Branchez et débranchez votre MacBook d’une station d’accueil multiports pour ajouter rapidement des périphériques et des écrans externes à votre ordinateur portable.

Nous en avons testé plusieurs et sommes parvenus à écrémer les meilleurs hubs et docks Thunderbolt 3 et 4 et USB-C disponibles pour les propriétaires des derniers MacBook, MacBook Air et MacBook Pro.

Thunderbolt 3, 4 ou USB-C

Les connecteurs se ressemblent tous, mais il existe des différences significatives, notamment en matière de vitesse. L’USB-C atteint un débit maximal de 10 Gbit/s, contre 40 Gbit/s pour le Thunderbolt 3 et 4. Cette bande passante supplémentaire permet non seulement un transfert de données plus rapide, mais aussi des taux de trame plus élevés pour les écrans externes, ainsi que d’autres avantages.

Dans la gamme actuelle d’ordinateurs portables Apple, le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces sont dotés de deux ports Thunderbolt 3 (TB3), tandis que les MacBook Pro M1 et M1 Max 14 pouces et 16 pouces sont équipés de trois ports Thunderbolt 4 (TB4).

L’ancien MacBook 12 pouces d’Apple est doté d’un port USB-C Gen 1 à 5 Gbits/s, tandis que les MacBook Air (2018 et ultérieurs) et MacBook Pro (à partir de 2016) à processeur Intel sont équipés de deux ou quatre ports Thunderbolt 3 à 40 Gbits/s.

Si votre MacBook dispose d’un port TB4, alors vous devriez vraiment opter pour un dock TB4 afin d’obtenir plus de ports que ceux que possèdent les 14/16 pouces.

Une station d’accueil Thunderbolt 4 est une sage décision, même pour les propriétaires de Mac TB3, car la norme est rétrocompatible avec TB3 et USB-C. Cela dit, il existe toujours d’excellentes stations d’accueil TB3, et la plupart des utilisateurs d’Apple ne verront pas une grande différence entre TB3 et TB4.

La norme Thunderbolt 4 visant principalement à mettre les PC portables Windows à niveau, bien qu’il y ait des avantages techniques pour les utilisateurs de MacBook Pro, comme un chaînage connecté et des connexions de disques durs PCI plus rapides.

Nous avons inclus quelques stations d’accueil USB-C moins chères, requérant moins de bande passante, elles peuvent convenir à vos attentes et réduire vos coûts.

Ajouter des écrans externes à votre MacBook

Si vous vous servez de votre ordinateur portable comme ordinateur principal, vous feriez bien d’envisager de l’y connecter, au moins, un écran plus grand pour créer une configuration hybride ordinateur de bureau/ordinateur portable (avec un clavier, une souris et une imprimante tous disponibles via une connexion unique à votre MacBook).

Vous pouvez transformer l’écran de votre ordinateur portable de 13 pouces en un écran de 27 pouces de la taille d’un iMac, voire plus, en ajoutant un écran supplémentaire ou connecter deux autres moniteurs.

Si vous souhaitez brancher plus d’un écran externe à votre MacBook, vous nécessiterez au moins d’une station d’accueil Thunderbolt, plutôt que USB-C.

En mode natif USB-C, les Mac ne peuvent se connecter qu’à 1 seul écran externe en mode étendu (il s’étend au-delà de ce que vous pouvez voir sur votre ordinateur portable, par opposition au mode miroir qui reproduit exactement ce que vous obtenez sur l’écran de votre ordinateur portable), mais vous en obtiendrez deux en mode étendu grâce à une connexion Thunderbolt.

Si les MacBook avec puce M1/M2 Silicon sont très rapides par rapport aux modèles Intel, ils comportent une limite non négligeable : ils ne prennent pas en charge plus d’un écran externe en mode étendu, même via leurs ports Thunderbolt 3.

Cela signifie que lorsqu’ils utilisent une station d’accueil, les utilisateurs de MacBook M1 ne peuvent pas étendre leur bureau sur deux écrans ou plus, et seront limités à deux écrans miroirs ou à un écran externe, bien qu’il existe une solution logicielle pour ajouter plus d’un écran externe à un MacBook M1/M2.

