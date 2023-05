Nous avons rassemblé les meilleurs chargeurs MagSafe et compatibles MagSafe, des plus simples aux plus multifonctionnels, en passant par les plus originaux.

La technologie MagSafe d’Apple est un moyen plus efficace de charger sans fil les iPhone compatibles.

MagSafe utilise un anneau d’aimants intégré à l’arrière des iPhone dernière génération à partir du 12, il détecte les accessoires compatibles ayant des aimants et s’enclenche magnétiquement. Il créée ainsi une connexion solide. La recharge MagSafe peut être deux fois plus rapide que la recharge sans fil Qi standard pour plusieurs raisons.

Premièrement, elle est compatible avec l’iPhone à 15W, contre les 7,5W habituels d’un chargeur Qi ; notez toutefois que cette puissance est de 12W pour les iPhone 12/13/14 mini.

Les chargeurs magnétiques standard non-MagSafe, également connus sous le nom de chargeurs sans fil compatibles MagSafe, sont limités à 7,5W.

Lors de nos tests, les vitesses MagSafe ont ralenti pour atteindre moins de 10W une fois que l’iPhone était à 50 %.

C’est toujours plus rapide que les chargeurs compatibles, mais l’avantage de la certification MagSafe, au niveau de la vitesse, n’est pas aussi évident que les simples chiffres le suggèrent.

Deuxièmement, la connexion est beaucoup plus précise que ce que vous obtenez en plaçant simplement votre téléphone sur une plaque de chargement sans fil non magnétique. La recharge sans fil est inefficace et peut perdre jusqu’à 50 % de sa puissance en raison d’un mauvais positionnement et d’une poignée de facteurs environnementaux. Avec le positionnement optimal de MagSafe, cette inefficacité sans fil est plutôt de l’ordre de 30 % par rapport à la charge câblée Lightning.

Et, vous avez moins de chances de vous réveiller en découvrant que votre téléphone n’était pas correctement placé et qu’il ne s’est pas du tout chargé !

Apple

Certification MagSafe

Apple certifie les accessoires MagSafe avec la mention Made for iPhone (MFI). Cela garantit que la charge de sortie est de 15W, par rapport aux chargeurs à induction Qi non certifiés mais compatibles MagSafe , généralement de seulement 7,5W.

Les certifiés MagSafe sont également dotés d’une antenne NFC à fil unique, permettant à l’iPhone d’identifier l’appareil, d’un magnétomètre.

N’excluez pas les simples chargeurs compatibles MagSafe, car ils sont souvent de grande qualité et presque toujours moins chers. L’expression “compatible MagSafe” est largement utilisée pour désigner tout accessoire qui comprend un tas d’aimants.

En dehors des produits d’Apple et de quelques produits du fabricant d’accessoires Belkin, il y a peu de choix, car ces deux sociétés dominent ce marché de la certification. Parmi les marques respectées dans le domaine, il y a Anker et Moshi avec lesquelles vous obtiendrez un produit de qualité.

Chargeurs magnétiques multi-appareils

La forme la plus basique de MagSafe ou de chargeur magnétique est la simple base qui s’accroche à l’iPhone. Certains chargeurs sont dotés d’une béquille permettant de soutenir l’iPhone pendant la charge.

Il existe également des produits capables de recharger simultanément un iPhone, une Apple Watch ou un étui de recharge sans fil AirPods. Notez que l’étui AirPods doit être compatible sans fil, et que celui des AirPods original n’avait pas cette fonctionnalité.

Ces chargeurs multi-appareils se présentent sous la forme d’un socle plat ou d’un support vertical.

Chargeur MagSafe Apple – L'inévitable pour les utilisateurs Apple Les Plus 15W

Certifié MagSafe Les Moins Câble trop court Prix lors du test: $39 Best Prices Today: MagSafe : Certifié

