Les smartphones ne sont pas éternels, certains utilisateurs parviennent à les garder en très bon état jusqu’à la fin de leur abonnement mobile, d’autres non.

Les téléphones tendent à avoir un certain niveau d’étanchéité, et les meilleurs arborent un écran renforcé par un robuste verre Gorilla Glass 5, voire 6. Aussi, en leur ajoutant une coque ou un étui, ils peuvent rester en bonne condition plus longtemps.

Cependant, pour les amateurs de sports extrêmes, les personnes travaillant à l’extérieur et les malhabiles, ce n’est tout simplement pas suffisant. Et, pour ces personnes, il existe des smartphones incassables, étanches et tenaces aux chutes.

Ôtez-vous l’idée qu’un téléphone incassable est un gadget et n’a que des composants de base. En effet, de plus en plus possèdent des processeurs rapides, de bons appareils photos et sont compatibles avec la charge sans fil.

1. Nokia XR20 – Le meilleur dans tous les domaines Les Plus Extrêmement résistant

Bonne utonomie

Chargement sans fil Les Moins Performances limitées

Taux de rafraîchissement de 60 Hz Prix lors du test: $549 (6+128GB) Best Prices Today: En matière de téléphones antichoc, le Nokia XR20 fait largement l’affaire, notamment de par sa robustesse et sa simplicité d’utilisation. Bien que son design ne soit pas des plus séduisant, il présente des bords métalliques industriels et une nuance de bleu agréable. À l’arrière, vous profiterez d’un capteur principal de 48 Mp et d’un ultra large de 13 Mp. Par ailleurs, son écran intègre un taux de rafraîchissement légèrement plus élevé que ses rivaux, ce qui contribue à le rendre un peu plus actuel. Côté performances, elles n’ont rien d’exceptionnelles. Néanmoins, grâce à sa puce Snapdragon 480 5G, elles sont suffisantes pour une utilisation basique et quotidienne. De plus, vous bénéficiez même de petits ajouts séduisants comme la recharge sans fil et les haut-parleurs stéréo. Si vous êtes à la recherche d’un téléphone vraiment robuste, qui ne vous ruine pas, et qui peut résister à la vie de famille comme aux environnements extrêmes, il n’y a pas mieux pour le moment. 2. CAT S62 Pro – Les meilleures fonctionnalités Les Plus Écran décent

Caméra à imagerie thermique

Batterie à grande capacité Les Moins Pas de chargement sans fil

Coûteux Prix lors du test: $ 0 Le CAT S62 Pro est le téléphone antichoc haut de gamme de CAT, on vous l’accorde, il ressemble à n’importe quel autre smartphone actuel, bien qu’il soit un peu plus lourd et plus imposant, mais le CAT a fait des merveilles sur le design. Répondant aux normes MIL-STD-810H et P68, le S62 Pro est bien adapté aux utilisations en situations extrêmes. Il a une protection Gorilla Glass 6 pour préserver l’écran Full HD de 5,7 pouces, et un boîtier en aluminium/caoutchouc TPU antidérapant à l’arrière. Grâce à celui-ci même avec des mains humides ou des gants, le S62 Pro est facile à manipuler. Les bords arrondis sont également en aluminium, maintenus par trois vis de chaque côté. Le S62 Pro a abandonné la mesure de distance au laser et la surveillance de la qualité de l’air du CAT S61, mais il est toujours équipé d’un capteur à imagerie thermique, mieux intégrée au design. Le module photo arière est légèrement surélevé et la capacité de la batterie est descendue de 4500 à 4000 mAh. Enfin, le S62 Pro est alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon à 2 GHz et 660 octa-cœurs, ainsi que par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via une carte microSD. Nous aimerions aimé que le chargement sans fil soit intégré toutefois il reste un excellent téléphone robuste. 3. Motorola Defy – Le meilleur rapport qualité-prix Les Plus Abordable

Expérience utilisateur Android agréable Les Moins Performances décevantes

Basse résolution

Appareils photo basiques Prix lors du test: Price TBC Best Prices Today: Grâce à une résistance à des chocs importants et à des températures ou immersions extrêmes, le Motorola Defy est l’un des téléphones les plus robustes du marché. Sa protection provient de son enveloppe extérieure en polyuréthane thermoplastique (TPU), un matériau qui se situe entre le caoutchouc et le plastique. Il est solide, flexible et absolument pas sexy à regarder. Il intègre une grande batterie de 5000 mAh, qui offre une longévité exceptionnelle, soutenue par une charge rapide de 20W. Bien que l’écran est une résolution inférieure à la Full HD, l’expérience Android propre à Motorola permet au moins d’assurer une expérience utilisateur agréable. 4. Doogee S98 Pro – Le meilleur pour la photographie Les Plus Bonne autonomie

