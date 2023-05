Les smartphones sont des appareils incroyablement populaires, mais leur immense capacité les a rendus de plus en plus complexes pour les novices. Ce qui peut sembler être une seconde nature chez les jeunes peut être incroyablement déroutant pour une génération qui a grandi avant l’avènement d’Internet.

Malheureusement, la grande majorité du marché s’adresse à des utilisateurs expérimentés. Il faut donc regarder en détails si l’on veut un téléphone qui convienne vraiment aux générations plus âgées. Un smartphone peut toujours être la solution, mais si les appels et les SMS restent la priorité, un téléphone portable de base peut être davantage approprié.

1. Doro 6880 Les Plus Grosses touches

Appels et SMS en 4G

Bouton d'assistance

Autonomie de plusieurs jours Les Moins Pas de possible connexion à Internet Best Prices Today: Fabriqué par Doro, une société qui ne produit que des produits technologiques destinés aux personnes âgées, ce Doro 6880 est simple et adapté aux utilisateurs retissants face à la technologie moderne. Il est parfait pour les appels et les SMS, et il utilise les réseaux 4G, ce qui signifie qu’il continuera à fonctionner même si les opérateurs de téléphonie mobile désactivent la 2G et 3G. Il est doté d’un écran facile à lire et de grandes touches aux couleurs contrastées, faciles à lire et à actionner. Il a aussi un haut parleur puissant et clair, compatible avec les appareils auditifs, qui vous permet d’entendre vos interlocuteurs sans problème. Il a également une touche d’assistance, un ajout astucieux pour contacter vos proches en cas d’urgence. Si vous appuyez sur la touche et la maintenez enfoncée pendant trois secondes, le téléphone appelle tout le monde, en commençant par la première personne de la liste, jusqu’à ce que quelqu’un réponde. Tous les destinataires reçoivent également un message afin que vous puissiez obtenir de l’aide rapidement. 2. Apple iPhone 13 Les Plus Interface simple

Excellents appareils photo

Fonctionnalités d'accessibilité optimales Les Moins Autonomie d'un ou deux jours seulement Prix lors du test: $599 (was $799) Best Prices Today: Notre choix d’iPhone pour les seniors est le 13. Si cela ne vous dérange pas de ne pas avoir l’ancien bouton d’accueil et que vous arrivez facilement à vous habituer aux gestes de glissement d’Apple, vous serez à l’aise. L‘iPhone 13 est sorti en 2021, mais il est pratiquement identique à l’iPhone 14 tout en coûtant moins, il n’y a aucune raison de dépenser plus. Il présente un grand écran de 6,1 pouces, bien qu’il soit relativement compact, du moins pour un smartphone moderne. Il est suffisamment grand pour que vous puissiez changer la police de caractères en cas de besoin, sans pour autant encombrer l’affichage avec du texte Vous bénéficiez également des excellentes fonctions d’accessibilité d’Apple, telles que le lecteur d’écran VoiceOver, AssistiveTouch si vous avez des difficultés avec le tactile ou si vous souffrez d’arthrite, ainsi que d’autres avantages que vous n’obtiendrez pas avec un téléphone plus basique. Avec une assistance logicielle de longue durée et des tonnes d’options d’étuis, l’iPhone 13 est un smartphone facile à utiliser qui devrait durer plusieurs années. Lire notre Apple iPhone 13test complet 3. iPhone SE (2022) Les Plus Belles performances

Appareil photo principal décent

Support logiciel Les Moins Design dépassé

Autonomie médiocre

Écran décevant Prix lors du test: $429 (64GB) | $479 (128GB) | $579 (256GB) Best Prices Today: Nous avons mentionné l’iPhone SE ci-dessus parce que cet appareil, ainsi que l’iPhone 13 mini, sont les seuls iPhone de petite taille vendus par Apple. D’ailleurs ces modèles ont une taille similaire à celle de l’iPhone 8. Cependant, l’iPhone SE peut s’avérer être un bon choix pour les utilisateurs souhaitant avoir le bouton d’Accueil physique, qui pourrait, seul Apple le sait, ne plus du tout être proposé. Sachez toutefois, qu’il existe un moyen d’ajouter un bouton d’accueil logiciel à n’importe quel iPhone. L’iPhone SE 2022 est aussi le moins cher sur le Store. Lire notre Apple iPhone SE (2022)test complet 4. Nokia 2660 Flip Les Plus Grosses touches