15W

Câble : 1 m

Chargeur mural : Non inclus Le chargeur MagSafe le plus évident à acheter pour votre Apple iPhone est, bien sûr, celui d’Apple. C’est le chargeur que la firme aurait fourni avec ses téléphones, si cette pratique était toujours d’actualité. Son design est aussi minimaliste que ce que l’on peut attendre d’Apple, et il est très similaire à celui du chargeur de l’Apple Watch. Vous pouvez également l’utiliser pour charger vos AirPods. Son principal avantage par rapport à la concurrence non certifiée est sa puissance de charge de 15W. C’est toujours deux fois moins rapide que l’utilisation d’un câble Lightning, mais plus pratique lorsque vous n’êtes pas pressé. Mais, il n’est pas parfait. Il est à notre goût, trop petit et léger pour rester sur le bureau, ce qui en fait un mauvais support de recharge sans fil. Aussi, le câble d’un mètre est beaucoup trop court pour que vous puissiez recharger et utiliser votre iPhone en même temps. N’oubliez pas qu’il nécessite toujours un chargeur mural USB-C (au moins 20W recommandé si vous voulez profiter pleinement du potentiel de 15W). Belkin MagSafe BoostCharge Pro – Le plus simple Les Plus 15W

Certifié MagSafe

Longue béquille

Câble solide Prix lors du test: $59.99 Best Prices Today: MagSafe : Certifié

Sortie de charge : 15W

Câble : 2 m

Chargeur mural : Non inclus Disponible en deux couleurs prévisibles, ce chargeur MagSafe Pro de Belkin est aussi rapide que le chargeur d’Apple et il est founir avec un câble plus long et un support pop-up pratique. Le câble est deux fois plus long que celui d’Apple, ce qui facilite l’utilisation du téléphone lors de la charge. C’est aussi un câble plus épais tressé en nylon avec un serre-câble en silicone intégré très pratique. Anker Chargeur magnétique sans fil avec câble USB-C – Le meilleur à petit prix Les Plus Très abordable Les Moins 7,5W Prix lors du test: $22.99 Best Prices Today: MagSafe : Compatible

Sortie de charge : 7,5W

Câble : 1,5 m

Chargeur mural : Non inclus Autre chargeur magnétique au style pad, le PowerWave de Anker fonctionne comme les chargeurs Apple et Belkin, mais à une puissance inférieure de 7,5W, car il n’est pas officiellement certifié par Apple. Il fonctionne néanmoins très bien et, il est l’un des chargeurs magnétiques haut de gamme les moins chers. ESR Chargeur sans fil avec béquille HaloLock – Le meilleur à béquille pas cher Les Plus Pas cher

Béquille

Couleurs Les Moins 7,5W Prix lors du test: $35.99 Best Prices Today: MagSafe : Compatible

Sortie de charge : 7,5W

Câble : 1,5 m

Chargeur mural : Non inclus Le HaloLock de ESR est un petit socle de charge magnétique doté d’une béquille qui vous permet de placer votre iPhone dernière génération en mode paysage ou portrait, pour regarder des vidéos ou passer des appels FaceTime en mains libres. Il est disponible en quatre couleurs, il est de ce fait plus extravagant et original que les chargeurs de ce comparatif. Zens 2-in-1 MagSafe + Watch travel charger – Le meilleur pour les déplacements Les Plus 15W (MagSafe)

Recharge l'iPhone et l'Apple Watch Les Moins Pas de charge rapide pour la montre Best Prices Today: MagSafe : Compatible

Sortie de charge : 15W

Câble : 1 m

Chargeur mural : Non inclus Le chargeur de voyage MagSafe et Watch 2-en-1 de Zens, fourni dans son étui de voyage rigide, est un véritable plaisir pour les propriétaires d’iPhone de dernière génération et d’Apple Watch. Il est officiellement certifié Made for MagSafe, et se charge donc à la pleine puissance sans fil de 15W. Malheureusement, la Watch ne permet pas la charge rapide, mais son bras se déplie pour créer une béquille pour iPhone, que ce soit en orientation portrait ou paysage Belkin chargeur sans fil portable magnétique (7,5W) – Le meilleur avec câble de 2 m Les Plus Pas cher

Long câble Les Moins 7,5W Prix lors du test: $29.99 Best Prices Today: MagSafe : Compatible

Charge de sortie : 7,5W

Câble : 2 m

Chargeur mural : Non inclus Ce chargeur magnétique de Belkin n’est pas aussi rapide que celui d’Apple car il fait partie des produits non certifiés MagSafe, mais il est moins cher et est fourni avec un câble deux fois plus long. Cela vous donne davantage de flexibilité en fonction de la distance entre votre prise de courant et l’endroit le plus pratique pour la recharge. Il est également doté d’un enrouleur de cordon très pratique. Une LED indique si la charge est interrompue à cause d’un autre objet. Si sa petite puissance de 7,5W ne vous dérange pas, alors pourquoi pas ? Belkin Boost Charge Pro Station de recharge 2-en-1 – Le meilleur 2-en-1 Les Plus Chargement 2-en-1