Excellents capteurs photo,vision thermique

Protection IP69K

Abordable Les Moins Incompatible 5G

Taux de rafraîchissement de 60 Hz Doogee fabrique des téléphones modernes et robustes et le S98 Pro est le dernier modèle. Il offre des performances solides, une bonne autonomie et un écran d’une belle luminosité, même s’il s’agit seulement d’une dalle LCD. Sa construction est également impressionnante, avec une coque extérieure résistante et une protection en verre Gorilla Glass. Ensuite, il y a les appareils photo. Le capteur standard de 48 mégapixels est suffisamment précis, mais il est accompagné par une lentille supplémentaire de vision nocturne et qui peut également être utilisée pour l’imagerie thermique. Le S98 Pro de Doogee est une excellente solution pour tous ceux qui recherchent un téléphone suffisamment robuste pour résister à l’eau, à la poussière et aux chutes. C’est un excellent appareil Android 12, avec une excellente autonomie, qu’il est facile de recommander à ce prix. 5. Doogee S58 Pro – Le plus abordable Les Plus Très abordable

Excellente autonomie Les Moins Mauvaise configuration de son appareil photo Prix lors du test: From $229.99 Best Prices Today: Le Doogee S58 Pro est l’un des smartphones antichoc les plus abordables du marché. Il conserve la protection de qualité militaire et le design imposant des téléphones Doogee plus chers, ce qui le rend bien adapté à la randonnée, aux chantiers ou aux environnements extrêmes. Il est certifié MIL-STD-810, une norme imaginée par le laboratoire de tests des équipements en développement de l’armée américaine. Il offre également une résistance à l’eau et à la poussière selon l’indice IP68, un écran d’une luminosité impressionnante et quelques fonctionnalités utiles. Quant à son autonomie, elle est incontestable, puisqu’il a la capacité de tenir plusieurs jours avec une seule charge.

FAQ 1. Vous désirez acheter un téléphone incassable mais vous ne savez peut-être pas quelles caractéristiques regarder. Le premier critère auquel vous devriez vous intéresser est l’étanchéité. Tous les téléphones de cet article ont l’indice d’étanchéité IP68, ce qui signifie qu’ils peuvent survivre à une immersion d’1 m maximum pendant 30 minutes ; potentiellement plus mais rien n’est garanti, alors ne prenez pas de risques. IP pour “Indice de Protection”, cette norme sert à définir l’efficacité des appareils face à l’intrusion de corps étrangers et de toute humidité. Le premier chiffre se réfère au niveau de protection contre les corps solides tels que la poussière, le maximum est “6”, pour une protection totale. Le deuxième chiffre correspond au niveau de protection contre l’eau, le plus élevé est le “8”, selon la norme CEI 60529 (6K et 9K n’en font pas partie). Un téléphone étanche possède soit un rabat en caoutchouc pour protéger ses ports, soit il n’en a pas et imperméabilise le port. Ce dernier cas de figure est préférable puisque cela évite tout accident désagréable et toutes complications lors de la recharge. Ensuite, regardez la conception du téléphone en lui-même. Certains ont un bord surélevé sur la surface supérieure afin de les préserver de toutes chutes face contre terre (mais pas contre des surfaces pointues). Vous voudrez donc quelque chose d’assez solide pour protéger le verre de l’écran, idéalement un Gorilla Glass 5 ou 6, mais pour les budgets serrés optez pour un verre Gorilla Glass 3. Gardez à l’esprit que leurs bords sont plus grands que ceux des modèles standard, car ces parties sont davantage fragiles. En outre, de telles bordures vous permettront de voir l’écran même avec une fissure dans les coins. Le smartphone sera également davantage grand et lourd et sa batterie généreuse, elle ne vous laissera pas sur le carreau en cas d’urgence, et possédera une coque extérieures caoutchoutée. Vous n’aurez donc pas besoin d’en acheter une. Sur les flancs sont généralement placés des boutons physiques SOS et PTT (Push To Talk semblable au talkie‑walkie), de cette manière vous obtenez rapidement de l’aide en cas d’urgence et pouvez facilement communiquer avec vos coéquipiers.

Articles recommandés :