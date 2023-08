Depuis 2018, les iPad haut de gamme utilisent le port de connecteur universel USB-C plutôt que le Lightning propre à Apple. Désormais, l’iPad Air, l’iPad mini et même l’iPad de 10e génération sont dotés du port USB-C et non plus du Lightning. En fait, le seul iPad qu’Apple vend sans USB-C est l’iPad de 9e génération.

Ce que la plupart des utilisateurs ne réalisent pas, c’est que le port USB-C sert plus qu’au rechargement ou à la connexion d’écouteurs filaires. En effet, les tablettes d’Apple peuvent également être utilisées avec d’autres périphériques qui les transforment en un ordinateur polyvalent. À ce titre, les propriétaires d’iPad disposent d’un large éventail d’accessoires USB-C, à moins qu’ils aient un iPad à connecteur Lightning.

Les meilleurs hubs USB-C pour iPad

1. HyperDrive 6-in-1 USB-C Hub – Le meilleur dans tous les domaines Les Plus 4K à 60Hz

Adaptation directe à l’iPad

Chargement de 60W en mode passthrough Les Moins Une seule couleur

Coûteux Pourquoi nous aimons le hub HyperDrive 6-in-1 USB-C ? Pour son port HDMI qui vous permet d’ajouter un écran externe, sa capacité à gérer les écrans 4K à 60Hz, bien que cela puisse être un peu difficile si vous utilisez tous les autres ports en même temps. Ce hub de bonne facture, avec connecteur USB‑C intégré, est doté d’une poignée pouvant le fixer sur un iPad Pro sans en endommager la surface. Toutefois, la poignée peut se retirer si vous utilisez un étui pour iPad tiers. Il se connecte directement à l’iPad, mais il est également fourni avec un câble d’extension USB-C qui vous permet de l’utiliser comme hub USB-C pour MacBook ou un autre appareil USB-C. Il peut charger un appareil jusqu’à 60W. Il est également léger (47 g seulement) et, avec ses dimensions de 93 x 33 x 10 mm, il est suffisamment petit pour se glisser dans une poche. 2. Twelve South StayGo mini – Le hub le plus petit Les Plus Très petit et léger

Chargement passthrough de 85W

S'adapte directement à l'iPad Les Moins USB-A plus lent

4K à 30Hz

Pas de lecteur de carte Le petit hub (36 g et 72x32x8 mm) Twelve South StayGo mini peut se connecter à votre iPad (ou MacBook) via le connecteur USB-C intégré ou un câble détachable. Ce hub n’ajoute que quatre ports, mais ils sont suffisants pour vous permettre de connecter un écran externe (4K à 30Hz), un périphérique USB-A et des écouteurs, ainsi que d’alimenter votre tablette ou votre ordinateur portable en même temps, ce qui est particulièrement pratique pour les tablettes qui ne disposent que d’un seul port. 3. Satechi USB-C Mobile Pro Hub SD – Le hub le plus léger Les Plus 4K à 60Hz

Adaptation directe à l'iPad

Chargement en continu de 60W Les Moins Vitesse UHS I SD Le Satechi USB-C Mobile Pro Hub SD est le hub USB-C le plus léger de ce comparatif, avec un poids de 33 g, il mesure 98 x 37 x 11 mm. Il est donc un peu plus grand que le Twelve South StayGo mini, mais pèse moins de quelques grammes, et comprend des fentes pour lecteurs de cartes SD et microSD, ce qui manque au StayGo. Le port HDMI peut pousser un moniteur 4K à 60Hz. Et le hub peut charger un appareil jusqu’à 60W via le port de charge USB-C PD passthrough. Il est fourni avec un câble d’extension USB-C détachable si vous souhaitez l’utiliser avec un appareil autre qu’un iPad ou avec une tablette Apple dans son étui. 4. Kensington StudioDock Station d'Accueil – Le meilleur dock/station pour iPad Les Plus 8 ports dont HDMI et SD/microSD