15W

Avec adaptateur secteur Les Moins La LED AirPod ne s'éteint pas Prix lors du test: $99.95 MagSafe : Certifié

Sortie de charge : 15W

Câble : 1,2 m

Adaptateur secteur 40W En tant que chargeur MagSafe officiellement certifié par MFi, la station de Charge Pro de Belkin atteint les 15W, tout comme les chargeurs Apple. À l’instar du chargeur Duo d’Apple, il peut simultanément alimenter vos AirPods à 5W sur sa base circulaire Qi, en outre il a le mérite d’être un support qui peut tenir l’iPhone en mode portrait ou paysage grâce à sa base stable. Une petite LED indique si l’étui AirPods placé est en charge. Anker Chargeur à induction PowerWave 2-en-1 – Le meilleur 2-en-1 à petit prix Les Plus 2-en-1

Prix abordable Les Moins 7,5W Prix lors du test: $39.99 Best Prices Today: MagSafe : Compatible

Sortie de charge : 7,5W

Câble : 1,2 m

Chargeur mural : Non inclus Conçu pour charger à la fois un iPhone dernier cri (en mode portrait et paysage) et des AirPods, le Anker PowerWave n’est pas certifié MFi et n’atteint donc pas les 15W. Ses 7,5W sont suffisants si vous avez le temps ; si vous êtes pressé, vous feriez mieux d’utiliser un câble. Les AirPods bénéficieront des 5W, ce qui est la norme pour tous les chargeurs magnétiques multi-appareils de ce type. De bonne facture, vous n’avez pas à craindre que votre iPhone se détache. Chargeur à Induction Anker 633 (MagGo) 2-en-1 – Le meilleur avec batterie nomade Les Plus Station de charge sans fil

Batterie nomade magnétique Les Moins 7,5W Prix lors du test: $119.99 Best Prices Today: MagSafe : Compatible

Sortie de charge : 7,5W

Câble : 1,5 m

Chargeur mural : Non inclus Le MagGo 633 de Anker n’est pas seulement un autre support de chargeur passif pour iPhone et AirPods, avec des modes paysage et portrait inclinés (jusqu’à 40 degrés). Il est bien plus intelligent que cela, puisque ‘il vous est possible de retirer la section de chargement et l’utiliser comme ue batterie nomade de 5000 mAh. Elle se fixera simplement à l’arrière de l’iPhone 12/13 ou 14 pour apporter de l’énergie en déplacement. Le chargeur amovible est alimenté via le câble USB-C de 1,5 m connecté, qui nécessite un chargeur mural d’au moins 20W. Anker propose là une ingénieuse combinaison entre un chargeur de bureau et une batterie portable. Zens 4-in-1 MagSafe + Watch Wireless Charging Station Les Plus 4 en 1

15W (MagSafe)

Élégant

Chargeur mural inclus Les Moins Coûteux

Chargement rapide non surveillé Prix lors du test: $169.99 Best Prices Today: MagSafe : Certifié

Sortie de charge : 15W

Câble : 1,5 m

Chargeur mural : 45W De design similaire au support de charge sans fil 3-en-1 de Belkin, la station de charge 4-en-1 MagSafe + Watch de Zens, en aluminium, le surpasse sur deux points : elle est moins encombrante et elle peut charger quatre appareils simultanément. Elle est certifiée Made for MagSafe et peut donc recharger rapidement un iPhone à 15W, contre seulement 7,5 W pour les modèles magnétiques simplement compatibles. La base comporte un socle de charge Qi de 5W qui permet de recharger sans fil les AirPods ou tout autre appareil compatible Qi. Le quatrième appareil est chargé à l’aide d’un port USB-C monté sur le côté, et est donc filaire. Avec une puissance de 18W, cette connexion USB-C permet de redonner rapidement de l’énergie à un autre iPhone ou iPad. Le chargeur mural de 45W fourni est accompagné d’un adaptateur. Belkin Boost Charge Pro station de recharge 3-en-1 avec MagSafe – Le meilleur stand 3-en-1 Les Plus 3-en-1

15W

Élégant Les Moins Onéreux Prix lors du test: $149.99 Best Prices Today: MagSafe : Certifié