Heureusement, les derniers MacBook Pro ont la capacité de prendre en charge plusieurs écrans. En effet, ces nouveaux modèles intègrent plus de ports, il n’est donc pas nécessaire de se munir d’une station d’accueil.

Avec trois ports TB4 et un HDMI, un MacBook M1 Max pourrait connecter jusqu’à quatre écrans externes sans station d’accueil. Cependant, son utilisateur aurait sans doute besoin de ports TB supplémentaires pour compenser l’occupation des autres, et peut-être même d’un accès Internet câblé via un port Gigabit Ethernet (absent sur les ordinateurs portables).

Des ports à profusion

Un port pour la recharge est nécessaire, bien que les MacBook 14/16 pouces puissent également être alimentés par le port MagSafe, et probablement d’au moins un supplémentaire pour connecter des périphériques (clés USB, disques durs, Ethernet, écran externe).

Il existe de nombreux adaptateurs bon marché qui permettent d’ajouter d’autres périphériques à un MacBook USB-C ou Thunderbolt, mais pour une flexibilité maximale, jetez un œil à notre sélection ci-dessous. Elles pourraient correspondre à vos critères et vous faciliter la vie, au bureau comme à la maison.

Dans ce comparatif, nous nous concentrons sur les docksThunderbolt, mais nous incluons également des USB-C moins, compatibles MacBook Thunderbolt, mais tout ceci au prix d’une bande passante réduite et de limitations d’affichage.

Les propriétaires de Mac mini (2018 et ultérieur) et de iMac (2017 et ultérieur) peuvent également envisager d’augmenter le nombre de leurs ports avec une station d’accueil Thunderbolt.

Vitesses de l’USB-C et du Thunderbolt

Compatibilité des stations d’accueil Thunderbolt et USB-C

L’USB-C ordinaire fonctionne à 5 Gbits/s ou 10 Gbits/s, tandis que le Thunderbolt (TB3 et TB4) atteint des vitesses de 40 Gbits/s. Il est possible de connecter un ordinateur portable Thunderbolt à un dock SB-C, mais vous n’aurez pas accès aux vitesses très élevées.

Les stations équipées d’une puce Titan Ridge ou Goshen Ridge fonctionneront avec les ordinateurs portables Thunderbolt et USB-C. Les autres stations Thunderbolt ne sont pas compatibles avec les ordinateurs USB-C, à l’instar du MacBook 12 pouces.

Avec Titan Ridge et Goshen Ridge, vous bénéficiez de tous les avantages d’une station d’accueil Thunderbolt, et pouvez l’utiliser avec des ordinateurs portables non Thunderbolt.

USB PD : Power Delivery pour votre ordinateur portable

Voci comment choisir sa station d’accueil avec USB PD, PD pour Power Delivery.

Chargement du MacBook : Le MacBook 12 pouces et le MacBook Air 13 pouces nécessitent une station d’accueil avec une puissance d’au moins 30W. Le MacBook Pro 13 pouces se charge à pleine vitesse à 61W, le MacBook Pro 15 pouces à 87W et le MacBook Pro 16 pouces à 96W.

Un MacBook Pro 85W/96W peut être chargé à 30W ou 60W, mais plus lentement qu’il ne le serait avec son chargeur d’origine.

Chargement des appareils connectés : Certaines stations d’accueil ne disposent pas d’alimentation externe car elles s’appuient sur votre ordinateur portable pour se charger. Si vous ajoutez trop de périphériques à l’une de ces stations, vous risquez de rencontrer des problèmes d’alimentation, car l’USB-C ne peut gérer qu’une puissance de 7,5W, tandis que le Thunderbolt peut assurer 15W.

Avantages des stations d’accueil Thunderbolt et USB-C

Une station d’accueil facilite grandement l’utilisation de votre ordinateur portable à deux endroits, car il est facile de le connecter et de le déconnecter de la station, bien que vous puissiez nécessiter d’une station à chaque extrémité pour des configurations similaires.

