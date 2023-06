4. Instax Mini Link 2 – Meilleure imprimante pour les petites impressions

L‘Instax Mini Link 2 utilise le film Instax Mini de Fujifilm. Le Mini Link est superbe, avec des options de couleurs cool et une sensation de fraîcheur.

Il se connecte à votre téléphone par le biais de l’app Mini Link et du Bluetooth, et peut imprimer des photos à partir de la bibliothèque de votre téléphone et de vos profils sur les réseaux sociaux.

À partir de l’application, vous pouvez choisir des cadres et d’autres options, notamment les tirages fractionnés (séparation d’une photo en deux tirages) et les collages. Modifiez aussi les photos dans l’appli, avec des filtres de couleur et des cadrans pour modifier la luminosité ou encore le contraste et la saturation.

L’imprimante a une vitesse d’environ 12 secondes par impression, elle prend en charge l’impression en continu et peut imprimer jusqu’à 100 photos sur une seule charge. Les photos sont claires, nettes et éclatantes sur le film Mini, et après l’impression, un bouton pratique permet d’obtenir une deuxième copie instantanément.

Parmi les options amusantes, citons par exemple le Test de compatibilité qui imprime une photo avec un score de compatibilité entre deux personnes. Il y a aussi la fonction InstaxAir qui vous permet de dessiner des motifs dans l’air sur des photos, mais cela peut être un peu compliqué à utiliser.

L’imprimante peut aussi faire office de télécommande pour l’appareil photo de votre smartphone, en l’inclinant en avant en arrière pour faire un zoom.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un modèle solide et amusant même si elle n’est pas aussi bon marché que la première Instax Mini Link.