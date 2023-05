Le Wi-Fi est incroyablement pratique car il vous permet de vous connecter à un réseau à distance, sans fil. Néanmoins, si vous recherchez les meilleures vitesses, performances, une bonne fiabilité alors le filaire est la solution idéale, à condition que votre appareil dispose d’un port Ethernet bien sûr.

Que vous les appeliez câbles Ethernet ou câbles réseau, il ne suffit pas de prendre le premier que vous voyez et d’espérer l’excellence.

Dans cet article, nous allons passer en revue les meilleurs câbles Ethernet du moment. Toutefois, nous vous conseillons également de lire notre foire à questions, à la fin de cet article, pour déterminer ce qui vous convient le mieux.

Et si vous cherchez à accélérer l’ensemble de votre réseau, n’oubliez pas que vous pouvez obtenir des gains de vitesses considérables en renouvelant votre routeur.

Les meilleurs câbles Ethernet du moment

1. Câble Ethernet AmazonBasics Cat6 – Le meilleur dans tous les domaines Prix lors du test: From $6.99 Best Prices Today: Vous ne voulez pas vous ruiner pour un Cat7 ? Alors optez pour le câble Cat6 d’AmazonBasics, qui devrait être assez rapide pour des besoins élémentaires. Il est disponible dans des longueurs allant de 0,9 m à 15 m. Vous pouvez aussi acheter les câbles en lot, ce qui est parfait si vous avez l’intention de connecter en réseau plusieurs appareils. 2. Câble Ethernet AmazonBasics Cat7 – Une bonne vitesse à petit prix Prix lors du test: From $6.99 Best Prices Today: Nous sommes de grands partisans de la gamme AmazonBasics pour les accessoires et périphériques simples, et ce n’est pas différent avec les câbles Ethernet. Ici, il s’agit d’un câble Cat7 assez standard et très rapide, il est disponible dans des longueurs allant de 0,9 m à 9,1 m. 3. Câble plat Veetop Cat7 – Du haut débit avec une diversité de longueurs Prix lors du test: From $4.99 Ces câbles Veetop ont plusieurs atouts. Tout d’abord, ils sont de type Cat7, ils sont donc ce qu’il y a de plus véloces sur le marché. Ils sont également plats, idéal pour le câblage dans la maison, et sont disponibles en différentes longueurs, y compris dans une version très courte de 0,5 m. 4. Câble plat UGreen Cat7 – Idéal pour un câblage discret Prix lors du test: From $5.59 Best Prices Today: Ce câble UGreen est plat et est conçu pour supporter les vitesses Cat7. Sa forme plate lui permet de se faire discret sous le tapis ou de passer sous une porte, ce qui est moins faisable avec un modèle rond. Retrouvez-le en noir uniquement, avec des longueurs comprises entre 1 et 20 m. 5. Rhinocables Cat5e Cable – Meilleur câble pas cher Si 1 Gbit/s vous suffit alors un câble Ethernet Cat5e fera amplement l’affaire. Et, il est bon de se rappeler qu’il sera davantage fiable et rapide que les meilleurs systèmes Wi‑Fi. Cela n’est utile que si l’appareil que vous souhaitez connecter dispose d’un port Ethernet, mais vous pouvez utiliser les câbles Cat5e comme liaison terrestre pour les nœuds Wi-Fi maillés, de nombreux systèmes le prennent en charge. Ces Rhinocable sont disponibles dans une variété de couleurs et de longueurs, de 12 cm à 10 m. 6. Câble Mediabridge Cat6 – Le plus solide Prix lors du test: From $9.99 Best Prices Today: Un câble Ethernet bon marché peut souvent donner l’impression d’être fragile et susceptible de se casser, mais pas le Mediabridge. Ce câble est bien fabriqué et d’une durabilité impressionnante, ce qui signifie qu’il devrait durer de nombreuses années. Il prend en charge les normes Cat6 et CaT5e, la première permettant des vitesses allant jusqu’à 10 Gbps. Il est également décliné dans une large gamme de longueurs, et de couleurs (bleu, noir, rouge et blanc). Veillez simplement à vous procurer un modèle légitime. Il existe des contrefaçons, mais elles ne portent pas la signature noire de Mediabridge sur le câble lui-même. 7. Rallonge Ethernet UGreen – Le meilleur pour les risques de trébuchement Prix lors du test: From $5.69 Best Prices Today: Au premier abord, une rallonge Ethernet peut sembler inutile, vous pouvez sûrement acquérir un câble plus long pour le même prix. Cependant, il y a un avantage supplémentaire auquel vous ne pensez peut-être pas. En effet, si vous avez l’intention de faire passer le câble à un endroit où il pourrait être dangereux de trébucher, cette rallonge pourrait protéger le port Ethernet de votre ordinateur ou de votre box au cas où le câble serait arraché de manière inattendue. Cette version est également de type Cat6 avec blindage, ce qui devrait garantir des vitesses suffisamment élevées, veillez simplement à l’associer à un câble de même vitesse. Si vous avez déjà plusieurs câbles Ethernet courts qui traînent, recherchez des coupleurs RJ45, ils vous permettront de relier les câbles entre eux et coûtent généralement très peu.