Vous pouvez également vous en servir en tant que base pour les configurations de bureau à domicile avec plusieurs ordinateurs portables.

L’inclusion d’un lecteur de carte SD ou microSD n’est pas seulement destinée aux férus de photos. C’est aussi un moyen pratique et abordable d’ajouter du stockage à votre ordinateur portable.

Les MacBook 14/16 pouces sont dotés de leurs propres lecteurs de cartes SD et de prises Jack, mais ne disposent pas du port Gigabit Ethernet. Pour pallier à ce manquement, ajoutez un adaptateur USB-C Ethernet si vous avez un port Thunderbolt supplémentaire.

Voici les meilleurs docks et hubs Thunderbolt et USB-C pour MacBook du marché

1. CalDigit TS4 – La meilleure station d'accueil pour Mac Les Plus Thunderbolt 4

18 ports PD

98W

2.5 Gigabit Ethernet

Alimentation électrique 230W Les Moins Seulement deux ports TB4 Prix lors du test: $399.95 Best Prices Today: Avec 18 ports de premier ordre et la certification Thunderbolt 4, il est difficile de passer à côté de la Caldigit Thunderbolt Station 4, alias TS4. Elle dispose du plus grand nombre de ports, des ports les davantage véloces et de l’alimentation la plus élevée (un énorme 230W à répartir entre les ports, y compris un USB‑C de 20W et la charge d’ordinateur portable de 98W). Et nous adorons son format vertical ou horizontal flexible. Même si votre MacBook est Thunderbolt 3, le TS4 est rétrocompatible et fonctionnera avec votre prochain ordinateur portable lorsqu’il sera temps de le mettre à niveau. Bien que vous puissiez utiliser les ports Thunderbolt pour ajouter des écrans externes, Caldigit a échangé l’un des ports TB4 en aval contre un DisplayPort dédié. Vous aurez besoin d’un adaptateur si votre écran nécessite une connexion HDMI. Vous pouvez ajouter jusqu’à deux écrans 4K à 60Hz ou un seul écran 6K à 60Hz. Là encore, à moins que votre écran puisse se connecter directement avec son port USB-C, vous aurez besoin d’un câble adaptateur USB-C vers DisplayPort ou HDMI. Si vous disposez du bon routeur, il vous est possible de profiter d’un accès Internet filaire super rapide grâce au Gigabit Ethernet 2,5GbE du TS4, soit 2,5 fois plus rapide que le Gigabit Ethernet standard, avec lequel il fonctionne également sur les réseaux standard. Un port Thunderbolt 4 en amont (40 Gbits/s , 98W PD)

, 98W PD) Deux ports Thunderbolt 4 en aval (40 Gbits/s , 15W)

, 15W) Jusqu’à deux écrans externes (4K à 60Hz)

Port DisplayPort 1.4

Cinq ports USB-A (10 Gbits/s , 7,5 W)

, 7,5 W) Un port USB-C (10 Gbits/s , 20W)

, 20W) Deux ports USB-C (10 Gbits/s , 7,5W)

, 7,5W) Lecteur de carte SD (SD 4.0 UHS-II, 312 Mbps)

Lecteur de cartes microSD (SD 4.0 UHS-II, 312 Mbps)

Port Ethernet Gigabit 2,5GbE

Port d’entrée/sortie audio combiné de 3,5 mm à l’avant

Ports d’entrée et de sortie audio 3,5 mm à l’arrière

Alimentation électrique 230W 2. Anker Docking Station – Le meilleur pour les Mac Intel Les Plus 12 ports, dont deux ports HDMI TB4

USB-C 20W

Bouton d'alimentation Les Moins Macs incapables d'utiliser pleinement les deux ports HDMI

