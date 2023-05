Dans cet article, nous vous expliquons comment avoir accès à Amazon Prime Video et nous vous partageons notre sélection des meilleures séries disponibles sur la plateforme.

Amazon Prime Video : Mode d’emploi

Prime Video est une plateforme de vidéo à la demande, accessible aux membres Prime, grâce à laquelle vous pouvez profiter des programmes Amazon Original ainsi que de films et séries populaires.

Vous devez tout d’abord avoir un compte Amazon, puis vous abonnez à l’offre Prime à raison de 69,90 € par an, avec un essai de 30 jours.

Votre abonnement à Prime peut être résilié après le premier mois gratuit, mais aussi à tout moment, et ce, sans frais supplémentaire.

Si vous êtes étudiant, vous pouvez souscrire à l’offre Prime Student, vous avez droit à 90 jours d’essai gratuit ; après cette période, l’abonnement coûte 34,95 € par an.

Notez qu’en étant membre Prime, vous pouvez profiter de remises spéciales et exceptionnelles durant le Prime Day.

Prime Video oui, mais pas que

Prime Video vous donne accès, contre un paiement mensuel supplémentaire, aux catalogues des chaînes : Warner, HBO, OCS, Lionsgate+, Universal+, Shadowz, Hayu, Mubi, etc.

Quid de vos appareils portables ?

Vous souhaitez laisser votre Kindle de côté pour un temps et vous divertir avec une série ? Pour cela, il vous suffit de télécharger l’application Amazon Prime Vidéo sur votre appareil iOS ou Android.

Une soirée entre amis se profile et vous souhaitez regarder Jack Ryan sur grand écran ? Connectez tout simplement votre smartphone, tablette, PC à votre TV.

Avec Amazon Prime Video, vous pouvez aussi :

Regarder vos programmes jusque sur trois écrans différents.

Télécharger votre programme depuis la plateforme pour le regarder hors‑ligne, c’est l’idéal lors de vos déplacements.

Voir les séries et films en version originale, doublée ou avec les sous-titres français.

Regarder les séries Amazon Prime Video depuis l’étranger

Si vous êtes abonné à Prime Video mais que vous êtes en déplacement à l’étranger, sachez qu’il est possible de continuer à regarder vos séries préférées en installant un VPN, payant ou gratuit. Grâce à ce réseau virtuel privé, vous pouvez masquer, modifier votre situation géographique et surfez sur le net comme si vous étiez en France.

Nous vous recommandons NordVPN mais vous pouvez également jeter un œil à notre comparatif VPN pour le streaming et choisir celui qui correspond le mieux à vos attentes.

Découvrez également les meilleures séries Netflix, OCS et Canal+. Si vous hésitez entre Netflix et Amazon, consultez notre comparatif !

Les meilleures séries Amazon Prime Video

Citadel

Prime Video

L’agence d’espionnage mondiale Citadel est tombée et la mémoire de ses agents a été effacée. La nature ayant horreur du vide, c’est le puissant syndicat du crime Manticore qui comble la vacance du pouvoir. Les agents de Citadel doivent se souvenir de leur passé et trouver la force de se défendre.

Regarder Citadel sur Prime Video

The Last of US

Prime Video

Vingt ans après la destruction de la civilisation moderne par une pandémie, Joël, un survivant a pour mission d’aider Ellie, une jeune fille de 14 ans d’un camp de quarantaine oppressif. Leur traversée des Etats-Unis sera faite de rencontres en tout genre, parsemée de pièges et de dangers. Pourquoi prendre de tels risques pour Ellie ? Qui est-elle vraiment ?

Regarder The Last of Us sur Prime Video

Daisy Jones & The Six

Amazon Prime Video

Cette série vous propose de suivre l’ascension fulgurante d’un groupe de Los Angeles, jusqu’à devenir une légende de son temps sur la scène américaine, mais aussi sa descente et sa séparation.

Regarder Daisy Jones & The Six sur Prime Video

Cœurs Noirs

Prime video

Les Forces Spéciales françaises sont déployées en Irak, à la veille de la bataille de Mossoul, en octobre 2016. Les membres de ce commando ont pour mission de retrouver et d’exfiltrer la fille et le petit-fils d’un important Emir français de Daech, qui seulement à cette condition acceptera de coopérer.

Regarder Coeurs Noirs sur Prime Video

The Rig dans le brouillard des abysses

Quand la Kinloch Bravo n’a plus de moyens de communiquer avec le continent, à cause d’un mystérieux brouillard, l’équipage se bat pour trouver un moyen de rentrer chez lui. Toutefois, la menace dépasse toute imagination et entendement… L’équipage sera poussé aux limites de sa loyauté et de son endurance, dans une confrontation avec des forces.

Regarder The Rig dans le brouillard des abysses sur Prime Video

La Roue du Temps

Prime Video

La vie de quatre villageois bascule lorsque la communauté de puissantes magiciennes appelée Aes Sedai leur apprend que parmi eux se trouve le Dragon réincarné.

