Comme ses concurrents directs, Netflix, Disney+, Amazon Prime ou Hulu, Paramount+ est la nouvelle plateforme de vidéo à la demande (SVOD) américaine tout juste sortie en France.

Anciennement CBS All Access, elle promet d’offrir un très large catalogue de films, séries et émissions tout droit tirés des chaînes à succès disponibles outre-Atlantique : CBS, Nickelodeon, Comedy Central, MTV, Paramount Pictures et BET.

Et en plus de programmes cinématographiques, vous aurez également accès à des compétitions de football américain (NFL), de football masculin (UEFA, Champions League, Europa League) et féminin.

Accès et prix de Paramount+

Lancé officiellement le 1er décembre 2022 en France, l’accès au service Paramount+ peut se faire de manière indépendante ou par le biais d’une souscription à Canal+ ou Orange TV.

Pour ce qui est de la première solution, vous n’aurez qu’à passer par votre ordinateur, tablette, smartphone ou encore SmartTV, il existe aussi une application compatible Android ou iOS à télécharger gratuitement. Vous avez le choix entre l’abonnement mensuel à 7,99 € ou annuel à 79,90 €.

Sinon, pour la deuxième solution, il s’agit de passer par Canal+ qui a signé des accords de diffusion. Par conséquent, la plateforme est incluse dans les packs Friends & Family et Ciné Séries qui coûtent respectivement 64,99 €/mois et 34,99 €/mois.

Enfin, pour la troisième solution, si vous êtes client Orange TV, alors retrouvez Paramount+ sur le canal 69. Vous profiterez aussi des deux premiers mois gratuits avant d’être facturés 7,99 €/mois.

Essayer Paramount+

Regarder les séries Paramount+ depuis l’étranger

Si vous êtes abonné à Paramount+ mais que vous êtes actuellement à l’étranger, vous pouvez continuer de suivre vos séries préférées à l’aide d’un VPN, qu’il soit payant ou gratuit. Grâce à ce réseau virtuel privé, il vous est possible de masquer, modifier votre situation géographique et surfez sur le net comme si vous étiez en France.

Nous vous recommandons NordVPN mais vous pouvez également jeter un œil à notre comparatif VPN pour le streaming et choisir celui qui correspond le mieux à vos attentes.

Veillez avant tout à vérifier les conditions de Paramount+, il se pourrait que la plateforme supprime votre compte en cas d’utilisation d’un VPN.

Les meilleures séries sur Paramount+

Rabbit Hole

Paramount+

John Weir, espion d’entreprise aguerri, se retrouve au centre d’une conspiration qui menace la démocratie américaine. Il se retrouve alors accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis et est obligé de prendre la fuite pour prouver son innocence et découvrir qui se trouve derrière ce complot. John devra jongler entre désinformation, conspiration et trahison.

Tulsa King

Paramount+

Après avoir purgé sa peine de 25 ans en prison, Dwight Manfredi, ex-parrain de la mafia new-yorkaise, n’y est plus le bienvenu et s’exile à Tulsa, en Oklahoma, où il tente de bâtir un nouvel empire…

1923

Paramount+

Pendant la Prohibition aux États-Unis, la nouvelle génération de Dutton lutte contre la sécheresse, la dépression économique er le vol de bétail.

Yellowstone

Paramount+

Dans le Montana, la famille Dutton possède le plus grand ranch des États-Unis près du parc national de Yellowstone, et cette propriété attise les jalousies… Le patriarche, John est prêt à tout pour la protéger.

American gigolo

Paramount+

À peine sorti de derrière les barreaux, après avoir été inculpé pour un meurtre qu’il n’a pas commis, Julian part à la recherche de la vérité tout en essayant de régler les problèmes passés avec ses proches…

1883

Paramount+

Pour fuir la pauvreté et aspirer à une vie meilleure, la famille Dutton décide de quitter sa ville à bord d’un train et de rejoindre l’ouest américain où elle espère découvrir l’Eldorado.

Wolf Pack

Image : Paramount+

Un violent incendie libère un loup-garou meurtrier, et des lycéens sont blessés. Un père est porté disparu tandis qu’une enquêtrice impitoyable recherche le pyromane.

Twin Peaks

Paramount+

C’est la stupeur à Twin Peaks après que le corps de la jeune Laura Palmer ait été retrouvé, gisant au bord d’un lac, enroulé dans du plastique.

L’agent Dale Cooper, en charge de l’affaire, fait le lien avec un meurtre qui a eu lieu un an plus tôt et découvre que les habitants de cette petite ville d’apparence tranquille cachent de nombreux secrets…

Black Monday

Paramount+

Le 19 octobre 1987, date du pire krach boursier de l’histoire de Wall Street, restera gravée à jamais. Jusqu’à ce jour, personne ne sait ce qui s’est vraiment passé, à part peut-être Blair, trader opportuniste dans les années 80…

The Dirty Black Bag

Image : Paramount+

Arthur McCoy, un shérif incorruptible au passé trouble, et Red Bill, un chasseur de primes solitaire à la recherche du meurtrier de sa mère et connu pour décapiter ses victimes, s’affront dans une guerre d’égo.



The offer

Paramount+

Découvrez la genèse du premier volet de la saga « Le Parrain » et les expériences inédites vécues par le producteur oscarisé Albert S. Ruddy.

Penny Dreadful

Paramount+ Paramount+

À l’époque Victorienne, Vanessa Ives, une jeune femme aux pouvoirs surnaturels, allie ses forces à celles d’Ethan, un jeune bandit, et de Sir Malcolm, un riche explorateur, pour combattre une force qui élimine la population dans les rues de Londres…

The Man Who Fell to Earth

Paramount+ Paramount+

Alors que l’espèce humaine vit un moment crucial de son évolution, un extraterrestre débarque sur la terre avec pour mission de trouver la femme qui pourra la sauver.