3. Microsoft Surface Laptop Go 2 – Le plus portable

C’est une bonne chose de voir Microsoft proposer un ordinateur portable traditionnel à un prix abordable, et cette deuxième génération est une amélioration significative par rapport à l’original.

Les performances du Laptop Go 2 sont été améliorées grâce aux processeurs Intel de 11e génération, et c’est une bonne nouvelle que de voir le Core i5 disponible dans toutes les configurations. Cependant, la plupart des utilisateurs ont besoin de plus que les 4 Go de RAM et les 64 Go de SSD du modèle le moins cher. L’autre compromis évident est sa taille, mais l’écran tactile de 12,4 pouces reste très impressionnant en utilisation réelle.

Avec un poids de seulement 1,16 kg, c’est également l’un des ordinateurs portables les plus légers que vous pouvez acheter. Les gains d’efficacité énergétique signifient que l’autonomie est nettement meilleure, bien que la recharge soit plus lente que nous le souhaiterions.

Il a également tendance à chauffer, tandis que l’impressionnant clavier n’est toujours pas rétroéclairé. Mais si vous pouvez voir au-delà de ces compromis et êtes prêt à dépenser un peu plus, le Surface Laptop Go 2 est un excellent choix.