Fonction SOS

Autonomie de plusieurs jours Les Moins Pas Internet Prix lors du test: $89.99 Best Prices Today: Si un smartphone n’est pas fait pour vous et que vous souhaitez simplement téléphoner et envoyer des SMS, nous vous recommandons ce modèle à clapet de Nokia. Il permet uniquement de passer ou recevoir des appels et d’échanger des SMS. Il n’y a donc pas d’applications comme sur un iPhone ou un téléphone Android. Ce téléphone est toutefois un peu plus connecté que ceux des années 2000 car il est compatible avec la 4G et dispose d’une touche d’urgence pour contacter rapidement vos amis et votre famille. Il est vendu avec un chargeur mural microUSB, une batterie amovible et des écouteurs filaires à brancher dans la prise casque pour écouter la radio FM intégrée. Il y a également 128 Mo de mémoire pour stocker des fichiers MP3. Il est aussi proche que possible de la simplicité des anciens téléphones mobiles avant la révolution des smartphones, mais avec la technologie nécessaire pour fonctionner encore aujourd’hui. 5. Nokia G60 5G Les Plus Prix

Fabriqué à partir de matériaux recyclés

Grand écran

Autonomie de deux jours Les Moins Performance un peu lente Prix lors du test: From $329.99 Best Prices Today: Le Nokia G60 est un autre choix solide de la marque Nokia. Comme son nom l’indique, il est équipé de la 5G et, malgré son prix, il s’agit d’un smartphone tout à fait moderne et impressionnant. Il est fabriqué à partir de 60 % de plastique recyclé et offre une agréable sensation d’adhérence pour éviter qu’il ne vous échappe des mains. Son écran fluide à 120 Hz est superbe, et la batterie peut tenir deux jours si vous ne l’utilisez pas trop. À moins de 250 €, c’est une bonne affaire, mais vous pouvez aussi acheter le G60 avec l’intéressant plan d’abonnement Circular de Nokia. 6. Google Pixel 7a Les Plus Prix

Appareil photo exceptionnel

Excellentes fonctions d'accessibilité Les Moins Autonomie Prix lors du test: $499 Best Prices Today: Un excellent téléphone Android pour les seniors est le Google Pixel 7a, principalement en raison de son logiciel mais aussi de son mode simplifié qui agrandit les icônes de l’écran d’accueil. Le Pixel 7a coûte à peu près le même prix que l’iPhone SE, mais il est doté d’un meilleur appareil photo, alors si l’envoi de photos à vos amis et à votre famille est important, c’est un excellent choix. Google offre également un support logiciel de quelques années pour garder ce téléphone à jour. Le grand écran est facile à lire et vous pouvez augmenter la taille du texte si nécessaire. Ajoutez à cela l’excellente fonction Live Caption de Google, qui affiche automatiquement des sous-titres sur les vidéos que vous regardez, et vous obtenez un smartphone flexible qui reste simple si vous le souhaitez. 7. Emporia Simplicity Les Plus Design fin et simple

Menus clairs

Socle de chargement

Bouton d'urgence Les Moins Pas d'appareil photo

Petit écran Conçu spécialement pour les générations plus âgées, et à moins de 100 euros, ce Emporia Simplicity est aussi proche d’un téléphone fixe que peut l’être un portable. Il est vendu avec un socle de chargement sur secteur, ce qui vous permet de le laisser charger au même endroit en permanence. Le téléphone est doté d’un boîtier caoutchouté agréable au toucher et de trois touches de contact assignables pour composer rapidement les numéros des membres de la famille. Bien qu’il puisse envoyer et recevoir des textes, l’écran est très petit. Ce n’est donc pas le meilleur choix pour envoyer des SMS, mais c’est un téléphone vocal exemplaire avec des touches faciles à presser et une connectivité 4G. 8. Samsung Galaxy A54 5G Les Plus De superbes appareils photo

Cinq ans d'assistance logicielle

Prix Les Moins Autonomie Prix lors du test: $449.99 Best Prices Today: Le Samsung Galaxy A54 est un très bon smartphone de milieu de gamme doté d’un grand écran, de superbes appareils photo, d’un design élégant et d’une assistance logicielle de cinq ans qui garantit une sécurité jusqu’en 2028 au moins. Il est étanche et peut accueillir toutes les applications imaginables, tout comme les iPhone et autres téléphones Android de cette liste. À moins de 500 €, c’est un superbe rapport qualité-prix, d’autant plus qu’il dispose de 128 Go de stockage avec un emplacement pour carte microSD. Ses haut-parleurs stéréo sont suffisamment puissants pour regarder des vidéos ou entendre votre interlocuteur, et vous pouvez facilement agrandir le texte si nécessaire. Lire notre Samsung Galaxy A54 5Gtest complet 9. Motorola Moto G62 Les Plus Bon design

Android 12 propre

Bonne autonomie Les Moins Chargement lent

Performances lacunaires

Appareil photo moyen Prix lors du test: $ 0 Le G62 est une bonne affaire pour 219 euros. Il a une construction plastique attrayante, un grand écran 120 Hz, une connectivité 5G et une très bonne autonomie. Ses appareils photo ne sont pas les meilleurs, mais largement suffisants pour prendre des photos rapides ou passer des appels vidéo avec vos proches. Cependant, il n’est pas totalement étanche. 10. Doro 8100 Les Plus Android simplifié

