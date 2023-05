Les ordinateurs portables ont déjoué les tentatives de prise de pouvoir des tablettes et restent un élément essentiel du monde de la technologie, en particulier dans la nouvelle ère de travail hybride. Il existe une quantité presque infinie d’ordinateurs portables, avec une gamme complexe de modèles et de spécifications. Nous avons donc passé en revue et classé les meilleurs d’entre eux dans cet article.

Nous avons testé et classé les meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez obtenir en ce moment et nous en ajoutons régulièrement (et nous retirons les anciens modèles).

Si aucun des ordinateurs portables que nous avons répertoriés ici ne vous convient, laissez-nous vous fournir les connaissances nécessaires pour vous aider à choisir l’ordinateur portable à acheter. À la fin de comparatif, vous trouverez un guide d’achat détaillé qui couvre tous les aspects, du processeur le plus adapté à la capacité de stockage dont vous aurez besoin, en passant par la possibilité de choisir un ordinateur plus portable.

1. Apple MacBook Pro 14 pouces – Le meilleur dans tous les domaines Les Plus Superbes performances

HDMI et lecteur de carte SD

Impressionnante webcam 1080p

Excellente autonomie Les Moins Encoche disgracieuse

Pas de ports USB-A

Toujours pas d'écran tactile Prix lors du test: $2,499 Best Prices Today: Le MacBook Pro 2023 est l’ordinateur portable le plus puissant jamais fabriqué par Apple, et c’est le meilleur que vous puissiez acheter en ce moment, à condition que votre budget vous le permet. Même si vous préférez peut-être Windows 10 ou 11 à macOS, vous ne pouvez pas nier les performances incroyables offertes par les puces M2 Pro et M2 Max. Les deux sont disponibles sur des tailles de 14 et 16 pouces, avec une superbe efficacité énergétique résultant en une autonomie incroyable. Les superbes écrans d’Apple sont ici dans toute leur splendeur, et vous disposez également d’une webcam 1080p pour les appels vidéo, vous pouvez utiliser l’appareil photo de votre iPhone pour cela aussi. C’est une bonne chose de voir une interface HDMI et un lecteur de carte SD, mais Apple n’a toujours pas inclus de port USB-A, vous aurez donc peut-être besoin d’un adaptateur ou d’un hub. Il y a aussi l’encoche peu attrayante (qui ne peut toujours pas être utilisée pour Face ID) et l’absence d’écran tactile, sans parler des prix de vente élevés. Le MacBook Pro 2023 est un superbe appareil qui vous servira pendant de nombreuses années, mais vous n’avez pas nécessairement besoin de dépenser autant pour un ordinateur portable. 2. Samsung Galaxy Book3 Pro 360 – Le meilleur 2-en-1 Les Plus Excellent écran 120Hz

Excellent design

Performances impressionnantes

S Pen inclus Les Moins Clavier médiocre

Autonomie moyenne

Pas de GPU discret Prix lors du test: From $1,699.99 Best Prices Today: Vous avez peut-être entendu parler du Galaxy Book Ultra de Samsung, mais le modèle convertible Pro, plus abordable, est un meilleur choix pour la plupart des utilisateurs, cela s’explique par son format 360° qui ne compromet pas le design, sa solidité ou encore ses ports. Mais c’est l’écran tactile OLED 120Hz qui est son point fort, surtout lorsqu’il est associé à de solides performances générales et à la saisie via le stylet S Pen (inclus). Il est même équipé de quatre haut-parleurs et d’une webcam Full HD. Cependant, l’expérience de frappe n’est pas des plus convaincantes, tandis que l’autonomie n’atteint pas une journée de travail complète. Lire notre Samsung Galaxy Book3 Pro 360test complet 3. Huawei MateBook 16s (2022) – Le meilleur grand PC portable Les Plus Superbe écran

