Après une longue journée de travail, il est important de s’aérer l’esprit, certains privilégient une activité sportive, d’autres se tournent vers la lecture. En effet, dévorer un bon roman aide à s’évader ou à oublier une journée compliquée…

Toutefois, pour les passionnés de lecture, habitués à accumuler les livres, arrive vite un inconvénient de taille : le manque de place. Heureusement pour remédier ce problème, la solution la plus pratique est la liseuse. En plus d’être facile à transporter, elle vous permet de stocker autant de livres que vous le souhaitez.

Pour vous aider à choisir celle qui répond le mieux à vos besoins, nous avons sélectionné les meilleurs modèles du marché et rédigé un guide d’achat qui se trouve à la fin de ce comparatif.

1. Kindle Paperwhite (2021) – La meilleure dans tous les domaines Les Plus Écran plus grand

Couleurs chaudes

Bonne autonomie

Belle intégration de Audible

USB-C Les Moins Petite hausse de prix

Chargement qui n'est pas le plus rapide Prix lors du test: From $139.99 Best Prices Today: Le dernier Kindle Paperwhite de 2021 prend la première place une fois de plus grâce à un certain nombre de mises à niveau. La principale ici est un écran plus grand qui dispose maintenant d’un éclairage chaud réglable, auparavant exclusif au Kindle Oasis, mais Amazon lui a également amélioré sa batterie et lui a intégré un port USB-C. Le prix est légèrement supérieur à celui de la dernière génération, mais il est justifié. Le Paperwhite ne vous décevra pas, c’est certain. 2. Kobo Clara 2E – Meilleure liseuse Kobo Les Plus Léger et portable

IPX8

Intégration d'OverDrive

Pas de publicité Les Moins Performances lentes

Écran décevant

Pas de synchronisation eBooks avec des audiobooks Prix lors du test: $129.99 Best Prices Today: Le Kindle domine peut-être le marché des liseuses, mais ce n’est pas la seule option. La société canadienne Rakuten Kobo est une marque alternative qui mérite d’être considérée, et la Clara 2E est très satisfaisante. Il adopte le même design de base que le Kindle Paperwhite, mais inclut certaines fonctionnalités clés que vous ne trouverez pas sur les appareils d’Amazon. La plus notable est l’intégration de OverDrive, qui vous permet d’emprunter numériquement et gratuitement des livres à votre bibliothèque locale. La liseuse Clara 2E prend également en charge un large éventail de formats de livres différents et Pocket, ce qui vous permet de lire facilement des articles sur le Web. Avec une résistance IPX8, une bonne autonomie et aucune publicité, la Kobo Clara 2E a beaucoup d’atouts. Nous regrettons seulement son écran un peu décevant. 3. Amazon Kindle (2022) – La plus abordable Les Plus Écran impressionnant

Performances solides

Chargement par USB-C Les Moins Publicités

Pas étanche

Fragile Prix lors du test: From $100 Best Prices Today: La mise à jour itérative du Kindle d’Amazon inclut un changement attendu depuis longtemps : la recharge par USB-C. En plus d’un écran amélioré avec rétroéclairage et de solides performances, son autonomie se mesure en semaines, tandis que les 16 Go de stockage sont largement suffisants. Cependant, il n’est pas étanche et il est sujet à des éraflures. Le contenu des Kindles est limité à la boutique Kindle Store, alors que les Kobos vous permettent d’effectuer facilement des chargements secondaires. Son prix abordable fait du Kindle une excellente option pour la plupart des utilisateurs. 4. Kobo Elipsa 2E – La meilleure pour la prise de notes Les Plus Excellentes fonctions de prise de notes

Des performances impressionnantes

Intégration d'OverDrive et de Pocket

Écran solide Les Moins Sélection limitée de livres audio

Chère Prix lors du test: $399.99 Best Prices Today: La liseuse Elipsa 2E est sans doute plus performante que n’importe quelle autre, mais cela ne veut pas dire que c’est cellle qui vous conviendra le mieux. Son écran de 10,3 pouces est parfait pour prendre des notes et annoter un livre à l’aide du stylet fourni, mais il est moins pratique en voyage ou dans le confort d’un lit. Elle est également beaucoup plus chère que les autres liseuses de ce comparatif. Mais en tant que tablette E Ink conçue pour la lecture et la prise de notes, la Elipsa 2E n’a pas son pareil. Vous pouvez acheter des livres sur le Kobo Store ou les importer via Dropbox, emprunter des livres électroniques à votre bibliothèque locale ou lire instantanément des articles sauvegardés sur le web dans Pocket. Avec des performances impressionnantes et une bonne autonomie, Kobo a réussi son coup. Si vous n’avez pas peur d’une sélection de livres audio plus réduite que celle d’Amazon et de l’absence d’étanchéité, la Elipsa 2E est une excellente liseuse. Lire notre Kobo Elipsa 2Etest complet 5. Kindle Paperwhite Signature Edition (2021) – Aux meilleures fonctionnalités Les Plus Grand écran