Trois objectifs arrière

Boutique d'applications complète

Fonction SOS Les Moins Lent

Peu de chances d'obtenir des mises à jour Android Le Doro 8100 utilise une version d’Android appelée Android Go, qui présente une interface simplifiée avec de grandes icônes et un logiciel qui guide l’utilisateur dans l’utilisation des apps et dans la configuration du téléphone. Il est vendu avec quelques applications Android essentielles préinstallées, mais vous disposez du Google Play Store pour en télécharger d’autres. C’est le design et la possibilité de garder les choses simples qui sont attrayants ici, ainsi que les trois capteurs arrière, la 4G, le GPS, la compatibilité avec les appareils auditifs, un son clair et puissant, la résistance à l’eau et à la poussière IP54 et une lampe de poche. Il intègre aussi le logiciel Response by Doro et un bouton d’assistance SOS à configurer.

Smartphones pour seniors : qu’est-ce qu’un smartphone ?

Un smartphone est essentiellement un téléphone mobile connecté au web. Il permet d’envoyer et de recevoir des emails, de naviguer sur le Net et d’installer des applications.

Ces apps permettent d’accéder facilement à des informations telles que les actualités, le sport et la météo, ainsi qu’à des jeux pour se détendre. Tous les smartphones servent également de lecteurs multimédia, vous pouvez écouter de la musique, des livres audio, regarder films et vidéos, et de télécharger de nouveaux contenus depuis le Store, accessible depuis le smartphone. Ils intègrent également des capteurs photos.

Les smartphones sont dotés de systèmes d’exploitation dédiés, la grande majorité fonctionne soit sous iOS d’Apple, soit sous Android de Google. Ils ont des écrans beaucoup plus grands que les téléphones mobiles ordinaires (ou téléphones basiques), souvent plus de six pouces.

Ils se connectent à l’Internet via la technologie cellulaire ou WiFi. La technologie cellulaire nécessite une carte SIM avec une allocation de data, que vous devez payer de la même manière que pour les appels et les SMS. Cependant, lorsque vous êtes à la portée d’un réseau sans fil (WiFi) dont vous connaissez le mot de passe (ou public sans mot de passe), votre smartphone sélectionne l’option gratuite en toute transparence.

Maintenant que vous êtes convaincu des avantages de rejoindre le monde des smartphones, voici quelques conseils sur ce qu’il faut rechercher. Il est toujours mieux de tester un téléphone en magasin pour se faire une idée de sa future utilisation.

L’étendue du choix peut être déconcertante, mais prenez votre temps avant de se lancer car c’est un achat que vous ne voudrez faire qu’une fois tous les deux ou trois ans.

Une interface simple

En raison de l’énorme quantité de fonctionnalités offertes par les smartphones, leur utilisation peut sembler compliquée. Recherchez un smartphone offrant une navigation simple, facile à utiliser et intuitive. Pensez à quelques gestes clés : passer un appel, envoyer un email, trouver un numéro de téléphone, etc. N’ayez pas peur de demander des conseils.

Passez aussi un peu de temps à utiliser le clavier à l’écran, la plupart réagissent aux pressions sur les touches en agrandissant la lettre ou le chiffre tapé. Cela peut être d’une grande aide en matière de convivialité, mais toutes les interfaces ne sont pas conçues de la même façon.

Les produits Apple sont réputés pour leur facilité d’utilisation, et l’iPhone est généralement un appareil très simple et intuitif. Toutefois, cela représente un certain coût comparé aux autres modèles Android.

D’ailleurs, ces derniers sont disponibles dans un plus grand nombre de formes, de tailles et de prix. Il est important de noter que chaque téléphone peut avoir différentes versions de l’interface Android, généralement appelées “skins” ou “launchers”. En essayant avant d’acheter, vous pourrez vous faire une idée de la facilité d’utilisation des systèmes de chaque fabricant et savoir s’ils vous conviennent.

Si vous trouvez qu’une interface à écran tactile est difficile à prendre en main, il se peut qu’un appareil fourni avec un clavier physique ou qui prend en charge un accessoire compatible soit la solution à adopter.

Un grand écran

De nos jours, pratiquement tous les smartphones ont un écran d’au moins 5 pouces. Les appareils haut de gamme, basé sur Android, ont des écrans qui dépassent les 6 pouces. Plus il est grand, plus il coûte cher, et plus la batterie s’épuise vite.

En outre, il faut se rappeler que tous les écrans ne sont pas égaux. L’affichage d’un appareil relativement petit peut être plus net que celui des modèles plus larges. Il est donc important, une fois encore, d’essayer avant d’acheter.

Facile à transporter

Tout simplement parce que les smartphones contiennent tant de fonctionnalités, ils doivent inclure une grosse batterie et un processeur puissant. Si l’on y ajoute le grand écran, un smartphone peut rapidement devenir encombrant aux yeux de certains utilisateurs.

Un smartphone avec un grand écran permet une meilleure visibilité, mais s’il est trop lourd à transporter, il sera peu utile.

