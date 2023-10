2. Dreo Solaris Slim H3 – Meilleur appareil de chauffage compact

Le radiateur Solaris de Dreo est un petit appareil soigné et attrayant. Il s’agit d’une colonne miniature de 40,5 cm de haut et de 14,5 cm de diamètre, ce qui permet de lui trouver facilement une place et de l’utiliser sous ou sur un bureau comme chauffage personnel.

Elle dispose de trois réglages de chaleur (900W, 1 100W et 1 800W), afin de contrôler la température et vos dépenses. De plus, il y a des sécurités pour s’assurer que vous ne le laissez pas fonctionner. En mode Eco, le chauffage s’éteint lorsqu’il atteint une température donnée. Il est possible de programmer une minuterie pouvant aller jusqu’à 12 heures, pour être sûr de ne pas oublier de l’éteindre.

Le chauffage peut osciller pour réchauffer une plus grande surface. Les commandes s’effectuent via un panneau de contrôle situé sur le dessus de l’appareil et un écran LED.

Il n’y a pas de fonctions connectées mais dispose d’une télécommande. Ses fonctions de sécurité comprennent une protection contre le basculement et la surchauffe, mais si vous n’utilisez pas la minuterie ou le mode Eco et que vous l’oubliez, il ne s’éteindra pas avant 24 heures.