Chargement rapide

Nombreux ports

Solides performances Les Moins Pas de GPU discret

Pas de pavé numérique Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable de 16 pouces, alors envisagez sérieusement le MateBook 16s (2022). Il a de très bonnes performances dans presque tous les domaines clés. Les processeurs Intel de 12e génération sont solides, surtout lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec le magnifique grand écran tactile. Parmi les autres points forts, citons une batterie généreuse de 84 Wh avec une charge rapide impressionnante, une gamme variée de ports et le design haut de gamme caractéristique de Huawei. Il est grand, encombrant et ne dispose pas d’un GPU discret, mais si vous pouvez faire abstraction de ces éléments, le MateBook 16s pourrait vous convenir. 4. Asus ZenBook 14X OLED (2023) – Au meilleur design Les Plus Design unique et attrayant

Excellent écran OLED 120 Hz

Nombreuses performances

Ports et clavier décents Les Moins Autonomie médiocre

Pas de GPU discret Prix lors du test: From £1,199 Il est agréable de voir un appareil qui se démarque dans ce marché ;l’arrière du Zenbook 14X, semblable à de la céramique, est un véritable atout, sans compter sa solidité de haut rang, toutefois vous serez plus distrait par son écran OLED 120Hz Bien qu’il s’agisse d’un appareil relativement fin et léger, il ne sacrifie ni les ports ni les performances, même si la présence d’un GPU discret aurait été appréciable. Ajoutons que son clavier est fiable. Nous sommes quelque peu “déçus” par son autonomie moyenne, mais le Zenbook se rattappe avec la charge, qui est relativement rapide. Il est facile de le recommander, même si les concurrents ne manquent pas à ce niveau de prix. Pour un usage quotidien, il est difficile de trouver mieux. 5. Huawei MateBook X Pro (2022) – Le meilleur à charge rapide Les Plus Clavier et trackpad excellents

Design élégant

Performances décentes

Charge rapide de 90W Les Moins Autonomie décevante

Pas d'option de GPU discret

Pas de ports USB-A Prix lors du test: Price TBC Le MateBook X Pro existe depuis quelques années, mais ce dernier modèle est le meilleur effort de Huawei à ce jour. Son design élégant et haut de gamme a été amélioré grâce à un alliage de magnésium plus léger, ce qui signifie qu’un ordinateur portable de 14,2 pouces ne pèse plus que 1,26 kg. Il reste néanmoins de la place pour un excellent clavier et un trackpad de taille normale, qui permettent au MateBook X Pro de se démarquer de la concurrence. Parmi les autres points forts, citons l’écran à 90Hz, la position beaucoup plus logique de la webcam et les solides performances des processeurs Intel de 12e génération, bien qu’il n’y ait pas d’option pour un GPU discret. Huawei a également opté pour l’USB-C, ce qui signifie qu’il n’y a pas de place pour les ports USB-A. Le chargement rapide est une bonne chose, mais il n’y a pas d’option pour un GPU discret. La charge rapide est une bonne chose, mais la faible autonomie de la batterie signifie que vous devrez utiliser l’adaptateur 90W plus souvent que vous ne le souhaitez. Malgré ces inconvénients, le MateBook X Pro reste un excellent ordinateur portable qui vaut vraiment la peine d’être considéré. Lire notre Huawei MateBook X Pro (2022)test complet 6. Asus Zenbook S 13 OLED – Meilleur autonomie Les Plus Excellent écran OLED

Belle autonomie

Solides performances AMD

Stylet inlcus Les Moins Pas de ports USB-A

Incompatible Thunderbolt

Pas de GPU discret L’écran, 13,3 pouces et 2800×1800, du Zenbook S 13 est un plaisir à utiliser, avec des détails incroyables et des couleurs qui ressortent parfaitement. Il prend également en charge la saisie via le toucher et le stylet, qui est inclus dans la boîte. Associé à un clavier de grande taille, il est facile à utiliser quotidiennement. Il est aidé par la puce Ryzen 7 2022 d’AMD et une mémoire vive de 16 Go, ce qui offre d’excellentes performances malgré l’absence d’un GPU discret. Malgré un design aussi fin et léger, l’appareil bénéficie également d’une excellente autonomie. La recharge s’effectue via l’USB-C, mais il n’y a ni de port USB-A ni de prise en charge Thunderbolt. Vous pourrez vous appuyer sur le lecteur d’empreintes digitales pour le déverrouiller plutôt que la reconnaissance faciale. Il s’agit d’un PC portable qui répond à tous les critères les plus importants pour la plupart des utilisateurs. 7. LG Gram 16 (2022) – Le plus portable Les Plus Fin et léger

