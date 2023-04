Si vous avez récemment acquis un iPhone dernière génération, vous avez sûrement remarqué que la boîte est beaucoup plus fine que les années précédentes. La raison est que Apple a décidé d’arrêter de fournir sa prise secteur, et cela pour tous les iPhone qu’elle vend. Que vous achetiez un iPhone SE ou un iPhone 13 Pro Max, vous devrez disposer de votre propre accessoire.

Bien sûr, tout chargeur mural et câble Lightning que vous avez sous la main fera l’affaire. Néanmoins, si vous utilisez l’ancien adaptateur 5W d’Apple, c’est le moment idéal pour en changer et partir sur un modèle plus puissant.

Découvrez notre comparatif des meilleurs chargeurs secteurs , qui associés au bon câble, feront des merveilles.

Il en existe de marques variées, de toutes forme et avec différentes puissances, comme nous vous l’expliquons dans notre guide d’achat.

Les meilleurs chargeurs secteur USB-C pour iPhone

1. Apple 20W USB-C – L'officiel Les Plus Chargeur officiel Apple

Prix Les Moins Ne se rétracte pas

Port unique L’adaptateur secteur USB-C 20W d’Apple est plutôt classique mais c’est l’un des chargeurs les plus imposants de notre liste, bien qu’il ne puisse pas charger plus d’un appareil à la fois. Cependant, étant un chargeur de la même marque que votre smartphone, c’est une option solide et sécurisée pour moins de 30 €. De plus, il arbore un design épuré et passe partout, à l’image du reste des produits d’Apple. 2. Anker PowerPort III bloc d'alimentation USB-C 20W – Le meilleur à port unique Les Plus Compact

Disponible en blanc et en noir Les Moins Port unique Avec ses dimensions de 1,23 x 1,25 x 1,3 pouces, le chargeur compact GaN-tech Anker PowerPort III est légèrement plus grand que le Anker Nano Pro, mais il n’en reste pas moins un bon compagnon de voyage grâce à sa forme. 3. Anker 511 20W Charger (Nano Pro) – Le plus petit Les Plus Sa taille

Choix de couleurs Les Moins Port unique Le chargeur Anker 511 20W Nano Pro est une excellente alternative au chargeur 20W d’Apple. En dehors de sa taille minuscule, ce qui l’en distingue vraiment c’est sa gamme de cinq couleurs, blanc, noir, violet et bleu, par rapport à l’unique option blanche d’Apple. Équipé du nouveau système de sécurité Active Shield️, il intègre un capteur de température dynamique. En parallèle, sa puce Power Tuner ajuste sa puissance de sortie pour éviter la surtension. 4. Anker 521 40W (Nano Pro) – Le meilleur à deux ports Les Plus 2 ports

Puissance de 40W Les Moins Ne se rétracte pas Le chargeur Anker 521 USB-C Nano Pro est deux fois plus puissant que le Anker 511 Nano Pro, et n’est pas beaucoup plus grand. Avec 40W, il offre deux fois plus de puissance de charge et accueille deux ports pour recharger deux iPhone simultanément à 20W. 5. USB-C 20W UGreen Les Plus Design compact

Boîtier ABS ignifuge Les Moins Port unique Ugreen est un autre fabricant de produits tech’, et ses chargeurs cubiques compacts 20W sont aussi petits que les adaptateurs PowerPort III d’Anker. Comme ce dernier, son boîtier en ABS ignifuge offre une résistance aux hautes températures pour un meilleure dissipation de la chaleur. Quant à sa vitesse, il est jusqu’à 3 fois plus rapide qu’un chargeur 5W. En revanche, n’oubliez pas de prévoir un câble USB-c/Lightning, sinon il sera inutilisable. 6. Minix NEO P3 100W Turbo – Meilleur chargeur multiports Les Plus Quatre ports

Jusqu'à 100W Les Moins Un peu complexe juste pour un iPhone Le Minix NEO P3 100W Turbo est très performant et dispose de quatre ports : trois USB-C et un USB-A. Deux des USB-C ont la capacité de charger à 100W, cela signifie que vous pouvez l’utiliser pour un ordinateur portable ainsi que des tablettes et téléphones. Le troisième port USB-C est parfait pour charger un téléphone à 20W, tout comme le port USB-A de 18W si vous disposez d’un ancien câble de chargement. Comme le chargeur double port d’Apple, il est doté d’une fonction d’allocation intelligente de la puissance, qui ajuste automatiquement la puissance de sortie de chaque port en fonction des appareils qui y sont connectés. 7. Apple 35W à double port USB-C – Le plus complet Les Plus Double port USB-C