4K à 60Hz

Chargement sans fil des appareils

Support Les Moins Non réglable en hauteur Prix lors du test: $179.99 Best Prices Today: Pour le nec plus ultra des stations d’accueil, voici le Kensington StudioDock, un appareil complet qui est aussi un beau support inclinable à 120 degrés, capable de surélever votre iPad jusqu’à 13 cm de votre bureau. StudioDock transforme votre iPad en une station de travail, avec des périphériques, une recharge et un écran externe. L’iPad se fixe magnétiquement en mode portrait ou paysage et peut même recharger rapidement votre iPhone (7,5 W) et vos AirPods (5 W) à sa base. Vous pouvez également ajouter un module de charge Apple Watch en option pour profiter pleinement de l’expérience Apple. L’iPad est connecté via USB-C avec une charge de 37,5 W et un transfert de données de 5 Gbits. Le dernier iPad Pro utilise l’USB4/Thunderbolt 4 mais il est rétrocompatible avec l’USB-C, même si une partie de ses 40 Gbits sera perdue dans la connexion. À l’arrière, une seule sortie vidéo HDMI 2.0 permet de connecter votre iPad à un écran externe 4K ou HD à 60Hz ; la résolution maximale est de 3840 x 2160. À côté de la sortie HDMI se trouvent trois ports USB-A à 5 Gbits (légèrement sous-alimentés avec seulement 4,5 W) et un port Gigabit Ethernet pour l’accès à Internet par câble. Sur le côté, a été placé un lecteur de cartes SD 4.0 UHS-II rapide, qui ajoute un espace de stockage portable à votre iPad lorsqu’il est connecté, et un port USB-C 5Gbits (15W). Il y a également une prise audio combo de 3,5 mm. L’alimentation électrique incluse peut offrir jusqu’à 135W. StudioDock est disponible en trois modèles, alors assurez-vous de choisir le bon. 5. Satechi 6-in-1 Aluminum support & hub – Le meilleur dock mini USB-C Les Plus 4K à 60Hz

Support intégré pour iPad Les Moins Encombrant Combinant à la fois un support et un ensemble pratique de ports faciles d’accès à l’arrière, ce hub Satechi pour iPad Pro élève votre iPad à un meilleur angle pour la visualisation et les appels Zoom, tout en permettant une connexion simple des appareils. Il se connecte à l’iPad via son câble USB-C intégré, de sorte que tout est inclus. 6. Plugable Hub USB-C 8-en-1 pour iPad avec support (UDS-7IN1) – Le plus abordable Les Plus 8 ports dont HDMI et SD/microSD

Support léger et portable Les Moins Non réglable en hauteur

4K à 30Hz Prix lors du test: $69 Best Prices Today: La station d’accueil Plugable USB-C est une alternative plus abordable au puissant StudioDock de Kensington. Elle est à la fois une station d’accueil USB-C et un support pratique pour un iPad Pro jusqu’à 12,9 pouces. Elle dispose de deux ports USB-A classiques, d’un port HDMI 1.4, de lecteurs de cartes SD et MicroSD et d’un port audio combiné In/Out. Il se connecte à l’iPad via son port USB-C, et un câble USB-C de 50 cm est inclus. À l’arrière, à côté du port HDMI, se trouve un autre port USB-C que l’on peut connecter à un chargeur mural USB-C afin de charger jusqu’à 91 W pour l’appareil connecté, ce qui est suffisant pour l’iPad le plus gourmand. Les ports USB-A ne sont pas vraiment conçus pour recharger les appareils connectés et sont donc limités à une puissance de 4,5W. Le port HDMI 1.4 permet de connecter un écran externe 4K à 30 Hz. Les joueurs et les amateurs de streaming préfèreront peut-être un hub doté d’au moins un port HDMI 2.0 pour bénéficier d’un taux de rafraîchissement de l’écran de 60Hz, mais pour une utilisation générale, le taux de 30Hz est tout à fait acceptable. Fabriqué en aluminium, il est suffisamment léger (303 g) pour être transporté et il se replie pour une portabilité accrue. L’iPad peut être incliné sur le support pour obtenir les meilleurs angles de vue. iPadOS 16.1 ou plus récent est nécessaire pour utiliser Stage Manager afin d’étendre l’écran de votre ordinateur portable à l’iPad. 7. Adaptateur multiport USB C de StarTech.com – Le meilleur hub USB-C avec chargement Passthrough Les Plus 92W de charge en continu

4K à 60Hz

Adaptation directe à l'iPad Les Moins Pas de lecteur de cartes La charge passthrough de 92W du hub multiport USB C de StarTech.com est impressionnante. Bien que cela puisse être exagéré lorsqu’il est utilisé avec une tablette, cela fait une grande différence avec un ordinateur portable. Le port HDMI signifie que vous pouvez ajouter un écran externe, pour aussi gérer les écrans 4K à 60Hz. Ce hub compact, avec connecteur USB-C intégré, est léger, avec seulement un poids de 44 g. Il est également de petite taille (90 x 32 x 8,5 mm). Outre le port HDMI et le port audio, il dispose de deux ports USB-A, l’un pour les données et l’autre pour la charge rapide (7,5W). 8. Hub USB-C Baseus 8-en-1 Les Plus Chargement par passage de 92W Trois ports USB Les Moins Câble adapté à l'iPad