Un port TB4

USB-A 4.5W Avec ses deux ports HDMI, la station d’accueil Anker Apex Thunderbolt 4 semble être un excellent choix si vous avez besoin de connecter plus d’un écran externe à votre ordinateur portable. La plupart des autres stations d’accueil que nous avons testées s’appuient uniquement sur les ports TB4 pour les connexions d’écran. Cela signifie que si vous voulez deux écrans externes, vous aurez besoin d’adaptateurs HDMI ou DisplayPort, à moins que les écrans n’aient une connexion USB-C. Le fait qu’il n’ait qu’un seul port TB4 en aval est un inconvénient pour les utilisateurs de Mac car ils ne peuvent pas utiliser les deux ports HDMI avec des écrans en mode étendu, mais uniquement en mode miroir. Si vous ne prévoyez pas d’ajouter deux écrans, cette station d’accueil est moins flexible que d’autres hubs et stations d’accueil où les ports TB4 peuvent être utilisés pour l’affichage ou tout ce que vous désirez. Nous apprécions l’inclusion d’un bouton d’alimentation afin que votre ordinateur portable ne reçoive pas de charge lorsqu’il n’en a pas besoin, et pour maintenir la température du dock à un niveau bas la nuit. Un port Thunderbolt 4 en amont (40 Gbps, 90W PD)

Un port Thunderbolt 4 en aval (40Gbps, 15W)

Un port USB-C (10Gbps, 20W)

Deux ports USB-A (10 Gbps, 4,5W)

Deux ports USB-A (480 Mbps, 4,5W)

Deux ports HDMI 2.0 (4K à 60Hz)

Gigabit Ethernet

Lecteur de cartes SD (UHS-II, 312 Mbps)

Prise audio 3,5 mm

Alimentation électrique de 120W 3. CalDigit TS 3 Plus – Le meilleur dock Thunderbolt 3 dock pour Mac Les Plus 15 ports

PD 87W

Audio numérique Les Moins Thunderbolt 3 et non 4 Prix lors du test: $299.95 Best Prices Today: Le TS3 Plus de Caldigit est compact et ses 15 ports en ont fait notre station d’accueil Thunderbolt 3 haut de gamme préférée pour sa flexibilité fonctionnelle et sa puissance, le tout à un prix abordable. D’autre docks disposent de ports USB plus rapides, mais peu en ont 7 comme le TS3 Plus. Il est dénué du processeur Titan Ridge, il ne convient donc pas aux Mac portables non Thunderbolt, mais comme la plupart des MacBook sont équipés d’au moins T3, cela ne devrait pas poser de problème. Même si Thunderbolt 4 est la dernière norme de connexion, ses avantages haut de gamme ne seront pas remarqués par la plupart des propriétaires de MacBook, car TB3 égale TB4 au niveau de la vitesse de transfert de données. Caldigit a d’ailleurs sorti un dock TB4 qui mène à la génération Thunderbolt 4. Pour y connecter un deuxième écran externe, vous serez contraint d’avoir un adaptateur vidéo HDMI ou DisplayPort USB-C. Pour éviter l’adaptateur, optez plutôt pour un dock avec deux ports vidéo. Les deux écrans peuvent gérer les affichages 4K à 60Hz, voire même du 5K à une fréquence d’images identique. Ses deux entrées audios numériques le distinguent de ses concurrents Thunderbolt 3. Aussi, il charge votre ordinateur portable à 8W, ce qui en fait un excellent compagnon pour les MacBook Pro. Un port Thunderbolt 3 (40 Gbits/s, 87W PD)

Un port Thunderbolt 3 (40 Gbits/s, 15W)

Jusqu’à deux écrans externes (4K à 60Hz)

Port DisplayPort 1.2

Cinq ports USB-A (5 Gbits/s, 7,5 W)

Un port USB-C (10 Gbits/s)

Un port USB-C (5 Gbits/s)

Lecteur de cartes SD (SD 4.0 UHS-II)

Port Gigabit Ethernet

Ports d’entrée et de sortie audio 3,5 mm

Un port audio optique numérique (S/PDIF)

Alimentation électrique de 180W 4. CalDigit Thunderbolt 3 Mini Dock – Le dock Thunderbolt 3 le plus portable Les Plus Portable

