Il n’y a pas que la machine Hollywood dans le monde du 7ème Art, il y a aussi l’énorme machine Bollywood, la montante Nollywood (Nigéria), les grosses productions hong-kongaises, européennes, latino-américaines mais n’oublions pas les créations coréennes.

Vous avez très probablement entendu parler ou vu ces films : Memories of Murder (2003), Parasite (2019), Old Boy (2003), A Bittersweet Life (2005), Snowpiercer – Le Transperceneige (2013) ou encore Confession of Murder (2012). Si oui, alors vous connaissez bien le superbe potentiel du cinéma coréen, et rien ne change pour les séries, le parfait exemple est Squid Game.

Si vous n’avez pas vus ces films, alors ne perdez pas un instant, vous ne serez pas déçu ; à coup sûr, vous chercherez à en voir plus et à découvrir ce qu’il se fait de mieux en séries.

Netflix est une plateforme très pratique pour s’essayer à des contenus non européens ou américains, avec lesquels nous avons grandi, et de s’ouvrir à des nouvelles cultures, de nouveaux types d’écriture de scénario ou encore de jeux d’acteurs. Sans compter, qu’il est possible de les voir en version originale sous-titrée ce qui est bien plus authentique que le doublage, bien que ce dernier facilite le visionnage.

Si vous en avez assez de voir constamment les mêmes acteurs, mises en scène, d’entendre les mêmes problématiques et souhaitez changer d’air, alors basculez dès maintenant dans l’univers sud-coréen.

Cliquez sur ce lien pour accéder à tous les contenus coréens de la plateforme.

Les meilleures séries du Pays du Matin frais à voir sur Netflix

Queenmaker

Après une crise de conscience, une experte en litiges met à profit ses compétences pour booster la campagne municipale d’une avocate militante. Le but ? Faire tomber son ancien employeur.

Narco-Saints

Un entrepreneur ordinaire participe à une mission secrète du gouvernement visant à capturer un baron de la drogue coréen en Amérique du Sud.

All of Us Are Dead

Les étudiants du lycée Hyosan se trouvent coincés dans le campus, ravagé par les zombies. Les derniers survivants à cette catastrophe doivent trouver un moyen de s’échapper du lycée puis de la ville, alors que les autorités ont déclaré la loi martiale et bloqué tous les accès à la ville…

The Silent Sea

Les réserves d’eau de la Terre s’épuisent, entraînant la désertification et le manque de nourriture. Une équipe composée d’experts et d’agents de sécurité est créée avec pour mission de récupérer un mystérieux échantillon dans une station de recherche abandonnée sur la Lune. Laissée à l’abandon car tous ses occupants ont été tués…

Money Heist : Korea – Joint Economic Area

Tout simplement, il s’agit de la version coréenne de la Casa de Papel.

The Glory

Ni pardon, ni oubli.

Les années de souffrance au lycée n’ont pas été effacées, bien au contraire. Une jeune feeme fera tout pour se venger et faire payer ses bourreaux d’antan.

Squid Game

Pour éponger leurs dettes, ils sont prêts à jouer de leur vie car tout non-respect des règles ou échec leur est simplement fatal…

Seriez-vous prêt vous aussi à jouer le tout pour le tout ?

Vincenzo

“Soigner le mal par le mal”, telle est la devise de Vincenzo Cassano, un avocat mafieux italo-coréen adopté par une puissante famille italienne. À la mort de son père, il est évincé par le fils biologique du patriarche, Fabio. Pour fuir la guerre des clans qui s’annonce, il s’envole pour la Corée où il utilisera tout son héritage et ses compétences mafieux pour s’attaquer à un puissant conglomérat pharmaceutique, qui pourrait l’empêcher de récupérer l’or de son client décédé.

Tomorrow

Mi-humain et mi-esprit par accident, un jeune homme est recruté par une agence de faucheurs des enfers pour mener à bien des missions spéciales.