4K à 30Hz

Plus grand que la plupart Le Baseus 8-en-1 USB-C ne s’adapte pas directement à l’iPad, car il s’agit plutôt d’un hub USB-C général qui peut fonctionner avec tout PC portable USB-C. Le câble USB-C intégré est lui-même assez soigné, avec son extrémité rangée dans une fente spéciale. Avec une longueur de 132 mm et un poids de 82 g, il est plus grand que la plupart des autres, mais reste très portable. Ses huit ports incluent Gigabit Ethernet, HDMI (bien que 4K à 30Hz au lieu de 60Hz), trois ports USB-A 5Gbps, une charge passthrough à 100W (excessive pour une tablette mais excellente pour un ordinateur portable), et des lecteurs de cartes SD et MicroSD. 9. CalDigit Soho Station d’accueil USB-C Les Plus Ports USB-C rapides

4K à 60Hz

Petit pour une station d'accueil Les Moins Grand pour un hub iPad Fourni avec un câble USB-C séparé, cette mini station d’accueil Caldigit en aluminium dispose des ports les plus performants. Bien qu’elle soit assez petite (93×64,3×19 mm) pour une station d’accueil, elle est plus grande que les hubs dédiés à l’iPad, de sorte qu’il y a de la place pour les ports DisplayPort et HDMI afin que vous puissiez choisir votre connexion préférée pour ajouter un écran externe à l’iPad. Comme le câble est détachable, vous pouvez utiliser votre propre câble, mais vous aurez besoin d’un modèle capable de gérer 10 Gbits. Et grâce à la bande passante élevée, la station d’accueil peut facilement gérer un écran 4K à 60Hz, même si d’autres ports sont sollicités. 10. CalDigit Thunderbolt 4 Element Hub – Le meilleur hub Thunberbolt pour connecter plusieurs appareils Les Plus 4 ports Thunderbolt 4 et USB-A rapide

5K à 60Hz

Connexion à plusieurs écrans externes Les Moins Pas de lecteur de cartes

Grand pour un hub d'iPad Les modèles iPad Pro (2021) d’Apple utilisent le Thunderbolt 40 Gbits plutôt que l’USB-C 5 Gbits, donc pour bénéficier de toute la bande passante, un hub Thunderbolt est ce qu’il y a de mieux comme ce modèle de CalDigit. Il peut également vous servir à pour obtenir une bande passante maximale sur votre MacBook ainsi qu’avec votre iPad Pro. Le choix d’un hub ou d’une station d’accueil avec la dernière norme de connexion Thunderbolt 4 est tout à fait logique, car TB4 est rétrocompatible avec USB-C et fonctionnera donc avec tout iPad USB-C aussi. Nous vous le recommandons si vous avez besoin de connecter plusieurs appareils à votre iPad, et si vous l’utilisez avec un MacBook.

Choisir un hub USB-C

Avec un hub, il est possible d’ajouter des ports USB supplémentaires (Type-C et Type-A), des lecteurs de cartes SD et MicroSD, un réseau Ethernet gigabit, des casques filaires, des appareils photo, des claviers, etc. Vous pouvez également connecter votre iPad USB-C à votre ordinateur ou à un écran externe via les sorties USB-C, HDMI et DisplayPort d’un hub. Le tout dernier iPad Pro peut même se connecter à l’écran Pro Display XDR d’Apple.

Certains hubs USB-C sont spécialement conçus pour l’iPad, mais vous pouvez aussi vous appuyer une série de concentrateurs USB-C génériques et aller plus loin avec une station d’accueil complète qui peut également fonctionner avec votre ordinateur portable. Selon le modèle que vous achetez, un hub se connecte à l’iPad et offre une série de ports supplémentaires.

USB-C

Quel que soit le hub choisi, il occupera le seul port de l’iPad. Vous aurez donc besoin d’au moins un port USB-C supplémentaire sur le hub pour le chargement, car vous ne voulez pas que la batterie de votre tablette se décharge en cours d’utilisation. Assurez-vous qu’au moins un des ports USB-C du hub est capable d’utiliser la fonction Power Delivery (PD) pour la charge. Et recherchez une puissance de charge élevée s’il y a une puissance en watt maximum sur le hub. L’iPad a besoin d’un chargeur d’au moins 20W pour la charge rapide, ce que tous les hubs peuvent gérer, mais un chargeur plus puissant peut permettre des vitesses allant jusqu’à 30W.

