Votre PC rame trop souvent ? Pour lui donner un coup d’accélérateur et rajeunir ses performances n’hésitez pas à lui installer un disque SSD.

Le solid-state drive, SSD, est un disque dur à mémoire flash, c’est l’option de stockage moderne. Ce n’est pas une pièce mobile comme un disque dur traditionnel. Ils sont donc non seulement plus robustes que les disques durs, mais aussi beaucoup plus rapides.

Il ne s’agit toutefois pas de se vanter d’être plus vif. Oui, vous pouvez copier d’énormes fichiers sur un disque SSD en un temps record, mais c’est l’énorme coup de pouce que le disque va donner à la réactivité de votre ordinateur qui vous frappera le plus. Les applications se lancent presque instantanément, les pages web se chargent plus rapidement et Windows est tout simplement beaucoup plus instantané.

Les disques SSD sont de tailles et de formes différentes, c’est pourquoi nous en avons testé plusieurs types, principalement des disques modernes M.2 NVMe (PCIe), mais aussi des disques traditionnels SATA et d’autres. Beaucoup sont même compatibles avec la console PlayStation 5 et Steam Deak.

Ceux qui recherchent la technologie la plus récente et la plus performante devraient opter pour un modèle PCIe 5.0, mais auront besoin d’un emplacement compatible et le disque aura un coût très élevé.

Pour booster les performances de votre ordinateur portable ou de votre PC, voici les meilleurs disques durs SSD que vous pouvez acheter.

Les meilleurs SSD du moment

1. Seagate FireCuda 530 – Le meilleur de tous les domaines Les Plus Rapide comme l'éclair

Dissipateur thermique efficace

Compatible PS5

Garantie spéciale Les Moins Nécessité du dissipateur thermique

Coûteux Prix lors du test: From $154.99 | Model reviewed$539.99 Best Prices Today: Le FireCuda 530 offre tout ce qu’un SSD devrait offrir : des performances exceptionnelles, une durée de vie incroyable et une gestion thermique efficace si vous utilisez un dissipateur thermique. Il bénéficie même d’une garantie spéciale de trois ans pour la récupération des données en cas de défaillance du disque, ce qui est normalement réservé aux appareils pour entreprise. C’est un excellent choix pour les propriétaires de PC et de consoles qui veulent le meilleur disque PCIe 4.0 de sa catégorie. 2. Corsair MP600 Pro LPX – Le meilleur PCIe 4.0 pour PC ou PS5 Les Plus Excellentes performances

Compatible avec PS5

Cryptage matériel

Disponible en 4 To Les Moins Nécessite un emplacement M.2 Gen4

Le modèle 500 Go est lent Prix lors du test: From $109.99 | Model reviewed $189.99 Best Prices Today: Il y a peu de chose à redire sur le MP600 Pro LPX, tant que vous évitez la capacité de 500 Go. Il intègre un dissipateur thermique et, contrairement au MP600 Pro, il est compatible à la PS5. Ses performances sont même supérieures à ce que la console de Sony peut exploiter, mais le prix est moins élevé que celui du FireCuda 530, donc ça vaut le coup. Pour les utilisateurs de PC, les améliorations du firmware et le cryptage matériel rendent le LPX encore plus tentant. 3. Crucial T700 PCIe 5.0 – Le meilleur PCIe 5.0 Les Plus Des performances à couper le souffle

Disponible avec ou sans dissipateur thermique

Capacité jusqu'à 4 To Les Moins Cher

Nécessite un emplacement PCIe 5.0 M.2 encore rare Prix lors du test: 1TB/$179.99 I 2TB/$339.99 I 4TB/$599.99 Best Prices Today: À bien des égards, le Crucial T700 est le meilleur SSD que vous puissiez obtenir à l’heure actuelle. Cependant, cela est spécifiquement lié au fait qu’il utilise la dernière technologie PCIe 5.0. Bien qu’il soit incroyablement rapide en termes de performances brutes (presque le double des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles du WD Black SN850X), peu d’utilisateurs disposent d’une machine capable d’exploiter tout son potentiel. Si vous disposez d’un emplacement M.2 5.0, vous ne serez pas déçu par le T700. Lire notre Crucial T700 PCIe 5.0 NVMe SSDtest complet 4. Sabrent Rocket Q4 – Le meillerur format 2230 Les Plus Format compact et polyvalent

Performances étonnamment rapides

Un prix raisonnablement abordable

Garantie solide de cinq ans Les Moins L'écriture ralentit lorsque le cache secondaire est épuisé Prix lors du test: $219.99 for 2TB Best Prices Today: Si vous avez un appareil qui ne peut pas supporter un SSD 2280 de taille standard, le Sabrent Rocket Q4 est une solution élégante avec son petit format 2230 mesurant seulement 30 mm de long. Il est donc idéal pour les propriétaires de Steam Deck, de certains modèles Microsoft Surface, etc. Sa capacité peut aller jusqu’à 2 To et ne vous laissez pas abuser par sa petite taille, car ses performances sont très impressionnantes. De plus, il ne vous coûtera pas cher et vous bénéficiez d’une longue garantie. Tant que vous n’écrivez pas régulièrement de grandes quantités de données, vous devriez l’envisager, même si vous avez de la place pour un disque 2280 plus grand. Lire notre Sabrent Rocket Q4 NVMe SSDtest complet 5. Lexar NM790 – PCIe 4.0 au meilleur rapport qualité-prix Les Plus HMB 3.0 et cache SLC dynamique