Excellente autonomie

Performances solides

USB-C et charge sans fil Les Moins Luminosité automatique inefficace

Quelques incohérences logicielles

Coûteuses

Pas de modèle 4G Prix lors du test: $189.99 Best Prices Today: L’édition Signature est une nouveauté de la gamme Paperwhite ; c’est l’équilibre entre le modèle standard et le haut de gamme Oasis. Bien que de nombreuses caractéristiques soient identiques à celles du Paperwhite, moins cher, cette liseuse est dotée d’extras tels que des capteurs de lumière à ajustement automatique et la recharge sans fil. Avec le même écran de 6,8 pouces, on peut se demander si cela vaut le coup de payer plus… Il s’agit néanmoins d’une liseuse solide, surtout si le Kindle Oasis, avec son design métallique, ses LED supplémentaires et ses boutons de rotation des pages, vous semble onéreux. 6. Kobo Libra H20 – La plus solide Les Plus Étanche

Design agréable

Grand écran Les Moins Kobo Store Prix lors du test: $169.99 Best Prices Today: La Kobo Libra H20 reprend en grande partie le design attrayant du Forma (décrit ci-dessous), avec un châssis léger, un dos texturé et un écran de 300ppi. Ses 7 pouces, eux, sont taillés pour une prise en main des plus confortables. Vous saurez apprécier son mode nuit ComfortLight qui adapte l’éclairage en fonction de vos heures de lecture, mais aussi pour éliminer les défauts de la lumière bleue. Avec son espace de stockage, téléchargez jusqu’à 8 Go de livres et de fichiers ePub ou OverDrive. Enfin, pour une utilisation en toutes circonstances, la Kobo Libra est dotée d’une certification d’étanchéité IPX8. 7. Kindle Scribe – Meilleur grand écran Les Plus Son écran

Idéal pour la lecture

Excellente autonomie

Stylet inclus Les Moins Mauvaise prise de notes

Difficulté à organiser les notes

Logiciel Kindle peu pratique Le Kindle Scribe est le premier Kindle qui peut être utilisé pour la prise de notes, mais c’est son grand écran qui est le principal atout. Il mesure 10,2 pouces, ce qui est bien plus grand que la plupart des appareils à encre électronique et offre une meilleure expérience de lecture. Si vous voulez faire tenir plus de texte sur une page ou lire des bandes dessinées et des magazines, c’est le Kindle qu’il vous faut. Amazon présente le Scribe comme un appareil pour la prises de notes. C’est possible grâce au stylet inclus, qui fonctionne très bien pour l’écriture ou les diagrammes. Toutefois, on rencontre quelques problèmes du côté du logiciel, la marque Amazon ne permettant pas d’écrire directement sur les livres. La section du carnet de notes a également besoin d’être retravaillée. 8. ReMarkable 2 – La meilleure encre électronique Les Plus Design fin et léger

Grand écran

Excellente saisie au stylo

Excellente assistance logicielle Les Moins Stylet non inclus

Abonnement pour débloquer les fonctionnalités

Pas de rétroéclairage Pour un modèle différent d’une tablette traditionnelle, la ReMarkable 2 vaut le coup d’œil. Cette tablette à encre électronique peut ressembler à un rival du Kindle d’Amazon, mais vous pouvez faire bien plus que lire avec. Son design incroyablement fin est un point fort et le système d’exploitation personnalisé rend les tâches telles que la prise de notes très faciles, sans oublier la synchronisation intelligente avec le cloud, le screencasting et le stockage en ligne. En revanche, il faut payer un abonnement pour que tout fonctionne et, malheureusement, ReMarkable n’inclut pas de stylet (vendu séparément) et l’écran n’est pas rétroéclairé pour pouvoir utiliser la tablette dans l’obscurité. 9. Huawei MatePad Paper – Au meilleur écran Les Plus Excellent écran, plus grand

