Que vous souhaitiez pratiquer du sport en extérieur ou à la maison, il existe un large choix d’applications adaptées aux besoins différents et niveaux, payantes et gratuites, il y en a également pour tous les budgets.

Nous avons sélectionné pour vous les meilleures apps de course, de fitness et de yoga pour iOS et Android.

Strava

strava

Strava est certainement l’app de sport la plus complète. Elle vous permet à la fois de récupérer vos statistiques d’entraînement (vitesse, altitude, calories…), de créer de nouveaux parcours et de défier d’autres sportifs de votre rang.

Appuyée par une plateforme de partage, vous y découvrirez des parcours que vous n’avez encore jamais emprunté et pourrez aussi poster des photos de vos balades à vélo. Avec la fonctionnalité Balise, il vous sera même possible d’envoyer votre position en temps réel à vos proches, en cas de situation d’urgence par exemple.



Quel que soit votre sport de prédilection (course, marche, natation, yoga, kayak…), Strava fera de vous un(e) véritable athlète en vous encourageant à atteindre vos objectifs, à vous dépasser, à vous comparer aux autres sportifs.

Pour utiliser l’option Condition physique et d’autres fonctions plus avancées, abonnez-vous à Summit à 5 €/mois, après une période d’essai gratuite de 30 jours.

FizzUP

fizz up

FizzUP est l’app idéale pour les utilisateurs à la recherche de séances simples, sans enchainements complexes ou sans matériel.

Il y a plus de 1 000 exercices, de 200 programmes qui répondent à vos besoins, dont certains ciblent différentes parties du corps. Vous avez le choix entre 4 plans d’entraînements, à savoir :

Sculpter votre corps

Perdre du poids

Être en forme

Être un(e) athlète

Pour les moins organisés d’entre vous, l’application vous permet de créer un planning hebdomadaire.

La nutrition étant aussi importante que l’exercice, jetez un œil aux menus journaliers, avec au moins 250 recettes présentées en vidéo.

Enfin, quoi de mieux qu’un moment de relaxation après l’effort ? Avec FizzUP, en plus de séances de sport “intensives”, détendez-vous avec des séances de méditation et de Yoga.

Disponible gratuitement sur iOS et Android, mais pour disposer de fonctionnalités avancées comme le Yoga ou les conseils nutritionnels, vous devez vous abonner à sa version Premium, sans engagement, à partir de 14,99 €/mois.

Runtastic

Runastic

Runtastic regroupe les applications Adidas Running et Training. Grâce à ces dernières, fixez-vous des objectifs, analysez en détails vos séances ainsi que vos progrès et examinez votre classement via vos statistiques de courses ou d’entrainements. Il est aussi possible de gérer toutes vos courses et de contrôler vos distances parcourues.

Très bien conçues, chacune d’elles met à votre disposition des programmes pour découvrir les bases de la course, des exercices pour perdre du poids, ou pour les plus courageux des conseils de préparation au semi-marathon.

Retrouvez aussi un flux d’actualités, qui nous rappelle un peu celui de Facebook, pour rentrer en contact avec vos amis, partager vos séances et découvrir les dernières tendances sur Runtastic.

Si vous n’aimez pas courir seul(e), sachez qu’il y a une option pour rejoindre un groupe de coureurs sur Adidas Running. N’hésitez plus et téléchargez les apps Adidas Running ou Training sur votre smartphone iOS comme Android.

Freeletics

Freeletics

Avec Freeletics, profitez d’entraînements de 5 à 30 minutes, selon vos envies.

Vous pouvez le faire où vous voulez et au moment que vous souhaitez, vous n’avez besoin d’aucun matériel à part votre smartphone. Vous disposerez de conseils, que vous soyez débutant ou athlète de niveau avancé et d’un choix de plus de 350 exercices et entraînements personnalisés pour gagner en puissance.

