lui-même.

Il est possible qu’il s’allume, mais qu’il ne démarre pas parce qu’il ne peut pas accéder à l’écran. Si c’est le cas, vous avez probablement un problème avec le matériel d’affichage (plutôt qu’un problème de démarrage plus général).

Si vous pensez qu’il s’agit d’un problème avec votre écran, alors consultez ce guide Apple sur les différents problèmes qui peuvent survenir avec l’affichage de votre écran.

Si votre écran ne fonctionne pas, suivez les conseils ci-dessous :

Vérifiez l’alimentation du Mac (et l’alimentation de l’écran si vous utilisez une unité séparée). Vérifiez que tous les câbles sont bien connectés. Retirez tous les prolongateurs vidéo et les commutateurs, ainsi que tout autre dispositif situé entre le Mac et l’écran. Débranchez le câble vidéo (si vous utilisez un moniteur séparé) et rebranchez‑le. Si vous utilisez plusieurs moniteurs, débranchez tous les moniteurs et testez-en un seul. Si possible, essayez d’utiliser un autre écran ou un autre adaptateur (utilisez DVI au lieu de VGA, par exemple). Apple conseille également d’ajuster la résolution de l’écran via les Préférences Système.

4. Le mode sans échec

Le mode sans échec permet de démarrer un Mac malgré ses bugs et en vue de les réparer. Il empêche votre ordinateur Apple de charger des logiciels au démarrage, il contrôle votre disque et supprime certains caches système.

C’est rare, mais il arrive parfois que vous réussissiez à faire démarrer votre Mac en mode sans échec, puis à le redémarrer normalement, et tout redevient normal.

Pour lancer le mode sans échec, éteignez votre Mac, rallumez-le et appuyez immédiatement et de manière prolongée sur Maj (Shift, flèche au-dessus de la touche fn), le démarrage en mode sans échec peut prendre un certain temps.

Pour accéder au mode sans échec sur un Mac M1 ou ultérieur : appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous voyiez les options de démarrage apparaître à l’écran. Choisissez le disque de démarrage. Maintenez ensuite la touche Maj/Shift enfoncée (flèche au-dessus de fn), puis cliquez sur Continuer en mode sans échec. Relâchez ensuite la touche Shift.

Pour obtenir plus d’informations sur le processeur, sur votre Mac Intel maintenez les touches Maj, Command et V enfoncées. Vous accéderez ainsi à la fois au mode sans échec et à ce que l’on appelle le mode Verbose, il émet des messages sur ce qui est fait au fur et à mesure de l’exécution.

À présent, voici comment se servir du mode sans échec.

En mode sans échec, l’interface est légèrement différente, avec des blocs de couleur plutôt que de la transparence. Le signe le plus évident est la présence du Dock en bas de l’écran.



Ce mode vous permet d’effectuer certaines vérifications et d’apporter des modifications qui pourraient réparer votre Mac. Par exemple, vous pouvez réinstaller macOS ou mettre à jour d’autres logiciels.

Si vous avez pu démarrer en mode sans échec, alors il est probable que le dysfonctionnement de votre appareil soit lié à l’un de vos éléments de démarrage, auquel cas vous devez vous rendre dans : Préférences système → Utilisateurs et groupes et supprimer tous les éléments (cliquez sur le signe –).

Vous pouvez procéder par essais et erreurs pour déterminer quel élément de démarrage est à l’origine du problème.

5. Réinitialiser la mémoire PRAM/NVRAM

Si à l’époque pré-Intel, PowerPC, nous parlions de réinitialisation de la PRAM, à présent il est question de réinitialisation de la NVRAM. Celle des Mac M1 ou M2 se fait toujours automatiquement, mais il existe un moyen de la réaliser manuellement sur les Mac Silicone.

Il s’agit de sections de la mémoire de votre Mac, elles stockent des données qui ne disparaissent pas, même lorsque l’ordinateur est éteint (volume sonore, résolution de l’écran, etc.). Réinitialiser ces données peut parfois être utile sans faire de mal à votre ordinateur. Notez que pour effectuer cette opération, vous aurez peut-être besoin de l’aide d’un ami.

Au redémarrage de votre ordinateur, maintenez enfoncé les touches Cmd , Option , P et R .

, , et . Lorsque vous entendez que l’ordinateur a redémarré une fois, relâchez les touches.

Sur les Mac M1/M2, la réinitialisation de la NVRAM se fait avec le Terminal.

Dans certains cas, la réinitialisation de la mémoire NVRAM permet à votre ordinateur de se relancer normalement. Toutefois, il se peut qu’il ne parvienne pas à compléter cette commande (la barre de progrès s’arrête alors en cours de route).

6. Réinitialiser les SMC

Dans certains cas, vous devrez réinitialiser le SMC (contrôleur de gestion du système) de votre Mac. Cela sert à résoudre les problèmes liés à la batterie ou à l’alimentation. Il s’agit d’une tentative de dernière chance pour réparer la version actuelle de macOS avant de tenter de récupérer les données et de passer à la réinstallation du système d’exploitation.

Le SMC étant absent du Mac Silicon, vous ne pouvez pas le réinitialiser. Cependant, il vous est possible de modifier les paramètres dont le SMC s’occupait.

Sur un macOS portable :

Branchez votre ordinateur à une prise secteur.

Appuyez simultanément sur les touches : Maj (shift à droite du clavier) + Control + Option (Alt) et le bouton d’allumage pendant 7 secondes.

(shift à droite du clavier) + + Option (Alt) et le pendant 7 secondes. Relâchez tout.