Prise en charge du stylet

Logiciel limité Les Moins Chère

Pauvre sélection de livres en natif Prix lors du test: €499 (around $530) Best Prices Today: Plus proche d’une tablette Android classique que d’une liseuse, la MatePad Paper de Huawei offre le plus grand écran de cette gamme et présente quelques caractéristiques remarquables que vous ne trouverez pas ailleurs. Pour commencer, cet écran tactile E Ink de 10,3 pouces a une résolution respectable de 227ppi, associée à un rétroéclairage de 32 niveaux de luminosité. Si vous ajoutez le stylet M-Pencil de deuxième génération de la firme, le MatePad Paper devient également un appareil de prise de notes sérieux, avec une latence respectable de 26 ms et une conversion intégrée de l’écriture manuscrite en texte. La principale mise en garde n’est pas vraiment liée au harware de la Paper, mais plutôt au manque d’expériences de lecture compatibles avec le logiciel basé sur Harmony OS. L’application de Huawei est un peu légère dans le contenu proposé, vous devrez donc passer plus de temps à télécharger les médias pris en charge (y compris les fichiers ePub et PDF) que sur les liseuses rivales. Vous profiterez d’au moins 64 Go de stockage pour tous vos médias, et jusqu’à 28 jours d’autonomie par charge.

Guide d’achat des meilleures liseuses

1. Pourquoi utiliser une liseuse plutôt qu’une tablette ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il est mieux d’investir dans une liseuse. L’une d’elles concerne le prix. Ces appareils sont beaucoup moins coûteux et ils sont tout simplement un meilleur outil pour la lecture numérique.

Ils peuvent être aussi plus légers qu’un livre, tout en stockant des milliers de livres, ce qui vous permet de lire tout au long d’une quinzaine de jours de vacances en emportant simplement votre liseuse.

Le débat entre l’appareil à encre électronique et la tablette est plus complexe lorsqu’il s’agit de prendre des notes, mais l’absence de distractions sur l’appareil à encre électronique est quelque chose que vous préférerez peut-être.

2. Quel type d’affichage choisir ?

La plupart des liseuses disposent d’un écran mesurant entre 6 ou 8 pouces, bein que cerrtaines en ont des plus grand.

Les appareils conçus pour la prise de notes ont souvent des écrans de plus de 10 pouces, mais les Kindle et les Kobo qui se concentrent uniquement sur les livres numériques et audio ne dépassent pas les 7 pouces.

Les écrans E Ink ressemblent beaucoup à du papier et sont plus agréables que les écrans LCD ou OLED d’un téléphone ou d’une tablette. Ils ne devraient pas non plus vous empêcher de dormir comme le font les lumières vives émises par les écrans couleur, bien que la science entourant les avantages des écrans à encre électronique ne soit pas concluante.

3. Quelle est la qualité de l’autonomie des liseuses ?

Comme il s’agit d’un appareil électronique, l’autonomie est un point important à prendre en considération. Contrairement aux tablettes, l’autonomie est mesurée en tours de page plutôt qu’en heures, ceci afin que vous ne risquiez pas que votre liseuse s’éteigne au milieu d’un passage intéressant. Dès lors, elle peut fonctionner pendant des semaines, voire des mois, sans avoir besoin d’être rechargée.

Gardez cependant à l’esprit que les ebooks avec rétroéclairage intégré durent moins longtemps entre deux recharges.

4. Les liseuses électroniques sont-elles rétroéclairées ?

La majorité, mais pas toutes. Sachez toutefois que celles qui disposent d’un rétroéclairage intégré ne dureront pas aussi longtemps entre deux charges, mais elles sont pratiques pour les lectures avec un éclairage environnant faible.

5. À quel contenu a-t-on accès ?

Le contenu est un élément important, car votre appareil peut être limité à la librairie du fabricant. Par exemple, les liseuses Kindle sont limitées à la librairie en ligne d’Amazon, certes très bien fournie, tandis que les Kobo vous permettent de naviguer dans d’autres librairies.

De nombreux appareils vous donnent également accès à des livres audio.

6. Quels types de fichiers sont compatibles avec les liseuses ?

Une carte mémoire peut augmenter la capacité de stockage des liseuses, le cas échéant, de la musique, de la vidéo et d’autres médias. Veillez à vérifier les formats de fichiers pris en charge par l’appareil, non seulement les médias, mais aussi les formats EPUB, PDF, TXT, RTF et autres types de fichiers documentaires.

Les Kindle ne prennent pas officiellement en charge les epub, mais il est toujours possible de transférer des livres epub sur un Kindle.

7. De quelle connectivité auriez-vous besoin ?

Votre appareil contiendra probablement plus de livres qu’il n’en faut pour vous occuper jusqu’à ce que vous soyez à portée d’un hotspot Wi-Fi, mais une connexion cellulaire vous servira à télécharger du contenu en déplacement. Toutefois, sachez que cela a un prix…

