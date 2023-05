Si vous recherchez une TV 4K, alors sachez que vous êtes au bon endroit. Ci-dessous vous trouverez une sélection des meilleurs téléviseurs 4K et HDR disponibles en France et en Belgique.

Meilleur est un terme subjectif, pour certaines personnes cela signifie des TV frôlant la perfection, tandis que pour d’autres, il s’agit de produits ayant un excellent rapport qualité-prix.

Aujourd’hui, les TV 4K, format d’image numérique d’une définition supérieure ou égale à 4 096 pixels de large, aussi appelé Ultra HD, sont les tv à avoir.

En effet, le contenu 4K est de plus en plus répandu et les chaînes tv commencent à diffuser beaucoup de compétitions sportives et des programmes de fictions.

Ce format est également disponible via les connexions haut débit, pour autant qu’elle soit suffisamment rapide (minimum 25Mbit/s en fibre optique), vous pouvez ainsi regarder films et séries Amazon, Netflix, et des vidéos YouTube en 4K. De plus, des chaînes comme SFR Sport, Bein Sport, et même TF1 diffusent des rencontres sportives sur ce format-ci.

N’hésitez pas consulter notre guide d’achat pour vous aider à choisir votre prochaine TV.

1. LG G3 OLED (2023) – La meilleure dans tous les domaines Les Plus Des performances d'image HDR époustouflantes

Quatre entrées HDMI 120Hz

Design One Wall svelte

WebOS amélioré Les Moins Cher

Pas de HDR10+

Pas de support fourni Prix lors du test: From $2,499.99 | Model tested $3,299.99 Best Prices Today: LG a récidivé avec un nouveau téléviseur OLED, le LG G3, qui est à bien des égards, celui qu’il faudra battre en 2023. Il est doté du premier panneau OLED MLA (Micro Lens Array) de LG, qui offre une qualité d’image sublime. Vous serez ébloui par des images hautement dynamiques, avec de superbes niveaux de détail et une vivacité des couleurs. Cela est dû en partie au processeur d’image le plus puissant de LG, qui ne lésine pas non plus sur l’aspect jeu avec la prise en charge de la 4K 120Hz sur tous les ports HDMI, ainsi qu’un mode Jeu, une faible latence et bien plus encore. La dernière version de webOS est nettement améliorée avec une interface plus conviviale et le G3 est doté d’un design One Wall svelte. Il est difficile de trouver des défauts, mais cette TV est destinée à être monté au mur, de sorte que ceux qui souhaitent un support devront l’acheter en plus. 2. LG C2 OLED (2022) – Pour un OLED "pas cher" Les Plus Panneau Evo lumineux

Processeur puissant

Prouesses de jeu

Applications de streaming Les Moins Préréglages d'image décevants

Pas de HDR10

Prix Prix lors du test: From $1,399 | Model reviewed $2,499 Best Prices Today: La série LG C2 OLED mise à jour en 2022 est un beau choix pour différentes raisons. Elle est proposée dans plusieurs tailles et, toutes sont équipées de la nouvelle technologie Brightness Boosting, alimentée par le dernier processeur Alpha 9 Gen 5. Elle offre une expérience éblouissante, avec une prise en charge de la fréquence de 120Hz via HDMI 2.1, et d’un optimiseur de jeu en font un appareil idéal pour les consoles de nouvelle génération. Quant à son webOS, il propose tous les services de streaming. La seule chose que nous regrettons : l’absence de HDR10+. 3. Samsung QN85C (2023) – La meilleure mini-LED Les Plus Une qualité d'image impressionnante

Plateforme Tizen smart TV

Taux de rafraîchissement de 120Hz Les Moins Pas de Dolby Vision

Le son AI Audio est discordant Prix lors du test: From $1,499 | Model tested $1,999 Best Prices Today: Avec son impressionnant panneau Quantum Mini LED, la TV QN85C prouve qu’il n’est pas nécessaire d’acheter un OLED pour obtenir des niveaux de noir impressionnants. Il s’agit d’un téléviseur connecté 4K très performant, doté de caractéristiques enviables. La profondeur est réelle et la luminosité HDR maximale remarquable, tandis que le Neural Quantum Processor 4K est polyvalent et gère les images avec facilité. En outre, le téléviseur se prête bien aux jeux de nouvelle génération grâce à un taux de rafraîchissement de 120Hz, pris en charge par les quatre ports HDMI. La faible latence et le Game Hub dédié sont autant d’atouts pour les joueurs. Du côté des inconvénients, notez l’absence de la norme Dolby Vision HDR et le mode AI Audio qu’il vaut mieux éviter. Il s’agit néanmoins d’un excellent appareil polyvalent qui satisfera la grande majorité. 4. Samsung The Frame (2022) – La plus élégante Les Plus Écran QLED mat

