Il y a plus de 20 ans, Match.com lançait son premier site de rencontre. Depuis, l’idée de faire connaissance avec quelqu’un en ligne est passée d’incongrue à normale, voire banale. Le nombre d’applications dédiées au sujet s’est d’ailleurs démultiplié, et leurs utilisateurs se comptent maintenant en millions.

Comme les apps de rencontre ne se limitent pas aux plus connues comme Meetic ou Tinder, nous avons choisi de vous en présenter 8 au total, afin que vous trouviez la meilleure pour vous, ayez plus de choix et, espérons-le, rencontriez l’amour.

1. Fruitz

Fruitz est une application de dating d’un nouveau genre. En vous inscrivant sur cette plateforme, fini les mauvaise surprises, vous serez sûr(e) de rencontrer une personne qui partage les mêmes attentes que vous.

Son principe est simple, original et intuitif. Lorsque vous lancez Fruitz, la première chose demandée est de choisir le fruit qui correspond à vos envies :

La pastèque : pour des câlins récurrents et sans pépins

La cerise : pour trouver sa moitié

Le raisin : pour aller boire un verre sans se prendre la grappe

La pêche : pour une envie de pêcher avec quelqu’un (soit rien de sérieux)

Une fois votre fruit sélectionné, que vous avez trouvé un profil intéressant et envie de discuter, l’app vous propose de sélectionner une question à laquelle votre potentiel “match” devra répondre. Vous commencerez ainsi la conversation d’une façon décomplexée et plus ludique.

Fruitz est une application gratuite mais il existe aussi un abonnement premium d’un mois à 10,99 € ou de 6 mois à 32,99 €, soit 5,49 €/mois. L’abonnement à Fruitz Golden est actuellement proposé à partir de 25,99 € pour une durée d’un mois

2. Lovoo

lovoo

Lovoo est à la fois une application de rencontre et un réseau social. Vous pouvez vous y inscrire via votre compte Facebook ou Google+, mais également avec une adresse e-mail.

Avec Lovoo, partez à la recherche de l’âme-soeur ou d’une histoire sans lendemain, le tout est de suivre vos envies du moment sans pression.

Peu importe vos goûts, vous devriez trouver votre bonheur grâce à ses fonctions Icebreaker et Radar. À l’instar de Happn, géolocalisez des personnes autour de vous qui utilisent aussi Lovoo et échangez avec vos “matchs” à travers son service de messagerie.

Cette application est disponible gratuit sur iOS et Android mais comporte quelques limites. Pour profiter de fonctionnalités avancées telles que le mode invisible ou la messagerie illimitée, alors vous devrez souscrire à un abonnement.

Il existe une formule d’un mois à 13,99 €, de 3 mois à 26,99 €, de 6 mois à 49,99 €, ou encore 12 mois à 79,99 €.

3. Tinder

Tinder

Tinder est le précurseur des applications de rencontre. À ses débuts, l’app a surtout fait parler d’elle pour son côté sulfureux et ses rendez-vous d’un soir. Désormais, il semblerait que son public soit plus enclin aux relations sérieuses.

Ici, pas de questionnaire, pas de test de personnalité. Tout se joue sur la géolocalisation et les photos. Si vous êtes à proximité d’un autre utilisateur, que votre photo lui plait (et vice versa), alors vous “matchez” pour ensuite discuter via un chat.

Pour davantage de sécurité, Tinder propose la vérification des photos à l’aide d’une technologie de vision informatique et de reconnaissance faciale. Ce système vous évite les arnacoeurs.

L’application est gratuite, mais il existe aussi différentes formules payantes qui vous donnent accès à des fonctionnalités avancées :

Tinder Plus

1 mois : 15,23 €/mois

6 mois : 7,62 €/mois

12 mois : 5,08 €/mois

Tinder Gold

1 mois : 22,85 €/mois

6 mois : 11,43 €/mois

12 mois : 7,62 €/mois

Tinder Platinium

1 mois : 30,47 €/mois

6 mois : 15,24 €/mois

12 mois : 9,52 €/mois

4. Bumble

Bumble

Bumble est arrivé en France fin 2016 et compte bien concurrencer Tinder. Les deux se ressemblent beaucoup, et pour cause… Bumble a été créé par la cofondatrice de Tinder.

