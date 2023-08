3. Ultenic FS1 – L'aspirateur vidange automatique le plus abordable

Le FS1 possède d’excellentes caractéristiques, mais la plus importante est son système à vidange automatique. Lorsque vous placez l’aspirateur sur la station d’accueil pour le recharger, vous pouvez appuyer sur un bouton situé sur la poignée de l’aspirateur et le bac intégré se videra par aspiration. Cette caractéristique, associée au filtre HEPA, en fait une bonne option pour les personnes souffrant de rhume des foins et souhaitant éviter tout contact avec la poussière et le pollen. De plus, son design bleu marine avec des touches d’orange le rend suffisamment élégant et discret pour être placé dans un coin de la pièce.

Il présente également d’autres caractéristiques intéressantes, comme le manche télescopique qui vous permet de choisir une longueur confortable et les LEDs qui éclairent les peluches et les cheveux au sol.

C’est un aspirateur puissant qui attrape bien la poussière et les gros débris et qui est très maniable. Cependant, il est assez lourd (3,1 kg) et donne l’impression d’être encore plus lourd, ce qui est exacerbé par la prise en main inconfortable.