Faible consommation d'énergie

Bon TBW Les Moins Pas encore d'option 4 To

Absence de cryptage matériel

Pas d'option de dissipateur thermique Prix lors du test: US price TBC Si vous recherchez un disque polyvalent, le Lexar NM790 est un excellent choix, offrant un superbe rapport qualité-prix. Il démontre à quel point les disques NVMe Gen 4 ont progressé au cours des deux dernières années. Non seulement il est plus abordable que ses concurrents beaucoup plus anciens, avec des niveaux de performance similaires, mais il est d’une conservation d’énergie exceptionnelle et il est muni d’un bon contrôle thermique, ce qui le rend idéal pour les appareils tels que les ordinateurs portables. Néanmoins, il lui manque le cryptage matériel. 6. Samsung 990 Pro NVMe SSD – Meilleures performances PCIe 4.0 Les Plus Des performances de premier ordre

Cryptage du matériel

Dissipateur thermique en option Les Moins Pas une bonne affaire

Pas d'option 4 To

TBW surpassé par d'autres disques Prix lors du test: From $169.99 for 1TB Best Prices Today: Le 990 Pro est exceptionnellement rapide, c’est une amélioration spectaculaire par rapport au 980 Pro. Il peut rivaliser avec ce que Seagate, WD et Kingston ont de mieux à offrir. Toutefois, ce privilège coûte cher et la plus grande taille de disque n’est que de 2 To. Les utilisateurs à la recherche d’un meilleur TBW et d’un coût par Go inférieur peuvent envisager d’autres options. 7. Kingston KC3000 – Haute performance sur PC ou PS5 Les Plus Excellentes performances

Garantie de 5 ans

Idéal pour PS5 et PC Les Moins Prix

Consommation élevée en mode veille

Absence de cryptage matériel Prix lors du test: From $106.99 | Model reviewed $399.99 Best Prices Today: Ce Kingston KC3000 est une autre bonne alternative pour les utilisateurs à la recherche d’un disque Gen 4 sur PC ou PS5. Le KC3000 offre de superbes performances et son dissipateur thermique est suffisamment fin pour s’intégrer parfaitement à votre console Sony. Nous regrettons simplement son prix et l’absence de cryptage matériel qui ne lui permettent pas d’être proposé en 1ere place du classement. 8. WD Black SN850X – Rapide PCIe 4.0 pour PC ou PS5 Les Plus Excellentes vitesses

Jusqu'à 4 To

Dissipateur thermique en option Les Moins Chauffe sans ventilateur

Pas de cryptage matériel

Pas de dissipateur sur la version 4 To Ce n’est pas le disque PCIe 4.0 le plus abordable, mais il est facile de comprendre pourquoi le SN850X est un successeur réussi du SN850. Le SSD est maintenant disponible jusqu’à 4 To et les performances sont nettement améliorées avec des vitesses de lecture de 7 300 Mo/s et des vitesses d’écriture qui ne sont pas loin derrière. Il est compatible avec les PC et PS5, mais il y a quelques réserves. Bien que le disque dispose d’un dissipateur thermique, il n’est pas disponible pour sa version 4 To, ce qui la rend inaccessible aux propriétaires de PlayStation 5 qui souhaitent disposer d’autant d’espace. Soulignons aussi qu’il n’y a pas de cryptage matériel à ce prix… 9. WD Black SN770 – Le PCIe 4.0 le plus abordable Les Plus Son prix

Performances décentes

Garantie de 5 ans Les Moins Pas d'option 4 To

Incompatible avec la PS5

Pas de cryptage matériel Prix lors du test: From $59.99 | Model reviewed $129.99 Best Prices Today: Bien qu’il n’y ait pas d’option 4 To et que le modèle 250 Go ne semble pas assez, les autres capacités du SN770 constituent une solution solide si vous êtes à la recherche d’un NVMe Gen 4 à prix mini. En effet, il est très abordable et offre des performances décentes dans l’ensemble, ce qui en fait une alternative suffisante pour une utilisation quotidienne. Malgré l’absence de dissipateur thermique et de cryptage matériel, le SN770 offre un bon rapport qualité/prix. 10. WD Black AN1500 – Un NVMe sans slot M.2 Les Plus Rapide

Facile à installer

LEDs colorées

N'a pas besoin d'emplacements M.2 Les Moins Coûteux

Pas de cryptage

La configuration RAID 0 ne peut pas être modifiée Prix lors du test: $229.99 1TB | $549.99 2TB | $999.99 4TB Best Prices Today: On pourrait croire qu’il s’agit d’une carte graphique sans ventilateur, mais WD a trouvé la parade pour ceux désirant des performances NVMe, mais qui n’ont pas l’emplacement M.2 normalement requis. En outre, le AN1500 offre des performances supérieures à celles de la carte PCIe 3.0 x4, même si vous devrez faire attention à l’endroit où vous le branchez en raison des problèmes de lignes PCI. Comme il y a deux cartes à l’intérieur, vous bénéficiez également du RAID 0 (striping). L’inconvénient est que vous ne pouvez pas passer en RAID 1 et qu’il n’y a pas de chiffrement.