Plateforme Tizen

Télécommande à énergie solaire Les Moins Pas de support Dolby Vision

Imposant boîtier One Connect Prix lors du test: From $599 | Model reviewed $1,499 Best Prices Today: The Frame est une proposition de télévision unique, qui dans sa dernière itération est meilleure que jamais. L’adoption de l’écran mat est tout à fait appropriée ; The Frame a un attrait évident avant même de prendre en compte les cadres interchangeables. Les performances globales de l’image méritent d’être saluées, mais la profondeur des niveaux de noir est limitée et l’écran est sujet à des effets de rétroéclairage. Les performances audio de l’écran sont étonnamment décentes, ce qui constitue un progrès par rapport à son prédécesseur. Le boîtier One Connect simplifie l’installation au mur, en réduisant les cordées de câbles à un seul, mais vous devrez loger l’unité quelque part à proximité, et c’est un équipement assez volumineux. 5. Sony Bravia XR A95K – La meilleure QD-OLED Les Plus Affichage QD-OLED

Design élégant avec double pied

Processeur cognitif XR Les Moins Prix

Seulement deux entrées 120Hz

Prise en charge HDR limitée Prix lors du test: $3,499.99 MSRP (on sale for $2,879.00 at the time of this review) Best Prices Today: Si vous vous souciez autnt du design que de la qualité de l’image alors vous aimerez la A95K de Sony, dont l’esthétique est étonnamment minimaliste et fine. Son pied innovant permet de placer le socle à l’avant ou à l’arrière du téléviseur. Dans les deux cas, il s’agit d’un design qui attire l’attention et qui fait parler de lui. Comme on pouvait s’y attendre, la qualité de l’image est excellente et ce téléviseur QD-OLED offre des couleurs éclatantes et un contraste percutant. Ajoutez à cela l’intégration de Google TV OS et vous obtenez un excellent écran Home cinéma, bien qu’il ne prenne pas en charge le Dolby Vision IQ ou le HDR10+ La A95K prend en charge les jeux à 120Hz, mais l’absence d’un mode gaming signifie que les concurrents sont meilleurs dans ce domaine si vous êtes plus qu’un joueur occasionnel. Son plus grand inconvénient est le prix… 6. Panasonic LZ2000 – La meilleure pour les films Les Plus Superbe performance d'image

Système audio Dolby Atmos avancé

Carte de contrôle des jeux

Freeview Play Les Moins Prix

Seulement deux ports HDMI 2.1 Après l’excellent JZ2000, c’est un nouveau succès pour Panasonic. Le LZ2000 est un excellent choix pour les cinéphiles grâce à son expérience Home cinema de premier ordre. L’affichage Master OLED Pro est tout simplement époustouflant et il y a beaucoup de technologie sous le capot pour s’assurer que tous les types de contenu aient un superbe rendu. Cela inclut le contrôle de l’image par l’IA de la lumière ambiante, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, le mode Filmmaker avec Intelligent Sensing et le mode calibré adaptatif de Netflix. Très peu d’appareils disposent d’une telle liste de références et le son Dolby Atmos est le meilleur que nous ayons entendu jusqu’à présent. De plus, les joueurs bénéficient d’un support 120Hz avec un Game Board Control utile pour un accès rapide aux paramètres pertinents, même s’il n’est pris en charge que sur deux des ports HDMI. Le principal obstacle est peut-être le prix, car même la plateforme My Home Screen de Panasonic est décente, avec de nombreux services de streaming et une interface intuitive. 7. Samsung The Sero (2022) – Conception rotative unique Les Plus Écran rotatif unique

