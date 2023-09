Les iPhone se suivent et se ressemblent (même les plus récents) tant et si bien que même les utilisateurs les plus avertis ont parfois du mal à les identifier.

Dans ce tutoriel, nous vous donnons 3 techniques pour vous aider à reconnaître les différents modèles d’iPhone, ce qui pourrait s’avérer utile lors de l’achat d’un futur smartphone, neuf ou reconditionné, ou même la revente du vôtre.

Vous trouverez sa version grâce au numéro de modèle inscrit sur son dos, à son identifiant indiqué dans les paramètres ou à un élément de son design.

Numéro de modèle

La meilleure façon d’identifier un iPhone est de se reporter à son numéro de modèle. Sur un iPhone 7 ou antérieur, vous le trouverez au dos de l’appareil et il est précédé de la lettre A.

Une fois le numéro trouvé, jetez un oeil à la liste donnée ci-dessous pour déterminer le modèle que vous avez.

Notez qu’un même iPhone peut avoir différent numéro. En effet, ce dernier sert aussi à savoir s’il est compatible ou non avec certains réseaux et bandes de fréquence.

iPhone : A1203

: A1203 iPhone 3G : A1324, A1241

: A1324, A1241 iPhone 3GS : A1325, A1303

: A1325, A1303 iPhone 4 : A1349, A1332

: A1349, A1332 iPhone 4s : A1431, A1387

: A1431, A1387 iPhone 5 : A1428, A1429, A1442

: A1428, A1429, A1442 iPhone 5c : A1456, A1507, A1516, A1529, A1532

: A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 iPhone 5s : A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533

: A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 iPhone 6 : A1549, A1586, A1589

: A1549, A1586, A1589 iPhone 6 Plus : A1522, A1524, A1593

: A1522, A1524, A1593 iPhone 6s : A1633, A1688, A1700

: A1633, A1688, A1700 iPhone 6s Plus : A1634, A1687, A1699

: A1634, A1687, A1699 iPhone SE (1ère génération) : A1723, A1662, A1724

: A1723, A1662, A1724 iPhone 7 : A1660, A1778

: A1660, A1778 iPhone 7 Plus : A1661, A1784

Pour les modèles ultérieurs, il est disponible dans les Réglages de votre iOS, dans Général, puis sur Informations. La référence de votre appareil est indiquée à droite de Modèle.

iPhone 8 : A1863, A1905

: A1863, A1905 iPhone 8 Plus : A1864, A1897

: A1864, A1897 iPhone X : A1805, A1901

: A1805, A1901 iPhone XS : A1920, A2097, A2098

: A1920, A2097, A2098 iPhone XS Max : A1921, A2101

: A1921, A2101 iPhone XR : A2105

: A2105 iPhone 11 : A2221

: A2221 iPhone 11 Pro : A2215

: A2215 iPhone 11 Pro Max : A2218

: A2218 iPhone SE 2 (2020) : A2296

: A2296 iPhone 12 mini : A2399

: A2399 iPhone 12 : A2403

: A2403 iPhone 12 Pro : A2407

: A2407 iPhone 12 Pro Max : A2411

: A2411 iPhone 13 mini : A2628

: A2628 iPhone 13 : A2633

: A2633 iPhone 13 Pro : A2638

: A2638 iPhone 13 Pro Max : A2643

: A2643 iPhone SE 2 (2022) : A2783

: A2783 iPhone 14 : A2882

A2882 iPhone 14 Plus : A2886

A2886 iPhone 14 Pro : A2890

A2890 iPhone 14 Pro Max : A2894

Numéro de référence

Le numéro de référence de votre iPhone donne plus de précisions sur le modèle que vous détenez, dont sa couleur et sa capacité de stockage. Vous le trouverez dans les réglages de votre smartphone. Pour y avoir accès, allez dans Réglages → Général → Informations.

À côté de l’option N° du modèle, vous découvrirez un code alphanumérique commençant par la lettre M ou N.

Design

Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne trouvez aucun numéro, sachez que vous pouvez identifier votre iPhone grâce à son design.

Comparez leur taille d’écran, leur bord incurvé ou carré, la présence d’un bouton d’acceuil ou non, ou encore le nombre de capteurs photos.

iPhone 3G et iPhone 3GS

Le dos de ces iPhone est incurvé et il est fait de plastique. La coque arrière du 3GS est plus brillante que le 3G. Il est aussi disponible en blanc.