Si le principe géolocalisation/photo reste le même, seules les femmes peuvent initier une conversation. Si, après 24h il n’y a pas de “match”, alors l’option disparaît.

Comme Tinder, Bumble est gratuit mais se décline en deux offres payantes :

Bumble Boost

1,99 € pour 1 jour

12,99 € pour 1 mois

29,99 € pour 3 mois (9,99 €/mois)

47,99 € pour 6 mois (7,99 €/mois)

Bumble Premium

3,99 € pour 1 jour

32,99 € pour 1 mois

64,99 € pour 3 mois (21,66 €/mois)

99,99 € pour 6 mois (16,66 €/mois)

5. Happn

happn

Le slogan d’Happn ? “Retrouvez qui vous croisez”. En effet, cette application vous permet de contacter des personnes que vous avez croisé dans la vraie vie.

Vous pouvez regarder leur profil et appuyer sur le logo cœur pour leur indiquer que vous êtes intéressé. Que les timides ne s’inquiètent pas, cette information n’est révélée que si les deux individus souhaitent cette rencontre.

L’application est gratuite mais comprend des achats intégrés. L’abonnement Premium est actuellement proposé à 22,99 € pour 1 mois, 71,99 € pour 6 mois et 95,99 € pour 12 mois.

6. Meetic

Meetic

Meetic est le site de rencontres le plus utilisé au monde. Son application est gratuite, mais pour accéder au service vous devez souscrire à un abonnement (d’une durée d’un mois, de trois ou de six mois) :

Essentiel

1 mois : 19,99 €/mois

6 mois : 9,99 €/mois

Premium

1 mois : 27,99 €/mois

6 mois : 14,99 €/mois

Une fois que vous êtes inscrit, il vous faut créer un profil, et répondre à une série de questions. Meetic se met alors à la recherche de votre partenaire idéal.

Notez que l’application possède une fonction de géolocalisation qui permet aux utilisateurs de savoir si d’autres abonnés Meetic se trouvent aux alentours.

Le site organise également des évènements et faciliter les rencontres dans la ville où vous vous trouvez.

7. Louise

Louise

Rencontrez la personne qui partagera peut-être le reste de votre vie grâce à ses goûts musicaux.

L’application française Louise est un peu le Tinder des mélomanes, elle vous permet d’échanger avec des utilisateurs qui écoutent les mêmes genres que vous.

Les profils sur cette application sont totalement anonymes, vous n’avez donc pas besoin de fournir des informations vous concernant ou de publier des photos. Pour créer votre compte, vous devrez simplement l’associer à celui de votre Spotify, SoundCloud ou Deezer.

8. DisonsDemain

DisonsDemain

Cette plateforme, qui rencontre aujourd’hui un certain succès, est destinée aux célibataires de plus de 50 ans. Pour mettre en relation les hommes et les femmes à la recherche tardive du grand amour, elle propose des fonctionnalités et un savoir-faire identiques à Meetic, dont elle est dérivée.

L’inscription à DisonsDemain est très simple et elle est proposée dans 4 formules différentes :

Essentiel 1 mois : 39,99 €

Essentiel 6 mois : 19,99 €/mois (un seul paiement de 119,94 €)

Premium 1 mois : 49,99 €/mois

Premium 6 mois : 24,99 €/mois (un seul paiement de 149,94 €)

Il existe une version gratuite qui vous donne accès à l’échange avec les membres Premium, la participation aux soirées organisées et la rencontre avec les hommes et femmes seules près de chez vous. Vous apprécierez la sélection de profils de qualité et vérifiés grâce à la modération, son application mobile mais également son service client qui a été récompensé 4 années consécutives.

Autres applications

Pour faire davantage de rencontres, voici 4 autres applications qui pourraient répondre à vos critères.