Double port d'affichage Les Moins Thunderbolt 3 et non 4

Pas de port TB3 à l’avant Prix lors du test: From $149.99 Best Prices Today: La mini station d’accueil CalDigit Thunderbolt 3 prend en charge un double affichage 4K à 60Hz dans une forme légère et portable. Elle se connecte à l’ordinateur portable via un câble TB3 intégré. Elle est disponible avec deux ports DisplayPort ou deux ports HDMI, bien qu’il y ait d’autres différences entre les deux modèles, en dehors du type de connexion d’écran. La Mini Dock Dual HDMI dispose de deux ports HDMI, d’un port Gigabit Ethernet et de deux ports USB-A : l’un à 5 Gbits/s (4,5W), l’autre à 480 Mbps (2,5W) beaucoup plus lent. Elle embarque deux emplacements DP, d’un port Gigabit Ethernet et d’un port USB-A (5 Gbits/s, 4,5 W). Les deux modèles font fonctionner des écrans 4K à 60Hz en mode étendu, ce qui est idéal pour les films et les jeux. Les stations d’accueil USB-C plus ordinaires peuvent assumer deux écrans 4K, mais seulement à 30Hz et un seul en mode étendu. L’inconvénient est l’absence d’alimentation électrique (qu’elle tire de l’ordinateur portable hôte), vous devrez donc alimenter votre ordinateur portable via un autre port. Alimenté par bus, donc pas de charge PD

Câble Thunderbolt 3 (40 Gbits/s)

Jusqu’à deux écrans externes (4K à 60Hz)

Deux ports DisplayPort 1.2 ou deux ports HDMI 2.0 (4K à 60Hz)

DP : Un port USB-A (5 Gbits/s, 4,5W)

HDMI : deux ports USB-A (5 Gbits/s et 4,5W, un 480 Mbps et 2,5W)

Port Gigabit Ethernet 5. Station d’accueil Kensington SD5700T Thunderbolt 4 – Le meilleur dock Thunderbolt 4 Les Plus 11 ports rapides

4x TB4

Alimentation électrique de 180W

Bouton Marche Les Moins Ports USB-A de 4,5W Prix lors du test: $369.99 Best Prices Today: La station d’accueil Kensington SD5700T Thunderbolt 4 a tout ce qu’un dock doit avoir : quatre ports TB4, trois USB-A rapides et un port lent (avec une puissance de charge de 7,5W, contre 4,5W pour le port USB-A 3.2 Gen 2 plus rapide), Gigabit Ethernet, lecteur de cartes SD et prise audio 3,5 mm. Avec 180W, l’alimentation est la plus élevée que nous ayons vue, ce qui est idéal si vous chargez plusieurs appareils connectés à la station. Et le bouton d’alimentation On/Off (rare sur les stations d’accueil) signifie que vous pouvez laisser la batterie de l’ordinateur portable se reposer lorsque vous êtes absent. Des voyants vous indiquent quand la station est alimentée et quand elle est connectée. Nous pensons qu’il est préférable de payer un peu plus pour cette station Thunderbolt 4, surtout si l’on tient compte de sa garantie de trois ans. Un port Thunderbolt 4 (40 Gbits/s, 90W PD)

Trois ports Thunderbolt 4 (40 Gbits/s, 15W)

Trois ports USB-A (10 Gbits/s, 4,5W)

Un port USB-A (480 Mbps, 7,5W)

Gigabit Ethernet

Lecteur de cartes SD UHS-II (320 MBps)

Prise audio 3,5 mm

Alimentation électrique de 180W 6. CalDigit Thunderbolt 4 Element Hub – Le meilleur hub Thunderbolt 4 Les Plus 4x TB4