Ces deux modèles ressemblent beaucoup à l’iPhone 5c.

iPhone 4 et iPhone 4S

L’iPhone 4 et l’iPhone 4s ont tous deux l’avant et l’arrière en verre, leur contour est en acier inoxydable. Ils ont une version en blanc et en noir.

Si l’on s’attache qu’au design, il est difficile de les distinguer. Leurs principales différences sont donc techniques. Par exemple, l’iPhone 4S marque l’arrivée de l’assistant vocal Siri.

L’iPhone 4 a un espace de stockage de 8, 16 ou 32 Go, tandis que le 4S a également une version de 64 Go.

Pour vérifier la capacité de votre iPhone, allez dans Réglages → Général → Informations.

Si elle est supérieure à 32 Go, alors il s’agit du modèle 4S.

iPhone 5

L’iPhone 5 est très similaire aux deux iPhone précédents, mise à part qu’il est un peu plus grand (4 pouces).

Cette taille lui permet d’afficher 6 rangées d’icônes d’applications en plus du Dock, contre 5 pour l’iPhone 4s et les modèles précédents.

iPhone 5s

L’iPhone 5s semble identique au 5, mais il se différencie grâce à l’intégration du capteur Touch ID.

Le bouton d’Accueil est un cercle et non plus un carré.

Aussi, l’iPhone 5s est proposé en Or, Argent et Gris sidéral, alors que le 5 n’est disponible qu’en Noir ou Blanc.

iPhone 5c

La coque de l’iPhone 5c est incurvée et en plastique.

Ce modèle est vendu dans des coloris beaucoup plus vifs : blanc, rose, jaune, vert et bleu.

Il est également plus grand que le 5s, et sa forme est plus carré que les iPhone 3G et 3GS.

iPhone 6 et iPhone 6s

Le design des iPhone de 6ème génération (iPhone 6 et 6s) a été complètement repensé. Ses bords sont incurvés et leur écran est plus large. Il y a de la place pour six rangées d’icônes, et ce, sans compter le Dock.

Le bouton Marche/Veille est placé sur le côté droit.

L’iPhone 6s est disponible en Or rose, argent, or, et gris sidéral et vous ne pouvez pas vous tromper car vous verrez la lettre S gravée au dos.

iPhone SE (1ère génération)

L’iPhone SE a les couleurs de l’iPhone 6 et 6s et le design de l’iPhone 5s.

Il est en verre et en aluminium. Son bouton Marche/Veille est sur le haut de l’appareil.

Pour distinguer un SE d’un 5s, il suffit de le retourner, vous apercevrez SE gravé à l’arrière.

iPhone 7

L’écran de l’iPhone 7 fait 4,7 pouces (diagonale). Il ressemble au 6 mais il est plus fin. De plus, la ligne horizontale en bas et en haut du dos a été retirée sur ce modèle.

Un détail mais qui a toute son importance est que sa lentille ressort légèrement de la coque.

L’iPhone est disponible en 6 couleurs (Or rose, Or, Argent, Noir, Noir de jais), et c’est le 1er iPhone à avoir une version rouge.

iPhone 7 Plus

L’iPhone 7 Plus est sans surprise similaire à l’iPhone 7, mais plus grand (5,5 pouces). Son bouton Marche est, quant à lui, placé à droite de l’appareil.

Son devant est fait de verre, l’arrière de métal. Son appareil photo ressort légèrement de la coque et il a 2 lentilles.

L’iPhone 7 Plus est dans les mêmes coloris que son prédécesseur.

iPhone 8

L’iPhone 8 a une taille similaire à l’iPhone 7. L’écran et l’arrière de ce smartphone sont en verre très résistant. Son cadre est en aluminium et ses bords sont incurvés.

Il a une mémoire de 64 Go ou de 256 Go. L’iPhone 8 est disponible dans les couleurs Or, Argent, Gris sidéral ou Rouge.

iPhone 8 Plus

L’iPhone 8 Plus a un écran plus large que le 8 (5,5 pouces en diagonale). Le reste de son design, couleurs comprises, reste inchangé.

Son dos n’est pas en aluminium, mais en verre, et ses options de stockage sont 64 Go ou 256 Go, contre 32 Go, 128 Go et 256 Go pour le 7 Plus.