Superbe écran mat

Excellente autonomie Les Moins Pas de GPU discret

Taux de rafraîchissement de 60Hz

Plus cher que certains concurrents Le LG Gram 16 n’est pas aussi impressionnant qu’il l’était autrefois. Il utilise des CPU Intel de 12e génération, mais pas de la série H, la plus puissante, et toujours avec un GPU intégré. De nombreux ordinateurs portables haut de gamme passent à un écran à taux de rafraîchissement élevé, mais le Gram 16 reste bloqué à 60Hz. À ce prix, il est plus difficile d’accepter ces compromis. Mais nous vous recommandons tout de même de l’envisager en raison de la façon dont il excelle dans d’autres domaines. Le Gram 16 est toujours incroyablement fin et léger, tandis qu’un revêtement mat sur l’écran contribue à une excellente expérience visuelle. L’autonomie est l’une des meilleures que l’on puisse trouver sur un ordinateur portable, et sa durabilité est impressionnante pour un appareil aussi portable. 8. Microsoft Surface Laptop 5 – Le plus polyvalent Les Plus Bel affichage

Performances solides

Excellente autonomie Les Moins Ventilateurs bruyants

Ports limités

Prix trop élevé des modèles haut de gamme Malgré un design un peu dépassé, le Surface Laptop 5 présente de belles performances, notamment pour les tâches quotidiennes, tandis que son écran tactile reste l’un des meilleurs, même sans OLED. Le clavier est peut-être le seul élément exceptionnel de cet ordinateur portable, mais il respecte les principes de base. Vous devrez cependant faire face à des bords épais et à l’absence d’option AMD, et il n’est pas des plus abordables du marché. 9. Microsoft Surface Laptop Studio – Le meilleur 3-en-1 Les Plus Superbe écran 120Hz

Trois modes d'utilisation

Autonomie et performances impressionnantes Les Moins Coûteux

Limité à trois positions fixes

Manque de ports Prix lors du test: From $1,599.99 | Model reviewed $2,699.99 Best Prices Today: Si vous cherchez un ordinateur portable 2-en-1, pourquoi pas un 3-en-1, c’est ce que Microsoft a réussi avec le Surface Laptop Studio. L’écran ne s’extrait peut-être pas comme le Surface Book, mais grâce à une charnière astucieuse, vous pouvez rapidement faire basculer le Studio entre trois modes pratiques, même si nous aimerions pouvoir régler les angles pour certains d’eux. Le Studio dispose également d’un superbe écran 120Hz, qui peut s’ajuster automatiquement en fonction de ce que vous faites. Cela devrait améliorer l’autonomie déjà solide, tandis qu’un GPU RTX 3050 Ti dédié aide à fournir des performances impressionnantes. L’ensemble de ces caractéristiques en fait un ordinateur portable polyvalent et bien équilibré. Toutefois, nous aurions aimé avoir plus de ports, ce qui est dommage pour un tel prix. 10. Dell XPS 13 Plus – Au meilleur clavier Les Plus Superbe écran OLED

Design époustouflant

Super clavier Les Moins Autonomie décevante

Prix Prix lors du test: $ 0 Avec le XPS 13 Plus, Dell a réimaginé ce que peut être un ordinateur portable de 13 pouces. Le point fort est sans aucun doute le nouveau clavier bord à bord, qui offre une expérience de frappe excellente. Le pavé tactile invisible est étonnamment efficace, mais la rangée de touches de fonction physiques avec leurs équivalents haptiques est un peu décevant. Cependant, la qualité de l’écran OLED 3,5K et son superbe design rattrape ce faux pas, notamment de par ses 15 mm d’épaisseur et ses 1,26 kg. Les ports et l’autonomie sont les principales raisons pour lesquelles il n’est pas plus haut dans ce comparatif. 11. Lenovo Yoga Slim 9i (2022) – Le plus attrayant Les Plus Grand écran