35 W Les Moins Prix Apple a sorti son propre chargeur USB-C à double port. Il existe deux modèles : l’adaptateur compact à double port USB-C de 35W, destiné aux utilisateurs d’iPhone, et un modèle plus grand appelé adaptateur d’alimentation à double port USB-C de 35W, conçu pour le MacBook Air M2. Lorsque vous connectez deux appareils, l’alimentation est automatiquement répartie entre les différents appareils, notamment en fonction de leurs besoins en énergie. Dans la plupart des cas, chacun reçoit 17,5W. 8. Spigen PowerArc 20W ArcStation Pro Les Plus Sa taille mini

Disponible en noir ou en blanc Les Moins Son port unique Best Prices Today: Le PowerArc 20W de Spigen est petit et à peine plus grand que l’ancien adaptateur 5W d’Apple, mais il charge quatre fois plus vite, que vous utilisiez un câble USB-C vers Lightning ou un MagSafe, grâce à la technologie GaNFast au lieu du silicium.

Guide d’achat des meilleurs chargeurs secteur USB-C pour iPhone

Voici les dernières caractéristiques à prendre en compte avant de choisir votre prochain adaptateur secteur compatible avec votre iPhone :

Taille et caractéristique technique

Les chargeurs secteur Apple sont légers et portables, pourtant certains adaptateurs secteur tiers le sont davantage. Cela est dû à la toute dernière technologie de charge, le nitrure de gallium (GaN), qui permet de fabriquer des adaptateurs nettement plus petits et économes en énergie.

Les fabricants remplacent le silicium par du nitrure de gallium, et la différence de taille est significative. Nous pensons notamment à l’Anker PowerPort Atom III, 35 % plus petit que l’adaptateur fourni par Apple avec le MacBook Pro 13 pouces.

À moins que vous n’achetiez l’un des modèles présentés ici, qui sont tous en GaN à l’exception de l’adaptateur Apple, n’oubliez pas de vérifier les dimensions.

La connectique

De nombreux chargeurs arborent plusieurs ports sur une seule prise murale. Même Apple a désormais rattrapé son retard avec une configuration double port.

Si vous comptez recharger régulièrement plus d’un appareil à la fois, optez pour un adaptateur doté d’au moins deux ports, voire quatre. Vous pouvez même vous tourner vers un mélange USB-C et USB-A, en fonction de vos besoins.

Les différentes prises

Après avoir décidé de la puissance et du nombre de ports nécessaires, il ne reste plus qu’une question : Voulez-vous que votre adaptateur soit pliable ou non ?

Certaines prises murales pour iPhone embarquent des broches repliables pour le protéger, mais le chargeur 20W d’Apple et quelques autres ont des broches saillantes.

C’est un détail, mais cela pourrait faire une grande différence surtout si vous voyagez beaucoup.

Quelle puissance est nécessaire ?

La chose la plus importante à considérer lors de l’achat d’un nouveau chargeur est la quantité de watts qu’il est capable d’offrir.

Pendant longtemps, la firme de Cupertino a fourni des chargeurs de 5 watts qui mettent environ 2,5 heures à les faire atteindre 100 %. Cela convenait très bien à l’iPhone 5 et aux modèles antérieurs, incompatibles avec la recharge rapide, mais les dernières itérations ont besoin d’une puissance de 20 watts. À titre d’exemple, cela permet de remplir environ de 50 % le batterie d’un iPhone 13 en 30 minutes.

Donc, pour être sûr d’obtenir les performances souhaitées, il vous faut un adaptateur moderne avec une configuration USB-PD 3.0, ce qui est particulièrement important si vous chargez avec MagSafe.

Vous pouvez acheter des modèles plus puissants (jusqu’à 100W), mais ils n’accélèrent pas le processus de charge, car l’iPhone ne peut absorber qu’une quantité limitée de courant à la fois.

Cependant, cela vous permettra d’alimenter une tablette ou un MacBook en parallèle, et même en simultané.En résumé, pour votre prochain adaptateur, assurez-vous qu’il prend en charge la fonction USB Power Delivery, ce qui est presque toujours le cas de tous les accessoires tiers.

Quel câble choisir ?

Si vous avez besoin d’un câble de rechange, veillez à acheter un câble USB-C vers Lightning certifié Made for iPhone (MFI).

Anker fabrique plusieurs des chargeurs pour iPhone que nous recommandons et son câble est à un meilleur prix que proposé par Apple, et il est surtout deux fois plus long. Vous trouverez aisément un large choix sur Amazon.

Qu’est-ce que le GaN ?

Le nitrure de gallium, ou GaN en abrégé, est un matériau léger, semblable à un cristal, capable de conduire des tensions bien plus élevées que le silicium.

Il produit moins de chaleur, les composants peuvent ainsi être rapprochés les uns des autres pour une plus grande puissance de traitement.

Comme la chaleur est un facteur clé de la durée de fonctionnement des appareils électroniques, l’efficacité thermique du GaN signifie qu’un chargeur de ce type devrait fonctionner plus longtemps que ceux en silicium.