4x 10 Gbits/s USB-A

Puissance totale de 150W

Compact Les Moins Puissance de 60W peut-être trop faible pour les 16 pouces Prix lors du test: $249.99 Best Prices Today: Le CalDigit Thunderbolt 4 Element hub n’est pas une station d’accueil car il ne comporte rien d’autre que des ports Thunderbolt et USB, pas d’Ethernet, de lecteur de carte SD ou de port audio. Mais il possède tellement de ports TB et USB haut de gamme que vous pouvez le personnaliser selon vos envies. Il inclut quatre ports TB4 et quatre USB-A 10 Gbits/s rapides. Vous pouvez utiliser deux des trois ports TB4 pour vous connecter directement à des moniteurs USB-C, à des écrans HDMI ou DisplayPort à l’aide d’adaptateurs peu coûteux. Il vous reste encore un port TB4 de réserve et les quatre ports USB-A pour ajouter d’autres périphériques, comme un adaptateur pour Gigabit Ethernet et/ou un lecteur de cartes SD, des SSD, des clés USB, etc. Comme il s’agit d’un hub plutôt que d’une station d’accueil, son chargeur d’ordinateur portable de 60W n’est pas suffisamment puissant pour les ordinateurs portables plus imposants, mais l’alimentation globale de 150W sera utile pour tous les ports du hub. Un port Thunderbolt 4 (40 Gbits/s, 60W PD)

Trois ports Thunderbolt 4 (40 Gbits/s, 15W)

Quatre ports USB-A (10 Gbits/s, 7,5W)

Alimentation électrique de 150W 7. OWC Hub Thunderbolt – Pour un Thunderbolt 4 pas cher Les Plus Quatre ports Thunderbolt 4

Un port USB-A rapide Les Moins 60W peut être insuffisant pour les ordinateurs portables de grande taille Prix lors du test: $179.00 Best Prices Today: Le OWC Thunderbolt Hub n’égale pas le CalDigit Thunderbolt 4 Element Hub dans le nombre de ports USB-A, mais il est moins cher et offre les mêmes quatre ports Thunderbolt 4. Vous pouvez utiliser deux des trois ports TB4 pour vous connecter directement à des moniteurs équipés de l’USB-C ou à des écrans HDMI ou DisplayPort à l’aide d’adaptateurs peu coûteux. Comme pour le Caldigit Element Hub, son chargeur d’ordinateur portable de 60W est sous-puissant pour les ordinateurs portables de plus grande taille. 1 port Thunderbolt 4 en amont (40Gbps, 60W PD)

3 ports Thunderbolt 4 en aval (40Gbps, 15W)

1 port USB-A (10Gbps, 7,5W)

Alimentation 110W 8. Orico TB3-S2 Thunderbolt 3 Dock – Dock avec boîtier SSD intégré Les Plus Boîtier SSD à 2 baies

Mince Les Moins Thunderbolt 3 et non 4

Bruyant Prix lors du test: $399.99 Best Prices Today: TB3-S2 d’Orico est une station d’accueil Thunderbolt 3 qui offre ce qu’aucune autre ne peut se vanter d’offrir : un boîtier M.2 à double baie pour lecteur SSD. En dessous, se trouve une trappe vous permettant d’ajouter un ou deux SSD pour obtenir jusqu’à 4 To de stockage supplémentaire, une aubaine pour les ordinateurs portables avec des capacités de stockage plus petites. Ce boîtier comprend une baie pour un SSD M.2 NVMe 2280 et une autre pour un SSD M.2 NGFF 2280. Par exemple, vous pouvez ajouter le SSD M.2 NVMe PCIe Samsung 970 EVO Plus, avec 1 To et 2 To. Comme les SSD nécessitent un ventilateur, la station d’accueil émet un bourdonnement assez audible. La TB3-S2 est ultra-mince, malgré les baies de stockage, et fabriquée en aluminium. Il n’y a qu’un port TB3 à l’avant (qui se connecte à votre ordinateur portable) et un port TB3 à l’arrière qui peut être utilisé pour connecter des périphériques compatibles ou un écran externe. La connexion DisplayPort 1.4 est la meilleure liaison d’affichage, mais pour ajouter deux moniteurs externes, vous devez utiliser le port TB3 avant supplémentaire. Il peut gérer deux écrans 4K à 60 Hz ou un écran unique 8K. Il existe toutefois un port USB-C rapide, ainsi que trois ports USB-A à vitesse variable. La capacité de charge des ports USB-A est plutôt faible, mais il vous est possible d’alimenter un appareil à 7,5W à l’aide du port USB-C. Le port Thunderbolt 3 peut charger un ordinateur portable jusqu’à 60 W, ce qui convient à la plupart des ordinateurs portables de taille moyenne, mais pas au MacBook Pro 16 pouces… Un port Thunderbolt 3 en amont (40 Gbits/s, 60W PD)