Sortie de charge : 15W

Câble : 1,5 m

Chargeur mural : 40W Belkin propose un chargeur MagSafe 3-en-1 qui peut acueillir non seulement un iPhone en hauteur, mais aussi un étui d’AirPods à sa base, dans un emplacement dédié compatible Qi. Ce support est plus élégant avec un design des années 60, des bras chromés et une base en plastique recouverte de silicone. La position suspendue du téléphone facilite les appels Facetime en simultané du chargement ou le visionnage de vidéos, en mode portrait ou paysage. Sa LED indique si les AirPods sont en recharge. Twelve South HiRise 3 – Le chargeur 3-en-1 le moins encombrant Les Plus 3-en-1

Petit profil

Élégant Les Moins 7,5W Prix lors du test: $99.99 Best Prices Today: MagSafe : Compatible

Sortie de charge : 7,5W

Câble : 1,5m

Chargeur mural : Non inclus Un chargeur 3-en-1 capable de réalimenter l’iPhone, les AirPods et la Watch est une aubaine pour les fans d’Apple, mais la plupart des produits que nous avons testés prennent beaucoup de place sur le bureau. L’élégant HiRise 3, comme son nom l’indique en anglais, est plus vertical et a donc occupe moins de place, ce qui est pratique pour les petites tables. Il mesure 16,5 cm de haut, 12,3 cm de profondeur et 8,5 cm de large. En comparaison, le Belkin 3-en-1 a une largeur de 13,5 cm. Toutefois, le Belkin a l’avantage d’une charge plus rapide car il est certifié MagSafe (15W) plutôt que simplement compatible (7,5W) mais si vous chargez la nuit, la vitesse est moins importante. La base se charge à 5W, et la partie montre à 3W. Belkin Boost Charge Pro station de recharge plat 3-en-1 avec MagSafe – Le meilleur pad 3-en-1 Les Plus 3-en-1

15W Les Moins Cher

L'iPhone reste à plat Prix lors du test: $59.99 Best Prices Today: MagSafe : Certifié

Sortie de charge : 15W

Câble : 1,5 m

Chargeur mural : 40W Belkin propose deux modèles de chargeurs sans fil 3-en-1, tous deux certifiés MFi, pour une charge simultanée de vos appareils Apple : iPhone, AirPods et Watch. Ce modèle plat qui inclut également la possibilité de laisser la Watch en mode Nightstand comme horloge de chevet ou de bureau. Nous aurions préféré que le chargeur de téléphone puisse également être incliné pour pouvoir regarder des videos. Bien que minimaliste dans sa conception, il prend une bonne partie du bureau, mesurant environ 23 cm de diamètre et 8 cm de largeur, et l’iPhone dépasse de chaque côté. Le format plat est plus adapté à la portabilité, et une prise murale est fournie, vous n’avez donc pas besoin d’ajouter votre propre chargeur USB-C. Une LED indique si les AirPods sont en cours de chargement. Alogic station recharge sans fil MagSpeed 3-en-1 – Le chargeur 3-en-1 le plus élégant Les Plus 3-en-1 Les Moins Câble court

Pas de charge rapide pour l'Apple Watch MagSafe : Compatible

Sortie de charge : 7,5W

Câble : 1 m

Chargeur mural : Non inclus Pour un support magnétique 3-en-1 économique qui chargera votre iPhone 12/13/14, l’étui de recharge sans fil AirPods et l’Apple Watch, le chargeur sans fil 3-en-1 MagSpeed d’Alogic est un produit plus simple que le 3-en-1 de Belkin, mais il fonctionne très bien, malgré une vitesse de charge inférieure car il n’est pas certifié MagSafe. L’iPhone peut être orienté en mode portrait ou paysage, mais il ne peut pas être orienté vers le haut ou le bas. Chargeur sans fil modulaire 4-en-1 Zens – Pour du multi appareils Les Plus 4-en-1 (jusqu'à 6-en-1)

15W (MagSafe)