La différence majeure est sûrement son double appareil photo arrière grand angle avec téléobjectif 12 Mp.

Ce modèle est disponible dans les couleurs argent, gris sidéral, or et en édition rouge.

iPhone X

L’iPhone X est sorti en octobre 2017 pour célébrer les 10 ans de la marque américaine.

Les autres différences notables sont un écran Super Retina de 5,8 pouces intégré au design incurvé, la suppression du bouton d’Accueil et du lecteur d’empreintes digitales qui a laissé sa place au Face ID. Il a deux objectifs à l’arrière, disposés à la verticale.

L’iphone X est décliné en seulement deux coloris : Gris sidéral et Argent.

iPhone XS

L’iPhone XS n’a pas de différence physique notable avec l’iPhone X, ci ce n’est son poids, 177 g, contre 174 g.

Comme son prédécesseur, il dispose de la même encoche, un écran de 5,8 pouces OLED Super Retina ainsi qu’un double capteur photo à l’arrière.

Pour les distinguer, il faut alors s’intéresser à leur finition et à leurs caractéristiques techniques.

Le XS est disponible en trois couleurs : Or, gris sidéral et argent. Il a une capacité de mémoire supplémentaire de 512 Go, un indice de protection IP68 et intègre une puce A12 Bionic.

Si vous vous demandez encore quel iPhone est entre vos mains, rendez-vous dans Général → Informations → Nom du modèle.

iPhone XS Max

L’iPhone XS Max est une version plus grande de l’iPhone XS avec un écran de 6,5 pouces, et il pèse plus lourd (208 g).

Son écran OLED Super Retina a un rapport corps à écran de 84,4 % quand celui du XS est de 82,9 %.

Ces deux modèles ont tout de même quelques points identiques, ils proposent trois options de capacité de mémoire (64 Go, 256 Go, 512 Go), trois coloris (Or, gris sidéral, argent) et un double capteur photo à l’arrière, disposé à la verticale.

iPhone XR

L’iPhone XR se différencie assez facilement des autres iPhone. Son écran est un LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces, soit plus grand que le XS. Il pèse 194 g et il offre trois options de capacité de mémoire, 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Apple ne l’a équipé que d’un capteur photo placé à l’arrière, et il est disponible en plusieurs coloris (rouge, jaune, blanc, corail, noir ou bleu), ce qui nous rappelle l’iPhone 5c.

iPhone 11

L’iPhone 11 arbore un écran bord à bord Liquid Retina de 6,1 pouces, celui-ci est entouré d’une bande en aluminium anodisé.

Son dos a été fabriqué à partir de verre, et il accueille deux appareils photo de 12 Mp accompagné d’un flash True Tone double LED.

Il est disponible en blanc, noir, vert, jaune, mauve et (PRODUCT)RED avec des capacités de stockage allant de 64 Go à 256 Go.

iPhone 11 Pro

L’iPhone 11 Pro présente un écran de 5,8 pouces, pourvu d’un affichage OLED HDR Super Retina.

À l’arrière, il est équipé d’un triple objectif de 12 Mp. Quant à son objectif à selfie, il dispose d’un capteur TrueDepth compatible avec la 4K.

Il est commercialisé en quatre coloris : argent, vert nuit, gris sidéral, or. Vous aurez également le choix entre trois capacités de stockage, 64 Go, 256 Go, et 512 Go.

iPhone 11 Pro Max

Côté affichage, l’iPhone 11 Pro Max présente un écran OLED HDR Super Retina de 6,5 pouces très lumineux notamment grâce à la technologie True Tone.

À l’arrière, il arbore d’un triple objectif carré à capteurs grand angle, ultra grand angle et téléobjectif. Dans l’ensemble, l’iPhone 11 Pro Max a un design identique à celui du 11 Pro, la seule différence se trouve dans la taille de l’écran.

Pour ce modèle, Apple vous propose les mêmes coloris et capacités de stockage que le 11 Pro.

Ci-contre l’iPhone 11 Pro, nous n’avons pas d’image pour illustrer le Pro Max.

iPhone SE 2 (2020)

L’iPhone SE (2020) est le plus petit smartphone du catalogue Apple, puisqu’il est doté d’un écran de 4,7 pouces seulement. Au bas de ce dernier, Apple a ajouté un bouton d’accueil qui embarque la technologie de Touch ID.