Freeletics est proposée sous trois formules, avec deux abonnements chacune :

3 mois : 3,95 €/semaine (Coach Entraînement) ou 4,61 €/semaine (Coach Entraînement & Nutrition)

6 mois : 3,08 €/semaine (Coach Entraînement) ou 3,85 €/semaine (Coach Entraînement & Nutrition)

Un an : 1,92 €/semaine (Coach Entraînement) ou 2,50 €/semaine (Coach Entraînement & Nutrition)

Nike Training Club

Nike

Nike training Club remplace votre coach fitness personnel en vous suggérant plus de 185 entraînements gratuits et ce sans être coupé par des publicités.

Entrez votre niveau d’activité physique, le nôtre est 0-1 entraînement par semaine par exemple et familiarisez-vous avec l’application qui vous soumettra ensuite des programmes adaptés.

À titre d’exemple, les férus de squats et d’abdos accèderont à des entraînements de renforcement ou de gainage, entre autres. Et, pour les plus calmes d’entre vous, l’application propose même des exercices de Yoga. Vous pourrez effectuer des recherches en fonction de votre équipement.

Maintenant, fini les excuses ! Redynamisez votre corps et faites ressortir votre tablette de chocolat en suivant ces exercices à la maison.

Si, pour certaines personnes, il est difficile de se motiver pour reprendre une activité physique, essayez de le faire en musique, avec des écouteurs bluetooth, idéaux pour des sessions toniques.

8fit

8fit

L’application 8fit est devenue une des références pour les entraînements à la maison. Pour cause, elle vous propose un entraîneur personnel, qui crée des programmes sur mesure répondant à vos envies et à effectuer n’importe où avec le poids de votre corps seulement.

Très complète, elle vous guide notamment à travers des tas de recettes pour commencer une alimentation saine et qui soit en accord avec votre remise en forme.

Vous pouvez essayer 8fit gratuitement et tirer parti d’entraînements simples. L’édition Pro, elle, comprend des plannings de repas personnalisés et des programmes d’entraînement ciblés, le tout pour 6,67 $/mois (6 €) pendant un an, 13,33 $/mois (12 €) pendant 3 mois ou 24,99 $ (22 €) pour un mois.

Samsung Health

Samsung

Comme son nom le laisse penser, Samsung Health est spécialement conçue pour les utilisateurs d’appareils Samsung, et se concentre sur la santé de ses utilisateurs.

Plus qu’une simple application de sport, elle vous aide à garder un œil sur votre état de santé général grâce à l’enregistrement de vos activités, vos repas et votre consommation d’eau et de caféine.

Vous pouvez également surveiller de près votre régime alimentaire, votre poids et vos objectifs (date d’échéance, poids, masse graisseuse et muscles squelettiques). Votre sommeil et votre stress seront analysés pour que vous appreniez à vous détendre au maximum, même vos ronflements seront sondés. En clair, Samsung Health prend soin de vous !

Vous disposez d’une Galaxy Watch 5 Pro ? Vous accèderez à un tracé très précis lors de vos séances de courses grâce au format GPX proposé par Samsung. Notez que pour fonctionner, Samsung Health nécessite au moins la version Android 5.0.

7 Minute Workout

7 Minute Workout

Vous êtes motivé pour faire du sport malgré un emploi du temps chargé ? Alors, 7 Minute Workout est faite pour vous !

Cette application gratuite propose des séances de fitness de 7 minutes seulement, composées d’exercices de 30 secondes chacun. Vous serez guidé par des commentaires audio vous avertissant quand faire une pause et quand reprendre. Pour vous aider à être assidu et mieux organiser vos sessions, utilisez sa fonction Calendrier en complément.

Si vous avez du mal à reproduire les exercices, alors appuyez sur l’icône de la caméra et regardez les vidéos explicatives.

Malgré une interface un peu vide et une voix quelque peu désagréable, voire robotique, identique à celle d’un GPS, 7 Minute Workout remplit correctement ses fonctions.

