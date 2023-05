L’achat d’un casque audio pour un enfant est une superbe idée si on souhaite l’initier à la musique, découvrir les mélodies, garder leur attention sur un contenu audio ou vidéo notamment lors de déplacements, ou encore pour leur apprentissage lorsqu’ils travaillent sur un ordinateur ou une tablette.

Au-delà de l’esthétique, lorsque vous choisissez un casque ou des écouteurs pour votre enfant, il est important de s’intéresser à leurs caractéristiques techniques. En effet, l’utilisation d’un mauvais appareil peut nettement endommager leur audition.

Avant de faire votre choix, vous devez tenir compte de l’ajustement, du confort et du design, mais aussi limiter la durée de leur utilisation, quel que soit le volume. Le niveau sonore maximal recommandé par de nombreuses organisations de santé auditive est de 85 décibels (dB), le casque d’un enfant ne devrait donc pas être plus fort que cela. Aussi, nous vous déconseillons les intra-auriculaires, car plus la source sonore est proche de l’oreille interne, plus les dommages causés sont importants.

Pour vous aider dans votre quête du parfait dispositif, filaire ou Bluetooth, consultez notre comparatif ainsi que notre guide d’achat.

Les meilleurs casques et écouteurs pour enfants

1. iClever TransNova BTH16 – Le meilleur dans tous les domaines Les Plus Sans fil

Qualité du son

Volume limité

Abordable

Pliable Les Moins Plus bruyant que certains Prix lors du test: $39.99 Best Prices Today: Le casque sans fil pour enfants iClever TransNova (BTH16) est d’un excellent rapport qualité-prix. Il offre une excellente autonomie pour des écouteurs Bluetooth, il est léger et confortable avec un bandeau réglable, et il est équipé de LED multicolores et est personnalisable. La qualité du son est excellente (avec une tendance aux basses) pour un casque de cette gamme de prix. Cependant, le volume est limité à 85dB, bien que cela ait semblé assez fort dans nos tests. L’appairage via Bluetooth 5.0 se réalise facilement après avoir complètement chargé le casque, qui est fourni avec un câble pour les fois où vous avez oublié de les charger au préalable. L’écouteur comporte des commandes de base : lecture, pause, piste suivante/précédente, répondre/terminer des appels téléphoniques et activer Siri. Pour être plus cool, allumez les LED multicolores sur chaque écouteur. Les oreillettes se replient dans une forme compacte et robuste pour se ranger dans l’étui de rangement. 2. BuddyPhones School+ – Le casque avec micro le plus abordable Les Plus Qualité du son

Volume limité

Microphone à perche

Abordable

Pliable Les Moins Pas sans fil Prix lors du test: $29.99 Best Prices Today: Ces excellents écouteurs BuddyPhones School+ pour enfants sont conçus pour l’enseignement à domicile et l’apprentissage à distance, avec un microphone à perche intégré au BuddyJackCable, et qui permet également d’ajouter un autre casque à la source. La qualité audio est excellente, tant pour le porteur que pour l’auditeur. Le limiteur de volume (85dB), adapté aux enfants, fonctionne à merveille car ni trop fort ni trop faible. De plus, il est doté d’une fonction efficace de suppression passive du bruit. Ce casque supra-auriculaire est confortable et réglable, vendu avec un tas d’autocollants pour le personnaliser. Les couleurs proposées vont du bleu au jaune en passant par le rose et le vert. L’avantage par rapport au modèle BuddyPhones Cosmo+ ? Il est très abordable ! 3. SoundForm Mini – Un modèle hybride au superbe rapport qualité/prix Les Plus Hybride

Design

Longue autonomie Les Moins Micro-USB Entre son prix et sa facilité d’utilisation, vous apprécierez le casque SoundForm Mini de Belkin autant que votre enfant. Tout en simplicité, il dispose de commandes intuitives, d’une connexion Bluetooth sans latence, ou filaire selon goût, et d’une autonomie à faire jalouser certains concurrents. En revanche, malgré sa personnalisation et sa solidité, il est regrettable que son design ne soit pas plus ergonomique avec un arceau pliable, ou encore qu’il dispose d’un port micro USB au lieu de USB Type-C. À part cela, dans l’ensemble, il a tout pour plaire et offrir une expérience d’écoute sereine et sans danger. Lire notre SoundForm Minitest complet 4. ONANOFF BuddyPhones Cosmos+ – Le meilleur casque avec microphone à perche Les Plus Sans fil