Game Hub

Plateforme Tizen

Peut être utilisé comme enceinte Bluetooth Les Moins Pas de prise en charge du taux 120Hz

Prix

Nécessite beaucoup d'espace Prix lors du test: $1,999 Best Prices Today: Le Sero est un téléviseur vraiment impressionnant. Sa qualité la plus remarquable est la façon qu’il a de pivoter (de lui-même) de l’orientation paysage traditionnelle au mode portrait. Ainsi, il peut être utiliser pour afficher des applications sans qu’elles ne soient coupées et seulement placées au milieu de l’écran. Sa conception rotative nécessite beaucoup d’espace, mais il dispose d’un système audio intégré décent et vous pouvez également vous en servir comme une enceinte Bluetooth. Il convient de noter que cette TV n’est disponible qu’en une seule couleur et que le panneau QLED 4K n’existe qu’en une taille : 43 pouces. Sa finition mate est agréable, néanmoins nous regrettons l’absence d’un taux de 120 Hz.

Guide d’achat des TV 4K

Les téléviseurs 4K ont une résolution de 3840 x 2160 pixels, ce qui est quatre fois plus que le Full HD. Quand vient le moment de choisir un téléviseur Ultra HD, il est préférable de rechercher un modèle à plusieurs entrées, cela permet de gérer les sources de contenu 4K (lecteurs Blu-ray Ultra HD, consoles de jeux (PS4, Xbox One et ONe X) ou passerelle multimédia telle que l’Amazon Fire TV 4K et l’Apple TV 4K).

La spécification clé à surveiller absolument est l’entrée HDMI 2.0, qui est compatible avec la norme de protection HDCP 2.2. C’est une version de la protection anticopie utilisée par toutes les sources 4K externes. En résumé, plus il y a d’entrées qui la supportent, mieux c’est.

Si vous achetez un téléviseur à petit budget, alors il est fort probable qu’il ne soit doté que d’une seule entrée supportant la norme HDCP 2.2. Vous ne pourrez donc pas y connecter plus d’un appareil 4K à la télévision, ce qui n’est pas des plus idéal.

Quant à la taille des écrans, sachez que la résolution 4K est plus agréable et immersive sur un grand écran qu’un petit, même si certaines TV 4K font moins de 50 pouces.

Qu’en est-il du 8K ?

Tout juste quand le 4K a commencé à devenir un produit grand public, les fabricants se mettent à louer les mérites du format 8K. En revanche, cela ne veut pas dire que le 4K devient obsolète.

Au fond, les émissions TV en 8K sont loin d’être disponibles, il n’y a presque pas de contenu créé en 8K. Cependant, tout comme les téléviseurs 4K, les 8K offrent des vidéos haut de gamme pour un rendu plus net.

D’autre part, les mêmes règles s’appliquent en matière de taille de l’écran ; vous avez besoin d’un très large écran pour distinguer les détails apportés par le 8K. C’est pourquoi le plus petit téléviseur 8K de Samsung a un écran de 65 pouces.

HDR (ou HDR-TV)

En 2017, une nouvelle génération de téléviseurs Ultra HD HDR (High Dynamic Range) a pointé du nez. Elle offre des images plus contrastées, des noirs et des blancs davantage nuancés, et des couleurs plus profondes.

En 8K, il y a surtout des disques Blu-Ray , du contenu sur Amazon et Netflix, des jeux vidéos en UHD, plutôt que des émissions de tv ou des films.

En d’autres termes, ce n’est pas un problème si le modèle que vous avez choisi supporte pas l’Ultra HD HDR.

Aussi, vous verrez des télévisions à petits prix qui ne sont pas compatibles avec le HDR, mais en réalité il n’y a pas de différence perceptible. Nous vous conseillons donc de les lire des tests indépendants, et de ne pas vous référer qu’à leurs spécifications.

Commandes vocales

Google Assistant, Bixby et Siri sont des assistants qui ont vu le jour sur les smartphones, depuis ils trouvent peu à peu leur place sur les téléviseurs.

Grâce à leur intégration, il vous est possible de régler le volume, de changer de chaîne, mais aussi de contrôler l’éclairage ou le chauffage connecté.

C’est certainement une caractéristique agréable à avoir, mais elle est peu indispensable.

Articles recommandés :