Vitesse et batterie solides

Design élégant

Clavier silencieux Les Moins Pas de HDMI ni de Thunderbolt

Prix

Pavé tactile décevant Prix lors du test: Unavailable Le Yoga Slim 9i 2022 est un appareil qui sort du lot. Son verre blanc brillant à l’arrière laisse la place à ce que Lenovo appelle “Oatmeal” sur le clavier et le châssis. Son apparence est très réussie et renforce le sentiment haut de gamme. L’écran tactile OLED de 14 pouces est son autre point fort, il est logé dans des cadres fins, mais avec toujours assez de place pour accueillir une webcam 1080p. Les processeurs Intel de 12e génération offrent des performances solides, tandis que le son est meilleur que ce que l’on attend d’un appareil de cette taille. Cependant, sa faible autonomie et le manque de ports enlèvent de l’éclat à l’expérience, et à ce prix, c’est bien dommage. 12. Asus TUF Gaming A15 – Le meilleur pour le jeu Les Plus Excellentes performances

Superbe écran haute résolution

Autonomie décente

Abordable Les Moins Qualité de fabrication moyenne

Ports USB lents

Trackpad médiocre Prix lors du test: From $1,049 | Model reviewed $1,499 Best Prices Today: Le TUF Gaming A15 est un excellent choix pour les utilisateurs recherchant un appareil pour jouer. Son poids et son encombrement en rebuteront plus d’un, mais cela signifie que l’appareil possède des spécifications incroyables. il est muni d’un puissant processeur AMD Ryzen 7 est associé au GPU discret RTX 3060 de Nvidia pour aider le A15 à gérer des charges de travail très exigeantes. Il est complété par 16 Go de RAM et un généreux SSD de 1 To. L’écran 1440p de 15,6 pouces est un plaisir à utiliser, surtout avec son taux de rafraîchissement de 165Hz. L’autonomie est meilleure que celle de nombreux ordinateurs portables gaming et les ports sont nombreux, même si les USB pourraient être davantage rapides. Toutefois, il est dénué de lecteur d’empreintes digitales, tandis que la webcam et le pavé tactile pèchent un peu. Mais pour les joueurs, cela reste l’un des meilleurs moyens de jouer n’importe où sans faire de gros sacrifices sur la qualité d’expérience.

Guide d’achat des meilleurs ordinateurs portables

Aujourd’hui, les tablettes ont des fonctions similaires aux ordinateurs portables, mais quid du clavier ou de la taille de l’écran ? Si vous souhaitez un ordinateur portable faisant également office de tablette, soyez sûrs, vous allez trouver votre bonheur.

Choisir un ordinateur portable n’est pas une mince affaire mais pas d’inquiétude, Tech Advisor est là pour vous aiguiller !

Il existe bien souvent plusieurs configurations d’un “même” ordinateur. Tout ce qui est boîtier, écran, clavier ou touch pad restent souvent similaires mais la quantité de RAM, la capacité de stockage, le processeur ou encore la carte graphique peuvent changer au sein d’une même gamme.

Il est donc important de vérifier ces caractéristiques techniques de chaque ordinateur avant d’effectuer un achat.

FAQ

Un ordinateur portable oui, mais à quel prix ?

Il y en a pour tous les budgets. Les ordinateurs les plus performants sur le marché afficheront forcément des prix élevés, mais il est possible d’en trouver de bonne qualité pour moins de 400 €. Notez que ces derniers sont destinés à un usage basique comme surfer sur internet, envoyer de emails ou éditer des documents.

Si vous avez un petit budget, n’hésitez pas à consulter notre sélection des meilleurs ordinateurs portables pas cher.

La gamme moyenne, aux alentours de 500 €, s’est améliorée ces dernières années. Pour ce prix, vous pouvez désormais trouver des ordinateurs avec SSD (un disque électronique permettant le stockage de données sur de la mémoire flash, une sorte de disque dur mais en plus solide).

À partir de 800 € vous pouvez vous offrir le Must du marché : un ordinateur avec un impressionnant processeur, de la RAM à gogo, une capacité de stockage maximale et tout cela couplé d’une superbe résolution d’écran.

La taille d’un écran d’ordinateur portable est un autre critère primordial avant de passer à la caisse. Leur taille va de 11 à 17 pouces.