Un port Thunderbolt 3 en aval (40 Gbits/s, 15W)

Jusqu’à deux écrans externes (2 x 4K à 60Hz ; ou 1 x 8K à 60Hz)

Un port DisplayPort 1.4

Un port USB-C (10 Gbits/s) (un à 7,5W)

Deux ports USB-A (5 Gbits/s) (un à 2,5W)

Un port USB-A (10 Gbits/s) (un à 4,5W)

Deux emplacements pour SSD NVMe (4 To de stockage maximum)

Port Gigabit Ethernet

Port audio hybride 3,5 mm

Alimentation électrique de 120W 9. HyperDrive GEN2 16-in-1 Thunderbolt 3 Dock – Le dock le plus complet Les Plus 16 ports

85W

Audio numérique Les Moins Thunderbolt 3 et non 4 Prix lors du test: $349.99 Best Prices Today: Cette station d’accueil HyperDrive (Thunderbolt et USB-C) est truffée de 16 ports hautes performances. Sa forme compacte est soignée, tout comme les Caldigit TS4 et TS3 Plus, et elle peut être posée à la verticale ou à l’horizontale, selon vos besoins et vos préférences. Il y a six ports USB-A au total, quatre ports USB-A à 5 Gbit/s et deux autres à 10 Gbit/s, plus un port USB-A QC 3.0 à charge rapide. En plus de cela, vous profiterez d’un port USB-C 10 Gbits/s dont vous aurez besoin si vous voulez compléter le DisplayPort pour un deuxième écran externe. Vous disposerez également de ports audio numériques de niveau professionnel, ainsi que d’une prise casque analogique de 3,5 mm en façade. Un port Thunderbolt 3 en amont (40 Gbit/s, 85W PD)

Un port Thunderbolt 3 en aval (40 Gbit/s, 15W)

Jeu de puces Titan Ridge (USB-C et T3)

Jusqu’à deux écrans externes (4K à 60 Hz)

Un port DisplayPort 1.4 (4K à 60Hz)

Trois ports USB-A (5 Gbit/s, 4,5W)

Deux ports USB-A (10 Gbit/s, 4,5W)

Un port USB-A (QC 3.0, 36W)

Un port USB-C (10 Gbit/s, 7,5W)

Lecteur de cartes SD (SD 4.0 UHS-II)

Lecteur de carte microSD (SD 4.0 UHS-II)

Port Gigabit Ethernet

Port d’entrée et de sortie audio analogique 3,5 mm en façade

Un port audio numérique optique Toslink (S/PDIF)

Un port audio coaxial numérique (S/PDIF)

Alimentation électrique de 180W 10. Twelve South StayGo – Le meilleur dock compact USB-C Les Plus Portable

Chargement passthrough de 85W Les Moins USB-C et non Thunderbolt Prix lors du test: $99.99 Best Prices Today: Twelve South StayGo est un simple dock, mais cette petite boîte légère a suffisamment d’atouts pour rivaliser avec des stations d’accueil pour ordinateurs portables plus grandes et plus chères. Il est suffisamment petit pour tenir dans votre poche et voyager avec vous. Il embarque trois ports USB-A (dont un avec charge rapide), de ports USB-C pour la connexion à l’ordinateur portable et également d’une charge PD de 85 W, d’un port HDMI, d’un port Gigabit Ethernet et de lecteurs de cartes SD/Micro SD. Il s’agit d’un port USB-C plutôt que Thunderbolt, mais il fonctionnera avec les deux types de connexion (nous l’avons testé avec un MacBook Pro 15 pouces). Bien sûr, vous perdrez cette bande passante complète de 40 Gbits/s et l’option d’un deuxième écran externe, mais cela reste parfait pour la portabilité. Un port USB-C (5 Gbits/s)

Un port USB-C (5 Gbits/s) pour la charge PD 85W passthrough, chargeur requis.

