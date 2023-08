Bien que l’iPad ne soit pas l’outil de prédilection des développeurs, un nombre croissant d’applications pour coder depuis la tablette Apple voient le jour. D’autant que, la firme a récemment intégré à ses iPad de puissantes puces et a développé iPadOS, le système propre à ses tablettes. Nous avons sélectionné pour vous les apps de programmation les plus intéressantes du moment.

Swift et Swift Playgrounds

Apple Store Swift

Swift est un langage de programmation d’Apple, il a été mis au point pour développer des apps iOS, macOS, Apple TV et Watch. Il est polyvalent, rapide, efficace et sûr. Ce langage est destiné à remplacer ceux basés sur le langage C (C, C++ et Objective -C). Il comprend des fonctions qui ont pour but premier de faciliter la lecture et l’écriture du code en donnant à la fois le contrôle nécessaire au développeur. Il nettoie le code pour éviter au mieux les erreurs et peur gérer automatiquement la mémoire.

Pour les débutants, sachez qu’il y a Swift playgrounds pour coder en s’amusant.

Buffer Editor

Buffer editor

Buffer est un éditeur de code qui peut se connecter à de nombreux services distants tels que Dropbox, GitHub, BitBucket, iCloud SSH, SFTP ou encore les serveurs FTP.

Parfaite pour coder sans ordinateur, l’application supporte Unicode et le Vim script. Il permet la coloration syntaxique et intègre un système d’auto-complétion de code pour une variété de langages de programmation (ASP, AWK, ActionScript, Ada, Arduino, C, C++, C#, CSS, HTML, INI, Java, Javascript, Perl, PHP, Progress, Puppet, Python, R, Ruby, SQL…).

Notez que si vous avez ajouté un clavier à votre tablette, même en Bluetooth, Buffer le détectera aisément. Il reconnaît de nombreux raccourcis claviers également.

Mimo: Apprendre à coder

Apple Store Mimo

Mimo n’est pas une application pour les programmeurs, mais plutôt pour en devenir un.

Si vous désirez apprendre à coder et que vous avez un iPad, alors Mimo est pour vous.

Grâce à ses nombreux tutoriels et ses jeux, vous parviendrez à déchiffrer les langages de programmation comme HTML, CSS, SQL, Python et à les utiliser pour créer un site internet, voire une application.

OmniGraffle 3

Apple Store ‎OmniGraffle 3

Avec OmniGraffle 3, créez des organigrammes, des graphiques SVG ou même des maquettes.

Dessinez des formes, des lignes, intégrez des objets, convertissez des textes en formes, etc.

Vous bénéficierez également d’une automatisation multiplateforme avec JavaScript, et aurez accès à un nombre impressionnant de raccourcis clavier.

Codea

Apple Store Codea

Codea sert surtout à la création de jeux et de simulations. Elle inclut la coloration syntaxique et l’édition visuelle via le langage Lua.

Son moteur de rendu graphiques vectoriels, vous permet d’obtenir un prototype de votre projet.

Grâce au multi-tactile, touchez, manipulez votre code, les couleurs, images et interagissez avec l’accéléromètre jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

Codea comprend, entre autres, une documentation de référence, un éditeur intégré Shader GL SL et un moteur physique.

Textastic Code Editor

Apple Store Textastic Code Editor

Textastic est un éditeur de texte, de code et de langage de balisage compatible avec Textmate et Sublime Text. Vous pourrez faire de la coloration syntaxique sur plus de 80 langages de programmation et de balisage.

Textastic intègre son propre serveur WebDAV et peut se connecter aux serveurs FTP, SFTP, WebDAV, Dropbox ou encore Google Drive.

Sachez que cette application ne complète que les scripts HTML, CSS, JavaScript et PHP.

Textastic est également disponible en dark mode et vous laisse ajouter des crochets, parenthèses, guillemets…