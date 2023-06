Outre-Atlantique, Hulu fait partie des services de streaming vidéo les plus populaires ! Pour cause, comme ses concurrents HBO Max, CBS All Access, Disney+, ESPN+ ou encore Paramount+, il propose du contenu original, réalisé par de grosses productions mais également tiré des chaînes de TV les plus regardées.

Créée en 2008 et pourtant sous la croupe de Fox, la plateforme un peu délaissée a eu du mal à se développer.

Puis, en 2018, est arrivée la série La Servante Ecarlate (The Handmade’s Tale) qui a remporté huit Emmy Awards ainsi qu’une nomination aux Golden Globes. Son succès a été tel qu’il a permis à la plateforme de se faire mieux connaître aux États-Unis mais aussi à travers le monde.

Peu de temps après, Disney a finalement racheté les studios de la 21st Century Fox et donc une partie des parts de Hulu. Son but ? Donner un accès en parallèle aux films et séries étant peu adaptés à son jeune public de Disney+.

Si l’histoire est belle, il y a tout de même une chose que nous regrettons à propos de Hulu, c’est qu’il n’est toujours pas disponible en dehors des États-Unis. En effet, pour pouvoir y accéder en France, nous n’avons d’autre choix que d’utiliser un VPN.

Mais, avant de vous expliquer comment procéder, découvrez d’abord les tarifs appliqués.

Combien coûte un abonnement à Hulu ?

Comme pour tous les autres services de streaming pour profiter du catalogue de Hulu vous devez passer par un abonnement. La plateforme propose trois formules, qui sont d’ailleurs moins chères que certains de ses concurrents :

Standard : avec publicités, à 7,99 $/mois

: avec publicités, à 7,99 $/mois Premium : sans publicités, à 14,99 $/mois, avec une période d’essai de 30 jours

: sans publicités, à 14,99 $/mois, avec une période d’essai de 30 jours Étudiant : à 1,99 $/mois (conditions : avoir 18 ans ou plus, être inscrit à l’université)

Aussi, pour 69,99 $/mois, Hulu propose un pack intégrant les services ESPN+ et Disney+, le tout sans publicité.

Hulu est seulement disponible aux États-Unis. Outre cette contrainte géographique, Hulu empêche l’accès à son contenu en bloquant les cartes de crédit étrangères, notamment françaises.

Dans ce cas, si vous n’êtes pas déjà abonné à Hulu, ou que vous ne connaissez personne (basée en Amérique et abonnée) qui puisse vous partager ses codes d’accès, alors créer votre compte personnel s’avèrera impossible… ou presque.

Pourquoi presque ? Car il existe tout de même une solution pour contourner le problème. Elle consiste à vous procurer une carte cadeaux Hulu (de 25 ou 50 $) directement depuis le site de Walmart.

Grâce à ce processus, vous devriez pouvoir vous passer d’un moyen de paiement américain. Il vous suffira d’utiliser le code reçu sur votre e-mail pour vous connecter.

Accéder à Hulu avec un VPN

Pour accéder à Hulu en France et profiter de son catalogue, vous pouvez souscrire à un VPN (réseau virtuel privé). Ce service vous permet de changer votre situation géographique pour vous rendre sur des sites internet, comme si vous étiez n’importe où dans le monde, et en toute confidentialité.

Nous vous recommandons NordVPN pour sa sécurité renforcée, ExpressVPN pour sa vélocité et encore Surfshark pour son petit prix.

Pour en savoir davantage sur ces services et trouver celui qui vous convient le mieux, alors n’hésitez pas à vous aider de notre sélection des meilleurs VPN, certains sont même gratuits.

Alternatives à Hulu accessibles en France

Si vous n’arrivez pas à vous connecter à Hulu, essayez l’une de ces alternatives, certaines partagent du contenu avec la plateforme :

Les meilleures séries Hulu

Letterkenny

Hulu

Letterkenny tourne autour de la petite communauté rurale de l’Ontario, qui a pris le nom de Letterkenny en Irlande et qui est peuplée principalement de descendants d’immigrants irlandais ayant échappé à la Grande famine des années 1840.