Plus de ports USB-C sur le hub signifie qu’il vous est possible de vous en servir pour des périphériques davantage modernes et un écran externe qui se connecte via un câble USB-C. La bande passante minimale de l’USB 3 est de 5 Gbits, c’est donc la vitesse la plus courante sur les hubs, mais certains offrent 10 Gbits qui est davantage appropriée pour la connexion d’un écran externe, par exemple.

Thunderbolt

L’iPad Pro M1 s’appuie sur la connexion Thunderbolt, elle offre une bande passante allant jusqu’à 40 Gbits, contre seulement 5 ou 10 Gbits pour l’USB-C. Les hubs Thunderbolt sont plus chers que les USB-C, mais les utilisateurs intensifs profiteront de la bande passante supplémentaire.

Par exemple, un hubl Thunderbolt peut utiliser cette bande passante pour connecter un écran 4K à 60Hz tout en conservant une capacité de transfert de données pour d’autres périphériques tels que les disques durs.

USB-A

Universel et réversible, l’USB-C est un excellent connecteur, mais la plupart a encore quelques appareils qui se connectent via le port USB de type A, comme les clés de mémoire flash, les disques durs et les périphériques d’entrée. Les ports USB-A se trouvent principalement chez les appareils de faible puissance, mais les ports existent en différentes vitesses. L’USB 2.0 est le plus lent avec 480 Mo, l’USB 3.2 Gen 1 est évalué à 5 Gbps et l’USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbps. Certains concentrateurs sont dotés de plusieurs ports USB-A. Pensez donc au nombre de ports que vous pourriez utiliser en simultané.

Lecteurs de cartes SD et microSD

Il est possible de connecter un appareil photo ou un lecteur de cartes directement au port USB-C de l’iPad, mais une option plus souple consiste à se servir d’un hub équipé d’un lecteur de cartes SD ou microSD, et de nombreux modèles disposent des deux. Ces petites cartes mémoire constituent également une solution de stockage et de sauvegarde portable peu coûteuse, avec des capacités allant jusqu’à 1 To. Recherchez le lecteur de type UHS-II, plus rapide, qui peut gérer jusqu’à 312 Mo/s de transfert de données, contre 104 Mo/s maximum pour l’UHS-II.

Gigabit ethernet

L’accès à l’internet ou au réseau câblé est beaucoup plus rapide que le WiFi. Par conséquent, assurez-vous que le hub que vous choisissez possède un port Ethernet gigabit, sinon, vous devrez opter pour un un adaptateur USB-C vers gigabit ethernet qui se branche directement à l’iPad.

Audio

Si vous souhaitez brancher des écouteurs filaires ou un microphone, recherchez un hub doté d’un port jack audio de 3,5 mm, car ni l’iPad Pro ni l’iPad Air n’en possèdent.

Écrans externes

Un hub est indispensable pour utiliser un écran externe, car l’iPad ne possède qu’un seul port USB-C et vous ne pouvez pas charger la tablette en même temps. Vous devez donc rechercher un hub doté de deux ports USB-C (dont un pour la charge) ou d’un hub avec un port HDMI ou DisplayPort (ou même VGA si vous avez un écran plus ancien).

Pour transformer l’écran de votre iPad en un écran plus grand, connectez directement un écran externe à l’aide d’un câble USB-C, à moins que le moniteur ne dispose de sa propre entrée USB-C, recherchez un hub avec un port DisplayPort ou HDMI. Avec le port USB-C d’un hub, vous nécessiterez un câble ou un adaptateur USB-C vers HDMI ou USB-C vers DisplayPort.

À des fins de productivité générale, les fréquences d’écran de 30Hz sont acceptables pour les moniteurs 4K, mais 60Hz est préférable pour les jeux ou les vidéos. En fonction du câble, il vous serait possible d’obtenir des taux de rafraîchissement variés. C’est un peu confus, mais pour l’essentiel, l’USB-C 5 Gbits est limité à 30Hz (mais peut être poussé à 60Hz si la bande passante n’est pas prise par les autres ports), une connexion USB-C 10 Gbits devrait permettre la 4K 60Hz, et Thunderbolt poussera facilement les écrans 6K avec des taux de rafraîchissement élevés.