Qualité du son

Volume limité

Micro perche

Pliable Les Moins Design trop enfantin Prix lors du test: $99.99 Best Prices Today: Le Cosmos+ est un superbe casque pour les enants, il a tout ce dont vous avez besoin, y compris un microphone à perche détachable pour les appels vidéo. La qualité audio améliorée est due à la réduction du bruit, qui fonctionne parfaitement. Il existe trois modes audio sécurisés : Toddler est réglé sur une protection auditive de 75 dB, Kids monte à 85 dB et Travel augmente le volume à 94 dB pour bloquer les bruits de fond. Il est préférable de se tenir aux niveaux les plus bas si possible. Un mode Study isole les voix des autres sons, produisant des voix plus claires pour faciliter l’étude pendant l’apprentissage en ligne. Les commandes audio sont faciles à utiliser et le couplage est simple à configurer. Ils sont fournis avec un étui de voyage solide et se rechargent via l’USB-C plutôt que par le biais d’un microUSB. Il y a un câble audio séparé si vous voulez les utiliser en filaire et si la batterie de 24 heures est épuisée. 5. ONANOFF BuddyPhones Play+ – Aux meilleures commandes Les Plus Sans fil

Volume limité

Pliable Les Moins Peut être trop enfantin pour les enfants plus âgés Prix lors du test: $49.99 Best Prices Today: ONANOFF fabrique une large gamme d’écouteurs pour enfants, dont le Play+ qui se distingue par ses excellentes commandes manuelles. Ces écouteurs sans fil sont faciles à coupler via Bluetooth et leur volume est limité à 85 dB. Mais ils vont plus loin, avec une limite plus silencieuse de 75dB en mode Toddler pour les très jeunes oreilles, et un mode Travel qui peut atteindre les 94dB. Il existe également un mode étude qui améliore sensiblement la voix parlée à des fins d’apprentissage en ligne, mais qui est également idéal pour les livres audio. Ils sont confortables, légers, réglables et pliables, et sont livrés avec un sac de rangement léger. La qualité audio est bonne, et il y a des commandes latérales pour le volume, la pause/lecture, l’avance et le recul, etc. Un microphone est aussi intégré. Vous pouvez connecter le câble audio lordque la batterie est épuisée. Un câble USB-C assorti est également inclus pour le chargement. Choisissez parmi une gamme de couleurs, notamment le gris, le bleu clair et foncé, le jaune et le rose. Il y a même quelques autocollants pour personnaliser les oreillettes. 6. JLab Audio Jbuddies – Au design le plus neutre Les Plus Sans fil

Volume limité

Pliable Prix lors du test: $30 Best Prices Today: Le JBuddies de JLab Audio est un casque Bluetooth pour enfants de bonne facture. Ses coussins en mousse se plient pour gagner de la place et rester protégés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Il conviendrait davantage aux enfants de 8 ans qu’aux tout petits. Son design est d’ailleurs assez neutre. Afin d’éviter les blessures aux doigts, il dispose des charnières anti-pincement. Son câble en nylon tressé, anti-nœuds est équipé d’un micro, ainsi que de commandes pour passer des appels et contrôler la musique. Son autonomie est de 13 heures, ce qui est suffisant pour un vol long-courrier par exemple. 7. BuddyPhones POP – Deux modes de sécurité sonore Les Plus Sans fil