Love Victor

Hulu

Victor est nouveau à Creekwood, dans son propre voyage de découverte de soi, il tente de s’adapter à sa nouvelle ville tout en gérant ses problèmes à la maison et d’identité.

Pour s’en sortir, il se rapproche de Simon, un jeune homme pour qui la vie au lycée semble tout aussi compliquée.

Life & Beth

Hulu

Beth était une femme accomplie, qui ne rencontrait pas de problèmes d’argent et vivait une relation stable avec un homme dans son appartement de Manhattan, jusqu’à ce qu’un incident l’obligeant à se confronter à son passé change sa vie à jamais…

Dopesick

Hulu

Dopesick examine de quelle manière un laboratoire pharmaceutique a déclenché la pire épidémie de drogue de l’histoire américaine.

Dans l’épicentre de cette lutte contre la dépendance aux opioïdes, un combat à la David contre Goliath sera mené pour venir à bout des forces corporatives, se cachant derrière cette crise nationale.

The Great

Hulu

Catherine II voyage en Russie pour épouser l’Empereur, Pierre. Une fois devenue impératrice, elle se rend très vite compte qu’il n’est pas celui qu’elle pensait.

Désespérée face à cette situation, et soutenue par sa servante et amie, cette dernière lui soumet une solution qui pourrait changer sa vie… quitte à comploter pour tuer son mari dépravé et dangereux.

In my skin

Hulu

Bethan, jeune ado galloise, essaie de mener une double vie, entre une mère bipolaire et son doux rève de devenir écrivain.

The Watchful Eye

Hulu

Elena Santos est engagée en tant que nounou par une riche et influente famille de Manhattan. La jeune femme au passé compliqué découvre que tout le monde cache de sombres secrets et d’obscures motivations, tout comme elle d’ailleurs…

Ramy

Hulu

Ramy Hassan, jeune américano-égyptien (1ère génération), s’aventure pour un voyage spirituel dans son quartier du New Jersey. Il est tiraillé entre une communauté égyptienne qui pense que la vie est un test moral, et une génération qui pense que la vie n’a pas de conséquences.

Devs

Hulu

Lily Chan, une jeune ingénieure en logiciel, enquête sur la division secrète de l’entreprise de technologie de pointe qui l’emploie, au même moment son petit décède… Y aurait-il un lien entre les deux affaires ?

Only Murders in the Building

Hulu

Only Murders in the Building suit trois inconnus qui partagent une obsession pour les vrais crimes et se retrouvent soudainement impliqués dans l’un d’eux.

À la découverte macabre dans leur immeuble de l’Upper West Side, le trio soupçonne un meurtre et regroupe ses connaissances pour mener leur enquête, au cours de laquelle des secrets complexes seront découverts…

The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate

Hulu

The Handmaid’s Tale est une adaptation du roman dystopique de Margaret Atwood. Un groupe de fondamentalistes a instauré une dictature théocratique basée sur l’ancien testament : La république de Gilead. Dans cette société totalitaire, les femmes sont traitées comme une propriété de l’État, et doivent faire face à une pollution coupable de les rendre stériles.

Pour lutter contre un taux de natalité presque nul, elles ont été séparées en trois castes : les Épouses, aux commandes, les Marthas, femmes à tout faire et enfin les Servantes écarlates, fertiles, uniquement dédiées à la reproduction.

Comme c’est le cas de June Osborne, domestique chez les Waterfort, et assignée à leur donner un enfant…

Under the Banner of Heaven

Hulu

En enquêtant sur le meurtre de Brenda Wright Lafferty et de sa petite fille, le détective Jeb Pyre découvre des vérités enfouies sur les origines de la théologie mormone et ses conséquences.