7. CopGain Dual Laptop Screen Extender

Si vous avez besoin d’un écran plus grand, vous pouvez toujours connecter un écran à votre ordinateur portable Mac, mais si vous prévoyez de travailler sur votre Mac en déplacement ou dans un café, vous ne pouvez pas vraiment transporter votre écran Samsung de 32 pouces avec vous.

Une meilleure option consiste à opter pour un écran externe portable. Ces écrans ne sont généralement pas beaucoup plus grands que l’écran de votre ordinateur portable, et n’ajoutent pas trop de poids et doubleront plus ou moins votre espace d’affichage.

Le CopGain Dual Laptop Screen Extender en est un qui se fixe à votre ordinateur portable, au lieu de se connecter via USB et de rester à côté sur votre bureau. L’écran mesure 12 pouces de diagonale. La fixation de l’écran n’est pas difficile, même si les instructions pourraient être plus claires. L’écran se fixe à l’ordinateur portable à l’aide d’un support qui peut être fermement fixé à votre MacBook à l’aide d’un nano-adhésif amovible.

L’écran CopGain est loin d’être aussi net et clair que celui du MacBook : vous ne voudriez pas travailler uniquement sur le second écran ou l’utiliser pour faire des retouches dans Photoshop.

L’écran se replie dans son étui spécial et est protégé par un cache magnétique. Il est donc facile à transporter, bien qu’il encombre le MacBook, par ailleurs très fin.

Il est cher pour un second écran aussi petit, mais vous payez pour la portabilité et la commodité. Ce n’est pas une solution de bureau, mais c’est une bonne alternative pour les besoins d’extension de l’espace d’affichage lors de déplacements et de réunions.