Un écran externe (4K à 30Hz)

Port HDMI (4K à 30Hz)

Trois ports USB-A (5 Gbits/s, un à 7,5W)

Port Gigabit Ethernet

Lecteur de cartes SD (UHS-I) 11. OWC Thunderbolt 3 Dock – Pour des ports à profusion Les Plus 14 ports

85W PD Les Moins Thunderbolt 3 not 4

MiniDP Prix lors du test: $249.99 Best Prices Today: La station d’accueil Thunderbolt 3 standard de OWC dispose d’une belle gamme de ports et se charge à une puissance de 85W. Ce qui suffit pour redonner assez rapidement de l’énergie au MacBook Pro 16 pouces (96W). Les cinq ports USB-A sont tous à 5 Gbits/s, et un port USB-C Gen 2 est à 10 Gbits/s, ce que peu de stations d’accueil Thunderbolt possèdent. Le choix curieusement démodé de Mini DisplayPort au lieu de DisplayPort n’est pas un obstacle technique, mais vous aurez besoin d’adaptateurs pour des écrans externes, ce qui ajoute au coût global. Mise à part cela, OWC Thunderbolt 3 a tout ce qu’une station d’accueil doit avoir, et ce dans un boîtier mince et élégant. Un port Thunderbolt 3 (40 Gbits/s, 85W PD)

Un port Thunderbolt 3 (40 Gbits/s)

Jusqu’à deux écrans externes (2 x 4K à 60Hz ou 1 x 5K à 60Hz)

Un port Mini DisplayPort 1.2

Un port USB-C (10 Gbits/s)

Cinq ports USB-A (5 Gbits/s, deux à 7,5W)

Lecteur de cartes SD (SD 4.0 UHS-II)

Lecteur de cartes MicroSD (SD 4.0 UHS-II)

Port Gigabit Ethernet

Port audio hybride 3,5 mm

Port de sortie audio numérique S/PDIF

Alimentation électrique de 180W 12. StarTech.com Station d'accueil Thunderbolt 3 double affichage 4K – Du compact avec beaucoup de ports Les Plus 12 ports

PD 85W Les Moins Thunderbolt 3 et non 4 Prix lors du test: $329.99 Best Prices Today: Le dock StarTech.com Thunderbolt 3 Dual-4K est, comme son nom l’indique, destinée aux ordinateurs portables avec version Thunderbolt 3 rapide (40 Gbits/s) de l’USB-C. Il n’est pas compatible avec les ordinateurs USB-C plus lents (5-10 Gbits/s), tels que le MacBook 12 pouces, mais se connectera aux modèles Thunderbolt 4 plus récents. Il peut également s’utiliser avec les PC portables Windows et les Chromebook. Conçue pour Thunderbolt 3, il permet d’associer deux écrans externes 4K à 60 Hz, ce qui est idéal pour les graphismes riches et les jeux. L’un des moniteurs peut être relié via le DisplayPort. Vous aurez probablement besoin d’un adaptateur pour connecter le deuxième port via le Thunderbolt 3 de réserve, à moins que l’écran ne dispose également d’un port USB-C. Un port Thunderbolt 3 (40 Gbits/s, 85W PD)

Un port Thunderbolt 3 (40 Gbits/s)

Jusqu’à deux écrans externes (4K à 60 Hz)

Port DisplayPort 1.2

Un port USB-C (5 Gbits/s)

Cinq ports USB-A (5 Gbits/s, un à 7,5W)

Lecteur de cartes SD (SD 4.0 UHS-II)

Port Gigabit Ethernet

Entrée et sortie audio 3,5 mm

Alimentation électrique de 180W

