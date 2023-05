7. Symmetry Series d’OtterGrip (iPhone 14 series)

Une fois dans l’étui Symmetry Series d’OtterGrip, tous les boutons de votre iPhone 14 sont accessibles et fonctionnent comme prévu. L’important aussi est de savoir que cet étui est très protecteur. Il possède des bords surélevés pour protéger les capteurs photo et l’écran. En plus de cette protection, OtterBox affirme avoir testé l’étui en le soumettant à trois fois plus de chutes que ne l’exige la norme militaire (MIL‑STD‑810G 516.6). Espérons que vous ne le ferez pas tomber en premier lieu, mais l’étui tient bien en main et ne devrait pas glisser. D’ailleurs, ce n’est pas l’étui le plus léger ni le plus fin que nous ayons vu (152,95 x 79,10 x 13,36 mm et 51,26 g).

Le principal argument de vente de cet étui est la poignée intégrée à l’arrière; Pivotez-la et utilisez-la pour tenir votre iPhone confortablement et en toute sécurité. Cette poignée se met aussi à plat pour que vous puissiez la mettre dans votre poche et l’utiliser avec MagSafe.