Patientez, puis allumez votre Mac.

Pour un macOS de bureau :

Débranchez votre ordinateur.

Patientez 15 secondes, puis rebranchez-le.

Attendez 5 secondes, puis allumez-le.

7. Le mode récupération

Si votre Mac démarre mais que le système d’exploitation ne se lance pas cela peut alors être dû à un disque endommagé. Pour régler ce problème, lancez les utilitaires de disque. Une fois encore, l’accès au mode de récupération est un peu différent sur un Mac M1/M2 que sur Intel.

Sur Mac Intel , assurez-vous que le Mac est éteint. S’il ne réagit pas parce qu’il est bloqué sur un écran gris, bleu ou blanc, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant plusieurs secondes jusqu’à ce qu’il s’éteigne. Maintenez les touches Cmd et R enfoncées, et rallumez le Mac.

Continuez à appuyer sur Cmd + R pendant que votre Mac démarre jusqu’à ce que vous voyiez le logo Apple.

Sur Mac M1 , appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le Mac démarre et affiche finalement les options de démarrage. Sélectionnez Options → Continuer pour accéder au mode de récupération.

Maintenant que vous êtes en mode de récupération, voici ce que vous devez faire :

Cliquez sur l’option Utilitaire de disque .

. Localisez le lecteur de votre Mac, sélectionnez-le.

Cliquez sur l’onglet S.O.S

Si votre disque comporte des erreurs, l’utilitaire devrait les repérer et les réparer automatiquement, ou vous demander si vous souhaitez les réparer. Cliquez sur Réparer le disque dans ce cas.

En mode de récupération, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :



Restaurer à partir d’une sauvegarde Time Machine.

Obtenir de l’aide en ligne.

Installer ou réinstaller macOS.

8. Relancer un Mac M1, M2 avec Configurator

Si vous possédez un Mac M1 ou M2 et que vous n’avez toujours pas réussi à l’allumer, cette astuce consiste à utiliser un second Mac équipé du Configurateur 2 d’Apple, afin de mettre à jour le micrologiciel. Vous aurez notamment besoin d’un câble USB à USB et d’une connexion Internet.

Connectez les deux Mac avec un câble USB-C vers USB-C ou USB-C vers USB-A.

Ouvrez le logiciel Configurator 2 sur le Mac qui fonctionne.

Sur le Mac qui dysfonctionne, appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé tout en appuyant également sur Maj à droite, Option à gauche, ctrl à gauche . Vous aurez sans doute besoin de l’aide d’une tierce personne.

et maintenez-le enfoncé tout en . Vous aurez sans doute besoin de l’aide d’une tierce personne. Après environ 10 secondes, gardez appuyé le bouton marche mais relâchez les autres.

Avec un peu de chance, le Mac M1 apparaîtra dans Configurator du second Mac (le Mac M1 ne montrera toujours aucune activité à l’écran).

Le processus est légèrement différent pour les ordinateurs de bureau (Mac mini M1, iMac, Mac Studio).

Débranchez-le et attendez environ 10 secondes.

Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé.

Branchez-le à nouveau, tout en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé.

Relâchez le bouton d’alimentation.

Utiliser Configurator pour relancer un Mac M1/M2

Il devra être affiché dans Configurator sur l’autre Mac, ensuite :

Sélectionnez le Mac M1/2 à réactiver.

Cliquez sur Actions → Avancées .

→ . Sélectionnez Relancer l’appareil.

9. Sauvegarder et copier vos fichiers

Cette astuce est un peu plus poussée. Elle doit être réalisée avant de réinstaller votre macOS, comme expliqué plus haut, surtout qu’elle dépend de votre mode de sauvegarde.

Si vous avez déjà sauvegardé le contenu de votre ordinateur grâce à votre Time Machine, un Cloud ou encore un disque dur externe alors vous pouvez directement passer à l’étape 11.

Sinon, essayez d’enregistrer le maximum de données, pour cela vous aurez sans doute besoin d’un autre Mac. Voici les étapes à suivre :

Connectez les deux Mac en utilisant un câble Thunderbolt, si vous avez un ancien modèle, alors utilisez un FreWire.

Éteignez votre Mac (forcez votre ordinateur à s’éteindre si nécessaire).

Allumez-le en maintenant la touche T enfoncée jusqu’à ce que l’icône de Thunderbolt s’affiche à l’écran.

Votre ordinateur est maintenant en mode disque cible, ce qui signifie qu’il agit comme un disque dur externe.

Normalement vous devriez le voir apparaître dans le Finder du deuxième Mac. Vous pouvez importer les fichiers que vous voulez sur le deuxième Mac ou même cloner votre disque entier et le sauvegarder sur un disque dur externe.

10. Réinstaller macOS

C’est une solution assez radicale, mais si vous avez déjà tout essayé et que vous n’avez obtenu aucun résultat alors la réinstallation du système d’exploitation peut résoudre le dysfonctionnement empêchant votre machine de démarrer correctement. Pour cela :

Sur Mac Intel, démarrez en mode récupération en maintenant les touches Cmd et R enfoncées simultanément. Sur Mac M1/M2, appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé.

Une fois en mode de récupération, cliquez sur l’installation du dernier système d’exploitation et suivez les instructions affichées à l’écran.

11. Prendre un rendez-vous au Genius Bar

Si vous avez essayé les différentes méthodes ci-dessus, mais que votre ordinateur Apple refuse de s’allumer alors il est temps de prendre rendez-vous au Genius Bar.