FAQ

1. Quelle catégorie de câble Ethernet acheter ?

C’est la chose la plus importante à prendre en compte, car les différentes catégories de câbles Ethernet peuvent avoir des vitesses et des niveaux d’interférence très variés. Les modèles que vous êtes le plus susceptible de voir sont Cat5e (“e” pour “enhanced” amélioré), Cat6 et Cat7.

Comme vous l’avez sans doute deviné, les numéros les plus élevés correspondent généralement à des vitesses plus importantes. Le Cat5e est prévu pour 1 Gbit/s et supporter une bande passante de 100 MHz, le Cat6 offre jusqu’à 10 Gbit/s et une bande passante de 250 MHz, enfin le Cat7 peut aller jusqu’à 100 Gbit/s et 600 MHz.

L’autre différence majeure est que les câbles Cat7 sont toujours blindés, ce qui permet de réduire les interférences et la diaphonie (interférence sur la transmission du signal). Les câbles Cat6 sont parfois blindés, bien que les revendeurs ne soient pas toujours clairs à ce sujet, et les Cat5e ne le sont jamais.

Étant donné que la plupart des câbles Ethernet sont assez bon marché, il y a des arguments en faveur de l’achat des types Cat7, en particulier pour les plus courts (et donc moins chers). Cependant, la plupart des utilisateurs ne verront pas de réels avantages au niveau de la vitesse avec les Cat7, et les Cat6 sont probablement la solution idéale.

2. Quelle est la longueur idéale pour un câble Ethernet ?

Après la catégorie, il est important de s’intéresser à la longueur du câble Ethernet. Il s’agit en partie d’une simple question de distance à parcourir, mais aussi de vitesse et de performances.

Les vitesses peuvent diminuer sur des distances plus longues, surtout avec les câbles récents, par exemple, la vitesse de 100 Gbit/s du Cat7 ne peut être atteinte que sur une distance de 15 m, alors que le Cat5e maintient sa vélocité maximale sur 100 m.

Cependant, le consommateur moyen n’a pas l’intention de câbler quoi que ce soit sur une distance de 100 m, et même 15 m est probablement trop. Essayez simplement d’éviter d’acheter un câble de 50 m lorsque vous n’en avez besoin que pour traverser une seule pièce, ils sont plus recommandés pour l’extérieur.

3. Devriez-vous opter pour un câble Ethernet plat ?

Certains câbles Ethernet sont disponibles dans un design plat, au lieu de circulaire.

Cela peut faire grimper légèrement le prix, mais cela en vaut le détour si vous prévoyez de faire passer le câble sous une porte ou de le dissimuler sous un tapis ou une moquette.

4. Quel type de câble Ethernet convient à une utilisation en extérieur ?

Les conseils ci-dessus s’appliquent principalement aux câbles pour l’intérieur. Cependant, si vous avez l’intention de faire passer des câbles à l’extérieur, alors il n’est pas recommandé d’acheter des câbles standard de type Cat5e, 6 ou 7.

Les câbles extérieurs doivent être dotés d’un revêtement PE qui ne se dégrade pas comme le font les revêtements PVC standard. De plus, les modèles extérieurs sont constitués de fils de cuivre solides, et non de fils multibrins comme les intérieurs.

Cela signifie que le câblage réseau extérieur n’est pas aussi flexible, mais qu’il est davantage résistant et que ces fils solides puissent être installés dans les plastrons Ethernet. C’est une bonne idée d’utiliser des plastrons au lieu de simplement fixer des connecteurs RJ-45 aux extrémités. Les plastrons sont peu coûteux et donnent une finition beaucoup plus professionnelle.

Si vous souhaitez faire passer le câble dans le sol alors vous aurez besoin d’un câble “à enfouissement direct”, conçu pour résister à l’humidité. Il est également possible d’acheter un câble Ethernet extérieur blindé qui évite les interférences.

Les modèles extérieurs se présentent généralement en bobines de 20 à 305 m, et vous aurez besoin d’un outil spécial pour enfoncer les fils dans les connecteurs des plaques frontales. Au moment de choisir, faites attention aux câbles bon marché en aluminium recouvert de cuivre (CCA) car ils ne transportent pas d’énergie et ne peuvent donc pas être utilisés pour connecter des appareils de vidéosurveillance ou des appareils PoE (Power-over-Ethernet).

Articles recommandés :