Enfant d’une ancienne prophétie, il sera le seul à pouvoir empêcher le retour du Ténébreux dont le seul but est de détruire le monde…

Regarder La Roue du Temps sur Prime Video

The Terminal List

James Reece n’est plus du tout le même depuis que l’ensemble de son peloton de Navy SEALs ait péri dans en embuscade, au cours d’une mission secrète. Ces mauvais souvenirs le hantent mais pas que… Il est prêt à absolument tout pour se venger et touver des réponses à ses questions. Un conseil : ne soyez pas sur sa liste…

Regarder The Terminal List sur Prime Video

Outer Range

Alors que Royal Abbott se bat pour ses terres et sa famille, une disparition, une mort prématurée et l’apparition d’un mystérieux trou noir dans son pâturage déclenchent une série d’événements qui accentuent les tensions au sein de la communauté.

Regarder Outer Range sur Prime Video

Carnival Row

Dans l’univers parallèle et fantastique où humains et créatures mythologiques vivent ensemble, nous suivons le détective Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) qui enquête sur une série de meurtres dont le gouvernement n’a que faire.

Il tombe amoureux de Vignette Stonemoss (Cara Delevingne), une fée réfugiée qui s’avère connaître tous ses secrets…

Regarder Carnival Row sur Prime Video.

The Boys

La vie de Hughie bascule lorsque sa fiancée se fait assassiner sous ses yeux par A-Train, un super-héros membre du populaire groupe des Sept, pervertis par la célébrité et la gloire. Ce meurtre ne restera pas impuni et l’équipe de justiciers The Boys compte bien s’en assurer.

Regarder The Boys sur Prime Video

Jack Ryan

Jack Ryan est une série de thriller politique qui s’inspire des personnages de la fiction Ryan écrite par Tom Clancy. Jack est un analyste pour la CIA où il est chargé de repérer tous virements bancaires suspects.

Un métier plutôt tranquille voire ennuyant, mais à sa grande surprise, sa vie va prendre un tournant. Il est tout à coup réquisitionné pour une mission dangereuse à l’autre bout du monde…

Si vous aimez les anti-héros alors cette série est faite pour vous.

Dans le rôle principal vous reconnaîtrez John Krasinki (alias Jim Halpert de la série humoristique The Office) et Wendell Pierce (de Sur écoute).

Regarder Jack Ryan sur Prime Video

Goods Omens

Si vous préférez les séries fantastiques alors vous aimerez peut-être Goods Omens.

Un Ange et un Démon se plaisent à vivre sur Terre, bien que tout les oppose ils vont devoir faire équipe pour arrêter Armageddon. Cependant, pour remplir leur mission, ils ont besoin de retrouver l’Antéchrist, un pré-ado de 11 ans.

Le Démon est joué par David Tennant (Dr Who et Broadchurch).

Regarder Good Omens sur Prime Video

La fabuleuse Mme Maisel

New‑York, à la fin des années 50, Miraim Maisel, de son surnom Midge, mène une vie de bourgeoise. C’est une épouse comblée et mère de 2 enfants qui soutient son mari Joel, homme d’affaires et comédien dilettant. Mais, sa vie bascule lorsque M. Maisel la quitte pour sa secrétaire. Midge, toujours tirée à quatre épingles, se jette sur la scène du comedy club complètement saoule et fait un tabac !

Regarder La fabuleuse Mme Maisel sur Prime Video

Diablo Guardián

Diablo Guardián est une série mexicaine où nous suivons Violetta, une adolescente lassée de sa vie. Du jour au lendemain, elle décide de voler une grosse somme d’argent à ses parents et de s’envoler pour New-York pour recommencer à zéro. Ce nouvel élan ne sera pas sans risque, pour survivre elle jouera de ses charmes sous les conseils de son (ange) diable gardien…

Regarder Diablo Guardián sur Prime Video

Eux

Une famille noire s’installe dans un quartier entièrement blanc de Los Angeles où des forces malveillantes, voisines et étrangères la menacent…

Regarder Eux sur Prime Video

Dom

Dom, qui n’est encore qu’un adolescent, se lance dans le trafic de cocaïne et devient rapidement un baron de la drogue au Brésil.

Victor, son père et policier à la lutte contre la criminalité, tente désespérement de sortir son fils de ses addictions…

Regarder Dom sur Prime Video

L’internat Las Cumbres

Perdu au cœur des montagnes et coupé du reste du monde, l’internat Las Cumbres accueillent des adolescents rebelles, où ils suivent une éducation très stricte avant de pouvoir réintégrer la société.

Amaia et Manuel tentent d’échapper de cet enfer, mais se retrouvent coincés dans l’étrange forêt environnante. Sous les yeux de sa petite amie, le jeune homme est emporté par une étrange créature…

Regarder L’Internat : Las Cumbres sur Prime Video.

Cruel Summer

Cruel Summer se déroule sur trois étés dans les années 90, lorsque Kate Wallis,une adolescente belle et populaire disparaît, et qu’une autre, Jeanette Turner, timide et maladroite devient soudainement l’icône de la ville, puis la personne la plus méprisée du pays.

Regarder Cruel Summer sur Prime Video.