Volume limité

Pliable Les Moins Peut être trop enfantin pour les enfants plus âgés Prix lors du test: $39.99 Best Prices Today: Ces écouteurs BuddyPhones sans fil disposent de deux réglages de sécurité sonore SafeSound, un Safe Mode à 85dB et Pop Mode à 94dB. Toutefois, ce dernier est, à notre avis, trop fort pour les oreilles sensibles. L’enfant ou, nous l’espérons, le parent peut passer d’un mode à l’autre en maintenant les boutons de volume + et – simultanément. La qualité audio est très bonne pour un casque aussi abordable. Un microphone est intégré et un câble de chargement est fourni avec. Si vous manquez d’autonomie, alors vous pouvez facilement passer en mode filaire. Le design s’adresse davantage aux jeunes enfants qu’aux plus âgés, et le modèle est accompagné d’un jeu de quatre autocollants. Enfin, les écouteurs se replient pour faciliter le rangement et le voyage. 8. JVC HA-KD5 Tiny – Le plus personnalisable Les Plus Volume limité Les Moins Pas sans fil

Non pliable Prix lors du test: $19.99 Best Prices Today: Le JVC (HA-KD5) est bien pensé car il présente un rembourrage doux tout en limitant les fuites sonores. Son arceau est, lui, large, réglable et robuste. De base, conçu pour les enfants de 4 ans et plus, il s’adapte à la plupart des têtes. Attention, pour un porté agréable, votre progéniture devra distinguer le côté droit du gauche, ce qui peut aussi être une bonne façon de leur apprendre la direction des sens. Le bonus avec les supras JVC est la possibilité de les personnaliser. Ils peuvent être décorés et personnalisés à l’aide d’autocollants représentant des lettres et des images. Son cordon mesure 0,8 m, suffisant si vous souhaitez le connecter à un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Ce Tuny maintient le son à un niveau d’écoute parfait pour les enfants, avec une pression acoustique de 85 dB/1 mW maximum.

Guide d’achat des meilleurs casques pour enfants

Le niveau sonore maximal recommandé par de nombreuses organisations de santé auditive est de 85 décibels (dB), de ce fait un casque pour enfants ne devrait pas, selon nous, les dépasser. Les marques Maxell et Sony, par exemple, en commercialisent avec une puissance de 90 dB.

Pour la comparaison, les modèles pour adultes ont tendance à culminer à 115 décibels. À ce niveau, les experts préviennent que vous pourriez subir une grave perte auditive après seulement 15 minutes d’utilisation quotidienne.

Chez les enfants, il est préconisé de restreindre le temps d’écoute à deux heures par jour, même avec un volume limité à seulement 85 dB.

Alors que l’OMS et l’UE déclarent que ce nombre de décibels est sans risque, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies recommandent un niveau d’exposition de 70 dB seulement. Pourtant, cette intensité semble très faible et pourrait ne pas suffire à couvrir le bruit ambiant.

Pour qu’un casque soit adapté aux oreilles les plus sensibles, ils devront être dotés d’un limiteur de volume efficace, une tenue confortable, un minimum de fuites sonores et un design amusant. Il est aussi suggéré de privilégier un format supra-auriculaire plutôt que circum-auriculaire.

Nous vous déconseillons les écouteurs intra-auriculaires, car plus la source sonore est proche de l’oreille interne, plus les dommages peuvent être importants.

Même si le dispositif que vous choisirez dispose d’une limite d’exposition, ne laissez pas les enfants les porter pendant des heures. Même à 85 dB, une utilisation prolongée n’est pas recommandée.

Daniel Fink MD, qui siège au conseil d’administration de l’American Tinnitus Association, met en garde en affirmant qu’un niveau d’exposition au bruit professionnel à 85dB destiné aux chauffeurs de camions, aux ouvriers d’usine et aux mineurs sera beaucoup trop fort pour les oreilles d’un chérubin.

De nombreux smartphones et tablettes vous permettent de contrôler le volume de vos écouteurs. Les iPhone et iPad le font dans l’application Santé, sous Audition et Niveaux sonores des écouteurs. Certains Android vous permettent même de définir une limite de volume. Sur Google Play, vous trouverez des applications qui limitent le volume, comme Limiteur de volume.

Une fois ces avertissements pris en compte, vous êtes fin prêt à choisir le casque idéal pour vos petits.

