1.

Il connecte plusieurs appareils : Certains routeurs vous permettent de connecter 10 dispositifs ou plus à un seul hotspot, ce qui revient beaucoup moins cher que de payer un forfait pour chacun d’eux. Toutefois, vous aurez besoin d’une allocation de données généreuse…

Il connecte des appareils exclusivement Wi-Fi à des données mobiles : Les tablettes sont très pratiques pour une utilisation à la maison, mais qu’en est-il dans le train, sur la plage ou au bord de la piscine ? Partout où il vous est possible d’obtenir un signal téléphonique, vous pouvez recourir à un routeur Wi-Fi pour créer un réseau sans fil.

C’est une économie sur votre prochaine tablette : L’achat d’une tablette 4G ou 5G ajoute environ 100 € au prix d’une version Wi-Fi, et ce, avant de prendre en compte les frais mensuels pour vos données. Investissez une partie de cet argent dans un routeur mobile à la place et vous n’aurez plus jamais besoin de vous tourner vers une tablette cellulaire.

Il permet de réduire les frais d’itinérance : La plupart des opérateurs de téléphonie mobile proposent l’itinérance gratuite dans l’UE, mais celle-ci a un prix fixe ailleurs, ce qui vous permet d’emporter votre tarif national avec vous pour un coût fixe.

Désactivez l’itinérance des données sur vos appareils et connectez-les tous à un hotspot mobile, ainsi vous ne paierez cette charge qu’une seule fois. Notez que l’itinérance 5G n’est pas généralisée, mais qu’elle est proposée par Orange.

Il permet d’éviter l’utilisation du Wi-Fi lent des hôtels : Lorsque vous vous rendez dans des hôtels qui font encore payer le Wi-Fi, le routeur mobile vous permet de profiter d’une connexion toute la journée et à un coût inférieur à celui que l’hôtel facturerait. Mieux encore, cela vous évite de reposer sur le même réseau que tous les autres clients, qui est généralement lent et dont le signal est souvent faible dans votre chambre d’hôtel. Parfois, ces réseaux peuvent également être non sécurisés, et l’utilisation du MiFi sera donc préférable.

Il ajoute la connectivité 5G à un appareil 4G : Sachez qu’un routeur mobile 5G permet d’ajouter cette connexion à votre smartphone 4G, au cas où vous n’en profiteriez pas.

Il fourni des vitesses de téléchargement plus rapides : Même si votre smartphone par exemple prend déjà en charge la 5G, il vous est potentiellement possible d’obtenir des vitesses de téléchargement et d’envoi plus rapides en passant par un MiFi à connexion plus rapide. Rappelez-vous simplement que la 5G n’est pas encore disponible partout, et que l’achat d’un hotspot 5G fera grimper le prix.

Il partage le stockage sur votre propre réseau mobile : Si votre routeur portable prend en charge une carte microSD, vous pouvez partager ce stockage entre tous vos appareils, ce qui est particulièrement pratique si ces derniers n’ont pas de stockage extensible.