Si votre portable est du genre à vous suivre partout où vous allez, optez pour un petit écran ! Cependant, qui dit petit dit moins de “visibilité” surtout lorsque vous devez travailler dessus.

Gardez également à l’esprit qu’un ordinateur de cette taille aura moins d’espace de stockage et moins de fonctionnalités, comme des ports externes par exemple.

Un écran de 17 pouces, c’est un ordinateur de bureau portatif, mais pas si portatif que ça… Avec un écran de cette taille, vous aurez un clavier complet avec pad numérique, tous les dispositifs de connectivité (par exemple les ports USB-A ou Type C, HDMI ou encore Ethernet), voire même un lecteur de CD/DVD.

L’écran de 13 pouces est l’équilibre idéal entre portabilité et utilisation. Si vous souhaitez un écran tactile, cela va s’en dire, il vous coûtera un peu plus cher. À noter également que la plupart des ordinateurs portables ont un écran brillant bien que la majorité des utilisateurs préfèrent les écrans mat.

En effet, sur ce type d’écran, la luminosité peut être réduite jusqu’à 40 % du total de sa capacité, ce qui est plus confortable pour une utilisation prolongée. Alors qu’un ordinateur à écran brillant, utilisé en extérieur ou dans une pièce très lumineuse, pourrait gêner à cause de ses reflets.

De quel espace de stockage avez-vous besoin ?

Comme toujours, tout dépend de votre utilisation. Si vous optez pour un SSD, votre ordinateur sera certes plus rapide mais ne profiterez pas d’autant d’espace qu’un disque dur. Les Cloud peuvent être une alternative, encore faut-il avoir une connexion internet.

Dans le cas où vous avez besoin d’un important espace de stockage pour la sauvegarde de vos vidéos ou tout simplement de vos albums ou séries préférés, optez pour un disque dur de 1 à 2 To.

N’oubliez pas qu’une clé USB peut également remédier au manque d’espace.

La RAM ou mémoire vive est l’espace où se trouvent vos programmes et fichiers lors de leur utilisation. En résumé, plus vous avez de RAM, mieux c’est !

Une RAM de 4 Go devrait être un minimum, à moins qu’il s’agisse d’un Chromebook (généralement limités à 2 Go), 8 à 16 Go est la fourchette idéale.

Quel processeur choisir ?

À moins que vous n’utilisiez des logiciels complexes ou des jeux exigeants, vous n’avez pas besoin d’un processeur haut de gamme. Quel que soit votre budget, vous vous tournerez probablement vers un appareil équipé d’un processeur Intel ou AMD. Les derniers processeurs Raptor Lake de 13e génération du premier seront présents dans de nombreux ordinateurs portables 2023, mais la série Ryzen 7000 ne sera pas loin derrière. Il y a aussi des processeurs Qualcomm basés sur ARM, comme le Snapdragon 8cx Gen 3, mais ils ont encore un peu de mal au niveau des performances et de compatibilité avec les applications.

Bien sûr, les MacBook d’Apple fonctionnent avec le propre Silicium de la société. Diverses itérations des puces M1 et M2 sont déjà présentes dans les Mac, et d’autres sont en route.

Devriez-vous opter pour un ordinateur portable fin et léger ?

Un ordinateur portable fin et léger est à peu près le même que n’importe quel autre ordinateur portable, même si vos priorités peuvent être légèrement différentes. En tête de liste, il y a peut-être l’ordinateur portable ultraportable, léger mais capable de fonctionner longtemps sur batterie.

Cependant, certains recherchent avant tout un appareil puissant et capable de gérer des applications exigeantes sans avoir se casser le dos en le transportant. Les deux sont disponibles.

Des compromis sont inévitables si vous voulez un ordinateur portable fin et léger. Il y a moins d’espace pour la batterie, et il est donc courant de trouver des durées d’utilisation plus courtes. Les ordinateurs portables minces ont également tendance à avoir une course des touches peu importante. Vous risquez également de manquer de ports et de connectivité. Ceux-ci peuvent être extrêmement limités, et vous voudrez éviter de transporter un hub ou un adaptateur avec vous si possible. Si l’HDMI ou l’USB-A sont importants, assurez-vous que l’ordinateur portable que vous envisagez possède ces ports.

