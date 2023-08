Vous comptez envoyer un colis dans le cas d’une vente de particulier à particulier ou un cadeau à l’un de vos proches résidant à l’autre bout de la France, voire à l’étranger ?

Vous êtes un professionnel et souhaitez faire parvenir du matériel à l’un de vos employés en télétravail ? Ou vous êtes tout simplement vendeur sur Amazon, Etsy ou encore eBay et avez besoin de livrer des commandes le plus rapidement possible ?

Quel que soit votre profil, vous pouvez vous aider de notre comparatif pour trouver le service idéal, qui vous permettra de faire des envois en toute confiance, rapidement (quand cela est permis) et en respectant au mieux votre budget.

Envoyer un colis à moindre coût

Pour s’assurer d’envoyer son colis au meilleur prix et de trouver Le service le mieux adapté, n’hésitez pas à faire appel aux comparateurs en ligne. Ces plateformes permettent de simuler l’envoi de votre paquet et de vous aider à alléger votre facture.

Vous aurez tout simplement à renseigner sa destination, son poids, sa taille, après confirmation s’afficheront les tarifs pratiqués par les différents transporteurs.

Parmi les comparateurs de transporteurs de colis les plus populaires, on compte :

Packlink.fr

Tarif-colis.com

Boxtal.com, particulièrement recommandé pour les professionnels

Upela

Sendiroo

Envoyer un colis via un points relais

Vous pouvez aussi passer par des points relais (relais-colis), ils sont là pour toute réception d’un achat en ligne, d’un colis envoyé par un proche, etc., mais aussi pour les envois, y compris de réaliser des retours de marchandises.

L’un des plus utilisés est Mondial Relay, il détient une large base de données de points relais (lockers) sur tout le territoire français. Vous devriez facilement en trouver un au plus près de chez vous. Aussi, sans aucune inscription au préalable, vous pouvez simuler un envoi et connaître le prix qui pourrait vous être appliqué. Ce système est notamment très pratique, si vous êtes souvent absent de votre logement et/ou ne souhaitez pas communiquer votre adresse postale.



mondialrelay.fr

Les colis peuvent être livrés en France, mais également vers nos pays “frontaliers” comme le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne ou encore l’Espagne.

En pratique, il vous suffit de vous inscrire, de choisir votre point relais (le destinataire peut le choisir aussi), de remplir les champs requis, d’imprimer l’étiquette d’expédition, qui peut également se faire par le point relais, de payer en ligne, et enfin de déposer votre paquet.

Fini de faire la queue au bureau de Poste aux horaires restreints, pour offrir à temps un cadeau d’anniversaire ou de Noël à distance.

Par contre, si vous préférez passer par un transporteur particulier pour plus d’options et couvrir tous vos besoins, alors lisez ce qui suit, vous y trouverez les plus populaires.

Quel transporteur choisir pour son colis ?

Pour davantage de choix concernant la flexibilité, les pays d’expédition, le poids, la taille, le contenu, la logistique, le suivi… et pour profiter de services professionnels tels que des assurances, des contre‑remboursements, des délais plus courts, voire express, etc., voici les transporteurs que vous pouvez utiliser.

La Poste Colissimo

La Poste est en première ligne pour l’expédition et la livraison de colis. Son service standard Colissimo propose des envois vers la France, l’Outre-mer et l’International, avec suivi ou non et du lundi au samedi. Pour connaître les tarifs et délais de livraison en fonction du poids (max. 30 kg) et de la destination, rendez-vous sur cette page. L’avantage de Colissimo est sans doute sa simplicité.

Aussi, si vous ne souhaitez, ou ne pouvez pas vous rendre à un bureau de Poste, sachez qu’un service d’expédition sans sortir de chez soi a été mis en place. Il vous suffit de remplir ce formulaire en ligne, d’apposer l’étiquette imprimée sur votre paquet et de le déposer dans votre boîte aux lettres. Le facteur n’aura plus qu’à le récupérer.

Pour connaître les différents tarifs pratiqués, rendez-vous sur cette page dédiée.

Chronospost

Coworkcom & Chronopost

Chronopost est une filiale de la Poste, ce service est plutôt axé sur les professionnels, mais il reste ouvert aux particuliers. Chronopost permet des envois plus rapides (24h) et flexibles que Colissimo. Par contre, notez que le poids maximum est, lui aussi, de 30 kg.

Vos colis seront reçus en moins de 24h, avec réception avant 13h, voire 10h, du lundi au dimanche, il est également possible de les réceptionner en bureau de poste et points relais. Selon l’offre de livraison choisie il est possible de passer par le service Chronopost Predict, le destinataire peut reconnaître de manière précise le créneau horaire de livraison, mais aussi de changer son adresse et sa date. Il est disponible pour 22 destinations européennes.

Besoin d’envoyer un paquet à l’autre bout du monde ? Sachez que Chronopost dessert jusqu’à 230 destinations via Chronopost International.

Sinon, il y a l’offre Shop2Shop, elle permet de livrer vos paquets entre 2 à 4 jours vers un relais pick-up (16 000 relais).

Cocolis

Tout est dans son nom, le “co” précédant le “colis” indique le principe de collaboration, coopération du service. Cocolis propose une entraide entre particuliers pour le transport/l’expédition d’un colis, une sorte de “covoiturage” pour envoi de paquets.

Par exemple, vous avez trouvé un acheteur, via Leboncoin, de votre lampe de chevet, votre vaisselle ou vélo, pour le lui faire parvenir à moindres frais, passez par Cocolis.

Profitez du déplacement d’un particulier inscrit sur la plateforme (communauté de + de 200 000 membres), celui se charge de livrer votre paquet contre une participation à se frais de voyage. Celle-ci se calcule sur la base du poids, de la taille du colis et de la distance à effectuer.

Vous économisez et le transporteur rentabilise ses coûts en essence, etc. Et expédiez sans inquiètude car Cocolis est 100 % assuré.

Téléchargez son app ou inscrivez-vous via son site web et c’est parti !

UPS

UPS, à l’instar de DHL, FedEx et Chronopost, se prête très bien aux professionnels et aux PME. Là encore, suivez votre colis ou fret de très près, programmez un enlèvement, calculez le délai, le coût d’envoi ou annulez votre expédition.

UPS est décliné en plusieurs services, pour les envois nationaux urgents il y a Express, il livre entre 10h30 et 12h30, Express plus entre 8h30 et 9h00, idéal pour l’arrivée de cadeaux/paquets à temps.

Sinon, il y a Express Saver (1 jour ouvrable dans la journée) et Standard (jour défini en fonction de la date prévue) et enfin Access Point Economy pour une livraison dans un point relais.

UPS propose également 8 types d’expéditions internationales, l’un de plus impressionnants est UPS Express Critical International puisqu’il assure une livraison dans la journée pour un destinataire résidant aux États-Unis par exemple.

UPS dispose également d’un outil pour gérer les commandes passées, UPS Marketplace Shipping, il peut s’avérer très pratique si vous faites de la vente en ligne (ecommerce).

Alternatives

Voici deux alternatives aux services présentés précédemment :