En ce qui concerne son design global, ses bords sont incurvés, son dos est en verre et il est disponible en blanc, noir, (PRODUCT)RED. À l’arrière, il a un seul objectif grand‑angle de 12 Mp accompagné d’un flash True Tone quadriLED.

iPhone 12 mini

L’iPhone 12 mini arbore un écran de 5,4 pouces et les mêmes bords carrés que les autres appareils de la série 12. Il n’a pas de bouton Home.

Sur son dos en verre, il présente deux objectifs à l’arrière, placés dans un module carré, avec un petit flash sur le côté droit.

iPhone 12

L’iPhone 12 a des bords carrés, à la différence de ceux incurvés les modèles 11 et antérieurs.

Il dispose d’un écran de 6,1 pouces, avec une encoche, sans bouton home et avec deux objectifs photo à l’arrière. Aussi, il se décline en noir, blanc, rouge, vert clair, bleu foncé et violet.

iPhone 12 Pro

L’iPhone 12 Pro est le plus facile à identifier, de par sa combinaison de triple capteur, ses bords carrés et son écran de 6,1 pouces.

Il est disponible en Graphite, Argent, Or et Bleu Pacifique.

iPhone 13 mini

L’iPhone 13 mini présente des bords légèrement plus serrés que ceux de son prédécesseur, mais, de manière générale, affiche le même design.

Il intègre un écran LED de 5,4 pouces et un double objectif en diagonale à l’arrière.

Côté couleurs, vous avez le choix entre Product(RED), lumière stellaire, Minuit, Bleu et Rose.

iPhone 13

L’iPhone 13, comme le 12, arbore un design aux bords carrés et aux angles arrondis. Quant à son écran, il mesure, lui aussi, 6,1 pouces et son encoche a été réduite de 20 %.

Au dos, à l’instar du mini, ses deux objectifs sont placés en diagonale. Pour finir, il se décline en Product(RED), Lumière stellaire, Minuit, Bleu, Rose et Vert alpin.

iPhone 13 Pro/Pro Max

Les iPhone 13 Pro et Pro Max embarquent respectivement un écran Super Retina XDR avec ProMotion de 6,1 et 6,7 pouces, protégés par le Ceramic Shield.

Pour ce qui est de la photo, ils intègrent une configuration de trois capteurs placés en haut à gauche de son dos en verre mat texturé.

Apple vous propose ce modèle en Graphite, Or, Argent, Bleu alpin et Vert alpin.

iPhone SE 3 (2022)

L’iPhone SE de troisième génération a été présenté le 8 mars 2022. Apple n’en a pas changé son design, en effet cet iOS a conservé une taille identique à son prédécesseur, l’unique capteur photo arrière, le bouton d’accueil, et il est décliné dans les mêmes couleurs : Product Red (rouge), Lumière stellaire (blanc), Minuit (noir).

Par contre, il a une connectivité 5G, intègre la puce A15 (la plus récente à ce jour), et une capacité supplémentaire en comparaison au modèle de 2020, il est disponible en version de 256 Go. Enfin, il dispose des modes photos : Deep Fusion et Styles photographiques ainsi que la technologie Smart HDR 4 par exemple.

iPhone 14 et 14 Plus

Foundry

Les iPhone 14 et 14 Plus, compatibles 5G, sont respectivement dotés d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 et 6,7 pouces, d’un double capteur photo (principal et ultra grand-angle) de 12 MP. Ils intègrent iOS 16, embarquent une puce A15 Bionic et s’appuient sur 6 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage allant de 128 à 512 Go.

Apple les propose dans différents coloris, à savoir le Bleu, Lumière stellaire (Blanc), Minuit (Noir) et productRed (Rouge), Mauve et Jaune.

iPhone 14 Pro et Pro Max

Artur Tomala / Foundry

Comme les modèles Standard et Plus, les iPhone 14 Pro et Pro Max arborent deux écrans de tailles différentes, l’un de 6,1 pouces et l’autre de 6,7. Ils se démarquent des autres modèles de par leur encoche raccourcie et tactile. À l’arrière, ils sont équipés de trois objectifs photo de 48, 12 et 12 MP.

Sous le capot, on y trouve la dernière puce A16 Bionic, 6 Go de RAM et 128, 256, 512 Go ou 1 To de stockage.

