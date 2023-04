1. Fitbit Ace 3 – Le meilleur pour les plus jeunes

Le tracker d’activité Ace 3 succède au Fitbit Ace 2, il est spécialement conçu pour les enfants, c’est donc le choix le plus évident. Il est doté d’un design simple et robuste, de sangles spécialement conçues pour les petits poignets et d’un écran fin pour afficher l’heure et les données de base.

Fitbit recommande le Ace 3 aux enfants de plus de six ans, il permet de suivre le nombre de pas effectués, les minutes d’activité et le sommeil. Et même s’ils n’ont pas encore leur propre smartphone ou tablette, vous pouvez suivre leurs progrès sur votre propre appareil pour vous assurer qu’ils restent actifs.

Il existe des rappels pour bouger au moins une fois par heure (dans la journée) pour un minimum de 250 pas (vous pouvez personnaliser cela en fonction des jours d’école), et même des notifications à l’écran comme l’identification de l’appelant.

Le Ace 3 comporte également des rappels et des alarmes pour l’heure du coucher, un minuteur et un chronomètre.

Il n’y a pas de mesure de la fréquence cardiaque, et si vous voulez cela, vous devriez envisager le Inspire 2, plus complet.

Il peut être porté sous la douche et la batterie devrait durer huit jours, ce qui signifie que vos enfants peuvent le porter tout au long de la semaine scolaire. Il est plus robuste que les autres Fitbits et il est donc recommandé pour les jeunes enfants qui mènent une vie plus mouvementée.

Fitbit a créé deux “Vues”, une pour les parents et une autre pour l’enfant. Tout comme les adultes, les enfants peuvent gagner des badges et des trophées lorsqu’ils atteignent leurs objectifs d’activité. Ces vues familiales sont réservées à Ace.

Fitbit garantit également que toutes les données collectées sont privées et ne sont pas partagées avec ses serveurs, ce qui permet de garder les informations sur vos enfants en toute sécurité, avec vous et vous seul.