Modulaire

Comprend un chargeur mural Les Moins Coûteux MagSafe : Certifié

Sortie de charge : 15W

Câble : 1,5 m

Chargeur mural : 65W La station de charge modulaire 4-en-1 de Zens pour iPhone avec MagSafe, AirPods, Apple Watch et iPad est un support de charge certifié MagSafe qui peut prendre en charge non seulement quatre appareils Apple, mais plus si vous achetez des modules de charge supplémentaires à connecter. Tout iPhone MagSafe (12/13/14) peut être chargé sans fil jusqu’à 15W, plus rapidement que les non certifiés compatibles MagSafe. Les AirPods et l’Apple Watch se chargeront sans fil à 5 W chacun. L’iPhone peut être placé en mode portrait ou paysage. À l’arrière se trouve un support sur lequel vous pouvez placer un iPad, qui peut être chargé avec fil via un port USB-C latéral à une puissance maximale de 30W. Tous les appareils peuvent être chargés simultanément, car l’alimentation a une puissance totale de 65W. Le module Watch fourni avec le chargeur 4-en-1 peut facilement être placé sur le côté droit ou gauche, selon vos préférences. Les modules se fixent magnétiquement. L’extension Apple Watch peut être déconnectée de la station principale et chargée via un port USB-C pour devenir un chargeur sans fil autonome. Jusqu’à trois modules peuvent être ajoutés, et différents modules sont disponibles séparément. Outre les modules supplémentaires pour la montre, l’extension de chargeur sans fil unique est un bloc de charge sans fil de 10W, et l’extension modulaire USB-hub vous permet de recharger un appareil alimenté par USB-A. Chargeur de voiture sans fil Boost Charge Pro de Belkin avec MagSafe – Le meilleur chargeur pour voiture Les Plus 15W (MagSafe)

Dédié à la voiture Les Moins Incompatible avec certaines bouches d'aération

Cher Prix lors du test: $99.95 Best Prices Today: Sortie de charge : 15W

Câble : Intégré

Chargeur de voiture 12V inclus Utilisez votre iPhone pour obtenir des indications GPS ou pour écouter des podcasts, pistes de lecture en voiture grâce à ce chargeur sans fil certifié MagSafe et à ce support pour bouches d’aération de voiture, qui fonctionne en mode paysage et portrait. Il dispose d’un câble USB-C intégré et d’un adaptateur de chargeur de voiture de 12V pour les voitures équipées de ports USB-A. La liaison magnétique est solide, ce qui devrait permettre de faire face aux ralentisseurs présents sur la route. Il fonctionne mieux avec les lamelles d’aération droites et horizontales d’une épaisseur maximale de 3 mm et d’une profondeur de 20 mm. Avec des lamelles verticales, il peut avoir de légers mouvements si le support est surchargé de poids, explique Belkin. Si un taux de charge inférieur vous suffit alors vous pouvez envisager le chargeur de voiture magnétique sans fil BoostCharge 10W de Belkin fait à peu près le même travail pour beaucoup moins cher. Casetify Magnetic Wireless Charger – Le plus original Les Plus Nombreux design proposés

Personnalisable

Prix Les Moins 7,5W Prix lors du test: $40 Best Prices Today: MagSafe : Compatible

Sortie de charge : 7,5W

Câble : 1 m

Chargeur mural : Non inclus Ce chargeur magnétique Casefity est décliné dans de nombreuses versions, le choix ne anque absolument pas. Pour le reste de son design, il est fin et est 100 % recyclable, puisqu’il est fabriqué en aluminium recyclé et imprimé avec de l’encre écologique.

Pourquoi le sans fil ?

Le sans fil est pratique et convient parfaitement dans les cas où vous n’avez pas besoin d’une recharge ultra-rapide.

Si vous projetez de quitter votre domicile dans 20 minutes et que vous avez besoin d’un maximum d’énergie, branchez le câble Lightning car même un chargeur USB de 12W peut redonner du jus à iPhone un tiers plus vite que le sans fil. C’est aussi 50 % plus rapide si vous utilisez un chargeur USB-C vers Lightning PD de 20W.

C’est moins usant que de constamment brancher un câble et davantage fiable, car ce port Lightning vulnérable peut remplir de poussière, et c’est l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles un iPhone refuse de se charger même lorsqu’il est connecté par câble.

La recharge sans fil a ce problème en moins de la poussière, et elle est également moins vulnérable à l’oxydation et à la corrosion.

Bien sûr, elle n’est pas vraiment sans fil, puisque le chargeur MagSafe est toujours relié par un câble à votre chargeur mural ; c’est juste la connexion au téléphone qui est n’est pas filaire.

Qu’avez-vous besoin de plus ?

Certains chargeurs MagSafe sont fournis avec leur propre chargeur mural, mais la plupart vous obligent à avoir le vôtre. Apple recommande un adaptateur secteur USB-C (chargeur mural) d’au moins 20W.

Vous n’obtiendrez pas plus de 15W de puissance entre le chargeur MagSafe et l’iPhone, mais 20W vous garantissent pratiquement d’obtenir le maximum.

